Борис Марцинкевич разоблачает главный миф XXI века о зеленой энергетике и объясняет, почему уголь, нефть и газ остаются абсолютным фундаментом мировой экономики. Вы узнаете, как устроена реальная геополитика, почему Китай продолжает массово строить угольные ТЭЦ, и от чего на самом деле зависит выживание Европы. Детально разберем колоссальные запасы ресурсов России, которых хватит на тысячи лет энергетического доминирования, несмотря на любые санкции. Подробнее в новом видео

00:00 Вступление и роль России в мировой атомной отрасли

01:50 Геополитика ресурсов: Что такое геоэнергетика и как она управляет миром

04:35 Полезные ископаемые: Почему геология —-это фундамент любой экономики

06:12 Энергия и химия: Секрет формулы С+О2 -как выжила человеческая цивилизация

10:05 Мировой рынок угля: Статистика потребления и почему уголь остается лидером

14:02 Аналитика: Где искать достоверные данные -обзор МАГАТЭ, ВНА и BP

16:15 Что такое КИУМ и почему уголь надежнее солнца и ветра

19:12 Зеленая повестка: Мифы о декарбонизации

22:35 Почему невозможно полностью заменить уголь солнечными панелями

26:33 Логистика газа: Хватит ли мощностей СПГ и газопроводов?

32:55 Экономика Китая: Стратегия КНР 0как Пекин использует уголь для роста ВВП

36:15 Месторождения России: Запасы Кузбасса и Якутии -уголь на 1000 лет вперед

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