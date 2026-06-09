Новый ультиматум Европы: последнее мирное лето? | Александр Артамонов и Руслан Сафаров
Что поменяется в отношениях Москвы и Еревана после выборов в Армении и как Россия будет реагировать на новый ультиматум из Лондона? Об итогах выборов в Армении, о роли и положении армянского общества, о товарообороте между странами и запрете на поставки армянской сельхозпродукции в Россию, о стратегии Запада на Кавказе и противостоянии Парижа и Вашингтона, о захвате российских судов, росте украинского террора против мирного населения России и том, что делать и что будет дальше на европейском театре военных действий говорят военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Артамонов и политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы
1. Выборы в Армении- В беседе выборы в Армении рассматриваются как ключевое событие для понимания будущего российско-армянских отношений. - Подчеркивается, что результат, при котором партия Пашиняна сохраняет позиции, воспринимается собеседниками как признак сохранения нынешнего политического курса. - Высказывается сомнение в прозрачности и легитимности избирательного процесса. - Делается акцент на слабой общественной реакции внутри Армении даже на острые политические и символические шаги власти.
2. Курс Пашиняна и разворот Армении- Главная мысль: нынешнее руководство Армении последовательно уводит страну от России в сторону Запада. - Этот поворот связывается не только с дипломатией, но и с: - ослаблением российского присутствия, - расширением западного влияния, - военным сотрудничеством с Францией и структурами НАТО, - изменением общественных и культурных ориентиров части молодежи. - Армянская церковь в разговоре представлена как один из последних столпов армянской идентичности, и давление на нее трактуется как признак глубокой трансформации государства.
3. Экономические иллюзии Армении- Участники скептически оценивают идею, что Армения сможет полноценно заменить российский рынок западным. - Звучит мысль, что часть экономического роста Армении носит ситуативный характер и связана с параллельным импортом и особыми условиями торговли с Россией. - Выражается мнение, что Запад использует Армению как геополитический инструмент, а не как равноправного партнера. - Предполагается, что в случае ухудшения отношений с Москвой армянская экономика может столкнуться с серьезными трудностями.
4. Южный Кавказ как новый фронтир- Один из центральных тезисов: Южный Кавказ превращается в пространство долгосрочного военно-политического противостояния. - Армения, по оценке эксперта, рискует стать: - территорией для инфраструктуры НАТО, - логистической площадкой, - новым антироссийским узлом. - Проводится параллель между армянским сценарием и украинским, хотя допускается, что армянский вариант может быть мягче по форме.
5. Европейский «ультиматум» России- Вторая большая тема беседы — позиция европейских лидеров, представленная как не мирная инициатива, а фактический ультиматум России. - Суть оценки: - Европе предлагают остановку по линии боевого соприкосновения, - замороженные российские активы не возвращаются, - давление продолжается, - условия выдвигаются без учета российских интересов. - Авторы видео трактуют это не как поиск компромисса, а как форму принуждения.
6. НАТО уже участвует в конфликте- Александр Артамонов настаивает на том, что конфликт уже давно вышел за рамки противостояния только России и Украины. - По его мнению: - НАТО участвует в управлении, снабжении и технологическом сопровождении войны, - удары по российской территории являются частью более широкого натовского давления, - Балтика и Восточная Европа рассматриваются как возможные направления дальнейшей эскалации. - Звучит мысль, что Европа и США по-разному позиционируют себя публично, но в реальности продолжают стратегическое давление.
7. Главный мотив — приближение большой войны- В беседе чувствуется сильная тревога по поводу того, что Европа и НАТО приближают ситуацию к прямому столкновению с Россией. - Участники считают, что нынешние шаги Запада — это не путь к миру, а подготовка к новому этапу конфликта. - Отдельно подчеркивается риск того, что это может оказаться «последним мирным летом» Европы.
