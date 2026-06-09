«Приближалась к Лету Осень» — авторская песня в эстетике советской эстрады 1970-х годов.

Тёплая оркестровая аранжировка, женский альт, мягкое пленочное звучание и поэтический диалог времён года создают атмосферу старых телевизионных концертов, осенних вечеров и лирики, в которой природа говорит человеческими голосами.

Эта песня — не просто спор Осени и Лета, а размышление о вечном круговороте жизни, о смене холода и тепла, печали и надежды.

Стиль:

• Soviet estrada

• Russian lyrical song

• Оркестровая советская эстрада

• Female alto vocal

• Warm tape sound

• Folk pop / poetic ballad

Текст — авторский

Аранжировка — Suno AI

Слушать аудио: https://suno.com/s/r2W72HeW6YlGy4nU

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=N162SbXmMOs

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/260129809392c50fa6a40075c10e45ec/

Текст песни:

Приближалась к Лету Осень

Незаметно, на носочках,

Словно вор в кромешной тьме,

Приближалась к Лету Осень,

Ей твердила в тишине:

"Всё резвишься? Вот умора,

И не ведаешь о том,

Что уж скоро, очень скоро

Всё скуёт тут толстым льдом.

Океаны, земли, реки —

Всё тот час умрёт под ним,

И останутся навеки

Льдины стылые одни”.

У Природы нет плохой погоды,

Если откровенно говорить,

Так что, дорогие, не угодно ль

Этот спор напрасный прекратить…

Отвечало Лето тут же:

“За Зимой придёт Весна

И от стужи, лютой стужи

Не оставит и следа.

Зажурчит ручей и в роще

Соловья раздастся трель.

Ждать пол годика, не дольше,

Ты уж, Осень, мне поверь.

Ты сама всё понимаешь,

Знаю я тебя давно, —

Как всегда, опять играешь

И язвишь со мною зло”.

У природы нет плохой погоды,

Если откровенно говорить,

Так что, дорогие, не угодно ль

Этот спор напрасный прекратить…

Незаметно, на-носочках,

Словно вор в кромешной тьме,

Удалялась тихо Осень,

Растворяясь в белом сне.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.