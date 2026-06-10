ОТ МАЙДАНА ДО СВО: Лисицын о книге “Агент Путина из Киева” | Фёдор Лисицын
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Фёдор Лисицын разбирает документальную повесть Дмитрия Васильца Агент Путина из Киева — книгу о том как СБУ давила украинскую оппозицию арестовывала журналистов и разрушала медиапространство. Лисицын проводит параллели от Рима и Карфагена до Украины: гибридная война родилась не вчера. Главный тезис: победа в информационной войне не равна победе государства. Ложь даёт быстрый эффект но потом разрушает тех кто её запустил — именно это случилось с украинской системой. Благодетельных поражений не бывает и патриотизм напоказ не заменяет реальную консолидацию общества.
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00:00 Фёдор Лисицын представляет книгу Дмитрия Васильца
01:17 информационные войны до XXI века
02:55 Рим, Карфаген и древняя пропаганда
03:49 гибридная война родилась не вчера
04:58 Василец, Украина и борьба с коррупцией
06:09 террор против гражданских и украинские медиа
07:11 кто, по версии Лисицына, организует гибридную войну
08:29 США, кризис и подпитка за счёт других стран
09:10 “Агент Путина из Киева” как документальная повесть
10:08 как давили украинскую оппозицию
11:02 Украина, Россия и раскол после 1991 года
12:20 США и историческая ирония вокруг Украины
13:00 главный вывод из первой части книги
13:28 почему в информационной войне нет правил
14:16 Афганистан, Ближний Восток и ставка США на радикалов
15:18 почему победа любой ценой опасна
17:36 антипремия имени Геббельса
18:18 почему информационная победа не равна победе государства
19:25 “благодетельных поражений не бывает”
20:14 что должна делать власть в кризис
21:02 патриотизм напоказ и реальный проигрыш
22:00 информационная война как инструмент, а не итог
22:38 кому стоит читать книгу Васильца
23:09 украинская тюрьма и суд над Васильцом
23:48 финальная рекомендация книги
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Фёдор Лисицын рассматривает книгу Дмитрия Васильца «Агент Путина из Киева» как важное свидетельство о деградации украинской политической системы. - Книга представлена как документальный рассказ очевидца и участника событий, связанный с периодом до и после Майдана. - Центральная тема беседы — информационная война: она не является новым явлением, а сопровождает историю человечества с древности. - Лисицын проводит мысль, что пропаганда всегда строится на смеси правды, лжи, умолчаний и эмоционального воздействия. - Автор рецензии подчеркивает, что Василец — это человек, который пытался сопротивляться украинской пропаганде, коррупции и эскалации внутреннего конфликта. - В книге, по словам Лисицына, показано, как на Украине подавлялось инакомыслие, причем несопоставимо жестче, чем это обычно описывается в сравнении с Россией. - Один из ключевых тезисов лекции: правил в информационной войне почти нет, а единственным реальным ограничителем может быть только ответственная верховная власть. - Лисицын считает, что победа в информационной войне сама по себе ничего не решает, если не обеспечена реальная устойчивость государства, общества и институтов. - Он связывает украинский кризис с более широким геополитическим контекстом, прежде всего с ролью США и западных элит. - Особо подчеркивается мысль, что ставка на манипуляцию, радикализацию и разрушение противника в будущем порождает долгосрочный хаос, в том числе для самих организаторов. - Книга рекомендуется как полезная для тех, кто хочет понять предпосылки российско-украинского конфликта и внутреннюю логику украинских событий. - Итоговая позиция Лисицына: книга подтверждает его убеждение в том, что СВО была необходимой мерой для предотвращения дальнейшего развития угрозы.
