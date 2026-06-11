Обыкновенное варварство
Обыкновенное варварство
Грандиозная панорама «Оборона Севастополя», высотой около 14-ти метров и длиной более 115-ти, на которой присутствуют более четырех тысяч фигур, после удара украинского беспилотника по зданию музея, где она находится, получила серьезные повреждения. Сильно пострадало и неповторимое творение знаменитого французского живописца Франса Рубо, которому скоро отметят 170 лет со дня рождения. Художник известный своими полотнами, написанными на сюжеты русской военной истории, считал эту панораму одной из главных своих работ.
Её он начал в 1901 году. В Севастополе изучал исторические документы, знакомился с местами боев, беседовал с участниками и очевидцами событий. Затем отправился в Санкт-Петербург, где в течение месяца трудился над контурным рисунком будущей панорамы, который представил на утверждение императору Николаю II.
Получив высочайшее одобрение, Рубо отправился в Мюнхен, где в специальном павильоне началась работа над созданием панорамы. Франс Алексеевич работал вместе с коллегами – Шенхеном, Мерте и Фрошем. Им помогали два десятка студентов Баварской академии художеств.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» открылась для всеобщего обозрения в мае 1905 году, к 50-летию героической обороны города в здании на Историческом бульваре. Баталист отразил главное событие эпопеи – сражение на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. Там русские воины вместе с жителями Севастополя встали на пути превосходящей их более, чем вдвое чужеземной армии, в состав которой входили британцы, французы, турки и итальянцы.
Неприятель в тот день потерял больше 10-ти тысяч солдат и трех генералов. Однако, все его усилия оказались напрасны, и, в конце концов, музыканты вынуждены были трубить отход. С тех далеких пор эта история мозолила память иноземцам многих поколений.
Первыми посетителями панорамы в 1905 году стали ветераны севастопольских сражений – седовласые русские воины, покрытые сабельными шрамами, со следами от пуль и осколков. Они с волнением вглядывались в фигуры солдат, палящих в неприятеля, распростертых на земле, уже недвижных. И им казалось, что «небо снова заволокло пороховым дымом и засвистали пули…»
Тогда, в середине XIX столетия, Россия, обороняясь от вражеского нашествия, вступила в схватку со всей Европой в Крымской войне. И нынче, в XXI веке, Запад снова ощетинился против России, грозит, покушается на все для неё святое. На Украине ненавистники России взрастили злобных монстров, поганящих нашу землю.
Крым, как встарь, стал снова ареной войны. Полуостров атакуют вражеские беспилотники, множатся жертвы, растет количество разрушений. И вот случилось еще одно злодеяние киевского режима. Он попытался уничтожить то, что дорого и свято для россиян – их историю и национальные символы.
Обращаться к совести вандалов – труд напрасный. Ее у них нет, как и чести, уважения к исторической памяти. Вряд ли осудят случившееся и господа на «цивилизованном» Западе, как всегда, лицемерно закроют на вандализм глаза, промолчат.
В истории панорамы уже случалось, когда она едва не погибла. В мае сорок второго в музей попала огромная германская авиабомба, подняв огненное зарево. Однако, благодаря героизму советских моряков и солдат, удалось спасти почти сто отдельных фрагментов картины.
Те фрагменты были погружены на последний корабль, которому удалось вырваться из осажденного города – лидера эсминцев «Ташкент». На его борту разместились более двух тысяч человек – раненых красноармейцев и краснофлотцев, женщин и детей. Под градом вражеских бомб и снарядов судну посчастливилось добраться до Новороссийска.
Сразу после Великой Отечественной за спасение панорамы взялись реставраторы. Они трудились под руководством академика живописи Василия Яковлева. После его кончины группу специалистов возглавил другой академик – Павел Соколов-Скаля.
Реставраторы восстанавливали панораму на основе фотографий, авторских этюдов, буклетов и других сохранившихся документов. На поле битвы появились новые сюжеты, которые органично вписались в батальное полотно.
Работа шла долгая и упорная. И, разумеется, очень тщательная. Панорама была вновь открыта к 100-летию первой героической обороны Севастополя, 16 октября 1954 года. Честь и хвала людям, воссоздавшим памятник русской славы!
Франс Рубо – автор еще одной великолепной работы. К 100-летию Отечественной войны 1812 года по заказу Николая II он написал панораму «Бородинская битва». Над масштабным полотном Рубо работал вместе с живописцем Иваном Мясоедовым, консультантом генерал-лейтенантом Борисом Колюбакиным, художником-баталистом Карлом Беккером, пейзажистом Михаэлем Димером и другими мастерами кисти и палитры.
