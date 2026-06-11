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Центральный банк убил экономику? | Сколько нам осталось?// Комолов & Тузов. Диалог

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Переслано от: Простые числа

О состоянии российской экономики, политике Центрального банка и перспективах послевоенного развития поговорили с финансистом Артёмом Тузовым.

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Высокая ключевая ставка нужна ЦБ как инструмент охлаждения экономики и сдерживания инфляции. - Главные причины инфляции, обсуждаемые в беседе: - волатильность курса рубля; - рост государственных расходов; - рост себестоимости из-за санкций, логистики и дорогих транзакций; - дефицит кадров и рост зарплат. - Санкции повышают издержки не только через курс, но и через усложнение самих расчетов и поставок. - Крепкий рубль сам по себе не удешевляет импорт, если кредит дорогой, а поставки и платежи затруднены. - Высокая ставка бьет по инвестициям: даже при желании бизнесу трудно брать кредиты на модернизацию и закупку оборудования. - Производственные кредиты для бизнеса в реальности могут стоить примерно ключевая ставка + 3…10 п.п. - Для многих предприятий такая стоимость кредита выше или близка к пределу их рентабельности. - Снижение ставки началось в том числе потому, что чрезмерное охлаждение экономики стало угрожать ВВП. - Высокая ставка скорее снижает инфляцию, чем разгоняет ее, но делает это ценой ослабления спроса и роста риска спада. - Дефицит бюджета — проблема серьезная, но его масштаб зависит от нефти, курса рубля и структуры расходов. - Льготная ипотека создает большую нагрузку на бюджет через субсидирование разницы ставок. - Высокая ставка влияет на домохозяйства через кредиты, ипотеку, цены на товары длительного пользования и качество потребления. - Недвижимость может снова дорожать по мере снижения ставки, даже если сейчас цены временно притормозились. - Банковский сектор выглядит устойчивее реального сектора, но у него тоже есть ограничения: капитал, риски плохих долгов, последствия санкций. - Вероятность дефолта в текущих условиях собеседник оценивает как низкую. - Заморозка рублевых вкладов также оценивается как маловероятный сценарий. - Завершение конфликта не гарантирует мгновенного экономического облегчения: возможны и инфляция, и скачки курса, и резкий рост импорта. - Главная практическая мысль в финале: не строить всю жизнь на ожидании “вот потом станет нормально”, а искать опору в настоящем.

Подробный вывод

В этой беседе экономика показана не как абстрактная схема из учебника, а как система напряжений, где каждое решение что-то спасает, но что-то и ломает. Это важный, почти философский момент: в хозяйственной жизни редко бывают “чисто хорошие” меры. Высокая ставка борется с инфляцией — но душит спрос и инвестиции. Низкая ставка помогает росту — но может разогнать цены, импорт и спекулятивный спрос. То есть вопрос не в том, “убил ли ЦБ экономику” буквально, а в том, какую цену общество платит за выбранный способ стабилизации.

1. Логика ЦБ в беседе изложена довольно ясно

Позиция такая: если в экономике слишком много денежного давления при ограниченном предложении товаров, цены растут. Значит, нужно охладить спрос через дорогие деньги. В этом смысле ЦБ действует по классической монетарной логике. Она не злая и не добрая — она инструментальная. Как лед прикладывают к воспалению: больно, неприятно, но иногда иначе нельзя. Но слабое место этой логики в российской реальности в том, что инфляция здесь не только спросовая, а во многом: - издержковая, - санкционная, - логистическая, - кадровая, - бюджетно-структурная. И вот тут возникает противоречие: если цены растут не потому, что люди слишком богато зажили, а потому что дороже стало производить, ввозить и финансировать, то ставка лечит симптом лишь частично. Она действительно охлаждает потребление, но не убирает корневые ограничения предложения.

2. Центральная проблема — не просто дорогие деньги, а удорожание самой экономической ткани

Очень сильный фрагмент беседы — про то, что импорт не дешевеет даже при относительно крепком рубле. Это разрушает наивное представление, будто курс — почти все. На деле важны: - платежные каналы, - риски вторичных санкций, - обходные схемы, - удлинение логистики, - невозможность купить часть оборудования вообще. То есть товар может стоить “по курсу” дешевле, но в реальности доходить до потребителя дороже. Экономика здесь напоминает организм, у которого кровь вроде есть, но сосуды пережаты: формально ресурс присутствует, а фактически циркуляция нарушена.

3. Бизнесу тяжело не только из-за ставки, но ставка усиливает все остальные слабости

Из разговора следует простой практический вывод: если рентабельность бизнеса ниже стоимости кредита, рост на заемные средства становится бессмысленным или смертельно опасным. Особенно это касается: - малого и среднего бизнеса, - производств с длинным циклом, - предприятий с высокой долей оборотного финансирования, - импортозависимых отраслей. При этом компании часто живут не в статичном мире. Они не могут просто “адаптироваться”, если: - ставка долго остается высокой; - спрос слабеет; - издержки растут; - правила игры меняются быстро. Это уже не просто “рынок все отрегулирует”, а ситуация, где адаптивная способность бизнеса оказывается слабее скорости шоков.

