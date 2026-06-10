Либо суверенное государство, либо колония! – Александр Журавский и Пучков “Гоблин” / Метаметрика
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В гостях у нас историк, религиовед и автор романа «Альтернатива» Александр Журавский и блогер Дмитрий Пучков (также известный как Goblin)!
Футурологический роман «Альтернатива» – бестселлер и большой хит 2026 года, исследование нашего общего возможного будущего, написанное крайне интересным автором. Кстати, кто он?
Поэт в России – больше, чем поэт? Знает ли власть общество, которым управляет? Почему современная культура не учит человека думать? «Альтернатива» – роман для интеллектуалов или для масс?
Способна ли русская цивилизация существовать без большой миссии? Как герой войны становится героем будущего? Может ли ИИ стать альтернативой человечеству? И почему коллективный Запад не боится ядерной войны? Как БРИКС меняет баланс сил в мире?
Есть ли в России идеология, и что лежит в основе традиционных ценностей? Может ли православный человек одобрять развитие технологий? У России два пути: она либо будет суверенной, либо превратится в колонию?
Таймкоды:
00:00 — Лучшие моменты
00:42 — В студии Александр Журавский, на связи Дмитрий Goblin Пучков
02:20 — Поэт в России – больше, чем поэт?
04:10 — Мы знаем общество, в котором живем?
06:28 — Роман «Альтернатива» – основа для сериала?
08:01 — Многобукаф? Роман слишком сложно читать?
12:30 — Патриотическая среда и культурные произведения
15:24 — Интеграция: образование на Вологодчине
16:43 — Ядерное оружие и «ящик Пандоры»
17:11 — «Последнее китайское предупреждение» от России
21:12 — Искусственный интеллект, Palantir и суверенитет
23:44 — Идеология в романе «Альтернатива»
26:30 — Если нет идеологии, это не значит, что нет цели
29:12 — Вечный вопрос: Россия и идеология
33:11 — Ложная дихотомия религии и технологий
37:40 — Кризис идентичности и мирового устройства
39:29 — США не потянули роль мирового жандарма?
40:55 — Детали в романе «Альтернатива»
45:07 — Как собирали материал для книги
48:45 — Образ будущего России
51:00 — Наука и вера
53:43 — Что вдохновило?
57:13 — Русская угроза – в умении очаровать
59:32 — Блиц
01:05:15 — Родина – это и есть семья?
01:07:30 — Обращение к зрителям
01:08:22 — Финал выпуска
Роман «Альтернатива» – https://www.wildberries.ru/catalog/688978327/detail.aspx?size=933864407
https://www.chitai-gorod.ru/product/al-ternativa-3134155?ysclid=mknrhv1a21253784614
https://www.litres.ru/book/aleksandr-zhuravskiy-33773018/alternativa-73266288/
Никита Данюк:
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Виктория Федосова:
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Центральная тема беседы — суверенитет России как безальтернативное условие исторического существования: либо суверенное государство, либо колония. - Александр Журавский представляет свой роман «Альтернатива» как не просто художественное произведение, а как футурологическую модель будущего, собранную из уже видимых трендов. - Поэт, писатель, интеллектуал в русской традиции понимается не только как автор текстов, но как пророк, трибун, общественный свидетель. - Обсуждается идея, что государство должно иметь не обязательно “идеологию” в советском смысле, но должно иметь ценностный каркас. - Журавский утверждает, что у России есть ценностная основа, закреплённая в Конституции и президентских указах: семья, справедливость, труд, историческая преемственность, патриотизм, достоинство, коллективизм. - Антиутопия критикуется как жанр, который часто отменяет человека и лишает его исторической воли; вместо этого нужен образ желаемого будущего. - Подчёркивается, что Россия — не просто государство, а цивилизация с миссией, склонная мыслить не “маленькими делами”, а большими историческими задачами. - Звучит мысль, что русская история иррациональна, но не хаотична: Россия многократно проходит цикл разрушения и восстановления, как Феникс. - Журавский называет Россию “мессианской нацией-цивилизацией”, чья миссия — нести сдерживание разрушительных мировых сценариев и участвовать в спасении исторического равновесия. - Важный мотив разговора — страх Запада перед Россией не только как перед военной силой, но как перед культурной и цивилизационной альтернативой. - Дмитрий Пучков говорит о необходимости жёсткой и наглядной пропаганды сдерживания, особенно в ядерном вопросе: противник должен ясно понимать последствия эскалации. - Обсуждается, что угроза важнее применения, но угроза должна быть убедительной и осознанной, иначе государство рискует выглядеть “бумажным тигром”. - Важная линия беседы — противостояние трансгуманистическому сценарию: технология без ценностей может стать инструментом расчеловечивания. - При этом Журавский отвергает примитивное противопоставление религии и науки: по его мнению, глубокое естественнонаучное знание часто не разрушает веру, а усиливает ощущение гармонии мироздания. - Отдельно подчёркивается, что традиция не равна архаике: многие успешные страны современности (Китай, Япония, Малайзия и др.) опираются на традиционные основания. - В международном плане беседа указывает на закат монополии Запада и рост альтернативных центров силы, прежде всего через БРИКС и процессы дедолларизации. - Журавский считает, что в будущем именно несколько крупных держав будут задавать правила нового миропорядка, и Россия должна быть среди них. - Внутри страны важнейший вопрос — какой образ будущего предлагается обществу, кто будет героем не только настоящего, но и завтрашнего дня. - В культурной политике звучит призыв: нельзя жить только разоблачением и тревогой, обществу нужен положительный, вдохновляющий, собранный образ будущего. - Финальный посыл Журавского предельно прост: «Любите и верьте в нашу страну».
