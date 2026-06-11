Трамп поднимал вопрос об использовании ядерного оружия для того, чтобы «ускорить окончание войны» в Иране, утверждает Сеймур Херш. (РТ).

Будем объективны, у США нет видов вооружения кроме ядерного, которым бы еще не бомбили Иран. Уверен, что старина Донни в приступе гнева орал на своих военных и спрашивал, почему они до сих пор не утопили Иран в Персидском заливе, ведь на него упало столько бомб и ракет. Следовательно если Иран не утонул после стольких попаданий, то надо кинуть по нему ядерную бомбу и он весь сгорит, по крайней мере именно это Донни видел в кино, значит так оно и есть.

Скорее всего кто-то из немногих толковых американских генералов принес пыльный расчет времен Холодной войны и сказал старине Трампу, что для выведения Ирана из игры таких бомб требуется много и не факт, что после их нанесения ядерный гриб не появится над Тель-Авивом или даже над Нью-Йорком, уничтожив Трамп Тауэр.

Старше Эдды в Мах