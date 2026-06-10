Россия совершает настоящий прорыв, начиная строительство первой в мире комбинированной АЭС в Узбекистане! В этом видео Борис Марцинкевич раскроет секреты уникального проекта, где впервые на одной площадке объединят мощнейшие реакторы ВВЭР-1000 и новейшие малые модульные реакторы РИТМ-200Н, способные моментально балансировать энергосистему. Вы узнаете, как абсолютная сейсмоустойчивость российских технологий, атомные ледоколы и плавучие станции навсегда меняют правила игры на глобальном рынке ядерной энергетики. Подробнее в новом видео

00:00 АЭС в Узбекистане: Старт строительства первой атомной станции

00:44 Первая в мире малая АЭС: Уникальность проекта РИТМ-200Н

02:35 Безопасность Росатома: Сейсмостойкость и технологии ВВЭР-1000

04:38 Малые модульные реакторы: Маневренность мощности и энергобаланс

06:44 Завод ЗиО-Подольск: Как производят реакторы серии РИТМ

08:24 Плавучие атомные станции: Энергия для Чукотки и Баимского ГОКа

10:47 Атомный ледокол «Лидер»: Реактор РИТМ-400 и новый топливный цикл

13:10 Судостроение для Росатома: Почему корпуса строят в Китае?

15:15 Будущее атомной энергетики: План развития до 2050 года и экспорт технологий

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