В четвёртом выпуске цикла «История Рима — главное» говорим о ранней Римской республике: от изгнания Тарквиниев до разграбления Рима галлами в 390 году до н. э.

В этом видео:

— Изгнание царей и первые консулы: как поделили власть патриции

— Гораций Коклес и Гай Муций Сцевола: подвиги, остановившие этрусского царя Порсену

— Первая сецессия плебеев: как народ ушёл из Рима и получил народных трибунов

— Законы 12 таблиц: почему запись законов стала победой плебеев

— Войны с соседями и галльское нашествие: как гуси спасли Рим

— «Горе побеждённым»: фраза, ставшая символом унижения Рима

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Предыдущая часть: https://youtu.be/-mN7Rydap7E

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#РимскаяРеспублика #ДревнийРим #ИсторияРима

00:00 – Как трагедия Лукреции изменила Рим

08:49 – Изгнание царей и рождение Республики

17:06 – Война с этрусским царём Порсеной

22:56 – Борьба патрициев и плебеев: первая сецессия

29:46 – Народные трибуны: право вето и неприкосновенность

34:40 – Законы 12 таблиц: начало римского права

43:09 – Трагедия Виргинии: гибель девушки и вторая сецессия

55:50 – Гней Марций Кориолан: изгнанник, ставший врагом Рима

01:00:23 – Луций Квинкций Цинциннат: диктатор на две недели

01:09:18 – Галльское нашествие 390 года

01:15:42 – «Горе побеждённым»: унизительный мир с галлами