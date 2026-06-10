Животные-биохакеры
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В выпуске про домашних животных мы разберёмся, как искусственный интеллект и персональные мРНК-вакцины уже сегодня спасают питомцев от неизлечимого рака. Объясним, почему ветеринарная онкология стала передовым полигоном для тестирования новейшей иммунотерапии и как Big Data помогает подбирать лечение под конкретный геном животного. Поговорим о будущем антиэйдж-технологий, обсудим стартапы, которые первыми в истории получили одобрение регуляторов на препараты против старения.
Развитие пет-биотеха — это ключ к будущей победе человека над смертью.
Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS7pYNLRQ1lJYoMPhi0WY0yk8tIp_vZApERoWeDHQDqlqm0F7bcWWcT4HuhKAdidONIh53Qvb84EKr2/pub
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Лекция «Свобода воли. Иллюзия вашего “Я”»
• БИШКЕК — 12 июня
• АСТАНА — 14 июня
• АЛМАТЫ — 16 июня
• ЛИМАССОЛ — 27 июня
• ЛЮКСЕМБУРГ — 22 сентября
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• ЛОНДОН — 27 сентября
• ВЕНА — 23 октября
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#панчин #наука #животные
00:00:00 Как наука спасает домшних животных. История «хорошей девочки» Рози
00:03:53 Иммунотерапия рака. Новые подходы к лечению онкологии животных
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00:09:30 Спасение Раско. Персонализированная терапия уже одобрена
00:13:35 Бигдата и бигфарма в ветеринарии. Есть ли польза от данных тысяч домашних животных?
00:17:47 Реклама
00:19:42 Развлекательный биотех. Котики-биохакеры и характеры у собак разных пород
00:28:14 Моя лекция «Свобода воли. Иллюзия вашего “Я”»
00:29:00 Антиэйдж и биохакинг для животных. Продлеваем жизнь нашим питомцам
00:35:10 Антиэйдж для котиков. AIM и победа над болезнью почек
00:40:40 Заключение. Спасение наших братьев меньших — это спасение нас самих
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции показано, как современные биотехнологии для людей начинают работать и для домашних животных. - Центральная идея: спасая питомцев, мы одновременно продвигаем медицину для людей. - Рассматриваются реальные истории собак с онкологией, которым помогли: - персонализированные противораковые вакцины, - иммунотерапия, - генетический анализ опухолей. - Ветеринарная онкология все активнее использует подходы, еще недавно считавшиеся передним краем человеческой медицины. - Упоминаются компании и проекты, создающие: - индивидуальные вакцины из опухолевых клеток, - тесты для подбора терапии по мутациям, - функциональные тесты чувствительности опухоли к препаратам, - новые лекарства для животных. - Отдельный акцент сделан на том, что собаки — полезная модель для изучения некоторых человеческих раков, особенно остеосаркомы. - Обсуждаются и более широкие направления: - генетические тесты питомцев, - эпигенетические часы и биологический возраст, - исследования связи породы, генетики и поведения. - Подчеркивается, что порода хорошо предсказывает внешность, но слабо — характер; поведение сильно зависит от среды и воспитания. - Рассматривается направление pet-biotech anti-aging: - проекты по замедлению старения собак, - изучение геропротекторов, - попытки продлить период здоровой жизни животных. - Для кошек обсуждается важная тема хронической болезни почек и перспективное направление терапии через белок AIM. - Лектор честно отмечает ограничения: - маленькие выборки, - предварительный характер данных, - не всегда достаточную доказательность, - возможный маркетинговый перегрев вокруг отдельных технологий. - Итоговая мысль: ветеринарный биотех — это не просто рынок услуг для питомцев, а одна из площадок, где человечество учится бороться со старением, тяжелыми болезнями и смертью как таковой.
