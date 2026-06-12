Истоки мировых финансов: НЕ Ротшильды и Рокфеллеры | Дмитрий Жуков
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Дмитрий Жуков о векселях Ордена тамплиеров, о прообразе банковской системы уже в Средние века. Португалия не уничтожила тамплиеров а переименовала их в Орден Христа — Генрих Мореплаватель был его великим магистром. Петр Первый и его личные письма, символика которую связывают с масонством.В СССР тамплиерская линия тоже проявлялась: советский тамплиерский орден, Эйзенштейн и масонские символы
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00:00 Дмитрий Жуков о реальных и легендарных тамплиерах
01:24 почему история тамплиеров стала легендой
03:14 крестовые походы и рождение ордена
05:26 как могла появиться первая группа тамплиеров
06:33 девять рыцарей и мутная история основания ордена
08:31 масонство и интерес к тамплиерской легенде
09:46 тамплиеры и финансовая система Европы
11:55 вексели, командорства и прообраз банков
14:19 монах с мечом: новая форма ордена
15:10 тамплиеры и папа римский
16:10 почему папа не вступился за орден
17:18 богатства тамплиеров и пустая казна Тампля
18:18 легенда о кораблях из Ла-Рошели
18:48 золото тамплиеров и версия о Новгороде
20:32 были ли тамплиеры на территории России
21:40 легенда о тамплиерах в Америке
23:35 почему Португалия не уничтожила тамплиеров
24:11 Орден Христа как продолжение тамплиеров
25:00 Игнатий Лойола, иезуиты и возможные параллели
26:25 Генрих Мореплаватель и португальская линия тамплиеров
28:20 Шотландия как мост между тамплиерами и масонством
29:08 Роберт Брюс и легенда о рыцарях-тамплиерах
32:22 тамплиеры внутри масонской традиции
34:55 первые тамплиеры в России
36:19 был ли Пётр I масоном
39:40 масонское братство на поле боя
41:53 советские тамплиеры и анархисты
43:15 Эйзенштейн и эзотерический орден
44:22 масонская символика в советской архитектуре
45:14 метрополитен, вокзалы и скрытые знаки
46:59 астрология на советском объекте
48:12 финал: отдельный разговор о расшифровке символов
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Реальные тамплиеры как исторический орден завершились в начале XIV века, но их образ не исчез, а превратился в легенду, которая пережила саму организацию. - Главная интрига — не столько сами тамплиеры, сколько их “жизнь после смерти”: как образ ордена переходил в новые эпохи, идеологии и структуры. - Происхождение ордена окутано туманом: ранние источники дают мало ясности, поэтому уже в Средние века вокруг основания тамплиеров возникла мифология. - Тамплиеры действительно сыграли важную роль в становлении финансовых практик Европы: - создали систему перевода средств через сеть командорств; - паломник или феодал мог внести деньги в одном месте и получить их в другом; - это напоминает раннюю форму банковской системы. - При этом утверждение, что именно тамплиеры являются прямыми хозяевами современной мировой финансовой системы, в лекции не подтверждается. Скорее речь идет о важном историческом прецеденте, а не о прямой непрерывной линии власти. - Орден сочетал несовместимое для своей эпохи: монашество и военное служение. Это было новаторской формой организации. - Тамплиеры находились под покровительством Католической церкви, но постепенно стали очень автономными, что позже могло сыграть роль в их конфликте с властью. - Разгром ордена сопровождался легендами о пропавших сокровищах, однако в реальности найдено почти ничего не было. - Существуют версии о бегстве тамплиерских богатств: - в Португалию; - в Шотландию; - даже на Русь или в Америку, но все это подается как легендарный, а не доказанный материал. - В Португалии орден фактически выжил, сменив название на Орден Христа. Это один из ключевых тезисов беседы. - Португальская морская экспансия частично наследовала тамплиерскую символику и организационный дух. - Масонство позже активно присвоило образ тамплиеров, потому что этот образ был удобен: - тайная организация; - братство; - посвящение; - духовно-рыцарская преемственность. - Лектор подчеркивает, что масонское тамплиерство и исторические тамплиеры — не одно и то же, хотя символическая связь между ними сильна. - Есть легенды о связи тамплиеров с Шотландией, Робертом Брюсом и шотландской традицией, что затем отразилось в масонских системах. - В России тема тамплиерства и масонства, по версии лектора, проявилась уже с эпохи Петра I, хотя многое здесь тоже легендарно и документально не до конца доказано. - В СССР, как ни парадоксально, существовали группы, называвшие себя тамплиерскими, но уже как духовно-эзотерические сообщества, а не рыцарские ордена. - Советская архитектура и культура, по мнению собеседников, могли сохранять скрытую символику, понятную только посвященным или исследователям знаков.
