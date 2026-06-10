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Книга "Василец Д.А. Агент Путина из Киева":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/agent-putina-iz-kieva-3755855127/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/860842080/detail.aspx

Книга "Каптарь Д.Л. Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-geroy-tridevyatogo-tsarstva-kniga-vtoraya-4304648415/?oos_search=false&prev_collection=319431929

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1023993370/detail.aspx

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Фёдор Лисицын разбирает документальную повесть Дмитрия Васильца Агент Путина из Киева — книгу о том как СБУ давила украинскую оппозицию арестовывала журналистов и разрушала медиапространство. Лисицын проводит параллели от Рима и Карфагена до Украины: гибридная война родилась не вчера. Главный тезис: победа в информационной войне не равна победе государства. Ложь даёт быстрый эффект но потом разрушает тех кто её запустил — именно это случилось с украинской системой. Благодетельных поражений не бывает и патриотизм напоказ не заменяет реальную консолидацию общества.

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00:00 Фёдор Лисицын представляет книгу Дмитрия Васильца

01:17 информационные войны до XXI века

02:55 Рим, Карфаген и древняя пропаганда

03:49 гибридная война родилась не вчера

04:58 Василец, Украина и борьба с коррупцией

06:09 террор против гражданских и украинские медиа

07:11 кто, по версии Лисицына, организует гибридную войну

08:29 США, кризис и подпитка за счёт других стран

09:10 “Агент Путина из Киева” как документальная повесть

10:08 как давили украинскую оппозицию

11:02 Украина, Россия и раскол после 1991 года

12:20 США и историческая ирония вокруг Украины

13:00 главный вывод из первой части книги

13:28 почему в информационной войне нет правил

14:16 Афганистан, Ближний Восток и ставка США на радикалов

15:18 почему победа любой ценой опасна

17:36 антипремия имени Геббельса

18:18 почему информационная победа не равна победе государства

19:25 “благодетельных поражений не бывает”

20:14 что должна делать власть в кризис

21:02 патриотизм напоказ и реальный проигрыш

22:00 информационная война как инструмент, а не итог

22:38 кому стоит читать книгу Васильца

23:09 украинская тюрьма и суд над Васильцом

23:48 финальная рекомендация книги

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