«Бородинская битва» – почти такого же размера, как и «Оборона Севастополя», представлявшая один из решающих моментов известного сражения, была выставлена в 1912 году в специально построенном павильоне на Чистых прудах в Москве.
После Октябрьской революции панорама долго пребывала в запустении, все больше ветшала и приходила в негодность. Одно время специалисты даже горестно разводили руками, признавая невозможность ее восстановления. Но все же реставрация состоялась, и в 1962 году к 150-летиему юбилею Бородинской битвы батальная сцена предстала перед взором зрителей. С тех пор и поныне она находится в здании музея-панорамы на Кутузовском проспекте.
Очевидно, что цель в Севастополе была выбрана изощренными варварами не зря. Ведь панорама – отзвук исторических событий, созвучных нынешним.
Там, в гуще сражения, под роем пуль, в разлете осколков – адмирал Нахимов, матрос Кошка, сестры милосердия, доктор Пирогов, молодой Лев Толстой, простые русские мужики и бабы. Все они – отчаянные герои, не жалевшие живота своего за освобождение Отечества от подобных варваров.
Их светлыми образами вдохновляются и сегодня те, кто сражаются против врагов России…
Фото: Соцсети/Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Специально для Столетия
Валерий Бурт
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В статье описывается повреждение панорамы «Оборона Севастополя» Франца Рубо после удара беспилотника по зданию музея. - Подчеркивается художественная и историческая уникальность панорамы: масштаб, сложность исполнения, связь с героической обороной Севастополя 1854–1855 годов. - Автор подробно напоминает, как создавалась панорама: работа Рубо с документами, очевидцами, историческими локациями, участие художников и студентов. - Повреждение панорамы трактуется не просто как ущерб музею, а как посягательство на историческую память и национальный символ. - Проводится параллель между Крымской войной и современным конфликтом, где Россия снова изображается как объект давления со стороны Запада. - Используется жестко эмоциональная и оценочная лексика: противник назван варварами, вандалами, злодеями. - Напоминается, что панорама уже переживала разрушение во время Великой Отечественной войны и была восстановлена усилиями советских реставраторов. - В текст включен более широкий контекст творчества Франца Рубо, в частности упоминается панорама «Бородинская битва» и история ее реставрации. - Финальная мысль статьи: уничтожение культурных объектов рассматривается как часть войны против памяти, идентичности и исторического самосознания.
Подробный выводСтатья построена не столько как нейтральное сообщение о повреждении музейного объекта, сколько как публицистическое обвинение и морально-исторический манифест. Ее основной нерв — мысль о том, что удар пришелся не просто по зданию и не просто по произведению искусства, а по символической ткани коллективной памяти. Здесь важно различать несколько слоев текста.
1. Поверхностный слой: факт ущерба культурному объектуНа самом прямом уровне статья говорит о трагическом событии: пострадала выдающаяся панорама Франца Рубо. Это само по себе уже значимо. Когда разрушается подобное произведение, утрата не сводится к материальному ущербу. Культурный памятник — это своего рода внешняя память цивилизации. Человек смертен, поколение уходит, а картина, храм, архив, книга удерживают пережитый опыт во времени. Поэтому удар по музею почти всегда воспринимается как удар по преемственности. В этом смысле автор прав в главном: культурные объекты на войне особенно уязвимы, а их разрушение имеет не только военный, но и антропологический смысл. Люди воюют не только за территории, но и за право определять, что помнить, кого чтить и как рассказывать свою историю.
2. Исторический слой: панорама как не просто картина, а машина исторического переживанияАвтор подробно пересказывает историю создания панорамы, и это не случайно. Панорама — особый жанр. В отличие от обычной картины, она не просто изображает событие, а погружает зрителя внутрь события. Это почти предшественник иммерсивных технологий: до кино, до VR, до цифровых симуляций. В некотором смысле такие полотна работали как исторический интерфейс между прошлым и настоящим. И здесь возникает интересная аналогия: как нейросеть восстанавливает образ по фрагментам данных, так и панорамное искусство собирает из документов, свидетельств, топографии, визуальной фантазии модель прошлого, способную эмоционально захватить человека. Но любая модель — это не само прошлое, а его интерпретация. Панорама ценна не только как «правда о битве», но и как правда о том, как эпоха хотела помнить битву. Это важно, потому что память всегда немного художественна. Она не лжет обязательно, но организует хаос опыта в образ. А значит, разрушение панорамы — это утрата не только изображения войны, но и определенного способа чувствовать историю.