Подробный выводВ данной лекции интересен не только исторический материал, но и сам способ мышления, который в ней проявляется. Беседа посвящена не строгой академической реконструкции истории тамплиеров, а скорее судьбе символа. И это важное различие. История здесь постоянно соседствует с легендой, а факт — с культурной памятью.
1. Главная идея: тамплиеры важны не только как орден, но как архетипЛектор фактически говорит о том, что тамплиеры давно перестали быть только историческим объектом. Они превратились в устойчивый европейский миф. Исторический орден погиб, но образ: - тайного братства, - хранителей знания, - воинов и аскетов, - людей, связанных с деньгами, властью и сакральным смыслом, оказался слишком сильным, чтобы исчезнуть. Это очень характерно для истории вообще: реальные структуры умирают, а их символическая оболочка оказывается долговечнее институтов. В каком-то смысле это похоже на то, как нейросеть после обучения уже не хранит “живой опыт” в первоначальном виде, но сохраняет его как структуру весов и паттернов. Так и здесь: сам орден исчез, а “весовая матрица” тамплиерского образа осталась в европейской культуре.
2. О финансах: важный тезис без конспирологического максимализмаНазвание видео провоцирует на сенсацию: не Ротшильды и не Рокфеллеры, а истоки мировых финансов где-то глубже. В лекции действительно проводится мысль, что тамплиеры были одними из создателей ранней общеевропейской финансовой инфраструктуры. Это не пустая фантазия. В описанном механизме: - внесение средств в одном пункте, - получение в другом, - удержание комиссии, - доверие к сети представительств, мы видим прообраз банковского сервиса. То есть тамплиеры важны не как “тайные хозяева всех денег”, а как институциональные новаторы. И здесь стоит быть аккуратным. Из того, что некая система когда-то возникла у тамплиеров, не следует, что нынешняя мировая финансовая система прямо управляется их наследниками. Это типичная ошибка исторического воображения: видеть преемственность идеи и автоматически приписывать преемственность власти. Между “они придумали практику” и “они до сих пор управляют всем” — огромная дистанция. Именно в этом месте полезно различать: - генеалогию формы, - и непрерывность субъекта. Форма могла сохраниться, субъект — нет. Это как с религиями, философскими школами или империями: внешние контуры переходят в новые руки.
3. Орден как парадокс: монах с мечомОдин из самых сильных моментов беседы — указание на то, что тамплиеры были новой для Европы конструкцией: воин и монах в одном лице. Это сочетание само по себе философски любопытно. Обычно человек выбирает: - либо созерцание, - либо действие; - либо мир духа, - либо мир силы. Тамплиеры попытались соединить эти полюса. Но всякий такой синтез опасен. Когда священное соединяется с насилием, рождается невероятно эффективная структура — и столь же потенциально разрушительная. Поэтому орден вызывал и восхищение, и страх. Можно сказать, что тамплиеры стали ранней моделью института, в котором идея, дисциплина, сеть и капитал оказались собраны в одном теле. Это уже почти современность.
4. Почему вокруг них столько легендЛектор справедливо подчеркивает: ранняя история ордена документирована не вполне ясно. Там, где есть пробелы, человек почти всегда создает миф. Сознание не любит пустоты. Если фактов мало, на их место приходят: - тайные знания, - сокровища, - бегство кораблей, - скрытые преемники, - закодированные знаки. Это естественный психологический механизм. Мы не просто изучаем историю — мы постоянно достраиваем ее образами. И чем влиятельнее была организация, тем сильнее потребность объяснить ее исчезновение не банальной политикой, а чем-то грандиозным. Потому и возникают рассказы: - о золоте, ушедшем в неизвестность; - о прибытии на Русь; - о следах в Америке; - о скрытом выживании через другие ордена. Часть этих версий может быть культурно интересной, но это еще не делает их исторически достоверными.
5. Португалия как реальная линия преемственностиНаиболее содержательный и убедительный фрагмент лекции связан с Португалией. Здесь миф уже опирается на более твердый фундамент. Если во Франции орден уничтожили, то в Португалии он не был просто стерт, а фактически перешел в новую форму — Орден Христа. Это очень важный момент. История часто не уничтожает институты полностью, а переупаковывает их: - меняется имя, - меняется юридическая оболочка, - но кадры, символы, привычки действия и часть функций сохраняются. Именно поэтому португальское направление выглядит не как фантазия, а как пример исторической трансформации. Более того, связь с эпохой морских открытий делает эту линию особенно значимой: орденский дух переносится из Святой земли в океаническую экспансию. В этом есть почти метафизическая ирония истории: когда путь к Иерусалиму закрылся, энергия ордена ушла в море.
