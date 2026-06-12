КТО ТОЛКАЕТ РОССИЮ К ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ И ЗАЧЕМ | Константин Сивков и Игорь Шишкин
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Игорь Шишкин беседует с Константином Сивковым о докладе группы Константина Малофеева и Александра Дугина, представленном на Петербургском экономическом форуме, где применение ядерного оружия по территории Украины описывается как условие положительного сценария для России. Сивков разбирает эту идею с военной, политической и моральной точек зрения: объясняет, почему тактическое ядерное оружие на украинском фронте не даст решающего преимущества, почему удар по городам приведёт к массовой гибели мирного населения, радиоактивному заражению, международной изоляции и риску ответного ядерного удара по России. Отдельно он говорит, что у российских вооружённых сил, по его оценке, есть потенциал для стратегической наступательной операции без ядерной эскалации, а сама ядерная риторика может работать как политический сигнал, пиар-ход и попытка консолидации радикальной олигархической оппозиции..
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00:00 Игорь Шишкин представляет Константина Сивкова
00:50 доклад Малофеева и Дугина на ПМЭФ
01:21 ядерный удар как “условие положительного сценария”
02:07 старые инициативы Малофеева по Украине
03:00 вопрос к Сивкову как военному специалисту
04:00 почему Сивков начинает с моральной оценки
04:32 когда применение ядерного оружия может быть оправдано
05:22 два военных сценария применения ядерного оружия
06:13 ядерный удар по войскам и его ограниченный эффект
07:11 почему ядерное оружие не даст решающего преимущества на фронте
07:25 удар по городам как сценарий массового уничтожения
08:05 Хиросима, Нагасаки и нюансы поражения городов
09:34 почему удар по городам сделает Россию изгоем
10:03 радиоактивные облака и риск для России и Европы
11:01 риск ответного ядерного удара по России
11:38 почему Сивков критикует олигархическую логику
12:05 “48 часов на эвакуацию” и вопрос бессмысленности удара
12:20 Зеленский как выгодополучатель ядерной провокации
13:20 военный потенциал России без ядерного оружия
13:40 численность украинской армии и оценка сил на фронте
15:03 российская группировка и превосходство в личном составе
15:21 превосходство России в авиации, ПВО, бронетехнике и артиллерии
16:00 стратегическая наступательная операция вместо ударов “в лоб”
16:40 почему, по Сивкову, нет политического решения
17:05 осторожность России из-за риска столкновения с НАТО
18:23 предложение как пиар-ход
18:31 Малофеев как образ “ультрапатриота”
19:06 сигнал Западу о радикальных силах в России
19:47 сигнал для российской пятой колонны
20:05 параллель с февралем 1917 года
21:04 либерально-олигархическая оппозиция в патриотической одежде
21:37 риск варварского полицейского режима
23:05 почему Сивков сомневается в дальнейшем взаимодействии с “Царьградом”
#ИгорьШишкин #КонстантинСивков #Малофеев #Дугин #ПМЭФ #ядерноеоружие #Украина #Россия #НАТО #Зеленский #Царьград #СВО #геополитика #военнаяаналитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается идея применения Россией ядерного оружия по Украине как якобы условия «положительного сценария» для будущего страны. - Константин Сивков резко отвергает такую постановку вопроса и считает подобные призывы: - военно нецелесообразными, - политически катастрофическими, - морально недопустимыми. - По его логике, ядерное оружие оправдано только как ответ на угрозу уничтожения России или в ответ на ядерное нападение. - Он разделяет два варианта применения ядерного оружия: - тактический — против войск, - стратегически-террористический по сути — по городам и населению. - С его точки зрения, на украинском театре военных действий тактическое ядерное оружие не дает решающего военного преимущества, поскольку: - фронт слишком протяженный, - зоны поражения ограничены, - прорыв пришлось бы развивать через зараженную местность, - у России и без того есть превосходство в ряде обычных вооружений. - Удар по городам, по его оценке, означал бы: - массовую гибель мирного населения, - радиоактивное заражение Украины, Европы и частично самой России, - возможное повреждение АЭС и дополнительную катастрофу, - превращение России в глобального изгоя, - почти неизбежную эскалацию до ответного ядерного удара по России. - Сивков утверждает, что призывы к такому сценарию фактически ведут не к победе, а к мировой ядерной войне. - Он также считает, что у России, по его мнению, есть возможность добиваться военных целей обычными средствами, без перехода к ядерному порогу. - Осторожность России он объясняет страхом прямой эскалации с НАТО, и потому считает особенно абсурдным призыв самой первой перейти к ядерной фазе. - Отдельный пласт беседы — политическая интерпретация таких заявлений: - они рассматриваются как попытка позиционировать себя в роли «ультрапатриотического» лидера, - как сигнал элитам и Западу, - как потенциальная заявка на политическое влияние или власть. - Проводится историческая аналогия с элитными интригами начала XX века и Февралем 1917 года. - Общий пафос беседы: идея ядерного удара по Украине представляется не выходом, а путем к самоуничтожению.