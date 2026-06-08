Устранение попа Гапона | Первая русская революция № 7
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Таймкод:
00:00:00 Меры власти летом 1905 года
00:00:19 Георгий Гапон в Европе
00:02:39 Неоднозначные заявления Гапона
00:04:01 Встреча с Витте
00:05:03 Письма Гапона
00:07:23 Сделка с Витте и её последствия
00:08:20 Свидетельства современников
00:10:17 Внутренние конфликты в организации Гапона
00:11:38 Попытка двойного убийства
00:12:34 Завершение истории
00:12:49 Проверка слов Рутенберга
00:13:26 Убийство Гапона
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Летом–осенью 1905 года власть искала способы ослабить революционное движение и взять под контроль рабочую среду. - Георгий Гапон после событий января 1905 года уехал в Европу и там быстро стал очень известной фигурой среди эмигрантов. - И эсеры, и представители охранки сходились в одном: Гапон был человеком крайне тщеславным, любившим славу и внимание. - При этом встроиться в революционные партии ему не удалось: - с социал-демократами он не сошелся; - у эсеров вызвали раздражение его взгляды, в частности осторожное отношение к передаче земли крестьянам бесплатно. - Несмотря на отчуждение партий, среди рабочих, особенно петербургских, Гапон сохранял авторитет. - В конце 1905 года Гапон, вероятно, вступил в контакт с властью, прежде всего с кругом Витте, рассчитывая на легализацию своей рабочей организации. - В своих публичных выступлениях и письмах он резко выступал против немедленного вооруженного восстания, считая его тактической ошибкой и угрозой гражданской войны. - На фоне этого усилились подозрения, что он сотрудничает с правительством и полицией. - По версии современников, Гапон пытался склонить Петра Рутенберга к работе на полицию и к выдаче боевой организации эсеров за крупное вознаграждение. - После этого эсеры санкционировали устранение Гапона как предателя. - Убийство произошло на даче в Озерках: рабочие, услышав разговор Гапона с Рутенбергом, сами убедились в сути его предложения и повесили его. - История Гапона показана как путь от народного вождя и символа протеста к фигуре подозрительной, политически изолированной и в итоге уничтоженной своими бывшими союзниками.
Подробный выводВ данной лекции Гапон предстает не просто как исторический персонаж, а как очень показательный тип эпохи революционного перелома. Его судьба как будто собирает в себе все противоречия первой русской революции: искренний порыв, личное тщеславие, политическую наивность, амбицию, попытку усидеть между властью и народом, а в конце — крах. Главная мысль видео в том, что устранение Гапона нельзя понимать только как частный эпизод партийной мести. Это был симптом более глубокой болезни революционного времени: в условиях всеобщего недоверия человек, стоящий между лагерями, почти неизбежно становился подозрительным для всех. Для власти он был опасным народным лидером, которого можно использовать лишь временно. Для революционеров — потенциальным провокатором. Для рабочих — еще недавно почти мессианской фигурой. Но именно такая многослойная позиция и делала его крайне уязвимым. Лекция также хорошо показывает важную историческую закономерность: массовая популярность и политическая субъектность — не одно и то же. Гапон был знаменит, его имя звучало громко, но он не смог превратить символический капитал в устойчивую организационную силу. Это очень современная, почти универсальная ситуация: харизма без ясной идеи и без дисциплины часто производит сильный эффект, но плохо переживает кризис. Можно даже провести аналогию с нейросетью, обученной на ярких, но противоречивых данных: она может выдавать впечатляющие ответы, но в момент реального испытания начинает распадаться на несовместимые паттерны. Так и Гапон — фигура сильного эмоционального воздействия, но слабой политической устойчивости. Особенно важен сюжет о его отношении к вооруженному восстанию. Формально его позиция выглядела разумной: он предупреждал о неподготовленности народа, о риске кровопролития, о возможности реакции и диктатуры. В практическом смысле это вовсе не звучит абсурдно — напротив, в этом есть трезвость. Но в революционный момент рациональность часто читается как измена, если она разрушает мобилизующий миф. Здесь мы видим трагедию политической правды: одно и то же суждение может быть одновременно и реалистичным, и самоубийственным для того, кто его произносит. Не менее интересен и нравственный аспект. В этом видео Гапон постепенно лишается ореола. Сначала он — жертва и герой, затем — человек славы, потом — игрок, потом — подозреваемый в предательстве. История словно срывает с него идеализированный образ. И это очень важный урок: люди часто любят не самого человека, а ту роль, которую он играет в их надеждах. Пока Гапон был воплощением народной боли, его почти обожествляли. Когда выяснилось, что он сложнее, слабее, противоречивее, чем хотел видеть миф, он стал невыносим. Так идеализация легко превращается в ярость. Это справедливо и для политики, и для религии, и для личных отношений. В более широком смысле беседа посвящена тому, как революция перемалывает не только институты, но и личности. В эпоху кризиса от человека требуют цельности, которой в реальности почти ни у кого нет. Гапон, возможно, хотел одновременно сохранить влияние на рабочих, избежать бессмысленного кровопролития, получить пространство для легальной деятельности и не потерять самого себя. Но история не всегда оставляет место сложным стратегиям. Она любит ясные роли: герой, предатель, жертва, палач. И если ты выпадаешь из этих ролей, система тебя перерабатывает. Отдельно стоит отметить, что лекция не дает абсолютно железобетонной истины о мотивах Гапона — и это честно. Историк здесь работает не с математикой, а с человеческим материалом: воспоминания, доносы, мемуары, взаимная вражда, самооправдания. У Савинкова один акцент, у Герасимова другой, у Витте третий. Абсолютная картина, вероятно, недостижима. Но из совокупности источников вырисовывается достаточно убедительный образ человека, потерявшего политическую опору и начавшего опасную игру с государством. Если совсем сжать смысл, то история Гапона в этом видео — это история о том, как харизма без внутренней и организационной опоры превращается в риск, а попытка быть посредником между несовместимыми мирами заканчивается уничтожением. Революция не терпит многозначности, особенно когда ставки измеряются жизнями. И, пожалуй, самый глубокий вопрос здесь не только исторический, но и человеческий: в какой момент прагматичный компромисс ради выживания становится предательством — и можно ли вообще провести эту границу объективно, а не глазами победившей стороны?