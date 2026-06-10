Telegram-канал Mash сообщил о резонансном случае. Студентке Московского международного университета удалось восстановиться после того, как ее исключили за якобы использование ИИ при написании диплома.

Выявили псевдоплагиат при помощи… «ИИ», конечно. Педагоги, которым этот инструмент указал на 41,9% сгенерированного текста, поверили системе.

Даже после того, как девушка внесла правки и инструмент указал на 11,9% заимствованного текста, студентку не допустили к защите и отчислили. Девушку даже не позвали на заседание кафедры, где решалась ее судьба. Тогда она пошла в суд и выиграла его.

А затем и второй суд (видимо, вуз подал апелляцию). На суде выяснилось интересное: педагоги, которые опираются на данные инструмента, не могут объяснить, как он работает, какая у метода погрешность и почему он то признает текст плагиатом, то нет.

Что стоит за этим странным решением (заметим, научного учреждения!): головотяпство, халатность, коррупция, сведение счетов? Увы, ответа нет.

Студентка потеряла целый год и получила 60 тыс. руб. компенсации морального ущерба — очень скромная сумма за потраченное зря время и нервы.

А самое главное, мы снова и снова сталкиваемся с тем, что человек прячется за спину компьютера, который фактически решает человеческие судьбы, при этом никакой презумпции невиновности как будто не существует. Машина возводится в ранг непогрешимого божества.

И происходит это не потому, что машина обладает какими-то выдающимися характеристиками, а просто потому, что людям, которые ей пользуются, так удобно и при этом они не несут за свои (свои!) действия серьезной ответственности. Не в машине проблема, а в людях, включая тех, которые позволяют твориться этому беспределу.

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