Подробный выводВ этом видео соединены две линии — армянская и общеевропейская, и обе подаются как части одного большого процесса: расширения антироссийского пространства вокруг России. Если смотреть глубже, то беседа строится не просто на новостях, а на определенной логике истории. Эта логика такова: большие державы редко действуют только силой оружия. Чаще они сначала меняют культурный вектор, экономические привычки, язык элит, структуру зависимости, представления молодежи о будущем — и уже потом меняется военная карта. В этом смысле Армения в разговоре выступает не только как отдельная страна, а как пример того, как геополитика входит в общество через образование, рынок, идентичность, церковь, внешние инвестиции и символические жесты. Здесь просматривается важная мысль: государство может начать терять стратегическую субъектность задолго до формального военного кризиса. Сначала людям кажется, что они просто «выбирают более удобный путь», «ищут новые рынки», «диверсифицируют связи», «модернизируют армию». Но затем выясняется, что вместе с рынками приходят обязательства, вместе с инвестициями — политическая лояльность, а вместе с военным сотрудничеством — чужой сценарий безопасности. Так в истории часто происходит подмена: обещание развития превращается в форму внешнего управления. При этом в беседе есть и другой, почти психологический слой. Много говорится о том, что общества нередко привязываются не к реальности, а к ее образу. Европа в таком восприятии становится не конкретным экономическим пространством с собственными кризисами, а символом желаемой жизни. Это очень человеческая вещь: человек, народ, элита — все могут влюбиться не в реальное положение дел, а в проекцию. Как в личных отношениях люди любят иногда не человека, а свою фантазию о нем, так и страны могут любить не союз, а миф о нем. Но реальность потом предъявляет счет. С европейским «ультиматумом» в видео происходит похожая операция анализа. Авторы считают, что за языком мира скрывается язык принуждения. Это, если угодно, старая политическая диалектика: одно и то же действие называют «мирной инициативой» одни и «давлением» другие. Объективная истина здесь, вероятно, сложнее любой одной формулы, но в данной лекции акцент сделан на том, что мир без учета баланса сил и интересов противника не воспринимается как мир, а выглядит как требование капитуляции в мягкой упаковке. Артамонов идет еще дальше и фактически утверждает: конфликт уже носит наднациональный характер, а НАТО де-факто участвует в войне. Это уже не столько аналитика в узком смысле, сколько стратегическая рамка восприятия. Внутри этой рамки любые частные события — удары дронов, аресты судов, военные поставки, дипломатические заявления — складываются в единую картину нарастающей конфронтации. С этой точки зрения Армения, Балтика, Польша, Франция, Украина — это не отдельные сюжеты, а элементы одной архитектуры давления. Практический вывод из беседы жесткий: - Армения, по мнению участников, движется к опасной зависимости от Запада. - Россия сталкивается не с эпизодическим кризисом, а с долговременным кольцом стратегического нажима. - Европа, вместо реального миротворчества, по оценке собеседников, увеличивает риск прямого столкновения. - Южный Кавказ и Балтика названы зонами особой тревоги. Но если отойти на полшага и посмотреть философски, здесь возникает важный вопрос. Любая геополитика в конечном счете питается человеческими представлениями о безопасности, достоинстве, страхе и выгоде. Народы редко делают выбор только разумом; они делают его смесью памяти, обиды, надежды, соблазна и усталости. Потому так трудно судить только в категориях «правильно — неправильно». Иногда страна идет не туда не потому, что не понимает, а потому что хочет убежать от собственной боли в чужую картину будущего. В этом и трагедия политики: она часто торгует мечтой, а расплачиваются за это живые люди.
ИтогБеседа рисует крайне тревожную картину: - Армения представлена как страна, все дальше уходящая из российской орбиты. - Южный Кавказ — как потенциальный новый театр большого противостояния. - Европа — как сила, которая под видом дипломатии усиливает эскалацию. - Конфликт вокруг России — как системный и уже почти общеевропейский. Согласиться с этой картиной полностью или нет — отдельный вопрос. Но сама логика разговора ясна: мирный язык больше не гарантирует мирных намерений, а малые государства все чаще становятся ареной чужой стратегии. И здесь остается самый непростой вопрос: в какой момент народ перестает различать, где его собственный выбор, а где уже чужая воля, искусно выданная за его свободу?