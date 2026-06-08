ВС РФ штурмуют 5 городов. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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«Диалоги у военных карт с контр-адмиралом Ерёминым»
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#ДеньТВ #Николай_Сорокин
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе основное внимание уделено двум темам: 1) возможным неформальным контактам между Москвой и Киевом, 2) оценке выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. - Утверждается, что в мае якобы предпринималась попытка выйти на переговоры через известного российского бизнесмена, которого собеседник фактически связывает с Романом Абрамовичем. - По изложенной версии, инициатива контакта исходила с украинской стороны, а целью было обсуждение возможного перемирия и встречи на высшем уровне. - Спикер подчеркивает позицию, что Зеленский якобы нелегитимен как президент, а потому любые договоренности с ним, по этой логике, могут быть объявлены недействительными в будущем. - После удара по объекту в ЛНР, как утверждается в беседе, тема неформальных консультаций была фактически закрыта. - Большой блок посвящен экономике: - речь Путина на форуме оценивается как сильная и стратегически выверенная; - отмечаются низкий госдолг России, замедление инфляции, рост зарплат и отдельные признаки роста экономики; - при этом критикуется высокая ключевая ставка и избыточно жесткая денежная политика. - Отдельно обсуждается идея перевода крупных госкомпаний из Москвы в регионы как инструмента оживления регионального развития и снижения сверхцентрализации. - В демографической части подчеркивается мысль: устойчивый рост рождаемости невозможен без повышения качества жизни, экономической стабильности и поддержки семьи. - Затрагивается тема технологического суверенитета: Россия, по мысли спикера, должна строить собственные платформы, сервисы и производственные цепочки, а не зависеть от западных систем. - В военном блоке заявляется о наступательных действиях ВС РФ сразу на нескольких направлениях, включая Купянск, Красный Лиман, Константиновку и район Орехова. - Делается вывод, что стратегические цели, с точки зрения автора беседы, не могут быть достигнуты без выхода к черноморским регионам, включая Николаевскую и Одесскую области.
Подробный выводВ данной лекции хорошо видно характерный для подобных политико-военных обсуждений сплав факта, интерпретации и идеологической рамки. Это важно понимать: не все прозвучавшие тезисы равны по степени проверяемости. Одно дело — экономические показатели, которые можно сопоставить со статистикой, и совсем другое — закрытые переговорные эпизоды, где зрителю предлагается скорее версия, чем доказанная картина.
1. О неформальных переговорах: политика как пространство тенейНаиболее интригующая часть беседы — рассказ о якобы посредническом контакте через крупного бизнесмена. Здесь спикер выстраивает следующую логику: - Киев якобы сам искал канал связи; - Зеленский, по этой версии, хотел обсудить перемирие; - затем украинская сторона изменила линию поведения; - значит, ей нельзя доверять. Это типичная политическая конструкция, где важен не только сам эпизод, но и его символическая функция: показать противника непоследовательным и зависимым от внешней конъюнктуры. В политике подобные сюжеты работают как инструмент легитимации собственной жесткой линии. Философски это напоминает старую проблему: люди договариваются не только о мире, но и о том, как будет выглядеть история этих переговоров. Иногда сама версия о переговорах важнее переговоров как таковых. Кто выглядел просящим? Кто выглядел сильным? Кто первым дал задний ход? В эпоху информационной войны это уже не второстепенно, а почти центрально.
2. Легитимность как юридическая и символическая категорияВ беседе многократно проводится мысль о нелегитимности Зеленского. Это не просто правовой аргумент, а попытка создать рамку, в которой любые будущие соглашения заранее выглядят сомнительными. Здесь есть важный политический механизм: юридический спор используется как продолжение стратегического давления. Если противник объявляется ненадежным или неполноценным субъектом переговоров, то пространство компромисса резко сужается. Но в практическом смысле международная политика часто устроена парадоксально: государства ведут переговоры и с теми, кого не считают полностью легитимными, если этого требует баланс сил. История вообще редко движется по линии чистой логики. Она движется по линии интересов, а логика уже потом оформляет произошедшее в красивые объяснения.
3. Экономический блок: сильнее всего звучит тема суверенитетаСамая содержательная часть беседы — обсуждение экономики. Спикер выделяет несколько ключевых идей: - низкий госдолг России; - относительное замедление инфляции; - рост зарплат; - необходимость технологического суверенитета; - развитие регионов за счет переноса туда крупных корпораций. Это уже не просто набор цифр, а целая мировоззренческая схема. Она строится на предпосылке, что в современном мире выживает не тот, кто просто встроен в глобальный рынок, а тот, кто умеет сохранить управляемость собственной системой. И в этом смысле «технологический суверенитет» подается как не абстрактный лозунг, а как условие политической субъектности. Здесь есть любопытная междисциплинарная аналогия. В психологии зрелая личность — это не та, что ни от кого не зависит вообще, а та, что не теряет ядро при зависимости от внешних обстоятельств. С государством похожая история: полная автономия невозможна, но критическая зависимость делает поведение реактивным, а не самостоятельным. Суверенитет — это не изоляция, а способность не быть игрушкой в чужой архитектуре.
