Подключайте Онлайн-бухгалтерию и выбирайте кешбэк за уплату налогов через Точка Банк: https://tchk.me/ZDjkma

SmartSix — умная паста-филлер для зубов с «жидкой эмалью» https://www.wildberries.ru/catalog/219029916/detail.aspx?targetUrl=GP&utm_source=yt&utm_medium=cpm&utm_campaign=1211318-id-scinquisitor100626

В выпуске про домашних животных мы разберёмся, как искусственный интеллект и персональные мРНК-вакцины уже сегодня спасают питомцев от неизлечимого рака. Объясним, почему ветеринарная онкология стала передовым полигоном для тестирования новейшей иммунотерапии и как Big Data помогает подбирать лечение под конкретный геном животного. Поговорим о будущем антиэйдж-технологий, обсудим стартапы, которые первыми в истории получили одобрение регуляторов на препараты против старения.

Развитие пет-биотеха — это ключ к будущей победе человека над смертью.

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS7pYNLRQ1lJYoMPhi0WY0yk8tIp_vZApERoWeDHQDqlqm0F7bcWWcT4HuhKAdidONIh53Qvb84EKr2/pub

️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Лекция «Свобода воли. Иллюзия вашего “Я”»

• БИШКЕК — 12 июня

• АСТАНА — 14 июня

• АЛМАТЫ — 16 июня

• ЛИМАССОЛ — 27 июня

• ЛЮКСЕМБУРГ — 22 сентября

• ЛИССАБОН — 24 сентября

• ЛОНДОН — 27 сентября

• ВЕНА — 23 октября

• КИШИНЁВ — 25 октября

Информация и билеты: https://fienta.com/ru/s/free-will-the-illusion-of-the-self?utm_source=youtube&utm_content=alexanderpanchin

‍ Мой цикл лекций по критическому мышлению с интерактивными домашними заданиями: https://shl.ms/uCPyBOwBi1j (возможна оплата по частям)

Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/

Книга Immortality or Death (на англ. яз.) на Amazon: https://www.amazon.com/dp/B0F93JBB1D

Слушать аудиокнигу Immortality or Death (на англ. яз.) на Spotify: https://open.spotify.com/episode/1yCn6E7ZqF3rbiS4AUkr1X

Также книга доступна на сервисах Storytel, Bookmate, Everand, Google Play Books, Audible, Barnes & Noble, AudiobooksNow и Mobilism.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ

Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor

Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor

Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition

✔️ ПОДПИСАТЬСЯ

Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor

Telegram — https://t.me/ScienceInquisition

ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka

ВКонтакте — https://vk.com/panchin.nauka

Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition

#панчин #наука #животные

00:00:00 Как наука спасает домшних животных. История «хорошей девочки» Рози

00:03:53 Иммунотерапия рака. Новые подходы к лечению онкологии животных

00:08:01 Реклама

00:09:30 Спасение Раско. Персонализированная терапия уже одобрена

00:13:35 Бигдата и бигфарма в ветеринарии. Есть ли польза от данных тысяч домашних животных?

00:17:47 Реклама

00:19:42 Развлекательный биотех. Котики-биохакеры и характеры у собак разных пород

00:28:14 Моя лекция «Свобода воли. Иллюзия вашего “Я”»

00:29:00 Антиэйдж и биохакинг для животных. Продлеваем жизнь нашим питомцам

00:35:10 Антиэйдж для котиков. AIM и победа над болезнью почек

00:40:40 Заключение. Спасение наших братьев меньших — это спасение нас самих