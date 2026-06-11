Обыкновенное варварство

Грандиозная панорама «Оборона Севастополя», высотой около 14-ти метров и длиной более 115-ти, на которой присутствуют более четырех тысяч фигур, после удара украинского беспилотника по зданию музея, где она находится, получила серьезные повреждения. Сильно пострадало и неповторимое творение знаменитого французского живописца Франса Рубо, которому скоро отметят 170 лет со дня рождения. Художник известный своими полотнами, написанными на сюжеты русской военной истории, считал эту панораму одной из главных своих работ.

Её он начал в 1901 году. В Севастополе изучал исторические документы, знакомился с местами боев, беседовал с участниками и очевидцами событий. Затем отправился в Санкт-Петербург, где в течение месяца трудился над контурным рисунком будущей панорамы, который представил на утверждение императору Николаю II.

Получив высочайшее одобрение, Рубо отправился в Мюнхен, где в специальном павильоне началась работа над созданием панорамы. Франс Алексеевич работал вместе с коллегами – Шенхеном, Мерте и Фрошем. Им помогали два десятка студентов Баварской академии художеств.

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» открылась для всеобщего обозрения в мае 1905 году, к 50-летию героической обороны города в здании на Историческом бульваре. Баталист отразил главное событие эпопеи – сражение на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. Там русские воины вместе с жителями Севастополя встали на пути превосходящей их более, чем вдвое чужеземной армии, в состав которой входили британцы, французы, турки и итальянцы.

Неприятель в тот день потерял больше 10-ти тысяч солдат и трех генералов. Однако, все его усилия оказались напрасны, и, в конце концов, музыканты вынуждены были трубить отход. С тех далеких пор эта история мозолила память иноземцам многих поколений.

Первыми посетителями панорамы в 1905 году стали ветераны севастопольских сражений – седовласые русские воины, покрытые сабельными шрамами, со следами от пуль и осколков. Они с волнением вглядывались в фигуры солдат, палящих в неприятеля, распростертых на земле, уже недвижных. И им казалось, что «небо снова заволокло пороховым дымом и засвистали пули…»

Тогда, в середине XIX столетия, Россия, обороняясь от вражеского нашествия, вступила в схватку со всей Европой в Крымской войне. И нынче, в XXI веке, Запад снова ощетинился против России, грозит, покушается на все для неё святое. На Украине ненавистники России взрастили злобных монстров, поганящих нашу землю.

Крым, как встарь, стал снова ареной войны. Полуостров атакуют вражеские беспилотники, множатся жертвы, растет количество разрушений. И вот случилось еще одно злодеяние киевского режима. Он попытался уничтожить то, что дорого и свято для россиян – их историю и национальные символы.

Обращаться к совести вандалов – труд напрасный. Ее у них нет, как и чести, уважения к исторической памяти. Вряд ли осудят случившееся и господа на «цивилизованном» Западе, как всегда, лицемерно закроют на вандализм глаза, промолчат.

В истории панорамы уже случалось, когда она едва не погибла. В мае сорок второго в музей попала огромная германская авиабомба, подняв огненное зарево. Однако, благодаря героизму советских моряков и солдат, удалось спасти почти сто отдельных фрагментов картины.

Те фрагменты были погружены на последний корабль, которому удалось вырваться из осажденного города – лидера эсминцев «Ташкент». На его борту разместились более двух тысяч человек – раненых красноармейцев и краснофлотцев, женщин и детей. Под градом вражеских бомб и снарядов судну посчастливилось добраться до Новороссийска.

Сразу после Великой Отечественной за спасение панорамы взялись реставраторы. Они трудились под руководством академика живописи Василия Яковлева. После его кончины группу специалистов возглавил другой академик – Павел Соколов-Скаля.

Реставраторы восстанавливали панораму на основе фотографий, авторских этюдов, буклетов и других сохранившихся документов. На поле битвы появились новые сюжеты, которые органично вписались в батальное полотно.

Работа шла долгая и упорная. И, разумеется, очень тщательная. Панорама была вновь открыта к 100-летию первой героической обороны Севастополя, 16 октября 1954 года. Честь и хвала людям, воссоздавшим памятник русской славы!

Франс Рубо – автор еще одной великолепной работы. К 100-летию Отечественной войны 1812 года по заказу Николая II он написал панораму «Бородинская битва». Над масштабным полотном Рубо работал вместе с живописцем Иваном Мясоедовым, консультантом генерал-лейтенантом Борисом Колюбакиным, художником-баталистом Карлом Беккером, пейзажистом Михаэлем Димером и другими мастерами кисти и палитры.

«Бородинская битва» – почти такого же размера, как и «Оборона Севастополя», представлявшая один из решающих моментов известного сражения, была выставлена в 1912 году в специально построенном павильоне на Чистых прудах в Москве.

После Октябрьской революции панорама долго пребывала в запустении, все больше ветшала и приходила в негодность. Одно время специалисты даже горестно разводили руками, признавая невозможность ее восстановления. Но все же реставрация состоялась, и в 1962 году к 150-летиему юбилею Бородинской битвы батальная сцена предстала перед взором зрителей. С тех пор и поныне она находится в здании музея-панорамы на Кутузовском проспекте.

Очевидно, что цель в Севастополе была выбрана изощренными варварами не зря. Ведь панорама – отзвук исторических событий, созвучных нынешним.

Там, в гуще сражения, под роем пуль, в разлете осколков – адмирал Нахимов, матрос Кошка, сестры милосердия, доктор Пирогов, молодой Лев Толстой, простые русские мужики и бабы. Все они – отчаянные герои, не жалевшие живота своего за освобождение Отечества от подобных варваров.

Их светлыми образами вдохновляются и сегодня те, кто сражаются против врагов России…

Фото: Соцсети/Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Специально для Столетия

Валерий Бурт