“Шампанское генерала Лебедя, или как Ельцин назначил себя министром обороны” Е.Ю.Спицын радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 2 июня 2026 г.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе Евгений Спицын вспоминает личное знакомство с Александром Лебедем и характеризует его как человека внешне собранного, культурного и амбициозного, но политически уязвимого. - По оценке Спицына, в событиях августа 1991 года роль генерала Кобеца была более значимой и более разрушительной, чем роль Лебедя. - Лебедь, по его мнению, тогда не был самостоятельным политическим игроком и в основном исполнял приказы по блокированию района Верховного Совета РСФСР. - Кобец, напротив, активно встал на сторону Ельцина, получил от него статус исполняющего обязанности министра обороны РСФСР и координировал силовую поддержку Белого дома. - Особо подчеркивается, что вокруг Ельцина в тот момент сложился круг людей с силовыми и административными ресурсами: Кобец, Руцкой, Ерин и другие. - Главную ответственность за произошедшее Спицын возлагает не столько на военных, сколько на Михаила Горбачёва. - По его версии, ГКЧП был следствием более глубокой политической интриги, в которой важную роль играл Крючков, ведший двойную или даже тройную игру. - Спицын считает, что члены ГКЧП действовали нерешительно; при большей организованности они могли бы быстро нейтрализовать Ельцина и его окружение. - Значительная часть рассуждений посвящена деградации позднесоветской элиты, которая, по мнению автора, сначала поддержала реформы, а затем либо изменила взгляды, либо стала инструментом разрушения страны. - Отдельно говорится о «мутагенезе» Горбачёва и его окружения: от риторики реформирования социализма — к фактическому демонтажу советской системы. - Спицын проводит мысль, что многие участники перестройки искренне верили в обновление социализма, но были использованы более циничными фигурами. - Лебедь в дальнейшем показан как пример человека, которого крупный капитал, прежде всего Березовский, пытался сделать управляемой фигурой. - Кобец, по оценке Спицына, после победы над ГКЧП быстро оказался ненужным и не стал самостоятельной фигурой нового режима. - Интересный эпизод беседы — рассказ о том, как после распада СССР Борис Ельцин на короткое время сам назначил себя министром обороны России. - В финале Спицын скептически относится к идее создания нового специального государственного института по изучению причин распада СССР: он считает, что этим должны заниматься ответственные ученые, а не очередная бюрократическая структура. - Он указывает, что сам занимается такой работой в рамках своих исследований, в частности в книге о Горбачёве, где подробно анализирует механизмы распада Союза, включая деятельность национальных фронтов в Прибалтике.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто разговор о двух генералах и августе 1991 года. Беседа посвящена более широкой теме: как рушатся большие политические системы и как личные слабости элит превращаются в историческую катастрофу. Центральная линия рассуждений Спицына такова: в переломные моменты историю делают не абстрактные лозунги, а конкретные люди — со своими страхами, амбициями, зависимостями и пределами воли. Именно поэтому он разводит роли Лебедя и Кобеца. Лебедь в его интерпретации — фигура скорее исполнительская, человек силы, но не стратег. Кобец — уже участник более активной игры, встроенный в ельцинский лагерь и реально влияющий на расстановку сил. Это важное различие: не всякий человек в погонах одинаково определяет ход истории; иногда один лишь присутствует в узле событий, а другой помогает этот узел затянуть. Но еще важнее другое: Спицын не замыкает анализ на персоналиях второго ряда. Он постоянно возвращает фокус к Горбачёву. В этом есть методологическая трезвость. Очень соблазнительно объяснять крах СССР предательством отдельных генералов, заговором, случайностью, чьей-то трусостью. Это психологически удобно: тогда кажется, что если бы один человек оказался смелее, а другой честнее, все могло бы сохраниться. Однако Спицын предлагает более жесткую мысль: катастрофа стала возможной потому, что в центре системы уже произошел внутренний распад воли, смысла и ответственности. ГКЧП в такой логике — не причина, а симптом. Здесь можно увидеть почти междисциплинарную аналогию. В сложной