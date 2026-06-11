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Историк Андрей Буровский разбирает спор вокруг скифских сокровищ Крыма который вышел за пределы музейной истории. Коллекции крымских музеев уехали на выставку в Европу до 2014 года. Голландский суд решил передать их не крымским музеям а в Национальный музей Украины. Буровский объясняет почему это опасный прецедент: если каждое государство начнёт требовать всё найденное на своей территории цепочка претензий станет бесконечной — у России тогда появятся встречные претензии по кургану Солоха у Армении по находкам Урарту. Музей это хранитель а не владелец — и этот принцип голландские суды разрушили.

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00:00 Андрей Буровский о скифских сокровищах Крыма

01:38 что такое скифосибирский мир

02:52 скифская триада: стрелы, котлы и окинаки

03:43 почему Крым уникален для скифской истории

05:08 Крым как рефугиум народов и культур

06:27 Неаполь Скифский и эллинистическое царство скифов

07:13 курган Куль-Оба и первые скифские сокровища

08:00 змеиногая богиня и индоевропейские сюжеты

08:52 кто создавал скифские золотые предметы

09:50 Скилур, Палак и реконструкция Герасимова

11:04 Боспорское царство и эллинистический Крым

12:15 царские скифы Геродота

13:02 Понтийское царство и Митридат

15:11 Крым как месторазвитие

17:16 крымские музеи-заповедники

18:22 почему находки лучше хранить на месте раскопок

19:20 выставка крымских коллекций в Бонне

20:35 международная практика музейных обменов

21:45 музей как хранитель, а не владелец

23:02 передача коллекции из Бонна в Голландию

24:23 почему события 2014 года не должны были касаться музейного договора

25:48 почему Буровский считает коллекции достоянием крымских музеев

27:00 как Украина изменила юридическую рамку спора

28:02 передача коллекций в Национальный музей Украины

29:08 голландские суды и разрушение музейной традиции

30:46 обычное право и отсутствие письменных норм

32:55 почему новый прецедент опасен

33:46 что будет, если все государства начнут требовать найденное на своей территории

34:45 скифские сокровища в Эрмитаже и Историческом музее

36:05 Урарту, Армения и вопрос возврата находок

37:44 спор о наследии как путь к новым конфликтам

39:00 финал: тема только начата

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