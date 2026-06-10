«Русь синеокая» — авторская песня в духе советской народной эстрады и русской лирической баллады.

Тёплый женский вокал, баян, струнные, флейта и широкая атмосфера русских полей создают образ Руси — спокойной, сильной и необъятной.

Музыкальный стиль вдохновлён эстетикой советской сцены и звучанием Валентины Толкуновой: искренность, мелодичность и народная поэтичность.

Стили:

Soviet folk pop, Russian folk ballad, female vocal, lyrical folk, acoustic orchestra, bayan, strings, flute, gentle choir

✍️ Текст — авторский

Аранжировка и вокал — Suno AI

Слушать аудио: https://suno.com/s/5dvBGR8r5I87H0vl

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=LUxp9jJFhDI

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/339239a211a627c998359dde739bab27/

Текст песни:

Русь синеокая

Русь былинная моя,

Русь широкая.

Не объять твои края,

Синеокая.

Всё стоишь ты и стоишь,

Солнце ясное,

Да о чём-то всё молчишь,

Даль прекрасная.

Выйдем в поле мы с конём,

Велико оно.

Песен сложено о нём,

И не спеть вдвоём.

В небе сокол высоко

Кружит, мается.

Ах как дышится легко,

Русь красавица!

Ветер в поле русском бродит,

Песню русскую поёт:

Кто с мечом прийти изволит,

От него же и умрёт.

Сколько б ворог не хотел

Покорить тебя,

Только так и не сумел,

Лишь губил себя.

Да не учит только жизнь

Его глупого.

Не поймёт, что не сломить

Духа русского.

Запрягает хоть порой

Ох как долго он,

Да потом летит стрелой –

Хищным соколом.

Нет в пути ему преград,

Осерчавшему.

Жить да быть во все века

Краю нашему!

Ветер в поле русском бродит,

Песню русскую поёт:

Кто с мечом прийти изволит,

От него же и умрёт.

Русь былинная моя,

Русь широкая.

Не объять твои края,

Синеокая.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.