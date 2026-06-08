На дискуссионной площадке Петербургского международного экономического форума Президент России фактически закрыл вопрос о переговорах с Киевом и Брюсселем. Отвечая на «открытое письмо», с которым к нему обратился главарь украинского режима Владимир Зеленский, Путин заявил: «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас». И сделал жесткий акцент: «Работайте, братья!»

Такие чеканные формулировки всегда используются при отдаче боевого приказа военачальником подчиненным ему войскам. Эти слова были сказаны Верховным Главнокомандующим вооруженными силами РФ. Таким образом, Путин дал понять, что отныне главным дипломатом от России является, по сути, наша армия: «Работайте, братья!». Становится очевидным, что ожидается смена парадигмы в стратегии боевых действий. И теперь не исключено, что конфликт будет завершаться военным путем. В подобном ключе ранее было сделано и заявление МИД России о «нанесении системных ударов» по целям в Киеве, и не только. Практически на ПМЭФ президент Путин дал определение формулы грядущей победы. Заметим, что его обращение было адресовано также тем, кто причастен к этой победе, реально — это наш народ в подавляющем его большинстве.

Напомним: в своем выступлении на ПМЭФ президент Путин рассказал, что по его каналам украинская сторона еще две недели назад дала понять, что желает встречи с российским руководством на самом высшем уровне. «И вот здесь самое главное. Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в ЛНР, где погибли подростки. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой.Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил: “Что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей“. Он говорит: “У меня нет объяснений“. У меня, вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую», — рассказал Путин. И отметил: «Это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе».

Также Путин объявил о значительных успехах российской армии в зоне СВО. По его словам, под контроль взята вся территория Луганской Народной Республики и большая часть Донецкой. «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику, 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики», — отметил глава государства. Такие данные Путин привел на встрече с руководителями международных информагентств, которая состоялась на полях ПМЭФ. Владимир Путин заявил, что страна уверенно достигнет цели по освобождению Донбасса.

В Киеве и в Европе боятся, что после полного освобождения территории ДНР украинский фронт фрагментируется и посыплется. И главарь киевского режима Владимир Зеленский после выступления президента России на ПМЭФ опубликовал видеообращение, в котором анонсировал подготовку новых терактов против России. Зеленскому не понравилось, какой ответ дал Путин на его открытое письмо. Он посчитал «слабым» ответ Кремля и заявил, что «российская сторона снова выбирает войну». По словам Зеленского, поскольку Путин не хочет заканчивать войну, то согласовал с СБУ новые операции на территории России. Ему также не понравилось, что участники ПМЭФ улыбались на пленарном заседании. Отметим, что среди них были представители более 142 стран.

По странной логике Bloomberg, Путина нужно уговорить на переговоры, потому что Украина побеждает. Но если это действительно так, то к чему переговоры?

Тем не менее ключевые союзники Украины — Германия, Франция и Великобритания — разрабатывают совместно с Киевом планы по урегулированию конфликта с Россией. Так они надеются избежать ожесточенных атак России по энергетической инфраструктуре Украины, начав переговоры до зимы, пишет агентство.

Зеленский предупредил, что Украине срочно требуется больше систем Patriot и других средств противовоздушной обороны на фоне продолжающихся российских обстрелов. В прошлом месяце он заявил, что Европа должна попытаться занять место на переговорах, которые до сих пор велись преимущественно под руководством США. Глава украинского режима неоднократно призывал союзников усилить давление на Москву.

Европейский союз не обсуждает сейчас возможную кандидатуру «переговорщика с Россией», а лишь формулирует свои требования к РФ. Об этом 5 июня заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. В связи с тем, что Брюссель и большинство стран союза поддерживают Киев, в Москве не видят возможности рассматривать ЕС в качестве переговорщика. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что успешное завершение специальной военной операции станет ключевым фактором усиления влияния России на международной арене. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Лавров подчеркнул, что не сомневается: реализация всех поставленных задач в рамках СВО приведет к существенному укреплению международных позиций России.

