Выпускники вузов под угрозой? Кого ИИ заменит первым и почему это касается каждого.
Год назад Виктор Алексеевич Ефимов уже обсуждал с сыном Василием Ефимовым, заменит ли ИИ человека. Тогда это было гипотезой, а сегодня уже есть цифры, увольнения и переписанные правила. Только за 2025 год Сбер сократил 20% инженеров центрального аппарата. Кого именно увольнять, выбрал искусственный интеллект. Греф потом назвал это «шоком».
Ефимов I Нейронки:
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00:00 – Вступление и темы новой беседы об ИИ
01:37 – Закон времени: технология прежняя, а качество выросло кратно
04:24 – Вайб-кодинг и почему скептики нейросетей ошибаются
06:49 – Может ли ИИ освоить 50 томов КОБ
11:21 – Промпт- и контекст-инжиниринг: как загрузить знания в нейросеть
15:52 – Агентные системы: нейросети спорят и проверяют друг друга
17:22 – Куда денутся люди: рутину забирает ИИ, нужен творец
21:28 – Реальные кейсы сокращений: Ренессанс, Сбер и юристы в США
23:27 – Нейросеть как фактор естественного отбора XXI века
24:25 – Технологии обгоняют нравственность: что человеку дано от Бога
26:31 – Конституция нейросети Claude как набор нравственных правил
27:55 – Нейросеть как нож: дипфейки и сила созидания
31:23 – Децентрализация и рейтинги против цифрового концлагеря
34:13 – ИИ и суверенитет: нейросеть как работа со сложностью
37:15 – Почему у России нет ИИ-суверенитета и ставка на кадры
40:33 – Итоги и вклад АкадемИИ в подготовку кадров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- ИИ не совершил “магический скачок” в принципах, но резко вырос в качестве. Методология та же: нейросеть полезна тому, кто умеет правильно ставить вопросы. - Качество ответа ИИ часто отражает качество мышления пользователя. Кто формулирует расплывчато — получает посредственность и разочарование. - Первыми под угрозой оказываются специалисты рутинного интеллектуального труда. Аналитики, юристы, программисты среднего уровня, сотрудники, чья работа сводится к шаблонной обработке информации. - Программирование уже радикально меняется. Код все чаще пишет ИИ, а человек смещается в роль постановщика задач, редактора и архитектора. - Следующий уровень после prompt engineering — context engineering. Важно не только задать вопрос, но и ограничить ИИ нужным корпусом знаний. - Агентные системы усиливают качество результата. Несколько ИИ-модулей могут параллельно искать данные, спорить, проверять, синтезировать выводы. - ИИ снижает порог входа в сложные знания. То, что раньше требовало лет чтения и обучения, теперь можно быстрее распаковывать под конкретную практическую задачу. - Нейросеть разрушает монополию на знание. Это подрывает один из фундаментальных механизмов элитарного контроля над обществом. - Человек и ИИ не тождественны. ИИ не “хочет”, не переживает давление среды, не обладает внутренним мотивом; он усиливает уже заданное человеком намерение. - Будущее — за теми, кто умеет генерировать смыслы, а не воспроизводить усредненность. Посредственный специалист уязвим, творческий — получает усилитель. - ИИ нравственно нейтрален как инструмент. Он может усиливать и созидание, и мошенничество, в зависимости от того, в чьих руках находится. - Вопрос суверенитета становится технологическим. Страна без собственных сильных ИИ-решений рискует оказаться зависимой в управлении и стратегическом планировании. - Нужна опережающая подготовка кадров. Даже если собственная технологическая база слаба, можно уже сейчас растить пользователей и управленцев нового типа.
Подробный выводВ этом видео поднимается важная и довольно трезвая мысль: ИИ заменяет не “человека вообще”, а прежде всего человека как носителя рутины. Это очень существенное различие. Часто разговор об искусственном интеллекте строится в драматическом ключе — будто машина приходит отнять у человека его место в мире. Но в данной беседе акцент иной: исчезает не ценность человека, а ценность шаблонной, усредненной, легко формализуемой функции. Если смотреть глубже, здесь проявляется почти философский сдвиг. Долгое время образование обещало социальную устойчивость по формуле: выучи профессию → овладей набором процедур → получи стабильное место. ИИ эту формулу подрывает. Теперь сам по себе навык обработки информации уже не гарантирует ценности, потому что машина делает это быстрее, дешевле и часто точнее. Значит, человеческая уникальность смещается выше — в область смысла, выбора, постановки целей, этики, интуиции, воли, творческого синтеза. Это напоминает историю с калькулятором: он не уничтожил математику, но обесценил ту часть работы, где человек просто механически считает. ИИ — такой “калькулятор” для интеллектуальной рутины, только многократно мощнее. Поэтому первыми оказываются в зоне риска не самые слабые физически, а те, чья деятельность, как ни парадоксально, считалась “умственной”, но по сути была регламентированной и предсказуемой.