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто военно-политический спор, а столкновение двух типов мышления: мышления силового символизма и мышления реальной цены последствий. Часто в кризисную эпоху появляется соблазн простых, жестких, «окончательных» решений. Они звучат эффектно, особенно для уставшего общества: если ситуация сложна, значит нужен радикальный ход. Но история — и военная, и политическая, и психологическая — показывает, что именно такие «простые» решения чаще всего оказываются формой коллективного самообмана. Главная мысль Сивкова состоит в том, что призыв к ядерному удару — это не стратегия силы, а стратегия утраты контроля. Ядерное оружие в публичной риторике нередко превращают в магический инструмент: будто одно нажатие снимает все противоречия, ломает волю противника и автоматически приносит победу. Но в реальности ядерное оружие — это не меч героя, а механизм перехода в иную логику мира, где цена решения уже не соразмерна никакой тактической выгоде. Это как в психологии: человек в состоянии аффекта думает, что крайний шаг вернет ему власть над ситуацией, а на деле именно в этот момент он власть и теряет. С военно-прикладной точки зрения в беседе проводится важная мысль: даже если оставить мораль в стороне, тактический эффект ядерного удара на таком фронте неочевиден. Фронт длинный, оборона не сводится к одной точке, а заражение местности осложняет собственное продвижение. То есть миф о «быстром переломе» не выдерживает проверки логикой поля боя. Это очень трезвый аргумент: иногда самые громкие идеи строятся на киношном образе войны, а не на реальной оперативной геометрии. Политическое измерение еще важнее. Если государство первым наносит ядерный удар по территории, которую само долгое время описывало как исторически и культурно близкую, оно разрушает не только внешний образ, но и внутреннее основание собственной легитимности. Войны ведутся не только оружием, но и смыслом. Уничтожение городов, которые в культурном сознании связаны с общей историей, стало бы не победой над врагом, а разрывом с собственной исторической памятью. Здесь возникает почти трагический парадокс: пытаясь «спасти цивилизацию», можно самому уничтожить ее живую ткань. Сивков также читает подобные предложения как симптом элитной игры. И это, пожалуй, один из самых интересных моментов беседы. Когда кто-то предлагает предельно жесткий сценарий, важно спрашивать не только «что он предлагает?», но и «зачем он это предлагает именно сейчас?». В политике радикальная риторика нередко служит не военной цели, а цели позиционирования: создать образ человека, который «не дрогнет», «сделает то, на что другие не решаются». Это древний архетип — вождь, обещающий разрубить узел одним ударом. Но такие фигуры часто питаются не любовью к реальности, а любовью к собственной исторической роли. Здесь уместна междисциплинарная аналогия. В нейросетях бывает переобучение: модель начинает видеть закономерность там, где ее нет, и слишком уверенно выдает ложные решения. Так и в политическом сознании: когда идеология переобучается на образах силы, она перестает чувствовать реальность и начинает принимать демонстративную жесткость за мудрость. Но сила без меры — это уже не сила, а форма зависимости от собственного образа. Важен и нравственный слой рассуждения. Сивков подчеркивает, что массовое уничтожение мирного населения нельзя оправдать риторикой высокой цели. Это не просто религиозный или гуманитарный тезис — это граница, за которой государство начинает разрушать сам принцип различения между защитой и уничтожением. Иными словами, если ради спасения страны предлагается шаг, который почти гарантированно ведет к гибели миллионов и мировой эскалации, то такой шаг противоречит самой цели спасения. Средство съедает цель. Конечно, в подобных беседах всегда есть эмоциональная и политическая окраска, и часть оценок носит явно полемический характер. Не все тезисы верифицируемы с одинаковой степенью строгости, особенно там, где речь идет о мотивах конкретных фигур или о закрытых военно-политических расчетах. Это важно признавать, чтобы не подменять анализ верой в удобную интерпретацию. Но даже если отслоить персональные оценки и резкие формулировки, остается твердый каркас позиции: ядерная эскалация по Украине рассматривается как сценарий не спасения, а многократного умножения катастрофы. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только войне, но и природе человеческого искушения. Когда реальность тяжела, человек начинает тянуться к абсолютным решениям. Ему хочется нажать кнопку — политическую, идеологическую, военную — и прекратить неопределенность. Но зрелость, как в личной жизни, так и в судьбе государств, часто проявляется не в способности сделать самый громкий шаг, а в способности не сделать шаг, последствия которого необратимы. И тут возникает главный философский нерв: где проходит граница между решимостью и саморазрушительной одержимостью, и как отличить подлинную защиту истины от соблазна прикрыть ею катастрофу?