системе — будь то государство, психика или даже вычислительная сеть — финальный сбой редко бывает вызван одним последним действием. Обычно катастрофа проявляется в точке, где давно уже накоплены скрытые ошибки. Август 1991 года в такой оптике — это не молния с ясного неба, а момент, когда накопленный внутренний дефект стал видим всем. Внешне это выглядит как борьба сил, а по сути — как уже состоявшаяся утрата внутреннего стержня. Интересна и мысль о позднесоветской элите. Спицын показывает, что многие из тех, кто шел в перестройку под лозунгом обновления, не обязательно изначально были сознательными разрушителями. Часть действительно хотела реформ. И это, пожалуй, самый философски важный момент. История редко делится на демонов и святых. Часто люди начинают с намерения «улучшить систему», а заканчивают её демонтажом, потому что не понимают глубины процессов, в которые вступили, или потому что их тщеславие оказывается сильнее принципов. Идея реформы становится прикрытием распада. Так бывает не только в политике: так бывает в культуре, в религии, в личной жизни. Человек говорит, что «хочет улучшить отношения», а на деле разрушает саму ткань доверия, потому что служит уже не истине, а своему образу спасителя. В этом смысле показателен образ Лебедя. Спицын описывает его как фигуру сильную внешне, но в итоге включенную в чужую игру. Это почти архетипический сюжет: человек хочет быть субъектом истории, а становится инструментом более крупных интересов. Когда тебя финансируют, продвигают, делают из тебя «надежду», возникает соблазн поверить, что ты хозяин положения. Но очень часто ты лишь носитель проекции — не реальный лидер, а экран для чужих ожиданий и расчетов. Это касается не только политиков. Люди вообще любят не реальность, а свои конструкции о ней: «народный генерал», «реформатор», «спаситель», «демократ». А потом обнаруживается, что за образом была пустота, компромисс или зависимость. Эпизод с тем, как Ельцин назначает себя министром обороны, звучит почти гротескно, но именно такие детали порой лучше всего раскрывают эпоху. Они показывают, насколько хаотично и персоналистски формировалась новая власть. Там, где должно быть институциональное мышление, мы видим ручное управление, импровизацию и политический театр. Это очень важный урок: когда государство перестает жить законом и структурой, оно начинает жить темпераментом лидеров и случайными комбинациями. Снаружи это может выглядеть как энергия перемен, но по сути это часто признак институциональной деградации. Не менее важен финальный сюжет о том, нужен ли отдельный институт по изучению распада СССР. Спицын отвечает отрицательно, и в этом слышится недоверие к бюрократической симуляции знания. Действительно, создание еще одной структуры не гарантирует появление истины. Можно построить институт, написать программы, выдать гранты — и не приблизиться к пониманию ни на шаг. Истина не возникает автоматически из наличия вывески. Она требует интеллектуальной честности, дисциплины и готовности идти против удобных схем. В этом смысле его позиция прагматична: лучше серьезные исследования конкретных людей, чем еще одна надстройка, имитирующая научную работу. Если собрать все вместе, то главный вывод этой беседы можно сформулировать так: И здесь особенно важно не впасть в идеализацию прошлого или, наоборот, в примитивную демонизацию отдельных фигур. Советская система действительно нуждалась в обновлении — но обновление может идти как по пути исцеления, так и по пути саморазрушения. Между реформой и демонтажом порой дистанция в один неверный моральный выбор. История 1980-х и 1991 года как раз об этом. Практический смысл такой беседы не в том, чтобы просто распределить вину между Лебедем, Кобецом, Крючковым и Горбачёвым. Гораздо важнее понять механизм: когда элита теряет внутреннюю ясность, слова начинают расходиться с целями, а институты — с реальностью, страна становится уязвимой для распада даже без формального поражения в войне. В этом смысле история позднего СССР — не только о прошлом, но и о вечной человеческой слабости: мы слишком часто предпочитаем образ реальности самой реальности. И, пожалуй, самый трудный вопрос здесь не в том, кто именно виноват, а в другом: как отличить подлинное обновление системы от такого “обновления”, которое уже несет в себе её скрытое разрушение?