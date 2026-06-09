Проблемы наркоманов стали проблемами вейперов, а зависимости игроков в казино – зависимостями детей
Как детей целенаправленно превращают в лудоманов и никотиновых наркоманов. Говорит Андрей Афанасьев – эксперт по информационной безопасности, автор проекта «На распутье».
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео поднимаются две большие темы: вейпы как ранняя форма никотиновой и химической зависимости и современные игры/ставки как форма поведенческой, азартной зависимости. - Главная мысль лекции: механизмы зависимостей стали тоньше, привлекательнее и моложе по целевой аудитории. - По мнению спикера, вейпы резко снизили возраст первого контакта с никотином: если раньше это чаще происходило в 16–17 лет, то теперь — уже в 10–11. - Вейп подается не как “безопасный пар”, а как аэрозоль, который оседает в дыхательных путях. - Лектор утверждает, что в составе и процессе использования вейпов есть риски: - образование липкой пленки; - попадание в организм продуктов нагрева; - возможное поступление тяжелых металлов из нагревательных элементов; - высокая зависимость из-за солевого никотина; - привлекательность за счет сладких вкусов и ароматизаторов. - Подчеркивается, что маркетинг вейпов часто маскирует опасность под образ “технологичности”, “вкуса”, “витаминов”, “безвредности”. - Отдельно говорится о разрушении зубов, проблемах с легкими и общем вреде для растущего организма. - Спикер отмечает, что рынок такой продукции непрозрачен: происхождение жидкостей и реальный состав часто неизвестны. - Вторая часть беседы посвящена современным играм и ставкам: - многие игры устроены как системы удержания внимания и выкачивания денег; - используются механики, схожие с казино; - внутриигровая валюта облегчает расставание с реальными деньгами; - случайные награды, лутбоксы и “рандом” формируют зависимое поведение. - Букмекерские сервисы и ставки, по мнению лектора, используют те же принципы вовлечения, что и казино. - “Бесплатные бонусы” и “фрибеты” представлены как приманка, цель которой — не подарить деньги, а вовлечь человека в цикл ставок. - Общий посыл: современная зависимость все чаще продается в удобной, красивой и социально одобряемой упаковке.
Подробный выводВ данной лекции прослеживается важная и, по сути, очень современная мысль: общество редко отменяет старые формы зависимости — чаще оно лишь переупаковывает их. То, что раньше выглядело грубо, опасно и отталкивающе, сегодня становится “вкусным”, “цифровым”, “стильным”, “инновационным”. В этом смысле вейп и лутбокс — явления из одной логики. Это уже не просто продукт, а инженерия вовлечения.
1. Вейп как эстетизация зависимостиЕсли смотреть шире, спикер говорит не только о химическом вреде. Он говорит о более глубоком культурном сдвиге: зависимость перестала выглядеть как зависимость. Раньше сигарета для подростка была связана с неприятным физическим опытом: кашель, горечь, дым, дискомфорт. То есть тело само подавало сигнал: “это чужеродно”. Вейп, напротив, обходит естественную защиту организма — сладкий вкус, мягкость, отсутствие привычного табачного отвращения. Это очень показательно. Цивилизация в целом движется в сторону того, чтобы убирать порог страдания на входе, но не убирать цену на выходе. Так работают не только никотиновые продукты. Так работают и соцсети, и фастфуд, и короткий видеоконтент, и азартные платформы. Вход — легкий, приятный, почти невинный. Выход — зависимость, истощение, ухудшение самоконтроля. Даже если часть конкретных формулировок лектора звучит эмоционально или требует более аккуратной научной проверки, общий вектор мысли выглядит сильным: вейпинг опасен не только веществом, но и дизайном потребления. Он создан так, чтобы быть привлекательным для тех, кто раньше, возможно, вообще не начал бы курить.
2. Детство как новая целевая аудиторияОдна из самых тревожных линий беседы — снижение возраста вовлечения. Это, пожалуй, самый практический и болезненный момент. Потому что вопрос здесь уже не только медицинский, но и антропологический: что происходит с человеком, если механизмы зависимости входят в его жизнь до формирования зрелой воли? Подросток и тем более ребенок еще не обладает устойчивой системой саморегуляции. Лобные доли мозга, отвечающие за контроль импульсов, долгосрочное планирование и оценку последствий, еще развиваются. Поэтому яркий, сладкий, социально распространенный и технологически поданный продукт имеет для ребенка совсем другую силу, чем для взрослого. И здесь возникает почти философская проблема свободы: можно ли говорить о “свободном выборе”, если сам выбор заранее спроектирован так, чтобы обойти зрелое осмысление? В этом смысле рынок часто говорит языком свободы, а действует языком дрессировки. Не грубой, а тонкой.
3. Химическая и нехимическая зависимость: общая архитектураОчень точно в лекции соединяются две темы — вейпы и азартно-игровые механики. На первый взгляд это разные миры: одно связано с легкими и никотином, другое — с экраном, ставками и цифрами. Но на психологическом уровне принцип схож: - быстрое вознаграждение; - повторяемый цикл; - снижение критичности; - формирование привычки; - закрепление поведения через удовольствие, ожидание или снятие дискомфорта. Это уже не просто “вредные привычки”, а системы поведенческого захвата. Нейросеть обучается на данных, а человек — на подкреплении. Если алгоритм достаточно долго вознаграждает нужное действие, возникает устойчивая модель поведения. Собственно, именно это и описывает спикер на примере игр, казино-механик и случайных наград. Здесь интересна междисциплинарная аналогия: - в психологии это называется подкреплением; - в нейробиологии — работой дофаминовых контуров; - в геймдизайне — retention mechanics; - в бизнесе — монетизация и удержание; - в этике — эксплуатация уязвимости. Разные языки, а суть одна.
