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Книга НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия Артамонов Александр Германович

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Игорь Шишкин беседует с Константином Сивковым о докладе группы Константина Малофеева и Александра Дугина, представленном на Петербургском экономическом форуме, где применение ядерного оружия по территории Украины описывается как условие положительного сценария для России. Сивков разбирает эту идею с военной, политической и моральной точек зрения: объясняет, почему тактическое ядерное оружие на украинском фронте не даст решающего преимущества, почему удар по городам приведёт к массовой гибели мирного населения, радиоактивному заражению, международной изоляции и риску ответного ядерного удара по России. Отдельно он говорит, что у российских вооружённых сил, по его оценке, есть потенциал для стратегической наступательной операции без ядерной эскалации, а сама ядерная риторика может работать как политический сигнал, пиар-ход и попытка консолидации радикальной олигархической оппозиции..

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00:00 Игорь Шишкин представляет Константина Сивкова

00:50 доклад Малофеева и Дугина на ПМЭФ

01:21 ядерный удар как “условие положительного сценария”

02:07 старые инициативы Малофеева по Украине

03:00 вопрос к Сивкову как военному специалисту

04:00 почему Сивков начинает с моральной оценки

04:32 когда применение ядерного оружия может быть оправдано

05:22 два военных сценария применения ядерного оружия

06:13 ядерный удар по войскам и его ограниченный эффект

07:11 почему ядерное оружие не даст решающего преимущества на фронте

07:25 удар по городам как сценарий массового уничтожения

08:05 Хиросима, Нагасаки и нюансы поражения городов

09:34 почему удар по городам сделает Россию изгоем

10:03 радиоактивные облака и риск для России и Европы

11:01 риск ответного ядерного удара по России

11:38 почему Сивков критикует олигархическую логику

12:05 “48 часов на эвакуацию” и вопрос бессмысленности удара

12:20 Зеленский как выгодополучатель ядерной провокации

13:20 военный потенциал России без ядерного оружия

13:40 численность украинской армии и оценка сил на фронте

15:03 российская группировка и превосходство в личном составе

15:21 превосходство России в авиации, ПВО, бронетехнике и артиллерии

16:00 стратегическая наступательная операция вместо ударов “в лоб”

16:40 почему, по Сивкову, нет политического решения

17:05 осторожность России из-за риска столкновения с НАТО

18:23 предложение как пиар-ход

18:31 Малофеев как образ “ультрапатриота”

19:06 сигнал Западу о радикальных силах в России

19:47 сигнал для российской пятой колонны

20:05 параллель с февралем 1917 года

21:04 либерально-олигархическая оппозиция в патриотической одежде

21:37 риск варварского полицейского режима

23:05 почему Сивков сомневается в дальнейшем взаимодействии с “Царьградом”

#ИгорьШишкин #КонстантинСивков #Малофеев #Дугин #ПМЭФ #ядерноеоружие #Украина #Россия #НАТО #Зеленский #Царьград #СВО #геополитика #военнаяаналитика