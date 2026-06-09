московского ополчения генерал-майор с семью орденами главный редактор Правды и министр иностранных дел СССР. Шепилов развернул советскую политику от Израиля к арабскому миру встретился с Насером и согласовал поставки оружия Египту. Ультиматум Булганина во время Суэцкого кризиса сработал потому что США тоже хотели добить Британскую империю. Хрущёв принял его доктрину — а потом вычеркнул Шепилова из истории когда тот примкнул к антипартийной группе.

00:00 Игорь Шишкин представляет Евгения Спицына

00:11 поздравление Спицына с государственной наградой

00:40 как пишется серьёзная историческая книга

05:28 тема выпуска: Дмитрий Шепилов

06:42 Шепилов как доброволец московского ополчения

08:59 прокурор Якутии в 21 год

10:58 Шепилов, НЭП и строительство социализма

12:57 Шепилов уходит на фронт добровольцем

13:47 военная карьера и путь до генерал-майора

14:45 семь боевых орденов Шепилова

15:53 Жданов, Агитпроп и высшие партийные школы

17:54 Шепилов во главе газеты “Правда”

19:30 почему Сталин сделал его главным редактором

20:59 первая стычка с Хрущёвым

23:36 поездка в Египет и встреча с Насером

25:14 советские поставки оружия Египту

27:42 доктрина Шепилова

31:32 поворот от Израиля к арабским странам

33:44 Коминтерн, Рузвельт и внешний отдел ЦК

35:32 Шепилов становится секретарём ЦК

38:18 почему Хрущёв заменил Молотова Шепиловым

39:13 Шепилов становится министром иностранных дел

40:20 Асуанская плотина и кредит Египту

41:32 национализация Суэцкого канала

42:37 план “Мушкетёр” и война против Египта

48:43 ультиматум Булганина

52:02 Суэцкий кризис как удар по Британской империи

55:32 почему Шепилов рекомендовал Кузнецова

56:56 конфликт с Хрущёвым из-за совнархозов

58:27 почему Шепилов поддержал “антипартийную группу”

00:59:34 ссылка и высылка во Фрунзе

01:00:57 что было бы, если бы к власти пришли Шепиловы и Шелепины

Е.Ю.Спицын на канале День ТВ. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/109269

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