Подробный выводВ этом видео сталкиваются сразу несколько пластов мысли: политический, культурный, цивилизационный, религиозно-философский и даже психологический. Снаружи беседа выглядит как обсуждение романа, идеологии, геополитики и будущего России. Но глубже она о другом: может ли общество жить без большого смысла.
1. Главный нерв беседы — не идеология как термин, а смысл как опораЗдесь важно различие, на котором настаивает Журавский: формально в России нет государственной идеологии в советском, жёстком, монопольном смысле. Но, по его мысли, это не означает отсутствия ценностей, целей и исторического вектора. И это, пожалуй, ключевой тезис всей беседы. По сути, разговор идёт о том, что пустота невозможна. Если общество не артикулирует собственные ценности, в него будут загружены чужие. В этом смысле вакуум — всегда иллюзия. Как в психологии: если человек не формирует осознанно внутренний стержень, его личность собирается из внешних внушений, реклам, страхов, мод и травм. Так же и с государством. Поэтому тезис «либо суверенное государство, либо колония» в беседе понимается не только экономически и военно, но и смыслово. Можно быть формально независимым, но ментально жить чужими представлениями о добре, прогрессе, человеке, семье, истории и будущем. Это уже мягкая форма колониальности.
2. Суверенитет здесь понимается шире, чем политикаОчень характерно, что речь идёт не только о границах, армии и санкциях. Журавский связывает суверенитет с: - технологической независимостью, - культурной субъектностью, - ценностной самодостаточностью, - правом на собственный образ будущего. Это сильная мысль. Потому что в современном мире зависимость редко выглядит как прямое подчинение. Чаще она устроена как инфраструктура привычек: чужие платформы, чужие смыслы, чужие эталоны успеха, чужие культурные референсы. Человек может говорить на родном языке, но думать уже в интерфейсе чужой цивилизации. В этом смысле беседа довольно точно показывает: борьба идёт не только за территории, но и за право определять, что считать нормой.
3. Почему так важен образ будущегоОдна из самых интересных линий разговора — критика доминирования антиутопий. Журавский не отрицает жанр как таковой, но указывает на важную вещь: если общество постоянно питается сценариями распада, деградации, киберпанка, зомби-апокалипсиса и тотального расчеловечивания, то оно постепенно привыкает к мысли, что будущее либо ужасно, либо отсутствует. Это очень современная проблема. Антиутопия когда-то была предупреждением. Но когда предупреждение становится единственным языком разговора о будущем, оно превращается в форму капитуляции воображения. И здесь возникает почти духовный вопрос: если человек не может вообразить достойное завтра, откуда у него возьмётся воля к усилию сегодня? В этом смысле роман «Альтернатива» подаётся как попытка вернуть не просто политическую схему будущего, а онтологическую надежду — представление о том, что человек, культура, народ и история не обязаны завершиться в мусоре постмодерна.
4. Россия как цивилизация-миссия: сила и риск этой идеиОдин из наиболее спорных, но и центральных тезисов — Россия как мессианская цивилизация, которая не может жить только бытом и мелким расчётом. Эта мысль в русской истории действительно повторяется постоянно: от “Третьего Рима” до советского универсализма, от идеи удерживающей силы до современной риторики многополярности. В ней есть мощная мобилизующая энергия: она даёт народу ощущение, что его страдания и усилия включены в нечто большее, чем просто борьба за комфорт. Но здесь же скрыта уязвимость. Любая мессианская идея опасна, если превращается в самооправдание, когда вместо трезвого строительства возникает романтизация жертвы и вечной исключительности. Именно поэтому ценна оговорка, которая звучит в беседе косвенно: миссия не отменяет необходимости работы, дисциплины, мышления, технологического развития и культурной формы. Иначе “особый путь” становится не путём, а утешением.
