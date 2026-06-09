Приближалась к Лету Осень | лирическая песня в стиле 1970-х
«Приближалась к Лету Осень» — авторская песня в эстетике советской эстрады 1970-х годов.
Тёплая оркестровая аранжировка, женский альт, мягкое пленочное звучание и поэтический диалог времён года создают атмосферу старых телевизионных концертов, осенних вечеров и лирики, в которой природа говорит человеческими голосами.
Эта песня — не просто спор Осени и Лета, а размышление о вечном круговороте жизни, о смене холода и тепла, печали и надежды.
Стиль:
• Soviet estrada
• Russian lyrical song
• Оркестровая советская эстрада
• Female alto vocal
• Warm tape sound
• Folk pop / poetic ballad
Текст — авторский
Аранжировка — Suno AI
Слушать аудио: https://suno.com/s/r2W72HeW6YlGy4nU
Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=N162SbXmMOs
Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/260129809392c50fa6a40075c10e45ec/
Текст песни:
Приближалась к Лету Осень
Незаметно, на носочках,
Словно вор в кромешной тьме,
Приближалась к Лету Осень,
Ей твердила в тишине:
"Всё резвишься? Вот умора,
И не ведаешь о том,
Что уж скоро, очень скоро
Всё скуёт тут толстым льдом.
Океаны, земли, реки —
Всё тот час умрёт под ним,
И останутся навеки
Льдины стылые одни”.
У Природы нет плохой погоды,
Если откровенно говорить,
Так что, дорогие, не угодно ль
Этот спор напрасный прекратить…
Отвечало Лето тут же:
“За Зимой придёт Весна
И от стужи, лютой стужи
Не оставит и следа.
Зажурчит ручей и в роще
Соловья раздастся трель.
Ждать пол годика, не дольше,
Ты уж, Осень, мне поверь.
Ты сама всё понимаешь,
Знаю я тебя давно, —
Как всегда, опять играешь
И язвишь со мною зло”.
У природы нет плохой погоды,
Если откровенно говорить,
Так что, дорогие, не угодно ль
Этот спор напрасный прекратить…
Незаметно, на-носочках,
Словно вор в кромешной тьме,
Удалялась тихо Осень,
Растворяясь в белом сне.
Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.
Я люблю осень.
А в тексте, по моему, перегруз слова “умри”.
В целом – очень прилично.
И да, – у Природы нет плохой погоды :
https://www.youtube.com/watch?v=MNqFzDtFFF8&list=RDJtCxh8FrgSA&index=50