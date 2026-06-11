КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ СКИФСКИЕ СОКРОВИЩА? Буровский о Крыме, Украине и музеях | Андрей Буровский
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Историк Андрей Буровский разбирает спор вокруг скифских сокровищ Крыма который вышел за пределы музейной истории. Коллекции крымских музеев уехали на выставку в Европу до 2014 года. Голландский суд решил передать их не крымским музеям а в Национальный музей Украины. Буровский объясняет почему это опасный прецедент: если каждое государство начнёт требовать всё найденное на своей территории цепочка претензий станет бесконечной — у России тогда появятся встречные претензии по кургану Солоха у Армении по находкам Урарту. Музей это хранитель а не владелец — и этот принцип голландские суды разрушили.
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00:00 Андрей Буровский о скифских сокровищах Крыма
01:38 что такое скифосибирский мир
02:52 скифская триада: стрелы, котлы и окинаки
03:43 почему Крым уникален для скифской истории
05:08 Крым как рефугиум народов и культур
06:27 Неаполь Скифский и эллинистическое царство скифов
07:13 курган Куль-Оба и первые скифские сокровища
08:00 змеиногая богиня и индоевропейские сюжеты
08:52 кто создавал скифские золотые предметы
09:50 Скилур, Палак и реконструкция Герасимова
11:04 Боспорское царство и эллинистический Крым
12:15 царские скифы Геродота
13:02 Понтийское царство и Митридат
15:11 Крым как месторазвитие
17:16 крымские музеи-заповедники
18:22 почему находки лучше хранить на месте раскопок
19:20 выставка крымских коллекций в Бонне
20:35 международная практика музейных обменов
21:45 музей как хранитель, а не владелец
23:02 передача коллекции из Бонна в Голландию
24:23 почему события 2014 года не должны были касаться музейного договора
25:48 почему Буровский считает коллекции достоянием крымских музеев
27:00 как Украина изменила юридическую рамку спора
28:02 передача коллекций в Национальный музей Украины
29:08 голландские суды и разрушение музейной традиции
30:46 обычное право и отсутствие письменных норм
32:55 почему новый прецедент опасен
33:46 что будет, если все государства начнут требовать найденное на своей территории
34:45 скифские сокровища в Эрмитаже и Историческом музее
36:05 Урарту, Армения и вопрос возврата находок
37:44 спор о наследии как путь к новым конфликтам
39:00 финал: тема только начата
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Андрей Буровский рассматривает спор о принадлежности так называемых скифских сокровищ Крыма. - Основная мысль автора: речь идет не просто о золоте, а о большом культурно-историческом комплексе, связанном с Крымом как уникальной зоной смешения народов и цивилизаций. - Буровский подчеркивает масштаб скифо-сибирского мира: от Центральной Азии и юга Сибири до Причерноморья и Венгрии. - В качестве признаков скифской культуры он выделяет: - «скифскую триаду», - специфическое оружие и стрелы, - ритуальные котлы, - звериный стиль, - короткие мечи и кинжалы. - Особенность Крыма, по его версии, в том, что здесь скифская традиция взаимодействовала: - с греческой, - с ахейской, - с эллинистической, - с сарматской, - с готской, - с римской и переднеазиатской. - Крым описывается как рефугиум и одновременно как контактная зона, где древние культурные формы долго сохранялись и смешивались. - Автор обращает внимание на Неаполь Скифский и другие памятники Крыма как на свидетельства развитой и самостоятельной скифской государственности. - Он спорит с распространенной точкой зрения, будто все сложные и изящные предметы скифской культуры были изготовлены греками. - В лекции утверждается, что крымские музеи исторически являются хранителями найденных на полуострове коллекций. - Автор подробно говорит о международной музейной практике: - музеи временно передают экспонаты друг другу для выставок; - подобные обмены существуют столетиями; - в нормальной логике экспонаты возвращаются туда, откуда были получены. - По его изложению, коллекции из крымских музеев были вывезены на выставки в Бонн, а затем в Нидерланды до изменения статуса Крыма в 2014 году. - После этого, как подчеркивает Буровский, украинская сторона потребовала передать коллекции Киеву. - Центральный юридический тезис автора: спорить должно не государство с государством, а музей с музеем, поскольку музей — хранитель коллекции. - Буровский считает решение передать коллекции в Киев опасным прецедентом. - По его мнению, такой подход может привести к цепочке международных претензий: - государства начнут требовать все археологические находки, сделанные на их нынешней территории; - это может дестабилизировать устоявшуюся мировую музейную практику. - Автор делает вывод, что скифское наследие по своей природе шире современных национальных границ и не может быть честно сведено к собственности одного государства или народа.
Подробный выводВ этом видео поднимается вопрос, который на поверхности кажется юридическим и музейным, но в глубине он касается гораздо более сложной темы: можно ли древнее наследие без остатка вписать в современные политические границы.
1. О чем на самом деле спорФормально спор идет о коллекциях из крымских музеев. Но по существу, как показывает автор, это конфликт между двумя логиками: - музейно-исторической логикой хранения, где важны происхождение коллекции, контекст раскопок, локальная история и преемственность конкретного музея; - государственно-политической логикой, где право на предмет выводится из текущего суверенитета и международно признанных границ. Это очень характерное столкновение. История почти всегда многослойна, а политика любит простые формулы. Археология говорит: «вещь укоренена в месте, в культурном слое, в локальной памяти». Государство говорит: «вещь находится в пределах моей юрисдикции — значит, она моя». Между этими позициями и возникает трение.