4. Игры как пространство, где развлечение смешалось с казиноЛектор довольно жестко высказывается о современной игровой индустрии, и в этом есть рациональное зерно. Не вся игра — зло. Но многие современные игровые системы действительно строятся не вокруг художественного опыта, а вокруг удержания и монетизации. Когда внутриигровая валюта заменяет реальные деньги, происходит важная психологическая подмена. Деньги перестают ощущаться как деньги. Они становятся “алмазами”, “кристаллами”, “монетами”, “коинами”. Это не просто косметика интерфейса — это изменение восприятия ценности. То же самое давно поняли казино с фишками. Человек легче теряет абстрактный символ, чем купюру, которую держит в руке. Еще опаснее случайные награды. Здесь лекция касается старой и фундаментальной идеи бихевиоризма: непредсказуемое подкрепление часто формирует более сильную зависимость, чем предсказуемое. Это почти парадокс: мозг сильнее цепляется не за гарантированный приз, а за шанс. Неопределенность начинает сама становиться источником возбуждения. Именно поэтому лутбоксы, рулетки, “выпадение редкого предмета”, крутки, бонусы и фрибеты так эффективны. Они продают не результат — они продают ожидание результата. А ожидание иногда захватывает сильнее самой награды.
5. Иллюзия контроля и культ легкой удачиОсобенно важно, что в беседе затронута тема ставок. Здесь уже зависимость становится почти экзистенциальной ловушкой. Казино, букмекеры, игровые автоматы и их цифровые аналоги работают на древней человеческой слабости: желании обойти трудный путь и получить судьбу в ускоренном режиме. В каком-то смысле это не только про деньги. Это про миф. Миф о том, что можно “поймать момент”, “обыграть систему”, “выстрелить”, “сорвать куш”. Но реальность, как часто бывает, прозаичнее. Система строится так, чтобы выигрывал не игрок, а организатор. И тут особенно видно, как человек влюбляется не в реальность, а в идеализированный образ. Не в собственное положение дел, а в фантазию о резком спасении. Это напоминает и неудачные отношения, и культ “успешного успеха”, и политические утопии: человек страдает не только от фактов, но и от образов, которые заменяют факты. Лудомания — это в том числе зависимость от образа будущего чуда.
6. Сильные и слабые стороны позиции лектораЕсли смотреть честно и без догматизма, в выступлении есть две стороны. Сильная сторона — яркое и понятное предупреждение. Оно хорошо работает как профилактика: показывает детям и подросткам, что за “модностью” скрываются механизмы зависимости, коммерческий расчет и долгосрочные последствия. Слабая сторона — местами чрезмерная категоричность и упрощение. Некоторые медицинские утверждения в такой подаче звучат слишком прямолинейно и требуют осторожной верификации через клинические данные. Когда речь идет о здоровье, важно не только пугать, но и точно различать: - что доказано надежно; - что вероятно; - что пока обсуждается; - что является популярным, но упрощенным объяснением. Однако даже здесь есть жизненная правда: иногда общество начинает требовать от предупреждения такой стерильной академичности, что само предупреждение теряет силу. А рынок зависимостей в это время действует быстро, ярко и без угрызений совести.
7. Главный смысл беседыЕсли собрать все в одно ядро, то смысл видео такой: Это касается и вейпов, и игровых механик, и ставок. Раньше опасность выглядела как опасность. Теперь опасность выглядит как удобство, вкус, развлечение, статус, бонус, технология, “ничего страшного”. И потому ключевая защита сегодня — не только запрет, но и осознанность. Умение задавать себе простые вопросы: - Кто выигрывает от того, что я это употребляю? - Почему это сделано таким приятным и доступным? - Почему вход бесплатный или почти бесплатный? - Почему меня так быстро втягивает? - Это мой выбор — или выбор, который очень умело сконструировали за меня? Это уже вопрос не только медицины и права, но и внутренней свободы. Человек становится взрослым не тогда, когда ему просто разрешили выбирать, а тогда, когда он начинает видеть, как именно на его выборе пытаются зарабатывать.
ИтогЛекция посвящена предупреждению о том, что: - вейпы — это не безобидная альтернатива, а потенциально опасный инструмент раннего формирования зависимости; - современные игры и ставки часто используют психологические механики, близкие к азартным системам; - главная мишень таких продуктов — молодые люди, у которых еще не сформирована устойчивая критичность; - за красивой упаковкой часто скрывается простая логика: удержать, привязать, монетизировать. И в этом есть неприятная, но важная правда: цивилизация становится не обязательно гуманнее, а часто — просто изощреннее. Вопрос уже не в том, существуют ли зависимости, а в том, умеем ли мы распознавать их в тот момент, когда они еще выглядят как удовольствие, игра или стиль жизни. И, пожалуй, самый важный вопрос после этой беседы звучит так: где проходит граница между свободным выбором человека и выбором, который заранее спроектирован так, чтобы лишить его свободы?