5. Наука и вера: не враги, а разные режимы взглядаОчень показателен фрагмент о том, что противостояние науки и веры — во многом искусственное. Журавский проводит здесь линию, которая имеет глубокую традицию: чем глубже человек всматривается в стройность мира, тем меньше у него соблазна считать бытие случайным хаосом. Это не “доказательство Бога” в школьном споре, а скорее указание на опыт: настоящая сложность мира не всегда ведёт к цинизму; иногда она ведёт к благоговению. С философской точки зрения это важный момент. Материализм часто считает себя свободным от метафизики, но и он нередко полон скрытой веры — в прогресс, в нейтральность технологии, в то, что количественное усложнение когда-то само породит качественный смысл. Это тоже своего рода идеализм, только неосознанный. Беседа, в этом плане, ценна тем, что не скатывается в примитив: не говорит “технологии — зло”, но и не принимает технологию как нового бога. А это редкий баланс.
6. Трансгуманизм как новая квазирелигияОдна из самых глубоких тем беседы — страх не перед машинами как таковыми, а перед антропологическим переворотом, в котором человек перестаёт быть мерой. Когда обсуждаются искусственный интеллект, Palantir, элиты, делящие народы на “полезные” и “лишние”, речь идёт не просто о политике. Речь идёт о старом соблазне, который в XXI веке получил цифровой интерфейс: если человек — это только функция, значит, его можно оптимизировать, отбраковывать, переписывать, заменять. И здесь беседа точно попадает в нерв эпохи. Трансгуманизм действительно часто подаётся как освобождение, а по факту может оказаться предельной формой технократического высокомерия. Не улучшение человека, а отмена человека как тайны, как достоинства, как предела, который нельзя превратить в сырьё. В этом смысле защита традиции — это не обязательно тоска по прошлому. Иногда это просто защита самой идеи, что человек больше, чем набор управляемых параметров.
7. Запад, Россия и повторяемость историиЖуравский несколько раз возвращается к мысли, что человечество и особенно элиты повторяют одни и те же ошибки. Это наблюдение кажется почти банальным, но в действительности оно очень точное. История редко повторяется буквально, но удивительно часто повторяется структурно: - самоуверенность сильных, - недооценка культурных различий, - попытка навязать универсальность, - вера в окончательную победу одной модели мира, - и последующий кризис этой уверенности. Сейчас это видно в спорах о демократии, ценностях, глобализме, идентичности. Запад долго считал свою модель универсальной, но на деле она оказалась не абсолютной истиной, а исторически локальной формой, просто получившей временное мировое доминирование. И здесь беседа проводит важную мысль: современный конфликт — это не только геополитика, но и конфликт антропологий, конфликт представлений о том, что такое человек, свобода, общество, семья и пределы власти.
8. Почему эта беседа производит впечатление цельностиВ ней есть внутренний стержень. Даже когда собеседники перескакивают с книги на ядерное сдерживание, с идеологии на религию, с БРИКС на Чайковского, всё это держится на одном основании: без ценностного центра цивилизация теряет форму. И это, пожалуй, главный вывод. Не обязательно соглашаться со всеми формулировками. Более того, некоторые из них нарочито крупные, почти мифопоэтические: “мессианская нация”, “история спасения”, “русская гроза”. Но в них чувствуется попытка вернуть разговор о государстве из зоны управленческого цинизма в зону исторического смысла. А это сегодня редкость. Потому что современный публичный язык часто заражён либо технократической сухостью, либо истерической пропагандой, либо ироническим бессилием. Здесь же звучит попытка говорить всерьёз — о будущем, человеке, миссии, страхе, достоинстве и ответственности.
9. Практический итог беседыЕсли убрать весь публицистический пафос, в сухом остатке звучит несколько практических установок: - стране нужен внятный образ будущего; - суверенитет невозможен без технологической, культурной и ценностной самостоятельности; - традиция не должна быть музейной, она должна стать живым основанием развития; - технологии необходимо подчинять антропологическим и нравственным рамкам; - обществу нужен не только страх перед угрозами, но и смысл, ради которого стоит жить и строить; - Россия мыслится не как “просто рынок” и не как “территория услуг”, а как цивилизационный субъект. Это взгляд не нейтральный, но цельный. А цельность сегодня сама по себе уже редкий интеллектуальный ресурс.
Итоговая оценкаВ данной лекции и разговоре о романе «Альтернатива» выстраивается следующая картина: Россия должна не просто выжить, а сформулировать себя, иначе её сформулируют другие. Не обязательно через жёсткую идеологию старого типа, но через ясные ценности, историческое самосознание, культурное достоинство и образ будущего, в котором человек не отменён, а возвышен. Это разговор о государстве, но в глубине — о душе общества. Потому что всякая цивилизация гибнет не в тот момент, когда становится беднее или слабее, а в тот момент, когда перестаёт понимать, зачем она существует. И здесь остаётся, пожалуй, самый важный вопрос: если истина о будущем никогда не дана нам полностью, то по каким признакам мы можем понять, что строим не очередную иллюзию, а действительно достойную форму жизни для человека и народа?