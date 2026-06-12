Крах зеленой энергетики: почему мир не выживет без угля?
Борис Марцинкевич разоблачает главный миф XXI века о зеленой энергетике и объясняет, почему уголь, нефть и газ остаются абсолютным фундаментом мировой экономики. Вы узнаете, как устроена реальная геополитика, почему Китай продолжает массово строить угольные ТЭЦ, и от чего на самом деле зависит выживание Европы. Детально разберем колоссальные запасы ресурсов России, которых хватит на тысячи лет энергетического доминирования, несмотря на любые санкции. Подробнее в новом видео
00:00 Вступление и роль России в мировой атомной отрасли
01:50 Геополитика ресурсов: Что такое геоэнергетика и как она управляет миром
04:35 Полезные ископаемые: Почему геология —-это фундамент любой экономики
06:12 Энергия и химия: Секрет формулы С+О2 -как выжила человеческая цивилизация
10:05 Мировой рынок угля: Статистика потребления и почему уголь остается лидером
14:02 Аналитика: Где искать достоверные данные -обзор МАГАТЭ, ВНА и BP
16:15 Что такое КИУМ и почему уголь надежнее солнца и ветра
19:12 Зеленая повестка: Мифы о декарбонизации
22:35 Почему невозможно полностью заменить уголь солнечными панелями
26:33 Логистика газа: Хватит ли мощностей СПГ и газопроводов?
32:55 Экономика Китая: Стратегия КНР 0как Пекин использует уголь для роста ВВП
36:15 Месторождения России: Запасы Кузбасса и Якутии -уголь на 1000 лет вперед
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции автор рассматривает энергетику через связку геологии, географии и геополитики. - Главная мысль: современная цивилизация по-прежнему стоит на базе горения углерода — дров, угля, нефти, газа. - Автор подчеркивает, что разговоры о полном отказе от угля противоречат физике, экономике и инфраструктурной реальности. - Уголь остается одним из ключевых источников энергии: - около 26–27% мирового энергобаланса; - около 33–35% мировой выработки электроэнергии. - Солнечная и ветровая генерация, по мнению автора, сильно проигрывают традиционным источникам из-за низкого коэффициента использования установленной мощности. - Для замены угольной генерации только солнцем, ветром, гидроэнергетикой, атомом или газом потребовались бы колоссальные мощности, инвестиции, материалы и инфраструктура. - Автор считает, что “зеленый переход” часто строится на идеологизации, а не на инженерном расчете. - Отдельно акцентируется, что миру нужна не только электроэнергия, но и тепловая энергия, а здесь роль угля и газа еще выше. - Подчеркивается важность местных энергоресурсов: надежная энергосистема должна опираться на то, что доступно внутри страны. - В качестве примера рационального подхода приводится Китай, который не отказывается от угля, а сочетает его с развитием атомной, солнечной и ветровой энергетики. - Для России делается вывод: при огромных запасах угля отказываться от него было бы, по мнению автора, стратегически неразумно. - Также автор выступает за более серьезное использование биомассы, древесных отходов, соломы, торфа как дополнительных энергетических ресурсов.
