Великий раскол церкви: ереси в Константинополе
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,..,PPPrrriveTT…..
Кое-что ИЗ…”НЕПРАВИЛЬНОГО”…(вами не избегаемого…):
- Правда о крещении Руси,которую СКРЫВАЮТ…
—> youtube.com/watch?v=DZgCOyxipso youtube.com/watch?v=FocaKSaVkM <—
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… Как вам ТАКОЕ…или КУРАТОРЫ не одобряют ТАКУЮ Инфу…
(ваши мнения – уважаемые…или НЕZЬZЯ…)
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 10-6-26
[2] Vdogonky…
- Чья религия БЫЛА на Руси до христианства ?
—> youtube.com/watch?v=FocaRSaVkM <—
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Ну,так ЧТО-=кто РЕШИТся сказать…iLi "т-п-р-у-у-у-у"…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 10-6-26