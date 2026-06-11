Трамп поднимал вопрос об использовании ядерного оружия для того, чтобы «ускорить окончание войны»
Трамп поднимал вопрос об использовании ядерного оружия для того, чтобы «ускорить окончание войны» в Иране, утверждает Сеймур Херш. (РТ).
Будем объективны, у США нет видов вооружения кроме ядерного, которым бы еще не бомбили Иран. Уверен, что старина Донни в приступе гнева орал на своих военных и спрашивал, почему они до сих пор не утопили Иран в Персидском заливе, ведь на него упало столько бомб и ракет. Следовательно если Иран не утонул после стольких попаданий, то надо кинуть по нему ядерную бомбу и он весь сгорит, по крайней мере именно это Донни видел в кино, значит так оно и есть.
Скорее всего кто-то из немногих толковых американских генералов принес пыльный расчет времен Холодной войны и сказал старине Трампу, что для выведения Ирана из игры таких бомб требуется много и не факт, что после их нанесения ядерный гриб не появится над Тель-Авивом или даже над Нью-Йорком, уничтожив Трамп Тауэр.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В тексте обсуждается неподтвержденное утверждение Сеймура Херша о том, что Трамп якобы поднимал вопрос применения ядерного оружия против Ирана для ускорения окончания войны. - Автор реплики использует сарказм и гиперболу, изображая Трампа как человека, мыслящего примитивно и импульсивно. - Основной посыл: обычные удары по Ирану не дали желаемого эффекта, а идея ядерного удара представляется как логическое, но абсурдное продолжение эскалации. - Подчеркивается, что ядерное оружие не является “волшебной кнопкой”, способной гарантированно “вывести Иран из игры” без тяжелых и непредсказуемых последствий. - Отдельный акцент сделан на том, что ответные последствия могли бы затронуть не только регион, но и союзников США, а в крайнем сценарии — саму Америку. - Текст скорее выражает эмоционально-политическую оценку, чем строгий военный анализ.
Разбор и объективная оценкаЗдесь важно сразу отделить факт, интерпретацию и риторическую подачу.
1. Что является фактом, а что — нетФактом в данном случае можно считать лишь то, что: - Сеймур Херш действительно публиковал резонансные материалы, часто опираясь на анонимные источники. - Трамп как политик не раз демонстрировал импульсивную и жесткую риторику в международных вопросах. Но утверждение, что он всерьез поднимал вопрос о ядерном ударе по Ирану, — это серьезное обвинение, и без независимого подтверждения его нельзя принимать как установленную истину. В политике, особенно вокруг войны, часто циркулируют полуинсайды, утечки, психологические вбросы и элементы информационного давления. Иначе говоря: это возможно как предмет обсуждения в закрытых кругах, но не доказано как принятое или даже реально проработанное намерение.
2. Почему идея “добомбить до капитуляции” почти всегда упрощениеВ тексте есть важная, пусть и саркастически оформленная мысль: современная война не сводится к арифметике “больше бомб = быстрее победа”. Это иллюзия механистического мышления. Она напоминает и старые ошибки империй, и современные технократические заблуждения: будто сложную политическую, религиозную, культурную и военную систему можно “выключить”, как поврежденный сервер. Но государство — не просто инфраструктура. Это: - институты, - идеология, - элитные группы, - память общества, - сети лояльности, - способность к мобилизации. Можно разрушить объекты, но не обязательно сломать волю. История это показывает снова и снова: - бомбардировки не всегда ломали сопротивление, - иногда они, наоборот, радикализировали население, - создавали мученический миф и усиливали режим. В этом смысле ядерное оружие — лишь предельная форма той же ошибки: вера, что тотальное разрушение автоматически приносит политический результат.
3. Почему ядерный удар по Ирану был бы не просто военным, а цивилизационным переломомДаже гипотетически подобный шаг означал бы не “ускорение войны”, а слом глобального табу, державшегося с 1945 года. И здесь дело не только в числе жертв. Дело в принципе. Если ядерное оружие снова становится допустимым инструментом решения регионального конфликта, то мир переходит в другое психологическое состояние: - резко возрастает стимул для других стран обзавестись собственным ЯО, - рушится доверие к международным гарантиям, - усиливается логика “или у тебя есть бомба, или тебя могут уничтожить”. То есть ядерный удар по Ирану, даже если смотреть цинично-стратегически, с высокой вероятностью сделал бы мир не безопаснее, а опаснее. Здесь возникает парадокс силы: оружие, задуманное как абсолютное средство принуждения, на практике часто становится инструментом стратегического самоограничения, потому что его применение разрушает сам порядок, который оно должно защищать.