3. Идеологический слой: история как зеркало настоящегоСтатья настойчиво проводит линию: тогда Россия противостояла Европе, и теперь происходит нечто подобное. Это характерный прием исторической публицистики — выстраивать мост между прошлыми и текущими конфликтами, превращая прошлое в моральный ресурс настоящего. Такой прием силен эмоционально, но требует осторожности аналитически. История действительно рифмуется, но редко повторяется буквально. Когда мы слишком уверенно переносим один сюжет на другой, возникает риск не понять реальность, а заселить ее знакомыми мифологемами. Это вообще человеческая склонность: любить не саму реальность, а ее удобный символический дубль. Мы так поступаем и в политике, и в любви, и в отношении к себе. Вместо живого человека — образ; вместо сложного конфликта — архетипическая схема. Поэтому статья сильна как выражение боли и позиции, но с точки зрения холодного анализа она весьма тенденциозна. В ней нет дистанции, нет рассмотрения других интерпретаций, нет попытки выйти за пределы мобилизационного языка. Это не делает текст «неправильным» как жанр, но помогает точнее его понимать: перед нами не исследование, а патриотическая публицистика.
4. Моральный слой: варварство как разрушение формы памятиСлово «варварство» в статье ключевое. И здесь оно работает глубже, чем просто ругательство. Варварство — это не только физическое уничтожение. Это отношение, в котором чужая память не признается ценностью. Варвар может быть технологически развитым, говорить о прогрессе, правах и цивилизации — и при этом оставаться варваром в сущностном смысле, если он утратил уважение к тому, что превышает сиюминутную выгоду. В этом есть старая философская ирония: варварство не противоположно цивилизации, оно может возникать внутри цивилизации. Самые утонченные общества XX века порождали лагеря, бомбардировки городов, уничтожение святынь, эстетизированное насилие. Технический прогресс не гарантирует нравственного роста. Можно уметь запускать дроны и не уметь беречь человеческий мир.
5. Скрытая сила статьи: память о восстановленииПожалуй, самая живая и сильная часть текста — не обвинение врага, а рассказ о том, как панораму уже спасали и восстанавливали. Здесь появляется важный противовес разрушению: культура хрупка, но не беспомощна. Ее можно жечь, рвать, дробить на фрагменты — но пока находятся люди, готовые собирать ее заново, память не умирает. Это очень человеческий мотив. Разрушение всегда эффектнее, громче, быстрее. Восстановление — медленное, кропотливое, почти незаметное. В этом смысле реставратор — одна из самых недооцененных фигур истории. Воин защищает страну в момент удара, а реставратор защищает ее во времени, не давая разорваться связи поколений. И тут возникает почти духовная параллель: человек тоже часто живет как панорама после бомбежки — в нем остаются фрагменты, ожоги, пустоты. И работа души, психики, памяти — это тоже реставрация. Не возврат к «как было», а осторожное воссоздание целостности по обрывкам. Иногда культура учит нас этому лучше психологии.
6. Что можно сказать критическиЕсли смотреть трезво, статья сильно эмоционально окрашена и строится на бинарной логике: свои — носители памяти и правды, чужие — варвары и вандалы. Такая рамка понятна в военном контексте, но она всегда частично упрощает действительность. Когда язык становится исключительно обвинительным, он сплачивает, но также снижает способность к сложному пониманию. Однако требовать от такого текста беспристрастности — тоже в некотором роде наивно. Публицистика существует именно там, где факта недостаточно и человек хочет дать факту нравственный вес. Поэтому справедливее будет сказать так: статья ценна как свидетельство эмоционально-исторической позиции, но не как исчерпывающий анализ происходящего.
ИтогПеред нами текст о повреждении художественного шедевра, который превращается в размышление о войне против памяти. Его сила — в живом ощущении того, что культурное наследие нельзя сводить к музейной инвентарной единице. Оно участвует в формировании идентичности, исторического воображения, чувства преемственности. При этом статья показывает и другую важную вещь, возможно, даже помимо воли автора: история — это не только поле героизма, но и поле интерпретации. Каждый конфликт пытается присвоить прошлое, сделать его своим аргументом. Поэтому зрелое отношение к таким текстам требует двойного движения: уважать боль утраты и одновременно сохранять способность к критическому чтению. Разрушить символ легко. Гораздо труднее понять, почему люди так нуждаются в символах, и еще труднее — научиться беречь реальность, а не только ее идеализированные образы. Но, может быть, именно в этом и состоит одна из форм взрослой культуры: не просто защищать память, а постоянно спрашивать себя, что именно мы защищаем — живую истину прошлого или созданный нами образ, без которого нам страшно смотреть в настоящее?