То о чем пишет коллега, на самом деле, крайне важно.

Все привыкли к “Гераням”. К украиским дронам. Которые летают на скорости 200-300 километров в час. К тому, как их сбивают. Перехватчиками, лазерами, пулеметами. Это отработанная история.

Больше 90 процентов дронов перехватывается. У нас и у них. Угроза реальная, но управляемая. Проблема в том, что эта история заканчивается.

Противник это понимает. Отсюда и переход к ракетам или дроноракетам. Действительно, всё, что сейчас анонсируется как “украинские ракетные программы” это, по большому счёту, прокладка. Точнее информационная операция под заход европейского оружия. Под предлогом украинского производства будут поставлять то, что уже близко к реализации.

Скорее всего, к осени мы увидим первые попытки применения ракет или баллистики. Как бы “украинской”.

Буквально на этой неделе главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман заявил в интервью: проект баллистической ракеты FP-9 находится на финальном этапе интеграции ключевых компонентов.

“У нас для девятки, которая может долететь до Москвы, с приличной скоростью войти в цель, есть всё, кроме пока двигателя”.

В чем тут фишка? А в том что FP-9 создана на базе советской ракеты к комплексу С-400. Дальность до 850 км, боевая часть до 800 кг. Штилерман заявляет, что производство Fire Point рассредоточено по 50 объектам, производственные линии продублированы. Но здесь важно понимать производственные реалии.

Баллистическая ракета это не дрон из пластика. Корпус дрона, электроника, массовое производство, клепай хоть миллионами. А вот ракетный двигатель – это никелевые сплавы, сложная металлургия, высокие температуры и давления. Это не масштабируется быстро. И тем более не разрабатывается. У украинских инженеров, даже несмотря на прежние компетенции Южмаша, возможности быстро разработать двигатель нет. А вот довести тот, что передадут европейцы, вполне.

Fire Point вроде бы планирует выпуск ограниченной серии баллистических ракет FP-9 для испытаний. Но это же не серийное производство. Они ждут двигатель из ЕС.

“Украиские ракетные программы” полностью завязаны на международную кооперацию. По факту, FirePoint производит европейское оружие с украинским брендингом.

Теперь про главное, что это означает для нашего ПВО. Реактивные цели на скорости 700-800 километров в час, или баллистика, это цели для Буков, С-300, С-400. И нам сейчас надо угрозы Киева рассматривать всерьёз. В том смысле, что необходимы запасы ракет для ПВО. Тут иллюзий не надо. Будет у ВСУ хоть пять-десять баллистических ракет, они тут же попытаюся нанести удар. Просто ради пиара и чтобы показать, что ‘Юкрейн стей стронг”.

Причём, в сфере ПВО мы обязаны двигаться в двух направлениях. Готовиться к появлению у врага баллистики, которую передадут европейцы. Но, при этом, нельзя бросать развитие средств ПВО против дронов. В том числе и дроноракет. Необходимо форсировать разработку средств перехвата именно что реактивных целей. Потому что отвечать на каждую дроноракету тяжёлой зенитной ракетой С300/400 это экономически проигрышная стратегия.

Короче, заранее подумать нам есть о чем.

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