Подробный выводВ данной лекции книга Васильца рассматривается не просто как мемуарный или публицистический текст, а как свидетельство эпохи, в которой информационная среда стала не дополнением к политике, а одной из ее главных арен. Это важный акцент: Лисицын фактически говорит, что современные конфликты начинаются не с выстрела, а с изменения языка, образов, интерпретаций и допустимых рамок мышления. В этом смысле информационная война похожа на работу нейросети: если долго подавать системе определенный набор данных, она начинает воспроизводить именно ту реальность, на которой была обучена. Так и общество — если его систематически кормить страхом, мифами и образом врага, оно постепенно начинает считать это естественным порядком вещей. При этом рецензент пытается вывести разговор из узко украинского сюжета в более широкий исторический контекст. Его идея проста: информационные войны были всегда, просто сегодня они стали быстрее, технологичнее и массовее. Здесь есть здравая мысль: человек редко видит реальность напрямую, чаще он имеет дело с уже собранной кем-то картиной мира. История, политика, религия, медиа — всё это постоянно участвует в производстве смыслов. И потому борьба идет не только за территорию, но и за то, как именно эта территория будет понята, названа и эмоционально пережита. Сильная сторона этого видео — в попытке показать, что ложь в политике редко бывает чистой ложью. Обычно она работает как сплав фактов, преувеличений, монтажных склеек и выгодных интерпретаций. Это довольно точное наблюдение. Пропаганда эффективна не тогда, когда выдумывает всё с нуля, а когда умеет встроить ложное в структуру уже известных фактов. Именно поэтому людям так трудно распознавать манипуляцию: она паразитирует на частичной правде. Это похоже на идеализацию в личных отношениях — человек влюбляется не в пустоту, а в реального другого, но затем достраивает его до удобного образа. Политическая пропаганда действует схожим образом: она не отменяет реальность, а переписывает ее акценты. Отдельно Лисицын настаивает на том, что государство разрушается не только внешним давлением, но и внутренним цинизмом элит. Это, пожалуй, одна из самых существенных мыслей всей беседы. Когда кризис воспринимается не как общая беда, а как возможность заработать, выехать, переписать активы, встроиться в новую иерархию, тогда информационная война становится не защитой, а формой распада. И здесь он противопоставляет медийный успех реальной политической прочности: можно выиграть новостной цикл, но проиграть страну. Можно убедить людей в чем угодно на короткой дистанции, но если институты гниют, а общество расколото, то эффект будет временным. В этом смысле лекция затрагивает важный философский нерв: истина в политике почти всегда инструментализируется, но полностью отказаться от неё нельзя. Если всё свести к одной лишь выгоде, государство превращается в машину манипуляции, а общество — в материал для управления. Но если, наоборот, впасть в наивный идеализм и считать, что достаточно просто говорить правду, не учитывая силу, интересы и технологии воздействия, — это тоже иллюзия. Лисицын явно стоит на стороне прагматизма: он считает, что война смыслов реальна, но она должна быть подчинена более высокой задаче — сохранению государства и людей, а не производству красивых лозунгов. При этом нужно видеть и уязвимость такого подхода. Когда рецензент говорит о книге как о подтверждении уже имеющейся картины мира, становится заметно, что для него она не столько повод к сомнению, сколько доказательство заранее принятой позиции. Это не обязательно обесценивает книгу, но показывает, что любая подобная рецензия тоже включена в информационную борьбу. И здесь особенно важно не идеализировать ни одну сторону. Потому что в конфликтах подобного масштаба почти все участники склонны считать себя защитниками реальности, тогда как на деле часто защищают лишь свою версию допустимого мира. Если говорить совсем по существу, то главный вывод лекции можно сформулировать так: книга Васильца ценна как свидетельство того, как информационное, политическое и силовое давление постепенно превращают кризис в необратимый конфликт. По мысли Лисицына, она показывает путь от внутреннего раскола к полномасштабному столкновению и демонстрирует, что подавление оппозиции, демонизация противника и радикализация общества не остаются на уровне слов — они рано или поздно материализуются в насилии. Практически это видео предлагает читателю книги смотреть на нее как на: - свидетельство участника событий; - описание механизмов политического и медийного давления; - материал для понимания причин конфликта; - предупреждение о том, что игра в пропаганду может породить реальность, которую потом уже нельзя будет контролировать. Если убрать эмоцию и оставить каркас мысли, беседа говорит о довольно универсальной вещи: общество погибает не тогда, когда в нём появляется ложь, а тогда, когда ложь становится единственным рабочим языком коллективной жизни. Но тогда возникает трудный вопрос: если каждая сторона конфликта уверена, что именно она защищает правду, то как отличить живую истину от просто более убедительно организованной версии реальности?