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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Историк Вардан Багдасарян разбирает треугольник Китай США Россия без актуальных переговорных клише. США через Киссинджера использовали Китай против СССР — теперь они пытаются использовать Россию против Китая и снова предлагают идеологический компромисс. Багдасарян напоминает: именно такой компромисс разрушил СССР. Шпенглер объяснял подобное через псевдоморфозы — когда народ надевает чужую форму и теряет свою сущность. Пётр революция Ельцин — три версии одного процесса. Казахстан претендует на наследие Золотой Орды но Улус Джучи был многорелигиозным а не тюркским. И неожиданно: Папа Лев XIV в новой энциклике сравнил ИИ с Вавилонской башней.

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00:00 Китай, США и Россия как новый треугольник силы

01:38 Троецарствие как китайская историческая аналогия

03:58 послевоенный Китай и ставка СССР

06:14 стратегия Киссинджера и ставка США на Китай

08:45 почему Китайско-российский альянс стал проблемой для США

10:06 зачем Китай нуждается в России, а Россия — в Китае

11:15 автаркизация и опора на собственные силы

14:33 почему Трамп не договорился с Китаем

16:58 идеологический компромисс как путь к распаду СССР

18:26 почему китайский сценарий России не подходит

20:07 Россия как главный противник Запада

21:01 Казахстан, Золотая Орда и борьба за евразийское наследие

23:25 демография на постсоветском пространстве

26:48 почему Золотая Орда не равна Казахстану

31:04 как учебники истории предсказывают будущие конфликты

36:46 Карл III в США и спор о языке

40:02 раскол англосакского мира и роль королевской семьи

47:29 120 лет Государственной думе

48:36 почему партийная система не про русскую модель

50:50 советы как русская модель политического устройства

52:09 почему Дума, по мнению Багдасаряна, похоронила империю

55:21 деколонизация институтов и понятий

57:50 Шпенглер и цивилизационный подход

59:13 Шпенглер против культа прогресса и технологий

01:00:25 псевдоморфозы России: Пётр, революция, Ельцин

01:05:06 Фауст, Мефистофель и конкордат Европы с сатаной

01:06:36 новая энциклика Папы Льва XIV

01:07:43 ИИ, Вавилонская башня и критика технологизма

01:09:10 человек против трансгуманизма

01:11:39 многополярность против многосторонности

01:12:58 Ватикан как новый центр идеологической сборки

#ВарданБагдасарян #ИсторическаяПолитика #Китай #США #Россия #Казахстан #ЗолотаяОрда #Шпенглер #Ватикан #искусственныйинтеллект #ГосударственнаяДума #Советы #цивилизация #геополитика #история