Кого ИИ заменит первымПрежде всего тех, кто: - работает по шаблону; - выдает усредненный результат; - не создает нового смысла; - не умеет ставить задачу, а только исполняет; - зависит от институционального авторитета больше, чем от реального мышления. Отсюда и тревога за выпускников вузов. Диплом сам по себе больше не гарантирует ценность. Если университет выпускает человека, который умеет только воспроизводить “правильный ответ”, он конкурирует уже не с другим выпускником, а с моделью, которая делает это мгновенно. Это неприятная правда, но в ней есть и освобождение: ценность начинает определяться не формальным статусом, а живой способностью мыслить.
Почему это касается каждогоПотому что почти любой современный человек так или иначе встроен в обмен информацией. Даже если он не юрист и не программист, он: - пишет тексты, - анализирует данные, - принимает решения, - учится, - коммуницирует, - продает, - организует процессы. Во всех этих зонах ИИ уже становится либо конкурентом, либо усилителем. Спрятаться не получится. Это как с электричеством или интернетом: можно долго не пользоваться, но тогда ты не сохраняешь старый мир, а просто выпадаешь из нового. И здесь интересен почти духовный аспект. ИИ вынуждает человека задать себе вопрос: “А что во мне такого, чего нельзя свести к алгоритму?” Очень многие жили, не задавая его, потому что система труда этого не требовала. Теперь требует.
Сильная мысль беседыОдна из наиболее ценных линий в лекции — различие между: - обработкой сложности, - и рождением направления. ИИ действительно становится машиной работы со сложностью: он может читать массивы текста, сопоставлять, классифицировать, предлагать варианты, находить закономерности. Но импульс, ради чего все это делается, пока остается за человеком. И в этом — не повод для гордыни, а ответственность. Потому что технология усиливает не только разум, но и заблуждение. Она может помочь прояснить истину, а может сделать иллюзию эффективнее. Тут есть старая философская проблема: инструмент усиливает не сущность, а намерение. Молоток одинаково пригоден для строительства дома и для разрушения. Нейросеть в этом смысле — молоток по смысловым конструкциям. Она работает и на созидание, и на манипуляцию.
О нравственности и иллюзияхВ беседе верно отмечено, что человек склонен идеализировать и себя, и свои профессии. Многие специалисты сегодня защищают не реальное качество своего труда, а образ собственной значимости. ИИ болезненно вскрывает этот разрыв. Если нейросеть делает твою работу за час, а ты уверял себя, что занимаешься чем-то уникальным, рушится не только функция — рушится самоощущение. Это почти экзистенциальный кризис. Но в каком-то смысле и шанс. Потому что человек может впервые увидеть: он держался не за реальность, а за социальную маску. И тогда возникает выбор — озлобиться и отрицать перемены или использовать их как повод стать глубже.
О суверенитетеОтдельно важна мысль о государственном измерении. Суверенитет в XXI веке — это уже не только армия, ресурсы и территория, но и способность самостоятельно работать со сложностью. Если стратегические решения, аналитика, управление, прогнозирование, информационная фильтрация зависят от чужих систем, то формальный суверенитет становится все более хрупким. Это справедливо и для стран, и для отдельных людей. Человек, не владеющий современными когнитивными инструментами, тоже частично утрачивает суверенитет: он начинает зависеть от тех, кто умеет думать быстрее, шире и технологичнее.
Практический нерв всего разговораБеседа не столько про “конец профессий”, сколько про необходимость новой дисциплины мышления: - уметь формулировать вопросы; - уметь задавать контекст; - уметь проверять результат; - уметь отличать подлинное понимание от красивой автоматической сборки; - уметь сохранять нравственный центр, когда инструменты становятся очень сильными. Здесь есть почти йогический мотив: важно не просто действовать, а действовать осознанно, точно, без внутренней расхлябанности. ИИ наказывает за небрежность мышления. Он как зеркало: если ты смутен, ленив и расплывчат, он многократно умножит твою смутность. Если ты собран, ясен и целенаправлен, он усилит и это.
ИтогГлавный вывод такой: под угрозой не выпускники вузов как таковые, а выпускники, подготовленные для мира, которого больше нет. Тот, кто обучен быть аккуратным исполнителем шаблонов, действительно в опасности. Тот, кто умеет мыслить, хотеть, выбирать, связывать области знания, создавать смысл и брать ответственность за направление, — не исчезает, а получает мощнейший рычаг. Поэтому вопрос сегодня не только в том, “заменит ли ИИ человека”, а в том, какую часть себя человек сам давно превратил в автомат. И, возможно, настоящая угроза — не машина, а наша привычка жить на внутреннем автопилоте. И тогда остается самый важный вопрос: если алгоритм все лучше справляется с тем, что можно формализовать, не пришло ли время каждому из нас честно спросить — в чем именно состоит та живая истина человека, которая не сводится к функции?