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ЗАПАД СНОВА ПРЕДЛАГАЕТ «СДЕЛКУ» . Чем это опасно для России? | Вардан Багдасарян

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Историк Вардан Багдасарян разбирает треугольник Китай США Россия без актуальных переговорных клише. США через Киссинджера использовали Китай против СССР — теперь они пытаются использовать Россию против Китая и снова предлагают идеологический компромисс. Багдасарян напоминает: именно такой компромисс разрушил СССР. Шпенглер объяснял подобное через псевдоморфозы — когда народ надевает чужую форму и теряет свою сущность. Пётр революция Ельцин — три версии одного процесса. Казахстан претендует на наследие Золотой Орды но Улус Джучи был многорелигиозным а не тюркским. И неожиданно: Папа Лев XIV в новой энциклике сравнил ИИ с Вавилонской башней.

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00:00 Китай, США и Россия как новый треугольник силы
01:38 Троецарствие как китайская историческая аналогия
03:58 послевоенный Китай и ставка СССР
06:14 стратегия Киссинджера и ставка США на Китай
08:45 почему Китайско-российский альянс стал проблемой для США
10:06 зачем Китай нуждается в России, а Россия — в Китае
11:15 автаркизация и опора на собственные силы
14:33 почему Трамп не договорился с Китаем
16:58 идеологический компромисс как путь к распаду СССР
18:26 почему китайский сценарий России не подходит
20:07 Россия как главный противник Запада
21:01 Казахстан, Золотая Орда и борьба за евразийское наследие
23:25 демография на постсоветском пространстве
26:48 почему Золотая Орда не равна Казахстану
31:04 как учебники истории предсказывают будущие конфликты
36:46 Карл III в США и спор о языке
40:02 раскол англосакского мира и роль королевской семьи
47:29 120 лет Государственной думе
48:36 почему партийная система не про русскую модель
50:50 советы как русская модель политического устройства
52:09 почему Дума, по мнению Багдасаряна, похоронила империю
55:21 деколонизация институтов и понятий
57:50 Шпенглер и цивилизационный подход
59:13 Шпенглер против культа прогресса и технологий
01:00:25 псевдоморфозы России: Пётр, революция, Ельцин
01:05:06 Фауст, Мефистофель и конкордат Европы с сатаной
01:06:36 новая энциклика Папы Льва XIV
01:07:43 ИИ, Вавилонская башня и критика технологизма
01:09:10 человек против трансгуманизма
01:11:39 многополярность против многосторонности
01:12:58 Ватикан как новый центр идеологической сборки

#ВарданБагдасарян #ИсторическаяПолитика #Китай #США #Россия #Казахстан #ЗолотаяОрда #Шпенглер #Ватикан #искусственныйинтеллект #ГосударственнаяДума #Советы #цивилизация #геополитика #история

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Треугольник США — Китай — Россия снова стал актуален, потому что Запад пытается переиграть конфигурацию сил и, по возможности, разорвать российско-китайское сближение. - В данной лекции проводится историческая аналогия с китайской эпохой Троецарствия: США — как экспансионистская сила, Россия — как носитель собственной правды, но с ограниченными ресурсами, Китай — как выжидающий и стратегически мыслящий игрок. - После Второй мировой войны СССР и Китай временно были естественными союзниками против США, но затем разрыв был спровоцирован, прежде всего, советско-китайским идеологическим конфликтом эпохи Хрущёва. - Стратегия Киссинджера трактуется как попытка Запада использовать Китай против СССР; теперь, по мысли автора, Запад опасается уже обратного — устойчивого альянса России и Китая. - Главная опасность для России — не прямое давление, а предложение “сделки” с Западом: обещание статуса, выгод, “раздела мира”, которое на деле обернётся стратегическим обманом. - Китай, по оценке спикера, нужен России экономически, а Россия нужна Китаю военно-стратегически как фактор сдерживания США. - При этом долгосрочно надёжной основой суверенитета названа не внешняя сделка, а опора на собственные силы: частичная автаркизация, восстановление промышленного, научного и образовательного суверенитета. - В беседе подчёркивается, что российские элиты уязвимы к западным предложениям, потому что часть из них по-прежнему мыслит в логике признания со стороны Запада. - Большой блок посвящён исторической политике на постсоветском пространстве: учебники истории рассматриваются как ранний индикатор будущих конфликтов. - Особое внимание уделено Казахстану и теме Золотой Орды: интерпретация прошлого понимается как инструмент легитимации будущих геополитических претензий. - Проводится мысль, что партийно-парламентская западная модель плохо соответствует русской/российской цивилизационной традиции; ей противопоставляется идея советов и органического единства. - Вспоминая Шпенглера, автор говорит о кризисе Запада как цивилизации, променявшей смысл на технику, а также о России как о цивилизации с ещё не до конца раскрытой подлинностью. - Энциклика папы Льва XIV об искусственном интеллекте рассматривается как заявка Ватикана на возвращение в мировую идеологическую политику через тему защиты человека от технократического мира.