4. Важный нерв беседы — конфликт между борьбой с инфляцией и сохранением роста

Один из ключевых поворотов разговора: если борьба с инфляцией доводит дело до падения ВВП, приоритеты должны меняться. Это очень трезвая мысль. Экономика — не религия таргета. Если ради одного показателя жертвуют всей остальной системой, инструмент перестает быть нейтральным и становится разрушительным. Здесь видно различие между формальной макроэкономической правотой и жизненной хозяйственной правдой. Формально можно победить инфляцию, но если: - бизнес перестал инвестировать, - люди сократили потребление, - производство стагнирует, - ВВП балансирует на спаде, то возникает вопрос: что именно мы стабилизировали? Иногда можно сделать пациента спокойнее просто потому, что он слишком слаб, чтобы двигаться.

5. Домохозяйства ощущают ставку не напрямую, а через сжатие возможностей

В беседе хорошо показано, что простой человек не обязан понимать термин “ключевая ставка”, чтобы страдать от ее последствий. Он сталкивается с этим в конкретных вещах: - автомобиль стал недоступнее; - ипотека неподъемна; - качество товаров падает; - товары дорожают скрытно через shrinkflation; - базовое потребление еще держится, а выход за его пределы становится роскошью. Это, пожалуй, главный социальный эффект высокой ставки: она не обязательно отнимает хлеб, но часто отнимает горизонт. Человек может выживать, но перестает строить жизнь на 3–5 лет вперед. А когда исчезает горизонт, общество становится нервным, атомизированным и краткосрочным в своих решениях.

6. Банки в беседе предстают не злодеями, а особым слоем системы

Собеседник пытается уравновесить популярный тезис “банки наживаются, пока реальный сектор тонет”. Аргумент в том, что у банков тоже: - были потери после 2022 года, - есть требования по капиталу, - есть риск плохих долгов, - есть ограничения по ликвидности и регулированию. Это справедливо, но и критика ведущего тоже не лишена смысла: финансовый сектор в кризисной экономике часто способен переложить риски лучше, чем производственный. У банка больше инструментов защиты, чем у завода. Завод не может “рефинансировать реальность”, а банк — частично может рефинансировать баланс. В этом проявляется давний структурный конфликт: финансы по природе своей подвижнее материи. Деньги быстрее приспосабливаются, чем станки, фермы, стройки и люди. Поэтому в кризис часто возникает ощущение, что символы стоимости чувствуют себя лучше, чем сама стоимость, создаваемая трудом.

7. По поводу дефолта и заморозки вкладов тон беседы скорее успокаивающий

Собеседник считает: - дефолт маловероятен; - заморозка рублевых вкладов маловероятна. Аргументы здесь понятные: - долг в национальной валюте обслуживать проще; - ставки далеки от экстремумов 1990-х; - для заморозки вкладов нужен очень тяжелый системный шок; - социальная цена такого решения была бы слишком велика. Это не означает, что рисков нет вообще. Но важно различать страшный сценарий и базовый сценарий. В публичном поле часто происходит смешение: раз что-то возможно теоретически, значит это уже почти происходит. Но экономика — не мистическая катастрофа, а вероятность и структура стимулов.

8. Самый интересный и зрелый фрагмент — о будущем после окончания конфликта

Здесь беседа избегает примитивной иллюзии, что мир автоматически равен процветанию. Это редкая честность. Возможные последствия даже позитивного геополитического поворота: - приток капитала может разогнать инфляцию; - снятие части ограничений может вызвать всплеск спроса на импорт; - рубль может не укрепиться, а наоборот ослабнуть; - экономика столкнется с новой перестройкой цен и потоков. Это важное напоминание: реальность не обязана соответствовать моральным ожиданиям. Хорошее событие в человеческом смысле может дать сложные и даже болезненные экономические эффекты. Как после долгой болезни: выздоровление — благо, но реабилитация все равно тяжелая.

9. Главный человеческий вывод беседы — не жить в режиме отложенного существования

Финал неожиданно выходит из экономики к экзистенциальной теме. И это не случайно. Когда общество долго живет в турбулентности, оно начинает существовать как бы “на паузе”: - вот закончится кризис — тогда заживем; - вот снизят ставку — тогда начнем; - вот нормализуется курс — тогда решимся; - вот наступит мир — тогда будет жизнь. Но жизнь, отложенная до лучших условий, часто незаметно превращается в жизнь, которая так и не началась. В этом смысле экономический разговор упирается в старую философскую истину: абсолютной устойчивости не будет никогда. Всегда останется неопределенность, только меняется ее форма.

Итоговая оценка беседы

Это видео полезно тем, что оно: - объясняет механику ставки простыми словами; - показывает, что инфляция и спад связаны сложнее, чем в лозунгах; - подчеркивает роль санкций, логистики, бюджета и кадров; - не скатывается ни в слепое обвинение ЦБ, ни в его полное оправдание. Если сжать общий смысл в одну формулу, то он такой:
ЦБ не “убил” экономику в буквальном смысле, но высокая ставка стала частью режима жесткой адаптации, при котором инфляцию сдерживают ценой подавления спроса, инвестиций и хозяйственной динамики.
То есть проблема не в одном регуляторе и не в одной цифре ставки. Проблема в том, что экономика оказалась в среде, где почти каждый антиинфляционный инструмент одновременно становится антиразвивающим. Это уже не спор “хороший ЦБ или плохой ЦБ”, а вопрос о пределах монетарной политики в условиях структурного кризиса. И, возможно, самый глубокий вопрос после этой беседы звучит так: где проходит граница между необходимой стабилизацией и таким порядком, который сохраняет цифры, но постепенно истощает саму живую ткань экономики и человеческих надежд?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ATWQslriy0o
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