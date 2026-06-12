Бог Ярила: Что и откуда мы знаем о славянском язычестве
Есть мнение, что Ярило древний славянский бог Солнца. Это одно из многих проявлений «эффекта Нельсона Манделы», – когда мнение, возникшее непонятно откуда, прочно укореняется в умах. Так-то, теперь даже славянские неоязычники, – а людей хуже осведомлённых об обычаях своих предков трудно представить, – давно уже в курсе, что «яра» это «весна», отсюда и «яровые», и Ярила – бог весны, стало быть.
Проблема, однако, в том что божества с таким именем у славян просто не было. Но это мелкая, неинтересная проблема. К интересному же и полезному можно придти, задумавшись, откуда нам известно то немногое о славянском язычестве, что известно вообще. Причём, в данном случае речь вообще не пойдёт об источниках альтернативных, в том числе и о «Влесовой книге» (в канонических переводах которой Ярила, впрочем, не упоминается). Рассмотрения заслуживают источники, на которых основаны научные представления.
Следовательно, об источниках. Прежде всего, это летописи, но там упоминания о языческих божествах обрывочны и, предсказуемо, встречаются чем далее, тем реже, исчезая где-то в XIV столетии. Позже будет затронут вопрос, почему, пока же достаточно отметить, что Ярила в летописных сводах не фигурирует… Ещё есть – об это часто забывают – огромная масса документов, включая берестяные грамоты, – но и грамоты в большинстве относятся к XIV-XV столетиям, и хотя пишут граждане друг-другу о чём угодно, тема мифологии в документах почти не затрагивается. О Яриле, опять-таки, ничего.
...Следовательно, остаётся фольклор, собранный учёными по деревням во второй половине XVIII первой половине XIX веков. И первый правильный вопрос: почему именно тогда? Что раньше, – хотя бы в XVII веке, – мешало зафиксировать на бумаге народные предания, сказки, былины, описать поверья и ритуалы?
А просто некому было этим заниматься. В Европе науки (в современном понимании), этнография в том числе, появляются в XVII столетии, – в России же только в XVIII. До этого же речь об изучении обычаев никогда не шла. Античные историки и географы, равно как и средневековые, – это бросается в глаза, если присмотреться, – ничего не изучали, а лишь упоминали от случая к случаю традиции других народов, показавшиеся им удивительными. Никому из римлян не пришло в голову ездить по селениям Галлии или Иберии, собирая и систематизируя информацию о верованиях аборигенов. В лучшем случае путешественник упоминал, что тут-то, как кажется, тоже поклоняются Геркулесу, но почему-то представляют его двухголовым.
В XVIII же столетии изучение народных обычаев стало представляться интересным, важным и даже модным занятием, и отвечая на запросы читающей публики Чулков публикует «Словарь русских суеверий»… Десятки располагающих средствами и временем помещиков тут же бросились колесить по деревням, чтобы выяснить где Чулков наврал.
В XVIII начале XIX веков был собран основной массив информации о крестьянской культуре, но в середине позапрошлого столетия учёные уже большей частью анализировали и систематизировали материалы добытые предшественниками. Затем, работа «в поле» стала невозможной, поскольку всё чаще оказывалось, что народные сказки изустно передаваемые от прадедов, написал Александр Сергеевич Пушкин.
Внезапно обнаружилось, что крестьяне существуют не в вакууме. С миром, – точнее же с более высокой культурой, – даже жителей самых глухих деревень связывает батюшка, знакомый с древнегреческой мифологией в силу полученного в семинарии образования, и помещик, в доме которого при слугах иногда читают вслух книги… Да и повальная безграмотность крестьян даже в XVIII веке была мифом. Кто хотел, – Ломоносов не даст соврать, – грамоте учился… и даже покупал книги.
Если проще, вставал вопрос, а что мы, собственно, изучили? В самых аутентичных русских народных сказках пронзительному взгляду наиболее проницательных исследователей открывались следы дохристианского субстрата. Но там же заимствования из греческой и западноевропейской мифологии уже и в XVIII столетии торчали в полный рост. Отдельной статьёй шли былины, записанные в самой заядлой – до Белого моря – глухомани северных губерний. Сразу бросалось в глаза, что это отдельный, не родственный сказкам слой культуры. Ибо былины сочиняли точно не в деревнях.