6. Масонство и присвоение тамплиерского образаОдин из центральных выводов лекции: масоны не тождественны историческим тамплиерам, но активно использовали тамплиерский символический капитал. Это очень важная мысль. История культуры полна таких заимствований: - новые движения любят объявлять себя наследниками древних; - это дает глубину, легитимность, ореол тайны и достоинства. Масонству тамплиеры были полезны как образ: - закрытого братства; - посвящения; - верности; - борьбы с предательством и церковно-политическим произволом. То есть масонство использовало тамплиеров не только как “историю”, но и как ритуальный язык самоописания. По сути, мы видим механизм, характерный и для религии, и для политики, и для брендинга: люди редко строят идентичность с нуля, им нужен благородный предок. Но в этом и опасность — можно начать верить уже не в реальность, а в красивую родословную.
7. Русская линия: между историей и соблазном интерпретацииВ российской части беседы особенно заметно, как трудно отделить подтвержденный факт от увлекательной гипотезы. Лектор говорит о: - возможной связи Петра I с масонством; - символике на печатях; - офицерской среде; - следах в архитектуре; - духовных орденах в советскую эпоху. Часть этого звучит правдоподобно как культурная версия, но многое требует осторожности. Символ — вещь многозначная. Не всякий крест тамплиерский, не всякая звезда эзотерическая, не всякая архитектурная деталь — тайный шифр. Это важный философский момент: человек склонен видеть узор даже там, где его нет. Мы хотим, чтобы история была не хаосом, а текстом. И иногда читаем в камне, металле и ритуале то, что сами же туда и вкладываем. Но и обратная крайность ошибочна: считать, что скрытой преемственности не бывает вовсе. Бывает. Вопрос в мере трезвости.
8. Самый глубокий мотив лекции — власть символа над реальностьюЕсли убрать конкретные имена, датировки и сюжеты, в центре этого видео стоит одна большая тема: почему люди так любят тайные ордена и скрытые линии преемственности? Потому что это дает ощущение, что: - история кем-то управляется; - хаос не случаен; - за внешними событиями стоит скрытый смысл. Это психологически очень понятно. Сознанию легче жить в мире, где есть тайные хозяева, чем в мире, где много случайности, борьбы интересов, инерции институтов и человеческой ограниченности. Но зрелый взгляд, как мне кажется, должен удерживать две вещи одновременно: 1. да, скрытые сети влияния, символическая преемственность и элитарные структуры существуют; 2. нет, не надо превращать это в универсальное объяснение всего. Иначе историческое мышление превращается в разновидность мифологии.
9. Практический смысл беседыПрактическая ценность лекции в том, что она напоминает: - финансы не возникают из воздуха; - большие системы сначала бывают маленькими и очень конкретными; - символы живут дольше институтов; - идеология и инфраструктура часто растут вместе; - реальная история почти всегда сложнее и интереснее популярных схем про “одну семью, которая всем управляет”. То есть истоки современности часто лежат не в громких фамилиях XIX–XX веков, а в гораздо более ранних средневековых формах: - в логистике, - в доверии, - в праве, - в сетях, - в ритуале, - в военной и религиозной дисциплине. И это, пожалуй, один из самых сильных выводов: мировая система создается не только капиталом, но и формами организации сознания.
ИтогВ этом видео тамплиеры показаны не просто как рыцарский орден прошлого, а как исторический узел, из которого разошлись несколько мощных линий: - финансовая, - политическая, - религиозная, - мифологическая, - символическая. Лекция ценна тем, что заставляет видеть за сенсационным фасадом более глубокую вещь: не “кто тайно владеет миром”, а как вообще рождаются долгоживущие структуры власти, веры и денег. Там, где есть путь, опасность, доверие, хранение, перевод ресурсов и общая идея, там уже возникает зачаток большой системы. Тамплиеры были одной из таких ранних форм. Но не менее важен и другой вывод: человечество почти всегда влюбляется не в реальность, а в ее идеализированный образ. Исторические тамплиеры были конкретными людьми своего жестокого времени, а не только носителями великой тайны. И, возможно, мудрость начинается там, где мы способны любить истину больше, чем красивую легенду о ней. Что для нас ценнее — доказанный факт, который скромен и неполон, или великая легенда, которая дает смысл, но уводит от реальности?