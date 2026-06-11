«Голоса» — авторская философская песня о том, чем наполнены наши мысли, желания и тревоги.

Под сводами старого храма звучат десятки невидимых голосов: заботы о деньгах, воспоминания о прошлом, мечты о будущем, споры, надежды и страхи. Но среди этого шума однажды появляется простой и искренний голос, желающий добра другим людям.

Музыкальная композиция проходит через четыре настроения: спокойное повествование, ироничную мажорную насмешку над человеческой суетой, минорное осознание утраченного времени и финальный подъём к надежде и вдохновению.

Эта песня вдохновлена видео-притчей "Немая Молитва" Свято-Eлисаветинского монастыря: https://rutube.ru/video/682cee12c88767d2163571602215c616/

Текст: авторский

Музыка и аранжировка: Suno AI

Стили: Задумчивая фолк-баллада, спокойный повествовательный мужской вокал, тёплая акустическая гитара, игра пальцами, нежное фортепиано, тонкая виолончель, мягкий бас, созерцательная атмосфера, размеренный медленный темп, интимность и искренность, философское настроение, естественная динамика, кинематографический реализм, вдумчивое повествование, человеческое тепло, органичное акустическое звучание.



Слушать аудио:

Смотреть на Ютубе: https://youtu.be/eK2ke85eNFo

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/8cbe405719e1f1e22652981e30138f37/

Текст песни:

Голоса

В старом храме под вечер лампады горят,

Тихо шепчется ветер у древних оград.

Кто-то крест положил и склонился к свече,

Кто-то смотрит на тени на белой стене.

И казалось бы — всё здесь о вечном, святом,

Только мысли людские блуждают кругом.

Кто-то думает: «Как бы поднять капитал».

Кто-то: «Лишь бы сегодня кредит не прижал».

Кто-то спорит, кто прав был в минувших годах.

Кто-то видит невесту в горячих мечтах.

Кто-то песню выводит старательно в лад,

И следит, чтобы хор не звучал невпопад.

Голоса, голоса,

Словно листья в лесах.

Что дрожат под ветрами забот.

Голоса, голоса,

Растворились в часах,

Не достигнув небесных высот.

И вдруг горько мне стало, как никогда…

Сколько времени жизни ушло без следа.

Сколько дней растворилось в заботах, делах,

А душа всё чего-то иного ждала.

Мы бежали за тенью вчерашних забот,

Не заметив, как время сквозь пальцы течёт.

Голоса, голоса,

Словно дождь в небесах.

Каждый ищет спасительный свет.

Голоса, голоса…

И за шумом едва

Слышен самый простой ответ.

И тогда среди сотен невидимых слов,

Среди просьб и обид, обещаний и снов,

Чей-то голос поднялся легко, без труда,

Словно в небе ночном загорелась звезда:

"Пусть здоровою будет сегодня семья.

Пусть люди друг друга прощают любя.

Пусть никто не останется ночью один.

Пусть найдётся дорога для тех, кто в пути."

И такая вокруг тишина, тишина,

Словно в храме осталась молитва одна.

И тот искренний зов, что от сердца идёт,

Сквозь любые преграды до неба дойдёт.

Голоса, голоса,

Словно звёзд полоса.

Каждый путь начинается здесь.

Если сердце живёт,

То однажды найдёт

Ту молитву, что сможет взлететь.

Голоса, голоса…

Но сквозь шум иногда

Пробивается тихая весть.

И пока этот свет

Не погас среди лет,

Значит, путь к небесам ещё есть.

Автор текста: Павел https://pandoraopen.ru/author/brahmnan/