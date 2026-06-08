Дорога в никуда. Как закатать в асфальт зарплату // Александр Батов. Что делать
Как говорят, у России две беды — дураки и дороги. Новости от дураков мы читаем каждый день, а как быть с дорогами? Кто виноват в том, что они по-прежнему разбиты как после бомбёжки? Можно ли назвать дорожных рабочих лентяями? И куда идут деньги из нацпроектов, выделяемые на ремонт дорог?
Сегодня представитель Российского Трудового Фронта Александр Батов рассказывает о борьбе профсоюза бюджетной организации “Смоленскавтодор”. Рабочим удалось даже провести забастовку по всем правилам, но работодатель оказался хитрей…
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Криптокошельки:
BTC (Bitcoin): bc1q6mx7crn7a3rvualp0ractm2mhl9ek39gvde8sd
ETH (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Tron): TUxWzjc4aatZ5utiWzTFAbgJysPmeY2VTu
LTC (Litecoin): ltc1qppcee4c5e7yg0r3uq0hz4xjye0pgq2nlypc4s6
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Проблема дорог показана через положение самих дорожников: плохое состояние улиц связано не только с погодой или “ленивыми рабочими”, а с разрушением нормальных условий труда и систематическими нарушениями со стороны работодателя. - Конфликт в Смоленск-Автодоре длится с 2019 года: работники жаловались на невыплату зарплат, заниженные оклады и антисанитарные условия. - Условия труда описаны как унизительные и опасные: - нет нормальных раздевалок и мест для приема пищи; - не работает туалет, отсутствуют вода и канализация; - зимой помещения без отопления; - течет крыша, вода попадает на оборудование. - Зарплаты были ниже положенных по отраслевому соглашению, а недоплаты работникам приходилось взыскивать через суд. - Профсоюз и работники прошли огромный бюрократический путь: - обращения в прокуратуру; - более 330 судебных разбирательств; - попытки переговоров; - создание примирительных комиссий. - Даже после судебных побед работодатель искал способы обойти решения: - проводил реорганизации; - менял юридическую форму предприятия; - фактически запускал конфликт по новому кругу. - Работники тратили личные деньги на ремонт служебной техники, потому что простой оплачивался хуже, а руководство не обеспечивало запчастями вовремя. - На профсоюз и активистов оказывалось давление: - людям намекали на снижение зарплаты за участие в профсоюзе; - активистов пытались дисциплинарно наказывать. - Забастовка стала главным моментом борьбы: - сначала планировалась на март 2025 года; - руководство пообещало все исправить, чтобы ее сорвать; - обещания не выполнило; - в мае рабочие снова вышли на забастовку. - Администрация препятствовала забастовке, вывозила технику, привлекала людей из других филиалов, игнорировала требования коллектива. - После огласки были достигнуты частичные улучшения: - появились некоторые запчасти; - закупили моющие средства; - частично отремонтировали кровлю и отопление. - Ключевые требования так и не были выполнены: - зарплаты не приведены к отраслевым нормам; - задолженности полностью не погашены; - давление на профсоюз не прекращено. - Видео проводит более широкий вывод: проблема не в одном директоре, а в системе, где “социальное партнерство” работает в интересах работодателя, а суды и прокуратура часто затягивают решение. - Главный практический посыл: - не надеяться только на письма “наверх”; - объединяться; - создавать профсоюзы; - использовать законные коллективные действия; - добиваться огласки.
Подробный выводВ этом видео показана очень важная вещь: дорога разрушается не только от дождя, мороза и перегруза, но и от разрушения человеческого основания труда. Если тот, кто должен чистить улицы, чинить технику, выходить зимой на линию, сам живет в режиме постоянного унижения, недоплаты и правовой неопределенности, то система неизбежно начинает сыпаться. Не сразу, не всегда зрелищно, но последовательно. Сначала течет крыша в ремонтном боксе, потом ломается техника, потом люди работают на износ, потом не убираются улицы, а затем весь город задается вопросом: почему опять ничего не сделано?
1. Здесь спор не только о зарплате, а о достоинстве трудаНа поверхностном уровне беседа посвящена трудовому конфликту. Но глубже — это история о том, что человека пытаются превратить в расходный материал, а его труд — в бесконечно терпящий ресурс. Когда рабочий не имеет даже теплого помещения, воды, исправного туалета и стабильной оплаты, речь уже не о “неудобствах”, а о демонтаже базовой человеческой нормы. В этом смысле трудовое право здесь похоже на нервную систему организма: формально она есть, но сигналы боли будто не доходят до мозга управления. Или доходят, но на них не реагируют. Суд вынес решение — система его обходит. Прокуратура подключилась — начинается переписка. Работники побеждают на одном участке — предприятие реорганизуют и откатывают ситуацию. Это очень характерный механизм: не прямое отрицание закона, а его выхолащивание через процедуру.
2. Бюрократия в видео показана как способ не решать проблемуФормально государство предлагает инструменты защиты: суд, прокуратуру, примирительную комиссию, переговоры. Практически же все это нередко превращается в долгую дорогу, на которой у работника должны быть почти нечеловеческие запасы терпения. В данной лекции ясно звучит мысль: процедура может быть не средством справедливости, а способом отсрочить ее до истощения истца. Это интересный и неприятный парадокс современной системы. На бумаге у тебя право есть. В реальности, чтобы его реализовать, ты должен: - разбираться в законах; - не бояться начальства; - тратить время и силы; - годами ждать; - снова и снова начинать сначала после реорганизации. С философской точки зрения это напоминает ситуацию, когда форма сохраняется, а содержание исчезает. Как иногда в религии сохраняют обряд, потеряв дух, так и здесь сохраняют юридическую оболочку, потеряв саму идею защиты труда.
