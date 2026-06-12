Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-dobrynya-nikitich-i-primknuvshiy-k-nim-koshchey-2940319319/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx

Книга "Каптарь Д.Л. Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-geroy-tridevyatogo-tsarstva-kniga-vtoraya-4304648415/?oos_search=false&prev_collection=319431929

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1023993370/detail.aspx

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Дмитрий Жуков о векселях Ордена тамплиеров, о прообразе банковской системы уже в Средние века. Португалия не уничтожила тамплиеров а переименовала их в Орден Христа — Генрих Мореплаватель был его великим магистром. Петр Первый и его личные письма, символика которую связывают с масонством.В СССР тамплиерская линия тоже проявлялась: советский тамплиерский орден, Эйзенштейн и масонские символы

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Дмитрий Жуков о реальных и легендарных тамплиерах

01:24 почему история тамплиеров стала легендой

03:14 крестовые походы и рождение ордена

05:26 как могла появиться первая группа тамплиеров

06:33 девять рыцарей и мутная история основания ордена

08:31 масонство и интерес к тамплиерской легенде

09:46 тамплиеры и финансовая система Европы

11:55 вексели, командорства и прообраз банков

14:19 монах с мечом: новая форма ордена

15:10 тамплиеры и папа римский

16:10 почему папа не вступился за орден

17:18 богатства тамплиеров и пустая казна Тампля

18:18 легенда о кораблях из Ла-Рошели

18:48 золото тамплиеров и версия о Новгороде

20:32 были ли тамплиеры на территории России

21:40 легенда о тамплиерах в Америке

23:35 почему Португалия не уничтожила тамплиеров

24:11 Орден Христа как продолжение тамплиеров

25:00 Игнатий Лойола, иезуиты и возможные параллели

26:25 Генрих Мореплаватель и португальская линия тамплиеров

28:20 Шотландия как мост между тамплиерами и масонством

29:08 Роберт Брюс и легенда о рыцарях-тамплиерах

32:22 тамплиеры внутри масонской традиции

34:55 первые тамплиеры в России

36:19 был ли Пётр I масоном

39:40 масонское братство на поле боя

41:53 советские тамплиеры и анархисты

43:15 Эйзенштейн и эзотерический орден

44:22 масонская символика в советской архитектуре

45:14 метрополитен, вокзалы и скрытые знаки

46:59 астрология на советском объекте

48:12 финал: отдельный разговор о расшифровке символов

#ДмитрийЖуков #тамплиеры #ЖакДеМоле #крестовыепоходы #масонство #ОрденХриста #Португалия #ПётрПервый #Эйзенштейн #советскиетамплиеры #эзотерика #архитектура #история #тайныеордена