Ну, правда. События в былинах развиваются в городах, причём, южных. Причём, главные действующие лица – представители военного сословия, и автор упоминает «князя Владимира» (хотя и непонятно, которого) и пишет о пирах в княжеском тереме, словно бывал на них. В собственно «деревенских» сказках быт царей представляется странно и смутно.
Примечательно также и то, что сверхъестественные существа былин и сказок – разные. «Народной» нечисти – русалок, леших, домовых, да бабы Яги, хотя бы, – в былинах нет.
Предположительно, былины слагаются, – именно для услаждения слуха знати, – в XIV веке, как воспоминание от старых, добрых – домонгольских – временах. Собственно, упоминается, что самый молодой из знаменитых богатырей – Алёша Попович – погибает при Калке (а старшие товарищи не дожили)... Затем, сюжеты этой серии приобретают популярность в городах, где к XVI столетию принимают уже современный, – тот в котором сохранились до XVIII века в северной глубинке, – вид. Аристократическая культура, повлияв на городскую, с тех пор сменилась, сменилась и городская, следовательно…
Следовательно, и деревенская тоже сменилась. Бросившись изучать старинные русские предания, этнографы вскрыли слой фольклора примерно двухвековой (по меркам Москвы) давности. И только.
Ничего «языческого» в этом слое не было, и быть не могло. Как наглухо христианской предстаёт Русь и в мире былин. Скорее всего, отсылок к языческому наследию в былинах не было уже в XIV веке, – прочие источники не подтверждают, что тогда о Перуне и Велесе на Руси кто-то помнил. Сказитель, – если б сам о языческих богах что-то знал, – не был бы понят аудиторией.
...Возникает однако вопрос, причём здесь Ярила. Да ни при чём. Всё вышеизложенное просто объясняет отношение науки к данной фигуре.
В первый и последний раз Ярила всплывает в записках ранних этнографов, причём, только некоторых. Во всём мире, – не только на Руси, – наступление весны было значимым для земледельцев событием, которое так или иначе отмечалось, даже перестав считаться началом нового года. В частности, крестьяне некоторых уездов сжигали персонифицирующее уходящую зиму соломенное чучело – Кострому. И тут надо подчеркнуть, что – некоторых. Обряд не являлся общерусским, – как странным было бы вообще существование общерусских поверий и традиций, учитывая что крестьяне соседних уездов были куда теснее связаны со столицами и даже с Европой (через помещиков), чем друг с другом.
В некоторых уездах Кострому сжигали. В некоторых хоронили. В некоторых место чучела занимали парень или девка, символизировавшие плодородие всем чем одарила их природа, – и аниматоров не сжигали, если что… Проводится обряд мог в разные дни, да и называться персонификация могла по-разному. В частности, этнографы упоминали, что в ряде случаев обряд строился вокруг персонификации весны – Ярилы.
В основной массе, однако, именно обряды с участием Ярилы признаны «кабинетной мифологией» – вымыслом. Иногда они слишком сложны, чтобы исполнить их могла труппа любителей без длительных репетиций. Иногда странно смотрятся в культурном контексте, – например, использование в обряде человеческого черепа даже в дохристианский период славяне посчитали бы дикостью. Крайне странным выглядит также пол Ярилы, который может быть как мужским, так и женским…
То есть, в принципе, персонаж по имени Ярило, – именно персонаж, чем-то близкий к Деду Морозу, а не божество, являющееся предметом поклонения, – в каких-то местных поверьях фигурировать мог. Но не считается фактом, что фигурировал. Главное же, русское язычество тут в любом случае не при делах.