Подробный выводВ этом видео проводится очень важная, почти гуманистическая линия: отношение к животным постепенно меняется от утилитарного к семейному. И как только питомец перестает быть “просто собакой” или “просто кошкой”, медицина для него тоже перестает быть примитивной. Возникает естественный запрос: если мы можем секвенировать опухоль человека, подбирать ему таргетную терапию, обучать иммунитет распознавать рак, то почему не попытаться сделать то же самое для существа, которое живет рядом с нами, разделяет наш быт, нашу привязанность и нашу смертность? Здесь особенно интересен сам сдвиг мышления. Раньше ветеринария часто была медициной необходимости: вылечить инфекцию, вправить травму, облегчить страдание. Теперь она в отдельных сегментах становится медициной точности. Это напоминает то, как цифровые технологии сначала были роскошью для узкой группы людей, а потом стали нормой. Так и здесь: персонализированная терапия, генетическое профилирование, иммунные методы, анализ больших данных — все это начинает входить в мир животных. Но лекция ценна не только энтузиазмом. В ней есть и здоровый скепсис. Это важно, потому что биотех, особенно на стыке надежды и боли, легко превращается в рынок обещаний. Когда хозяин слышит, что у любимой собаки рак, он становится особенно уязвим к чудесам. И потому критическое мышление здесь не менее важно, чем сострадание. Автор постоянно возвращает нас к реальности: выборки малы, контрольные группы не всегда полноценны, многие результаты пока предварительны, а некоторые проекты выглядят скорее как ставка на перспективу, чем как уже доказанная медицина. Это зрелая позиция: любить науку — не значит идеализировать ее текущие результаты. Особенно сильна линия про взаимную пользу человека и животного. Собаки и кошки не просто “получатели технологий”, они становятся своеобразными партнерами в познании. И здесь возникает глубокая параллель: мы давно сосуществуем с животными культурно, эмоционально и экологически, а теперь все отчетливее сосуществуем и биомедицински. Собаки болеют некоторыми формами рака, похожими на человеческие; кошки страдают возрастными заболеваниями; они живут в схожей среде, контактируют с нашими бытовыми и экологическими факторами. Поэтому лечение питомцев — это не только акт любви, но и форма исследования самой жизни, старения и уязвимости организма. Есть и философски важный мотив: человек часто начинает заботиться о чем-то большом через что-то близкое. Идея радикального продления жизни человека многим кажется абстрактной, даже тревожной. Но продление жизни любимой собаки или кота воспринимается иначе — почти без внутреннего сопротивления. В этом есть психологическая правда: конкретная привязанность сильнее абстрактной этики. Мы легче принимаем прогресс, когда он приходит не как идеология бессмертия, а как попытка подарить еще немного времени тому, кого любим. Так иногда большая история входит в мир через маленькую дверь. Отдельно стоит отметить важную деконструкцию идеализаций — например, темы пород и характера. Люди любят простые схемы: эта порода умная, эта добрая, эта агрессивная. Но, как и в случае с людьми, реальность сложнее типологий. Генетика задает предрасположенности, но не пишет судьбу до конца. В этом есть почти экзистенциальный урок: мы склонны влюбляться в ярлык, а не в живое существо. И наука здесь выступает как инструмент возвращения к реальности. Не к романтическому образу “идеальной породы”, а к конкретной собаке с ее уникальным темпераментом, опытом и отношениями с хозяином. Тема антиэйджинга у животных тоже звучит двояко — и именно поэтому интересно. С одной стороны, это вдохновляет: мы начинаем атаковать не только отдельные болезни, но саму логику старения. С другой — это та область, где особенно много соблазна выдать гипотезу за решение. И потому честный вывод здесь такой: направление невероятно перспективное, но пока требует дисциплины, осторожности и большого объема качественных исследований. Иначе биохакинг легко превращается в новую форму веры — технологичной, дорогой и плохо проверенной. Если смотреть шире, беседа посвящена не только животным. Она о том, как меняется само понимание медицины. Медицина перестает быть просто ремонтом сломанного. Она становится попыткой: - предсказать, - персонализировать, - предупредить, - замедлить распад, - продлить качественную жизнь. Это уже не только борьба с болезнью, но и борьба с ограниченностью биологической судьбы. В этом есть что-то почти метафизическое, хотя и выраженное в очень материальных вещах: белках, генах, клетках, статистике выживаемости. Любопытно, как наука здесь встречается с древней человеческой мечтой — не терять любимых. Только раньше мечта выражалась в мифах о вечной жизни, а теперь — в клинических исследованиях, биомаркерах и иммунных препаратах. Форма изменилась, но внутренний импульс остался тем же.
Главный смысл лекцииГлавный вывод можно сформулировать так: ветеринарный биотех — это не периферия науки, а важный фронтир, где сострадание, технология и исследование будущего соединились в одну практику. Это направление еще несовершенно, местами сырое, местами коммерциализированное, местами слишком раннее для громких обещаний. Но в нем уже видно нечто существенное: человек учится применять самые сложные достижения биомедицины не только ради себя, но и ради тех, кого любит. А это, возможно, один из самых здоровых способов двигать прогресс — не из тщеславия, а из привязанности и ответственности. И здесь возникает почти тихая, но сильная мысль: может быть, наше стремление победить смерть начинается не с желания жить вечно самим, а с нежелания слишком рано прощаться с теми, кто доверил нам свою жизнь. И если так, то где проходит граница между наукой как технологией и наукой как выражением любви к живому?