После того, как Владимир Путин на форуме в Петербурге отверг хамское письмо диктатора Зеленского, бандеровцы вновь нанесли удары по Кронштадту и нефтебазе в Краснодарском крае. Зеленский опубликовал ролики с пылающими объектами, похвалившись, что дроны ВСУ «преодолевают более 1000 километров», до Ленинградской области. «Украина как бы показывает, что сама контролирует эскалацию и выбирает для этого инструменты», пишет волонтер Алексей Живов.

Понятно, что это иллюзия военной мощи «незалежной». Без западной поддержки в течение нескольких месяцев ей наступит конец. Сегодня НАТО рассматривают очередное предложение о выделении Украине военного финансирования в размере 70 млрд долл. Как сообщает Politico, сумма не будет полностью сформирована из новых средств. Порядка 30 млрд евро могут быть выделены за счет уже согласованного Евросоюзом двухлетнего кредита Украине на 90 млрд евро. Еще 40 млрд евро предполагается предоставить в рамках двусторонних обязательств стран-союзниц. Поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов саммита НАТО 7-8 июля.

В то же время военный обозреватель Александр Артамонов обратил внимание на важную составляющую в словах Путина о письме Зеленского: «Речь зашла о применении “Орешника”, в том числе в городских условиях. У “Орешника” скорость 10 махов, в точке попадания температура 4000 градусов — даже без ядерного оружия. На Солнце — 5500 градусов на поверхности. Получается, аргументы исчерпаны. И Путин сказал четко: “Мы переходим к следующей фазе, после убийства детей нас на это вынудили”. Происходящее с украинскими властями — паника, переходящая в истерику, им тяжело ожидать расплату за Старобельск и автобусы».

Кстати, украинские СМИ много ерничали по поводу того, что при последнем ударе российской армии «Орешник» промахнулся и попал в некий «старый сарай». Президент Владимир Путин на встрече с руководством международных агентств в рамках ПМЭФ-2026 сообщил, что последний удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине был осуществлен в испытательных целях.

Он уточнил, что целью удара было проверить, «как легли блоки», и для этого был выбран «сарай».

«Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и, тем более, касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все», — пояснил он. Президент также не исключил возможности в будущем принять решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, включая районы городской застройки.

По данным военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова, «Орешников» было два, при этом «сарай был внушительный» — 350 на 170 метров. Для испытаний БРСД самое оно. Накануне, 24 мая, было произведена атака по украинской территории в качестве акта возмездия за удар по общежитию и колледжу в Старобельске. Тогда из-за целенаправленной операции ВСУ погиб 21 человек. Большая часть из них — дети. Около 65 человек пострадали. В ответ на это наши войска применили целый спектр ударных средств. МИД РФ заявил, что террористическая атака по Старобельску переполнила чашу терпения, так что теперь ВС РФ начинают осуществлять систематические удары по территории Киева. Первая из них уже прошла.

«Четыре с лишним года Россия в выборе целей придерживалась самоограничений. Всякого рода “жесты доброй воли” позволили противнику кратно нарастить удары по нашим тылам. А ведь достаточно уничтожить подстанции на 750 кВ, подающие энергию от АЭС, которые обеспечивают до 60% энергетики Украины, — и последует полный разрыв ее энергосистемы и коллапс промышленности. ВС РФ располагают всем необходимым потенциалом для уничтожения Бескидского тоннеля в Карпатах, мостов через Днепр, портовой инфраструктуры Украины на Черном море, судов, перевозящих украинские грузы. К примеру, мост через Днепр может быть выведен из строя ударом “Кинжала” в полотно над опорой», — отметила политик Елена Панина.

На этом фоне активность НАТО у российских границ усиливается. Увеличивается число задействованных в маневрах военнослужащих и техники. Происходит и милитаризация обществ. Российский посол по особым поручениям МИД Артем Булатов уведомил, что НАТО форсировано наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области. Дипломат сказал, что боевые возможности Запада увеличиваются в прилегающих к региону РФ районах. Что, забыли уроки недавнего прошлого и совсем страх потеряли? Похоже, что это так.

