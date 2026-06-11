Новая бедность в ФРГ, туземная полиция из укробоевиков в ЕС, Польша просит аванс за Третью мировую
Коллапс всей финансово-экономической системы; кто должен выплатить Германии репарации, из-за чего Европа столкнётся с новой волной миграционного кризиса. В студии канала «День» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин. Ведущий – писатель Александр Марков.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе конфликт Ирана и Израиля описывается как затяжной и циклический, без видимого пространства для компромисса. - Высказывается мысль, что США и лично Трамп стремятся не столько к решению конфликта, сколько к управляемой эскалации, выгодной для давления на конкурентов. - Подчеркивается значение Ормузского пролива: его нестабильность влияет не только на нефть и газ, но и на химию, полупроводники, логистику и мировую инфляцию. - Отдельная линия — идея перехода Запада к новому технологическому укладу, где ИИ, криптовалюты и дата-центры требуют колоссальных ресурсов и энергии. - Звучит тезис о военной слабости Европы и части западных флотов, несмотря на громкую риторику. - Решения ЕС по задержанию судов, относимых к «теневому флоту», трактуются как легализация морского давления и пиратства. - Делается вывод, что международное право и прежняя система договоренностей эродируют, а мир движется к блочной и силовой модели. - Важное место занимает тема уязвимости морской логистики России и возможного перехода к вооруженному сопровождению торговых судов. - В отношении Германии обсуждается кризис доверия к власти, снижение популярности Мерца и рост запроса на более жестких политиков. - Отмечается милитаризация общественного сознания в Германии, рост влияния военной риторики и антироссийской мобилизации. - Подчеркивается рост бедности в ФРГ, эрозия среднего класса и формирование слоя людей без устойчивых перспектив. - Среди причин кризиса Европы называются: - энергетическая политика, - «зеленый переход», - миграционная политика, - санкционная конфронтация с Россией. - Высказывается опасение, что Европа может перейти к формам жесткого внутреннего управления, вплоть до военно-полицейских сценариев. - Отдельно обсуждается Польша как один из наиболее активных милитаризующихся игроков Европы. - Заявления о возможных репарациях и взаимных исторических претензиях между странами Европы подаются как признак нарастающей исторической и геополитической нервозности. - В отношении Украины подчеркивается, что западная поддержка трактуется не как помощь, а как втягивание Европы в долгий конфликт. - В финале беседы ситуация в Армении оценивается как движение к ослаблению связей с Россией и усилению западного влияния.
Подробный выводВ этом видео собрана довольно цельная, хотя и весьма жесткая по интонации картина мира. Ее стержень — представление о том, что глобальный порядок уже не регулируется правом, а все заметнее управляется силой, логистикой, ресурсами и психологией масс.
1. Ближний Восток как симптом, а не исключениеКонфликт вокруг Ирана и Израиля в данной лекции трактуется не как локальный кризис, а как узел мирового перераспределения сил. Здесь важна не только война сама по себе, но и ее вторичные эффекты: дорогая энергия, давление на Европу, осложнение положения Китая, сбои в производственных цепочках. Это трезвый момент анализа: в современном мире ракета бьет не только по военной цели, но и по страховому рынку, цене удобрений, стоимости доставки и устойчивости промышленности. В этом смысле геополитика давно стала формой экономики, а экономика — продолжением войны другими средствами.
2. Технологический уклад и новая зависимостьИнтересна мысль о том, что США пытаются строить новую цифровую экосистему, опираясь на ИИ, криптофинансы, дата-центры и государственные гарантии. Здесь угадывается почти философский парадокс: чем «виртуальнее» становится экономика, тем материальнее ее фундамент. Нужны энергия, редкоземельные металлы, полупроводники, охлаждение, транспорт, безопасность кабелей и морских маршрутов. Идеалисты цифровой эпохи вдруг упираются в очень земную вещь — дефицит ресурсов. Это похоже на жизнь человека: можно сколько угодно строить возвышенные концепции, но если не хватает сна, еды и устойчивой психики, система начинает сбоить.
