Год назад Виктор Алексеевич Ефимов уже обсуждал с сыном Василием Ефимовым, заменит ли ИИ человека. Тогда это было гипотезой, а сегодня уже есть цифры, увольнения и переписанные правила. Только за 2025 год Сбер сократил 20% инженеров центрального аппарата. Кого именно увольнять, выбрал искусственный интеллект. Греф потом назвал это «шоком».

Ефимов I Нейронки:

https://t.me/+fa7kEChLyfkzNDVi

https://vk.com/club234538124

00:00 – Вступление и темы новой беседы об ИИ

01:37 – Закон времени: технология прежняя, а качество выросло кратно

04:24 – Вайб-кодинг и почему скептики нейросетей ошибаются

06:49 – Может ли ИИ освоить 50 томов КОБ

11:21 – Промпт- и контекст-инжиниринг: как загрузить знания в нейросеть

15:52 – Агентные системы: нейросети спорят и проверяют друг друга

17:22 – Куда денутся люди: рутину забирает ИИ, нужен творец

21:28 – Реальные кейсы сокращений: Ренессанс, Сбер и юристы в США

23:27 – Нейросеть как фактор естественного отбора XXI века

24:25 – Технологии обгоняют нравственность: что человеку дано от Бога

26:31 – Конституция нейросети Claude как набор нравственных правил

27:55 – Нейросеть как нож: дипфейки и сила созидания

31:23 – Децентрализация и рейтинги против цифрового концлагеря

34:13 – ИИ и суверенитет: нейросеть как работа со сложностью

37:15 – Почему у России нет ИИ-суверенитета и ставка на кадры

40:33 – Итоги и вклад АкадемИИ в подготовку кадров

Приглашаем присоединиться к проекту Виктора Алексеевича: "Школа управления собой, страной, цивилизацией"

https://efimovschool.ru/kursynew#tarif

Чтобы вы могли почувствовать его глубину, открываем бесплатный доступ к урокам:

❗️Регистрация здесь https://viktorefimovschool.ru/test_drive

Приглашаем присоединиться к новому курсу«Для детей и родителей, спецслужб и правителей: курс управления для поколений созидателей».

Он задуман как семейный формат, где обучение становится продолжением диалога между поколениями.

▶️Если вам важно, чтобы управленческая грамотность в вашей семье формировалась осознанно, вы можете познакомиться с материалом через демо-доступ:

https://efimovschool.ru/theoryforkids#demo