Из того, что в XIX столетии в некоторых деревнях с шутками и прибаутками сжигали соломенное чучело не следует, что обряд в такой же форме проводился хотя бы в XVII веке. Даже в среде крестьян обычаи и поверья не могли не смениться несколько раз со времён древней Руси.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Ярило как “древний славянский бог Солнца” — крайне сомнительная конструкция, а не надёжно установленный факт. - В ранних письменных источниках о славянском язычестве — летописях, грамотах, документах — Ярило не фигурирует. - Основные представления о “народной мифологии” были собраны лишь в XVIII–XIX веках, то есть очень поздно по отношению к эпохе язычества. - Это создаёт ключевую проблему: этнографы фиксировали не древнюю религию как таковую, а поздний крестьянский фольклор, уже многократно изменённый. - Фольклор не существует в вакууме: на него влияли церковь, книжная культура, помещичья среда, город, устная и письменная традиции. - Былины и сказки — разные культурные пласты, и ни один из них нельзя автоматически считать прямым “окном” в дохристианскую Русь. - Весенние обряды с чучелами, Костромой или персонажем по имени Ярило могли существовать локально, но это ещё не делает Ярилу древним обще-славянским богом. - В науке часть описаний обрядов с Ярилой считается поздней кабинетной мифологизацией или ненадёжной этнографией. - Даже если персонаж Ярило где-то бытовал, это скорее мог быть обрядовый фольклорный образ, а не объект реального древнего культа. - Главный вывод текста: о славянском язычестве мы знаем очень мало, и потому особенно легко принять поздние фантазии за древнюю традицию.
Разбор и смысл статьиВ тексте поднимается важная и, если честно, довольно отрезвляющая мысль: наше знание о славянском язычестве фрагментарно, поздно зафиксировано и сильно уязвимо для домысливания. История Ярилы здесь — лишь частный пример более широкой проблемы.
1. Почему идея о Яриле так легко укорениласьЗдесь работает почти психологический механизм. Людям нравится цельная и красивая картина мира: вот был у славян Перун — бог грома, Велес — бог чего-то ещё, а Ярило — бог солнца или весны. Такая система выглядит аккуратно, почти как школьная таблица. Но реальная история редко так симметрична. Это похоже на то, как нейросеть “дорисовывает” изображение по неполным данным: если ей дать несколько фрагментов, она стремится восстановить наиболее вероятный паттерн. Так и массовое сознание — видит слова “ярый”, “весна”, “яровые”, и достраивает: значит, был бог Ярило. Связь кажется естественной, но естественность ещё не равна истинности.
2. Что вообще является источником по славянскому язычествуСтатья справедливо ставит в центр не сам миф, а эпистемологию — то есть вопрос: откуда мы знаем то, что знаем? Это зрелый научный подход. Основные источники: - летописи; - деловые документы, берестяные грамоты; - фольклор, записанный этнографами значительно позже. Проблема в том, что: - летописи дают обрывки; - деловые документы почти не говорят о мифологии; - фольклор записан через много веков после христианизации. То есть между предполагаемым языческим прошлым и моментом фиксации материала — огромная дистанция. А за это время общество менялось многократно. В этом есть почти философская ирония: чем сильнее культура уходит в прошлое, тем активнее мы склонны заменять знание реконструкцией. И если не быть осторожным, реконструкция начинает притворяться фактом.
3. Почему поздний фольклор нельзя напрямую считать “остатком язычества”Это, пожалуй, главный нерв текста. В XIX веке исследователь приезжает в деревню, записывает песню, обряд, сказку — и у него возникает соблазн подумать: вот она, древность. Но это не обязательно так. Народная культура — не музей под открытым небом. Она живая, а значит: - заимствует; - забывает; - переиначивает; - смешивает; - приспосабливает старое к новым условиям. Здесь полезна аналогия с языком программирования или кодовой базой: если проект живёт тысячу “коммитов”, то финальная версия может содержать очень древние фрагменты, но уже в окружении совсем иных модулей, патчей и костылей. Видеть в ней “оригинальную архитектуру” можно лишь частично и с оговорками. Так и с фольклором: в нём могут быть древние элементы, но он не равен древности в чистом виде.
