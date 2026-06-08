Читает Гриф (Григорий Грибов)

Советский артиллерист Василий Петров совершил невозможное – вернулся воевать, имея вместо рук протезы. Для солдат и офицеров он стал примером несгибаемого мужества и силы духа.

В июне победного года Василию Степановичу было вторично присвоено звание Героя Советского Союза и вручена вторая «Золотая Звезда». По личному решению Сталина в порядке исключения гвардии подполковник Петров за особое мужество и героизм был пожизненно записан в кадры Вооружённых Сил страны.

По материалам сайта "Назад в СССР".

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