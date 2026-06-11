Как СССР не только выстоял в тяжёлом 1941 году, но и нарастил производство военной техники? И какой ценой далась эта победа рабочим, женщинам и детям, заменившим ушедших на фронт мужчин? В этом выпуске доктор исторических наук Владимир Прямицын рассказывает о подвиге советского тыла — экономике, которая стала фундаментом Победы.

— Оборонно-промышленный комплекс накануне войны

— Эвакуация предприятий — беспрецедентная операция

— Переход на военные рельсы: как к ноябрю 1942 года экономика полностью перестроилась

— Блокадный Ленинград: как работали Адмиралтейские верфи и Ижорский завод в осаждённом городе

— Снижение себестоимости и рост производства: как советские инженеры добивались качества при дефиците ресурсов

— Подвиг тыла: женщины, старики и дети у станков

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#ВеликаяОтечественнаяВойна #СССР #Победа