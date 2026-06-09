Что поменяется в отношениях Москвы и Еревана после выборов в Армении и как Россия будет реагировать на новый ультиматум из Лондона? Об итогах выборов в Армении, о роли и положении армянского общества, о товарообороте между странами и запрете на поставки армянской сельхозпродукции в Россию, о стратегии Запада на Кавказе и противостоянии Парижа и Вашингтона, о захвате российских судов, росте украинского террора против мирного населения России и том, что делать и что будет дальше на европейском театре военных действий говорят военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Артамонов и политолог Руслан Сафаров

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