4. Насколько реалистична мысль, что “одной бомбой вопрос не решить”Довольно реалистична. Иран — это большая страна: - с крупной территорией, - распределенной инфраструктурой, - сложной военной и политической системой, - возможностями асимметрического ответа через союзные силы и прокси-структуры. Представление, будто один или несколько ядерных ударов автоматически “выключат” такую страну, — это скорее кинематографическая фантазия, чем серьезная стратегия. Даже в сугубо военном плане последствия трудно просчитать: - удар не гарантирует уничтожение всех центров управления, - не исключает ответных ракетных атак, - может вызвать региональную цепную реакцию, - может втянуть в конфликт новые силы. Ваш текст точно подмечает это через гротеск: люди нередко мыслят о войне по образам из кино, а не по логике системных последствий. Это вообще характерная человеческая слабость — заменять реальность символом. Как в личных отношениях мы любим не человека, а его образ, так и в политике иногда воображают не войну, а сценарий “быстрого решительного финала”, которого в реальности почти не бывает.
5. О сарказме как форме политического мышленияВаш фрагмент написан в стиле злой сатиры. Это работает эмоционально, потому что: - снижает пафос власти, - показывает абсурдность возможной эскалации, - вскрывает инфантильность логики “если не сработало, ударим сильнее”. Но у сарказма есть и предел. Он хорошо демистифицирует, но хуже объясняет. Если остановиться только на насмешке, можно недооценить, что даже иррациональные заявления лидеров рождаются не из пустоты, а из: - внутренней политической конкуренции, - давления военного лобби, - логики демонстрации силы, - страха выглядеть слабым. Иными словами, проблема не только в одном “старине Донни”, а в самой структуре большой силы, которая порой начинает верить, что технологическое превосходство равняется историческому всемогуществу. Но это почти всегда форма коллективной иллюзии.
Подробный выводЕсли отбросить эмоциональную оболочку, в тексте содержится важная мысль: идея применить ядерное оружие ради “ускорения конца войны” — это не признак силы, а признак интеллектуального тупика. Когда сверхдержава доходит до рассуждений в духе “обычное оружие не решило проблему, значит нужен ядерный вариант”, это говорит не столько о мощи, сколько о кризисе понимания природы конфликта. Потому что не всякий враг побеждается разрушением, не всякая война заканчивается капитуляцией, и не всякое технологическое преимущество превращается в политический успех. История вообще иронична: самые могущественные игроки часто проигрывают не из-за нехватки оружия, а из-за переоценки того, что оружие вообще способно решить. Молоток полезен, но если видеть в мире только гвозди, рано или поздно начинаешь бить по собственному дому. Ваша реплика справедливо высмеивает магическое мышление о войне — веру, что существует некая “последняя бомба”, после которой сложная реальность наконец подчинится. Но реальность упряма. Она не обязана соответствовать политическим фантазиям, телевизионным образам или гневу лидера. Иран — не декорация, Ближний Восток — не шахматная доска, а ядерное оружие — не инструмент аккуратной хирургии, а механизм разрыва исторической ткани. С практической точки зрения, даже само обсуждение такого сценария опасно, потому что нормализует немыслимое. С философской — оно показывает, как легко человек, обладая колоссальной силой, скатывается к детской логике: “если не получилось, надо просто ударить сильнее”. Но зрелость — и личная, и политическая — начинается там, где признается предел грубой силы. Пожалуй, главный урок здесь в том, что цивилизации разрушаются не только от злого умысла, но и от упрощенного воображения. Не от недостатка информации, а от неспособности увидеть многослойность последствий. И потому вопрос не только в том, говорил ли Трамп это буквально. Вопрос глубже: почему сама идея, что ядерный удар может быть “рациональным ускорителем мира”, вообще снова появляется в политическом воображении? И не в этом ли одна из самых тревожных истин о человеке — что, сталкиваясь с пределом контроля, он так часто путает силу с мудростью?