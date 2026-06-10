Выявили псевдоплагиат при помощи… «ИИ»
Telegram-канал Mash сообщил о резонансном случае. Студентке Московского международного университета удалось восстановиться после того, как ее исключили за якобы использование ИИ при написании диплома.
Выявили псевдоплагиат при помощи… «ИИ», конечно. Педагоги, которым этот инструмент указал на 41,9% сгенерированного текста, поверили системе.
Даже после того, как девушка внесла правки и инструмент указал на 11,9% заимствованного текста, студентку не допустили к защите и отчислили. Девушку даже не позвали на заседание кафедры, где решалась ее судьба. Тогда она пошла в суд и выиграла его.
А затем и второй суд (видимо, вуз подал апелляцию). На суде выяснилось интересное: педагоги, которые опираются на данные инструмента, не могут объяснить, как он работает, какая у метода погрешность и почему он то признает текст плагиатом, то нет.
Что стоит за этим странным решением (заметим, научного учреждения!): головотяпство, халатность, коррупция, сведение счетов? Увы, ответа нет.
Студентка потеряла целый год и получила 60 тыс. руб. компенсации морального ущерба — очень скромная сумма за потраченное зря время и нервы.
А самое главное, мы снова и снова сталкиваемся с тем, что человек прячется за спину компьютера, который фактически решает человеческие судьбы, при этом никакой презумпции невиновности как будто не существует. Машина возводится в ранг непогрешимого божества.
И происходит это не потому, что машина обладает какими-то выдающимися характеристиками, а просто потому, что людям, которые ей пользуются, так удобно и при этом они не несут за свои (свои!) действия серьезной ответственности. Не в машине проблема, а в людях, включая тех, которые позволяют твориться этому беспределу.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Студентку исключили из вуза из-за подозрения в использовании ИИ при написании диплома. - Основанием стало решение системы проверки, которая сначала указала на 41,9%, а после правок — на 11,9% якобы сгенерированного или заимствованного текста. - Несмотря на снижение показателя, студентку не допустили к защите и отчислили. - Ее даже не пригласили на заседание кафедры, где принималось решение. - Девушка подала в суд и выиграла, затем выиграла и второй суд. - В ходе разбирательства выяснилось, что представители вуза не могут объяснить, как работает инструмент, какова его погрешность и почему результаты меняются. - Автор текста видит проблему не в самой машине, а в людях, которые перекладывают ответственность на алгоритм. - Поднимается более широкий вопрос: не становится ли ИИ новым «непогрешимым авторитетом» там, где должна действовать человеческая ответственность и презумпция невиновности.
Подробный выводЭтот случай важен не только как локальная судебная история о несправедливо отчисленной студентке. Он показывает более глубокую и тревожную тенденцию: инструмент начинает подменять собой суждение, а техническая процедура — правовую и человеческую ответственность. На практическом уровне проблема очевидна. Если система обвиняет человека в нарушении, но при этом: - ее принципы работы непрозрачны, - погрешность неизвестна, - результаты нестабильны, - пользователи не понимают, что именно она измеряет, то использовать ее как основание для санкций — методологически слабо и этически опасно. В научной среде это особенно абсурдно: университет, который должен учить критическому мышлению, сам проявляет некритическую веру в черный ящик. Здесь есть почти ироничный философский парадокс: учреждение, призванное защищать знание, фактически повело себя антинаучно. Наука начинается там, где есть вопросы к методу: как это измерено, что именно измерено, какова ошибка, можно ли воспроизвести результат? Если этих вопросов нет, остается не наука, а ритуал. Только раньше люди прятались за «так положено», а теперь — за «так показала нейросеть». Важно и другое. Подобные системы часто работают не как детекторы истины, а как статистические оценщики вероятности, причем в условиях, где сама задача плохо формализуема. Стиль текста, языковая гладкость, шаблонность академического письма — все это может ошибочно трактоваться как «следы ИИ». То есть система может путать не плагиат с плагиатом, а нормальную литературную или академическую речь — с машинной. Это уже напоминает старую проблему из психологии восприятия: человек склонен принимать узнаваемый паттерн за доказательство сущности. Мы видим форму — и слишком быстро делаем вывод о происхождении. В более широком смысле история касается нашей любви к делегированию. Машина здесь выступает не как злодей, а как удобный объект переноса ответственности. Это почти религиозный механизм, только в секулярной упаковке. Раньше сакральным авторитетом мог быть догмат, потом бюрократический регламент, теперь — алгоритм. Суть одна: человек хочет снять с себя тяжесть суждения. Ведь если «решила система», то вроде бы и виноват не ты. Но это самообман. Алгоритм не несет моральной ответственности. Ее всегда несет тот, кто применяет его к живому человеку. Здесь уместна аналогия с медициной. Даже хороший диагностический ИИ не должен быть единственным основанием для серьезного решения без участия врача, контекста, повторной проверки и права пациента быть услышанным. Почему же в образовании, где на кону судьба человека, некоторые считают это допустимым? Возможно, потому что дисциплинарная власть в учебных институтах традиционно менее подотчетна, чем должна быть. Еще один важный слой — это разрушение презумпции невиновности. Когда человека вынуждают доказывать, что он сам написал свой текст, причем в ответ на сомнительный и непрозрачный сигнал системы, возникает перевернутая логика: не обвиняющая сторона доказывает вину, а обвиняемый — свою подлинность. Это очень симптоматично для эпохи цифрового контроля. Технологии часто обещают объективность, но на деле могут усиливать старую человеческую слабость — желание судить быстро, формально и без личного риска. При этом не стоит впадать и в противоположную крайность, демонизируя ИИ как таковой. Инструменты анализа текста могут быть полезны как вспомогательные индикаторы, если используются осторожно, прозрачно и не как окончательный приговор. Проблема не в том, что существует алгоритм, а в том, что его превращают в орудие административной веры. Это типичная ошибка нашего времени: мы или обожествляем технологию, или объявляем ее абсолютным злом, хотя реальность, как обычно, сложнее. ИИ — это не субъект истины, а инструмент с ограничениями, встроенными в данные, модель и контекст применения. Компенсация в 60 тысяч рублей выглядит символической и, по сути, не соразмерной реальным потерям: времени, стрессу, репутационному ущербу, нарушенному жизненному ритму. Год жизни нельзя честно пересчитать в такую сумму. Но сам судебный исход важен как прецедент: он напоминает, что даже в эпоху автоматизации человеческое решение должно быть оспоримым, а не священным. Из этой истории следует несколько трезвых выводов: 1. Алгоритм не равен доказательству. 2. Любая автоматическая проверка требует верификации человеком, который понимает ее ограничения. 3. Обвиняемый должен иметь право быть услышанным до принятия санкций. 4. Образовательные учреждения обязаны сохранять научный стандарт и правовую процедуру даже — и особенно — при работе с новыми технологиями. 5. Техническое удобство не отменяет моральной ответственности. Если смотреть глубже, это не только история про вуз и студентку. Это история про то, как легко человек прячется за систему, когда не хочет думать, сомневаться и отвечать. В каком-то смысле это старый сюжет в новой форме: идол никуда не исчез, он просто стал цифровым. И, возможно, главный вопрос здесь даже не в том, можно ли доверять ИИ, а в том, готовы ли мы сами оставаться взрослыми моральными субъектами в мире, где так соблазнительно переложить право судить на машину?