Подробный выводВ этом видео проводится не просто критика зеленой энергетики, а более широкий разбор того, как устроена энергетическая реальность. По сути, беседа посвящена столкновению двух картин мира: идеологической и физической. Первая хочет видеть быстрый отказ от ископаемого топлива как морально правильную цель. Вторая напоминает, что тепло, электричество, промышленность, логистика и химия подчиняются не лозунгам, а ограничениям вещества, территории и технологии. Центральный тезис лекции в том, что уголь не является пережитком прошлого, как это часто подается в публичной риторике, а остается базовым элементом мировой энергетики и промышленности. И здесь есть важное различие: люди часто мыслят энергетику как розетку и лампочку, тогда как в реальности это еще и металлургия, цемент, отопление, пар, химическая промышленность, удобрения, транспортные цепочки. То есть энергия — это не только комфорт, но и сама ткань индустриальной цивилизации. Автор настойчиво возвращает слушателя к простой, почти первобытной истине: человечество все еще живет в логике контролируемого горения углерода. Эта мысль звучит почти как философский парадокс. Мы окружили себя цифровыми интерфейсами, говорим об ИИ, квантовых технологиях и декарбонизации, но в основе огромной части системы по-прежнему лежит древняя формула: окисление углерода с выделением тепла. В этом есть что-то от трезвого развенчания прогрессистской иллюзии: форма изменилась, а фундамент — не до конца. Очень важна и его критика сравнения энергосистем “по установленной мощности”. Это действительно типичная ловушка восприятия: кажется, что если солнечных и ветровых мощностей много введено, то они уже заменяют традиционную генерацию. Но автор напоминает о коэффициенте использования мощности: энергетика — это не то, что можно построить на бумаге, а то, что реально работает в нужный час, в нужный сезон, в нужной точке. Здесь его логика прагматична: важен не символический ввод мегаваттов, а гарантированная выработка. Отсюда вытекает главный практический вывод лекции: ни один из рассматриваемых вариантов замещения угля в глобальном масштабе не выглядит быстрым и реалистичным. - Солнце требует гигантских площадей и материалов. - Ветер — огромного прироста мощностей и сложной интеграции в сеть. - Гидроэнергетика ограничена географией. - Атомная энергетика требует десятилетий, топлива, обогащения и масштабного строительства. - Газ упирается в транспортировку, трубопроводы, СПГ и зависимость от логистики. И здесь проявляется любопытный философский слой. Часто человек влюбляется не в реальность, а в ее идеализированный образ. Это касается и энергетики. “Зеленый переход” в общественном воображении нередко предстает как чистая и красивая замена старого мира новым — почти как религиозная эсхатология: вот сейчас мы откажемся от грязного, неправильного, тяжелого и войдем в светлое энергетическое будущее. Но инженерная реальность менее романтична. Она напоминает, что любая солнечная панель стоит на земле, сделана из металлов, стекла, пластика, редких элементов, произведена промышленностью и встроена в сеть, которая требует резервирования и управления. Иными словами, даже “зеленое” не существует вне “черного”, как бы это ни раздражало сторонников чистых схем. Особенно показателен в лекции пример Китая. Автор использует его как антипример западной идеологизации: Китай не отказывается от угля в символическом смысле, а встраивает его в широкую стратегию. Это очень восточный, почти даосский подход: не отрицать силу, а направлять ее. Развивать атом, солнце, ветер — да. Но не потому, что уголь “греховен”, а потому что нужно гибко перераспределять его использование: часть — в генерацию, часть — в химию, металлургию, синтетические материалы. Это уже не борьба добра со злом, а системное управление ресурсами. Для России итог лекции еще жестче: страна с огромными запасами угля, сложным климатом, большими расстояниями и высокой потребностью в тепле не может позволить себе мыслить в кальке чужих политических лозунгов. Здесь автор явно отстаивает принцип энергетического суверенитета: использовать то, что есть, диверсифицировать генерацию, не впадать ни в угольный фетишизм, ни в зеленую догму. При этом в рассуждении есть не только защита угля, но и более зрелая мысль: энергосистема должна быть разнообразной. Автор не говорит, что нужно отказаться от атомной, гидро-, ветровой или солнечной энергетики. Он говорит, что опасно превращать любой источник в абсолют. Это, кстати, универсальный принцип и за пределами энергетики: когда идея становится идеалом, она перестает видеть ограничения мира. Материалисты могут стать столь же догматичными, как мистики; сторонники “зеленого” — столь же идеологичными, как сторонники старых индустриальных культов. Истина, как часто бывает, живет не в лозунге, а в балансе. Если свести все к одной фразе, то вывод лекции такой: мир в обозримом будущем не выживет без угля не потому, что уголь совершенен, а потому что альтернативы пока не способны полноценно заменить его по масштабу, надежности, доступности и системной роли. Это трезвый, местами жесткий взгляд. С ним можно спорить по деталям, по оценкам перспектив ВИЭ, по темпам технологического прогресса, по климатической повестке. Но сама постановка вопроса полезна: она возвращает разговор из области моральных деклараций в область физики, экономики и инфраструктуры. А это уже шаг к зрелому мышлению. И, возможно, главный вопрос после такой беседы даже не в том, нужен ли уголь, а в другом: способны ли мы вообще искать истину в энергетике как в сложной системе — или нам всегда будет психологически легче выбирать красивую идею вместо трудной реальности?