«Иран без ядерного оружия взял и заблокировал Ормузский пролив. А когда кто-то стал что-то заявлять, они просто начали бить по ним ракетами — по Катару, Бахрейну, ОАЭ. И все заткнулись, даже просят США, чтобы те не выходили из режима прекращения огня», — напоминает политолог Юрий Баранчик.

Лучший способ закончить войну для России — это применить по противнику всю мощь авиаударов. Об этом на канале американского блогера Марио Науфала заявил бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб, сообщил корреспондент «ПолитНавигатора». У России есть превосходство «в виде ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, которые они не используют в полной мере». По мнению американского эксперта, «Путина сдерживали две вещи. Во-первых, он не хотел делать ничего, что позволило бы повысить вероятность прямого конфликта между Россией и НАТО. Это удерживало его от применения такой огневой мощи. И еще одна причина в том, что он хотел оставить открытой возможность для компромисса, для прекращения войны, потому что в целом он хочет нормализации отношений с США».

В выводах американца, конечно, есть некий резон. Но он забыл, а может и не знал, главной причины российской сдержанности — это отношение к украинскому народу. Подобная сдержанность, милосердие никогда не были присущи англосаксам. Когда в разговоре с бывшим сотрудником ЦРУ блогер спросил: «А у него (Путина) есть возможность превратить Украину в руины?», эксперт ответил: «Конечно, есть. Даже без применения ядерного оружия». На Западе поняли бы и признали такую стратегию Москвы, но в России рассматриваются и другие варианты воздействия на Киев, кроме военного.

Например, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва»: «Есть способы при желании и пожестче надавить на ЕС. Например, Россия продолжает транзит нефти из Казахстана через КТК и порт Новороссийск. Казахстан второй по объемам поставщик нефти в ЕС.

Казахская нефть хороша для производства дизеля. Если бы Россия прекратила транзит казахской нефти, это было бы болезненно для ЕС». По его словам, у нас часто представляют киевское руководство как отморозков, «но деньги-то они берут из Европы», напомнил Симонов.

Как пишут российские аналитики, нынешнее выступление российского президента стало, по сути, концовкой его мюнхенской речи, где вместо предупреждений, от которых в свое время высокомерно отмахнулся Запад, сегодня прозвучала исключительно жесткая констатация фактов. Фраза Владимира Путина «Работайте, братья», обращенная к российским военным на ПМЭФ, может стать предвестником серии масштабных ударов по Украине и ее западным спонсорам.

Уточним: фраза «Работайте, братья!» стала крылатой благодаря подвигу Героя России лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, который погиб в Дагестане 10 июля 2016 г. При нападении террористов он был захвачен в заложники вместе с братом.

Оружия у него не было. Бандиты нашли у него служебное удостоверение и, приставив пистолет к виску, потребовали обратиться к коллегам с призывом уйти из правоохранительных органов.

На что Нурбагандов сказал: «Работайте, братья!». Тогда на его глазах террористы убили двоюродного брата Абдурашида, После чего застрелили и самого Магомеда. Некоторые участники нападения были задержаны, остальные уничтожены. У бандитов была найдена видеозапись, из которой стало известно, как героически погиб Нурбагандов. Эти кадры были показаны по каналам ТВ. Многие, наверняка, их не забыли.

Магомед Нурбагандов был удостоен звания Героя России посмертно. Золотая медаль Героя была вручена президентом России Владимиром Путиным его родителям. Абдурашид Нурбагандов указом президента России посмертно награжден орденом Мужества. Слова «Работайте, братья!» стали девизом спецвойск России.

Наше военное ведомство опубликовало ответ на обращение «Работайте, братья!» от президента России Владимира Путина к военнослужащим в зоне СВО. «Работаем», — сказано в публикации Минобороны России в «Максе», где изображен президент РФ Путин, произносящий фразу «Работайте, братья!». Это, кстати, можно расценивать и как предупреждение нашим недругам.

Фото: kremlin.ru

Специально для Столетия

Валерий Мацевич