Подробный вывод

В этом видео проводится одна сквозная мысль: Запад редко предлагает сделку как равный обмен — чаще как форму втягивания, обезоруживания и последующего подчинения. Это главный нерв всей беседы.

1. В чём, по сути, видится опасность “сделки”

Опасность не только в дипломатическом манёвре и не только в геополитике. Она глубже: Запад, с точки зрения автора, предлагает России не сотрудничество, а иллюзию признания. Это очень важное различие. Часто империи и крупные цивилизации падают не тогда, когда их ломают снаружи, а тогда, когда их элиты начинают верить, что можно: - сохранить себя, - войти в чужую систему, - получить от этого выгоды, - и при этом не потерять субъектность. История, которую здесь реконструируют, говорит об обратном: компромисс сначала выглядит как прагматизм, а заканчивается утратой собственного проекта. В этом смысле “сделка” опасна не потому, что переговоры сами по себе плохи, а потому что она может стать: - инструментом раскола с Китаем, - средством соблазнения части элит, - способом отвлечь Россию от стратегии внутреннего укрепления.

2. Почему российско-китайский союз важен, но недостаточен

Здесь интересна довольно трезвая, хотя и жёсткая логика: автор не идеализирует Китай. Это важно. Китай показан не как “брат”, а как тактический союзник, у которого свои интересы. Россия нужна Китаю как: - военный противовес США, - источник стратегической устойчивости в Евразии, - фактор, мешающий Западу сосредоточиться исключительно на КНР. Китай нужен России как: - крупнейший экономический партнёр, - обходной канал в условиях санкционного давления, - опора в мире, где Запад хочет изоляции Москвы. Но при этом делается вывод: ставка только на союз с Китаем — тоже зависимость. Поэтому ключевой рецепт — не “уйти к Китаю”, а восстановить собственную субъектность. Это довольно зрелая мысль. В геополитике слабый ищет покровителя. Сильный ищет союзников, но опирается на себя. И здесь автор явно на стороне второй модели.

3. Центральная идея: опора на собственные силы

Один из самых содержательных фрагментов беседы — рассуждение о споре столетней давности: - опора на западный капитал, - опора на мировую революцию, - или опора на собственные силы. Автор однозначно считает исторически верным третий путь. Это не призыв к полной изоляции, а к автаркизации как стратегии устойчивости: - иметь свой промышленный каркас, - сохранять полный научно-технологический цикл, - не разрушать образование рыночной логикой, - не отдавать суверенитет в обмен на инвестиции и “вхождение в мир”. Здесь видна важная философская линия: зависимость всегда маскируется под взаимовыгодность, особенно в момент слабости. Как в личной жизни человек может принять нужду за любовь, так и государство может принять допуск в чужой порядок за признание собственного достоинства. Но это разные вещи.

4. Историческая политика как оружие будущего

Очень сильный тезис беседы: будущие конфликты сначала появляются в учебниках истории. Это мысль не просто политическая, а почти антропологическая. Человек, народ, государство сначала создают образ себя: - кто мы, - кем были, - кто нас лишил величия, - кто наш исторический враг, - какое прошлое нам “принадлежит”. А уже потом этот образ начинает требовать политического воплощения. Поэтому разговор о Золотой Орде, о наследии степи, о русских и тюркских народах, о постсоветских учебниках — это не спор о прошлом ради прошлого. Это спор о том, кто завтра будет считаться законным центром Евразии. И здесь заложено предупреждение: если Россия не занимается собственным историческим смыслом, его за неё будут переписывать другие.

