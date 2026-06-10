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В гостях у нас историк, религиовед и автор романа «Альтернатива» Александр Журавский и блогер Дмитрий Пучков (также известный как Goblin)!

Футурологический роман «Альтернатива» – бестселлер и большой хит 2026 года, исследование нашего общего возможного будущего, написанное крайне интересным автором. Кстати, кто он?

Поэт в России – больше, чем поэт? Знает ли власть общество, которым управляет? Почему современная культура не учит человека думать? «Альтернатива» – роман для интеллектуалов или для масс?

Способна ли русская цивилизация существовать без большой миссии? Как герой войны становится героем будущего? Может ли ИИ стать альтернативой человечеству? И почему коллективный Запад не боится ядерной войны? Как БРИКС меняет баланс сил в мире?

Есть ли в России идеология, и что лежит в основе традиционных ценностей? Может ли православный человек одобрять развитие технологий? У России два пути: она либо будет суверенной, либо превратится в колонию?

Таймкоды:

00:00 — Лучшие моменты

00:42 — В студии Александр Журавский, на связи Дмитрий Goblin Пучков

02:20 — Поэт в России – больше, чем поэт?

04:10 — Мы знаем общество, в котором живем?

06:28 — Роман «Альтернатива» – основа для сериала?

08:01 — Многобукаф? Роман слишком сложно читать?

12:30 — Патриотическая среда и культурные произведения

15:24 — Интеграция: образование на Вологодчине

16:43 — Ядерное оружие и «ящик Пандоры»

17:11 — «Последнее китайское предупреждение» от России

21:12 — Искусственный интеллект, Palantir и суверенитет

23:44 — Идеология в романе «Альтернатива»

26:30 — Если нет идеологии, это не значит, что нет цели

29:12 — Вечный вопрос: Россия и идеология

33:11 — Ложная дихотомия религии и технологий

37:40 — Кризис идентичности и мирового устройства

39:29 — США не потянули роль мирового жандарма?

40:55 — Детали в романе «Альтернатива»

45:07 — Как собирали материал для книги

48:45 — Образ будущего России

51:00 — Наука и вера

53:43 — Что вдохновило?

57:13 — Русская угроза – в умении очаровать

59:32 — Блиц

01:05:15 — Родина – это и есть семья?

01:07:30 — Обращение к зрителям

01:08:22 — Финал выпуска

Роман «Альтернатива» – https://www.wildberries.ru/catalog/688978327/detail.aspx?size=933864407

https://ozon.ru/t/RlmMhmN

https://www.chitai-gorod.ru/product/al-ternativa-3134155?ysclid=mknrhv1a21253784614

https://www.litres.ru/book/aleksandr-zhuravskiy-33773018/alternativa-73266288/

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

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Учить в Вологде! https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/proekt-molodoy-spetsialist/ https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/programma-zemskiy-spetsialist/

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