3. Европа как пространство истощенияСамая сильная линия беседы — это описание Европы, и особенно Германии, как пространства системного истощения. Здесь соединяются несколько процессов: - снижение реальных доходов; - разрушение прежнего социального контракта; - рост бедности; - кризис миграционной модели; - милитаризация публичной повестки; - ослабление политического доверия. Если отбросить эмоциональные перегибы, то за этим стоит важное наблюдение: европейское благополучие больше не выглядит естественным и самовоспроизводящимся. А когда средний класс начинает беднеть, общество становится нервным, внушаемым и склонным искать простые объяснения. История это знает хорошо: от внешнего врага до внутреннего «виновника» путь обычно короткий.
4. Милитаризация как ответ на внутреннюю пустотуВ беседе проводится мысль, что военная риторика в Германии может служить не столько ответом на внешнюю угрозу, сколько способом собрать рассыпающееся общество через страх и дисциплину. Это очень старый механизм. Когда система не может убедить граждан будущим, она начинает управлять ими через угрозу. В этом смысле милитаризация — не только вопрос танков и бюджета, но и вопрос антропологии власти: чем меньше у элиты позитивного проекта, тем чаще она предлагает мобилизацию.
5. Морские пути и возвращение «старого мира»Один из самых содержательных пластов беседы — разговор о море, конвоях, блокадах, сопровождении судов. Кажется, будто мы живем в эпоху облачных сервисов и нейросетей, но на деле мир по-прежнему держится на кораблях, проливах, портах и узких местах логистики. Это почти урок смирения: цивилизация XXI века все еще уязвима так же, как империи прежних столетий. Сильная интуиция видео в том, что глобализация не исчезает мгновенно, но начинает дробиться на охраняемые коридоры и зоны силы. И тогда торговля снова требует не только контракта, но и эскорта.
6. Польша, историческая память и нерв ЕвропыПольша в беседе показана как страна, которая одновременно живет прошлым и готовится к будущему конфликту. Здесь звучит важный мотив: историческая память в Европе не исцелена, а лишь прикрыта институтами. Пока экономика работала, старые травмы были приглушены. Но когда ресурсная база слабеет, прошлое возвращается — в виде репараций, символов, взаимных обвинений, паники и военной подготовки. Это вообще частый закон истории: когда у общества нет образа будущего, оно начинает воевать за интерпретацию прошлого.
7. Армения как пример геополитической цены выбораФинальный сюжет про Армению встроен в ту же общую схему: малые страны в эпоху распада правил оказываются перед выбором не между добром и злом, а между разными форматами зависимости. И здесь особенно заметна ситуативность истины: для одной части общества интеграция с Западом может казаться спасением, для другой — путем к утрате суверенитета. Объективная картина, вероятно, сложнее обеих версий, но в периоды кризиса люди редко голосуют за сложность. Они голосуют за образ надежды или за образ страха.
Итоговая оценкаВ данной лекции мир представлен как входящий в фазу длительной нестабильности, где: - международное право теряет силу; - экономика все теснее срастается с войной; - Европа беднеет и нервничает; - морские маршруты и ресурсы становятся ключом к политике; - элиты все чаще компенсируют внутренние провалы внешней мобилизацией; - старые демократии рискуют дрейфовать к более жестким моделям управления. При этом важно видеть и границы такого взгляда. В беседе много ярких, сильных, местами провокационных формулировок, но не все тезисы одинаково подтверждены фактами. Часть оценок — это не строгий прогноз, а политически окрашенная интерпретация, в которой страх, историческая память и идеологическая оптика смешиваются с реальными тенденциями. Именно поэтому полезно отделять наблюдаемые процессы от риторических усилений. Наблюдаемые процессы действительно есть: рост напряженности, ослабление Европы, подрыв прежней модели глобализации, кризис доверия, возврат логики силы. Но формы, в которых это описывается, уже принадлежат не только аналитике, но и борьбе за смысл. Если посмотреть глубже, главная тема видео — не Германия, не Иран и даже не Польша. Главная тема — конец привычной уверенности. Мир, который долго убеждал себя, что торговля победила историю, снова открывает неприятную правду: история никуда не исчезала, она просто ждала момента, когда люди снова начнут путать комфорт с порядком. И тут остается, пожалуй, самый важный вопрос: если прежние правила распадаются, то на чем вообще можно строить устойчивость — на силе, на памяти, на выгоде или на каком-то еще, пока не найденном понимании истины?