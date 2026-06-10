Урок №328. Украина-2026 на велосипеде войны: таран лбом Тараса
Для украинских властей война всегда была своеобразным «велосипедом»: пока идут боевые действия, они могут зарабатывать и удерживать власть. Никакой частью Европы Украина не стала и уже не станет, никто не собирается брать ее в Евросоюз и принимать в НАТО. Она нужна только для того, чтобы головой малоросса, как тараном, стучать в российские ворота, в наши стены, в наши дома, чтобы трещины от ударов расползались по всей стране. Мир с Украиной — это полная бессмыслица, потому что эта страна изначально была нацелена на войну.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данном видео утверждается, что для украинских властей война стала способом удержания власти, получения ресурсов и продления собственного политического существования. - Автор считает, что обещания интеграции Украины в ЕС и НАТО носят во многом инструментальный и затяжной характер, а реальные перспективы постоянно отодвигаются. - Подчеркивается мысль, что Украина, с точки зрения автора, экономически и демографически истощается, и это делает её слабой как государственный проект мирного развития. - Одновременно проводится важный тезис: для продолжения войны ресурсов у Украины, по мнению автора, ещё может хватить надолго, особенно при внешней поддержке. - В лекции многократно повторяется идея, что Россия якобы ориентирована на завершение конфликта и мир, тогда как Украина и поддерживающая её Европа — на продолжение войны. - Автор настаивает, что Европа не собирается реально принимать Украину как равную часть своего пространства, а использует её как геополитический инструмент давления на Россию. - Звучит критика представлений о скорой «разрядке» с Европой: в этом видео Европа описывается как системный и долговременный противник России, а не как временно заблуждающийся партнёр. - Отдельно поднимается тема роста военных возможностей Украины, особенно в сфере дронов, разведывательно-ударных систем и дальнобойных средств. - Автор считает опасной иллюзией надежду на то, что конфликт можно будет закончить ограниченным территориальным результатом, после чего противостояние само собой исчерпается. - В беседе проводится мысль, что российское общество и элиты якобы страдают избыточной доверчивостью по отношению к Европе, тогда как Европа мыслится как циничная и враждебная сила. - Финальная эмоциональная линия — призыв к жёсткости, отказу от самообмана и ориентации на силу, правду и победу, а не на компромиссные ожидания.
Подробный выводВ данной лекции выстраивается цельная, но очень жёсткая и односторонняя картина конфликта, в которой война понимается не как временная трагедия с множеством участников и причин, а как устойчивая система интересов. Центральная мысль здесь проста: война стала самоподдерживающимся механизмом, где для украинской власти она — источник денег, легитимности и продолжения собственного существования, а для Европы — удобный способ ослабления России чужими руками. С философской точки зрения это рассуждение опирается на знакомую историческую схему: власть нередко начинает жить не ради заявленных идеалов, а ради собственного воспроизводства. Так бывает не только в войнах. Революции часто стартуют под лозунгами свободы, а заканчиваются борьбой за контроль над ресурсами. В этом смысле автор указывает на болезненный разрыв между идеалом Майдана и тем, что он считает сегодняшней реальностью: коррупция не исчезла, европейская перспектива не приблизилась, а человеческая цена только возросла. Это важное наблюдение как тип анализа: история часто пожирает собственные лозунги. Однако здесь необходимо видеть и ограничение такого взгляда. Когда вся сложность сводится к формуле «одни хотят мира, другие хотят войны», возникает морально удобная, но аналитически неполная конструкция. В реальных конфликтах почти всегда каждая сторона рассказывает себе, что именно она обороняется, именно она вынуждена, именно она ближе к миру, а противник одержим разрушением. Это не значит, что все версии одинаково верны; это значит, что воюющие сознания почти неизбежно производят упрощённые картины мира, потому что иначе трудно выдержать само напряжение войны. Интересен и другой пласт видео — критика идеализации Европы. Здесь автор попадает в важную психологическую точку. Люди действительно часто любят не реальность, а образ: не конкретную страну, а её символ; не живое общество, а мечту о нём. Европа в постсоветском сознании нередко была не географией, а проекцией порядка, закона, достатка и достоинства. Когда реальность не совпадает с этим образом, возникает болезненное отрезвление. В этом смысле видео работает как антииллюзорный текст: оно говорит — перестаньте любить фантом, посмотрите на интересы, деньги, страхи и силу. Это грубый, но в своей логике понятный призыв. При этом автор сам тоже не свободен от зеркальной идеализации. Если одни идеализируют Европу, то здесь заметна попытка монолитно демонизировать её. А любая демонизация — это тоже разновидность мифа. Европа, как и Россия, и Украина, внутренне неоднородна: в ней есть разные политические силы, разные интересы элит, разные страхи обществ, разные моральные интуиции. Когда всё это сжимается до образа единой враждебной машины, мысль становится мобилизационной, но теряет точность. Война вообще плохо уживается с нюансом: она требует не понимания сложности, а выбора стороны. Важная тема лекции — несоответствие между военными ожиданиями и меняющейся технологической реальностью. Автор говорит о дронах, цифровых системах координации, об изменении ситуации на фронте. Это, пожалуй, один из самых предметных фрагментов. Здесь чувствуется мысль, что война XXI века — это уже не только артиллерия и территория, а экосистема данных, связи, наведения, автоматизации и промышленной адаптации. В каком-то смысле это напоминает работу нейросети: побеждает не просто тот, у кого больше «силы», а тот, у кого лучше устроен цикл сбора информации, обработки, принятия решения и удара. Такая логика сегодня действительно многое определяет. Ещё одна сквозная идея видео — опасность самоуспокоения. Автор раздражён не только внешним противником, но и внутренней склонностью общества верить в удобные сказки: что противник скоро устанет, что союзники противника разругаются, что история сама всё исправит, что можно выиграть без предельного напряжения. Это уже почти не политическая, а экзистенциальная тема. Человек, как и государство, любит нарративы, в которых реальность в конечном счёте подтверждает его правоту без необходимости радикально меняться. Но жизнь редко столь любезна. Иногда главный враг — не внешний удар, а внутренний самообман. И всё же в подобной риторике есть и серьёзная опасность. Когда конфликт описывается как почти вечный, а оппонент — как принципиально недоговороспособный, пространство политики сужается до пространства силы. Это психологически понятно: если ты убеждён, что с другой стороной невозможен мир, ты начинаешь мыслить только категориями принуждения, истощения и исторической схватки. Но здесь возникает старый трагический вопрос: не становится ли сама такая картина мира механизмом продления войны? Иногда утверждение «мира быть не может» не просто описывает реальность, а начинает создавать её. В целом беседа посвящена разрушению иллюзий — о Европе, о скором мире, о слабости противника, о нейтральности времени. Её пафос — мобилизационный, полемический, предельно конфликтный. В ней есть наблюдения, заслуживающие внимания: о власти, которая может привыкнуть к войне; о лицемерии международной политики; о технологической трансформации боевых действий; о разрыве между лозунгами и последствиями. Но есть и очевидная предвзятость: сложнейшая реальность сведена к схеме, где почти весь моральный и исторический вес заранее распределён. Практический смысл такого текста в том, что он напоминает: политика — это не царство обещаний, а борьба интересов, и всякий, кто забывает об этом, рискует дорого заплатить. Но человеческий смысл требует добавить и другое: когда война становится для всех «велосипедом», который нельзя остановить, это уже признак не силы, а коллективной зависимости от насилия. И тогда главный вопрос не только в том, кто прав в своей версии истории, но и в том, как общества доходят до состояния, где война кажется единственной формой движения вперёд. И, возможно, самый трудный вопрос здесь такой: где проходит граница между трезвым отказом от иллюзий и превращением самой жёсткости в новую иллюзию о мире, который якобы можно понять до конца?