4. О влиянии высокой культуры на “народную”Текст правильно разрушает романтический миф о полностью изолированном крестьянине, который веками хранит архаические тайны предков. В реальности даже глухая деревня связана с миром через: - церковь; - помещика; - солдатчину; - ярмарки; - город; - книги; - слухи; - пересказы. Это очень важная мысль. Люди вообще склонны идеализировать “народ” как чистого носителя истины — так же, как идеализируют “древность” или “традицию”. Но традиция — это не замороженный кристалл, а поток. И в этом потоке много наносного. Можно сказать жёстче: неоязыческое воображение часто любит не реальную традицию, а её идеализированную тень. И это типично не только для язычества. Христиане, атеисты, материалисты, мистики — все иногда влюбляются не в действительность, а в удобную схему.
5. Былины как не “голос язычества”, а иной пласт культурыИнтересно замечание автора о былинах. Они действительно не похожи на простой крестьянский фольклор. Их мир — это князья, дружины, пиры, города, военное сословие. Это не деревенское сознание в чистом виде. Здесь статья тонко показывает, что даже внутри “устной традиции” есть разные слои: - сказка; - былина; - обрядовый фольклор; - суеверия и поверья. Смешивать их в один котёл и потом объявлять “древнеславянской религией” — методологическая ошибка.
6. Что не так именно с ЯрилойАвтор не утверждает с абсолютной жёсткостью, что никакого персонажа с таким именем нигде не было. Позиция тоньше: - божество такого типа не засвидетельствовано надёжно; - в поздних этнографических записях могут встречаться упоминания персонажа Ярилы; - но эти упоминания локальны, поздни и сомнительны; - следовательно, из них нельзя вывести образ “древнего славянского бога весны/солнца”. Это хорошая интеллектуальная дисциплина: не путать возможное с доказанным. Да, в некоторых местах могли быть весенние обряды, где фигурировал образ Ярилы. Но отсюда не следует, что: 1. этот образ был древним; 2. он был общеславянским; 3. он был именно божеством; 4. ему реально поклонялись как богу; 5. его функции совпадали с современными популярными описаниями. Каждый из этих переходов — отдельный логический скачок. И статья именно эти скачки вскрывает.
Подробный выводГлавная ценность текста в том, что он не просто спорит с мифом о Яриле, а показывает механизм рождения псевдоисторической уверенности. Сначала есть нехватка данных. Затем — поздние, смутные, локальные записи. Потом появляется желание всё упорядочить. После этого рождается красивая конструкция: “у славян был бог весны Ярило”. И наконец, массовое сознание, уставшее от неопределённости, принимает эту конструкцию как само собой разумеющийся факт. Это типичная судьба многих представлений о прошлом. Мы не любим пустоты в знании. Нам хочется завершённости. Но история, как и человеческая психика, полна провалов, швов и зон неопределённости. Зрелость мышления начинается там, где человек способен сказать: “я не знаю точно” — и не впасть от этого в тревогу. Практический смысл статьи тоже важен. Она учит: - различать источник и интерпретацию; - видеть разницу между народным персонажем и древним богом; - понимать, что поздний обряд не равен архаическому культу; - относиться к “традиции предков” без наивной идеализации. В более широком смысле текст напоминает: культура всегда сложнее, чем миф о ней. Реальная Русь была не набором чистых архетипов, а живым, изменчивым пространством, где смешивались христианство, память, местные обычаи, книжные влияния, городские и деревенские формы жизни. И в этом, пожалуй, больше истины, чем в любой аккуратной неоязыческой схеме. Есть и почти экзистенциальный оттенок. Люди ищут корни, потому что ищут опору. Но опора не обязательно должна быть построена на выдуманном величии прошлого. Иногда более взрослая любовь к предкам начинается не с романтизации, а с честности: мы знаем о них мало, и именно поэтому должны быть особенно бережны в выводах. И, может быть, это касается не только Ярилы и не только славянства. Мы вообще чаще живём среди образов о реальности, чем рядом с самой реальностью. Но если истина всегда приоткрывается нам лишь частично, то не в этой ли осторожной, трезвой неполноте и начинается настоящее понимание?