3. Рабочие столкнулись не с “плохим начальником”, а с логикой системыВидео довольно прямо подводит к выводу, что проблема структурная. И это, пожалуй, один из самых важных тезисов. Людям психологически проще думать, что есть один вредный директор, один чиновник, один “плохой исполнитель”. Тогда кажется: убери фигуру — и все наладится. Но реальность чаще жестче. Здесь мы видим воспроизводящуюся модель: - недоплата; - затяжка; - давление; - судебные решения; - обход через реорганизацию; - новое давление; - частичные уступки только под угрозой публичности. Это уже не случайность, а механизм. Почти как алгоритм, который оптимизирует не качество дорог и не условия труда, а минимизацию издержек и максимизацию управляемости коллектива. Если смотреть междисциплинарно, то система ведет себя как нейросеть, обученная на неверной функции потерь: она “учится” не решать проблему, а снижать политические и финансовые риски для начальства. Поэтому и получаются странные, но закономерные результаты: деньги выделяются, отчеты пишутся, а люди мерзнут без отопления.
4. Огласка оказалась эффективнее “тихой законопослушности”Один из центральных практических выводов видео: пока конфликт оставался внутренним и тихим, его можно было игнорировать. Как только появилась забастовка и публичность, начались хотя бы частичные движения. Это очень жизненная мысль. Власть — административная, корпоративная, политическая — часто реагирует не на абстрактную правоту, а на стоимость игнорирования. Пока страдание невидимо, его можно отложить. Когда оно становится публичным и коллективным, цена бездействия растет. Здесь важно не впасть в романтизацию конфликта. Забастовка — действительно крайняя мера. Но видео убеждает: в ситуации, где все остальные каналы годами дают лишь имитацию результата, коллективное действие становится не “радикализмом”, а попыткой вернуть реальности ее очертания. Иначе говоря, это уже не жест идеологии, а жест самосохранения.
5. Идеал “социального партнерства” сталкивается с реальностью силыОчень сильный мотив этого видео — критика мифа о социальном партнерстве. На словах у работников и работодателя общая цель: стабильная работа предприятия, достойная зарплата, нормальная инфраструктура. На деле же интересы оказываются асимметричны. Работодатель может: - затягивать; - давить; - манипулировать выплатами; - менять структуру предприятия; - вывозить технику; - срывать переговоры. Работник же вынужден долго доказывать даже очевидное. Это показывает, что без реального коллективного ресурса “партнерство” превращается в риторику. Как в личных отношениях: если один все решает, а другой лишь просит, это уже не партнерство, а зависимость, прикрытая вежливыми словами.
6. Дороги и зарплаты связаны глубже, чем кажетсяНазвание ролика удачно указывает на двойной смысл: в асфальт “закатывают” не только бюджет, но и человеческую жизнь. Когда средства выделяются огромные, а на местах: - техника простаивает; - материалы закупаются с опозданием; - дороги делаются некачественно; - рабочие не обеспечены элементарным, возникает не просто хозяйственная неэффективность, а моральный надлом системы. В экономике это выглядело бы как искажение стимулов. В этике — как обесценивание труда. В психологии — как выученная беспомощность, когда человек привыкает, что его усилие почти не влияет на результат. А в политической философии — как разрыв между формальным гражданским статусом и фактической возможностью влиять на собственную жизнь.
7. Самый трезвый вывод видео — не вера в спасителя, а вера в организованностьРолик полемизирует с привычной надеждой на “доброго царя”, который просто не знает. Это важный момент, потому что в подобных конфликтах люди часто ищут высшую инстанцию, которая наконец “разберется”. Психологически это понятно: хочется, чтобы где-то существовала точка окончательной справедливости. Но практика снова и снова показывает: если снизу нет силы, сверху редко появляется чудо. Это горькая, но взрослая мысль. Освобождающая, кстати, тоже. Потому что она возвращает субъектность самим людям: не ждать идеального судьи, а строить солидарность, создавать профсоюз, выходить в публичное поле, фиксировать нарушения, действовать коллективно.
8. При этом видео не стоит читать слишком романтическиНужно сохранить и трезвость. Коллективная борьба — не волшебство. Она не гарантирует быструю победу. Она тоже истощает, раскалывает, пугает, требует дисциплины и зрелости. Люди устают, боятся, выходят из профсоюза, соглашаются на компромиссы. Это не слабость характера, а реальность человеческой уязвимости. Именно поэтому особенно ценен тот факт, что даже частичные результаты — запчасти, ремонт, средства гигиены, общественное внимание — были получены не от доброй воли начальства, а под давлением организованности. Это неприятная, но полезная правда: система чаще уважает не просьбу, а способность к совместному действию.
ИтогГлавный смысл этого видео в том, что разрушение дорог — лишь внешнее проявление более глубокой болезни: разрушения уважения к труду, к закону и к человеческому достоинству. Рабочих годами ставили в положение, где они должны были доказывать свое право на очевидное: на зарплату, на тепло, на воду, на безопасность, на голос. И все же именно там, где они переставали быть разрозненными, появлялся результат. Это история не только о Смоленск-Автодоре. Это история о том, как система любит беспомощного человека и не любит организованного. О том, как идеализированные представления о “партнерстве” разбиваются о реальные отношения силы. И о том, что справедливость в социальной жизни редко падает сверху — ее приходится вытаскивать из инерции мира совместным усилием. Можно сказать и проще, почти по-бытовому: если те, кто держит на себе город, сами живут как ненужные, то и город постепенно начинает жить так же. И наоборот — когда труд перестает быть немым, появляется шанс, что и реальность перестанет быть глухой. И здесь остается, пожалуй, самый важный вопрос: если закон существует, но начинает работать только под давлением коллективной силы, то где в таком случае проходит граница между формальной правдой и подлинной справедливостью?