5. Критика западных и заимствованных форм

Отдельный пласт беседы — критика партийно-парламентской модели как чуждой русской цивилизационной логике. Можно соглашаться с этим или спорить, но аргумент выстроен последовательно: Западная система строится на разделении: - властей, - партий, - интересов, - общества и государства. Российская же традиция, по мысли автора, строится на: - синтезе, - соборности, - вертикали, - нераздельности политического и ценностного порядка. Отсюда симпатия к модели советов, а не партий. Тут можно увидеть более широкий философский конфликт: что лучше удерживает общество — конкуренция частей или единство целого? Запад обычно верит, что истина рождается из конфликта интересов. Русская традиция — по крайней мере в том виде, как её здесь описывают, — исходит из того, что конфликт интересов без общего смысла разрушителен.

6. Шпенглер, техника и кризис Запада

Обращение к Шпенглеру здесь не случайно. Оно вводит беседу в метаисторический масштаб. Мысль проста: Запад силён технически, но утрачивает смысловое ядро. Когда цивилизация начинает поклоняться: - эффективности, - технологиям, - материальному росту, - управленческому рационализму, она может становиться мощнее как машина, но слабее как культура. Эта мысль перекликается и с темой искусственного интеллекта, и с критикой Трампа, и с энцикликой папы. Получается единый мотив: техника без метафизики, сила без смысла, управление без человека ведут к деградации. Это, кстати, очень современная проблема. Нейросеть, бюрократия, рынок, геополитический блок — всё это может быть невероятно эффективно. Но эффективность не отвечает на вопрос: ради чего?

7. Ватикан и борьба за идеологическое лидерство

Финал беседы о папской энциклике тоже вписывается в общую схему. Искусственный интеллект здесь — не только технологическая тема. Это симптом эпохи, в которой человек рискует стать приложением к системе. Автор видит в выступлении папы попытку вернуть Ватикан в большую мировую идеологию: - защитить человека, - напомнить о морали выше технологии, - выступить против технократического цинизма, - занять нишу, которую Россия, по мнению спикера, сама не заняла. Это особенно интересно: если цивилизация не формулирует свою правду, её начинает формулировать кто-то другой — иногда даже её потенциальный оппонент.

Итоговая оценка

Главный вывод из данной лекции можно сформулировать так:
Самая опасная западная сделка для России — та, которая будет выглядеть как признание её величия, но фактически потребует отказаться от собственной исторической линии, от союза с Китаем и от курса на внутренний суверенитет.
В этом смысле опасность не только внешняя, но и внутренняя. Не Запад сам по себе разрушает страну, а готовность части элиты снова поверить в миф о “встраивании” как спасении. Беседа вообще посвящена не только дипломатии. Она о более фундаментальном: - можно ли сохранить себя, играя по чужим правилам; - можно ли войти в чужую систему и не раствориться в ней; - можно ли обменять смысл на выгоду и потом вернуть смысл обратно. История обычно отвечает жёстко: если цивилизация отказывается от собственного основания, она сначала получает бонусы, а потом теряет субъектность. И потому настоящий ответ на любые западные предложения, по логике автора, должен лежать не в сфере эмоций — “соглашаться” или “не соглашаться”, — а в сфере зрелости: - есть ли у России собственный проект, - собственная элита, - собственная школа, - собственная экономика, - собственный язык истории, - собственное понимание человека и будущего. Если этого нет, любая сделка становится ловушкой. Если это есть, сделка уже не страшна, потому что ты вступаешь в неё не как объект, а как субъект. И здесь остаётся, пожалуй, самый важный вопрос: что делает страну по-настоящему суверенной — военная сила, экономическая самодостаточность, историческая память или способность не предать собственный смысл, даже когда за это предлагают очень выгодную цену?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/5a9a7557a749f56acc68db1fde6be7b8/
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