2. Почему Крым в этой картине выглядит особым случаемБуровский настойчиво показывает Крым не как периферию, а как узел цивилизаций. Это важный акцент. В его описании Крым — не просто территория, а пространство, где долго сосуществовали и наслаивались разные эпохи и народы. С философской точки зрения это интересно: некоторые места становятся не только географией, но и сгустком времени. Крым в таком понимании — именно такое место. Здесь особенно трудно сказать: «это наследие только этих» или «только тех». Напротив, оно смешанное по происхождению, стилю, языку влияний, религиозным и художественным мотивам. То есть сам предмет спора плохо поддается национальному упрощению. И в этом, вероятно, главный нерв всей беседы.
3. Сильная сторона позиции автораНаиболее убедительно в лекции звучит мысль о том, что древние находки нельзя вырывать из их музейного и археологического контекста только потому, что изменилась политическая ситуация. Это практичный и здравый тезис. Археологический предмет — не просто «ценная вещь». Его смысл рождается из связи: - с местом находки, - с историей раскопок, - с научным описанием, - с локальным музейным хранением. В этом смысле музей действительно не просто владелец, а хранитель памяти. И здесь Буровский затрагивает важную вещь: если превратить музейные коллекции в инструмент политического передела, то пострадает сама идея культурного доверия между странами. Это похоже на ситуацию в человеческих отношениях: пока есть доверие, возможен обмен, открытость, сотрудничество. Когда же каждый начинает думать только в логике присвоения, даже дружеский жест начинает восприниматься как риск. Так и с музеями: если временная выставка может обернуться фактической потерей коллекции, международный обмен неизбежно станет беднее.
4. Где в позиции автора есть уязвимостьПри всей внутренней логике выступления видно, что автор говорит не только как историк, но и как участник ценностного конфликта. Его речь местами полемична, эмоциональна и не вполне нейтральна. Это не делает его аргументы автоматически ложными, но требует осторожности. Важно различать: - научную сторону вопроса — происхождение предметов, археологический контекст, музейную практику; - международно-правовую сторону — кому и на каком основании суд считает возможным передавать коллекцию; - политическую сторону — как государства используют культурное наследие для утверждения символического контроля над территорией. Автор склонен отдавать приоритет музейной логике над государственной. Но в реальности международные суды почти всегда действуют не в чистом пространстве культуры, а в поле признанных юридических субъектов. Это неприятно для историка, но закономерно для современного мира. Государство — грубый инструмент, однако именно оно чаще всего выступает носителем права в международной системе. И тут возникает почти античная драма: культура тоньше политики, но политика сильнее в институциональном смысле.
5. Глубинная проблема: кому вообще принадлежит древностьЭто, пожалуй, самая существенная тема лекции. Когда мы говорим «чьи скифы?», мы часто совершаем подмену. Нам хочется, чтобы прошлое подтверждало настоящее. Народам и государствам нужен древний фундамент для самоописания: так возникает символический капитал истории. Но древние культуры редко совпадают с современными национальными рамками. Скифский мир был слишком широк, слишком подвижен, слишком многосоставен, чтобы честно принадлежать одному современному политическому субъекту. И в этом есть определенная ирония истории: чем древнее наследие, тем хуже оно подчиняется современным ярлыкам. Материалист сказал бы: предмет принадлежит тому, у кого есть юридическое право и возможность хранения. Идеалист сказал бы: наследие принадлежит человечеству. Оба по-своему правы и оба неполны. Потому что между «правом» и «смыслом» есть дистанция. Юридически можно присудить вещь. Но нельзя судебным решением полностью присудить ее исторический смысл.
6. Что особенно важно practicallyЕсли убрать политическую страсть, остается несколько практических выводов: - археологические коллекции должны максимально сохранять связь с местом происхождения; - международный музейный обмен нуждается в гарантиях возврата; - древнее наследие не стоит превращать в оружие текущего политического конфликта; - любая национализация слишком сложного прошлого почти неизбежно ведет к искажению истории; - необходима такая модель, где признаются и научный контекст, и юридическая реальность, и универсальная ценность культурного наследия. Иначе говоря, нужна не победа одной стороны над другой, а более зрелая рамка. В идеале — такая, где музей не становится заложником геополитики.
7. Общий смысл лекцииБеседа посвящена не только Крыму и не только скифам. Она о более широком механизме: как современные государства пытаются присваивать сложное прошлое, делая его частью своей легитимации. Это естественно, но опасно. Потому что любовь к истории легко превращается в желание владеть ею. А владение — не то же самое, что понимание. Люди часто любят не реальность, а ее идеализированный образ; так и государства нередко любят не прошлое как сложность, а прошлое как удобный миф. В этом смысле спор о сокровищах — это спор не просто о золоте, а о праве на рассказ. Кто имеет право рассказывать историю места? Кто считается ее законным наследником? И можно ли наследовать историю, не упрощая ее до политического лозунга?
ИтогГлавный вывод лекции можно сформулировать так: крымские археологические коллекции автор рассматривает как часть локального музейного и исторического пространства Крыма, а не как собственность, которую можно механически переподчинить государственному центру по политическим основаниям. При этом еще более глубокая мысль состоит в том, что скифское наследие вообще не укладывается в тесные рамки современных национальных притязаний. Оно слишком широко, слишком древне и слишком смешанно по своей природе. И, может быть, здесь скрыт самый трудный урок истории: древность не любит простых ответов, а право на прошлое не всегда совпадает с правом собственности. Если наследие действительно больше нас, то не разумнее ли спрашивать не только «кому оно принадлежит», но и кто способен бережнее и честнее служить его смыслу?