4. Критика денежно-кредитной политики: спор школы и опытаСпикер явно скептически относится к простой формуле «высокая ставка = борьба с инфляцией». Он делает акцент на том, что инфляция зависит не только от денег, но и от ожиданий, психологии, общего устройства рынка и регулирующей роли государства. Это важное замечание. Экономика никогда не является только математикой. Она всегда еще и антропология. Если люди ожидают роста цен, бизнес закладывает риски заранее, потребитель закупается впрок, рынок начинает сам разгонять динамику. То есть инфляция — это не только про рубли, но и про коллективные представления о будущем. В этом месте беседа становится особенно интересной: возникает напряжение между технократической моделью и более «жизненной» логикой. Первая говорит: держим макростабильность. Вторая говорит: если задушить инвестиции и спрос, то можно сохранить цифры ценой ослабления развития. Истина, вероятно, как часто бывает, не в чистом полюсе, а в настройке. Слишком мягкая политика может разогнать инфляцию. Слишком жесткая — высушить экономику. Мудрость тут не в вере в один инструмент, а в чувстве меры.
5. Регионы против сверхцентрализацииИдея перевода крупных госкомпаний из Москвы в регионы выглядит в беседе одной из самых практически значимых. Здесь прозвучала мысль, которая выходит за пределы текущей повестки: чрезмерная концентрация людей, денег и управления в столице истощает остальную страну. Это очень точное наблюдение. Когда центр втягивает в себя самых активных, амбициозных и способных, периферия теряет не просто население — она теряет будущее. Не потому, что в регионах «хуже люди», а потому что там сужается пространство возможностей. В историческом смысле империи и крупные государства часто сталкивались именно с этим: центр сияет, окраины пустеют. Но блеск центра в таком случае обманчив. Это как дерево, у которого листья еще зеленые, а корни уже сохнут. Если эта линия действительно будет реализована не формально, а всерьез, эффект может быть значительным: - рост налоговой базы регионов, - приток управленцев и сервисного бизнеса, - развитие городской инфраструктуры, - снижение миграции в Москву, - укрепление локальных экономических экосистем.
6. Демография: здесь звучит редкая трезвостьОтдельно стоит отметить мысль, что демографию нельзя восстановить одними призывами или моральным давлением. Для этого нужны: - устойчивость, - доход, - уверенность в завтрашнем дне, - поддержка семьи, - достойная среда для жизни. Это, пожалуй, одна из наиболее здравых идей всей беседы. Демография — не механизм, который запускается лозунгом. Она ближе к доверию, чем к приказу. Люди рожают детей не потому, что им сказали «надо», а потому что чувствуют: жизнь не рушится под ногами. Современный человек вообще живет не в логике биологического автоматизма, а в логике сложного выбора. Особенно если речь идет о женщине, семье, образовании, работе, жилье, будущем детей. Попытки вернуть демографию в архаическую модель почти всегда выглядят как попытка решить современную проблему устаревшим инструментом.
7. Военный блок: наступление как аргумент в переговорахВ военной части спикер перечисляет ряд направлений, где, по его оценке, российские силы имеют продвижение. Здесь важен не только перечень населенных пунктов, но и главный политический посыл: если одна сторона считает, что наступательная динамика на ее стороне, она будет менее склонна к компромиссу. Это древний закон войны и дипломатии. Мирные предложения редко существуют отдельно от карты фронта. Карта фронта — это грубый, но предельно ясный язык реальности. Сколько бы ни говорили о переговорах, именно она чаще всего определяет, кто и на каких условиях готов говорить. При этом в беседе стратегический горизонт обозначен максимально широко — вплоть до черноморских регионов. Это показывает, что автор мыслит не в логике локальной операции, а в логике большой геополитической перестройки.
8. Общий смысл беседыЕсли собрать все сказанное вместе, то перед нами не просто комментарий к новостям. Это цельная картина мира, в которой: - Россия мыслится как отдельная цивилизационная система; - Запад — как источник хаоса и давления; - суверенитет — как ключевая ценность; - экономика — как поле выживания и самостоятельности; - война — как продолжение исторического конфликта за устройство пространства. Такой взгляд внутренне логичен. Но, как и любой цельный взгляд, он склонен подменять сложность однозначностью. А реальность, как правило, упрямее идеологии. Война не равна только военному успеху, экономика не равна только статистике, а дипломатия не равна только моральной правоте. Есть еще один важный пласт. В беседе постоянно чувствуется стремление разоблачить иллюзии противника, но почти не ставится вопрос о собственных иллюзиях. А ведь это универсальная человеческая слабость: мы очень хорошо видим мифы других и плохо замечаем свои. В этом смысле политика мало отличается от личных отношений — люди часто спорят не с реальностью, а с образом, который сами о ней построили.
ИтогВ этом видео представлена жесткая, последовательно государственническая и суверенистская интерпретация происходящего. Ее сильные стороны — внимание к стратегическим вопросам, региональному развитию, технологической независимости и связи демографии с качеством жизни. Ее слабые стороны — высокая доля оценочных суждений, идеологическая резкость и недостаток критической дистанции к собственным предпосылкам. Если смотреть глубже, беседа поднимает не только вопрос о войне, экономике или переговорах. Она затрагивает более широкий сюжет: может ли современное государство сохранить самостоятельность, не превратившись при этом в заложника собственной жесткости и собственной картины мира? И, пожалуй, главный открытый вопрос здесь такой: где проходит граница между верностью своей правде и утратой способности видеть реальность такой, какова она есть?