Дмитрий Шаповаленко. “Восстание Степана Разина. Часть 2. Мобилизация правительственных войск
Во второй лекции, посвященной Разинскому восстанию, к.и.н. Дмитрий Шаповаленко рассказывает о мобилизации правительственных войск летом 1670 г. Затронуты вопросы кадровой политики, комплектования полков людьми и материально-техническим обеспечением, логистики и т.д.
Страница автора https://tacticmedia.ru/author/192/
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Лето 1670 года: Москва сначала реагировала на движение Разина как на локальную угрозу, но довольно быстро начала полноценную военную мобилизацию. - Опыт у государства уже был: механизмы сбора войск, снабжения и управления были выработаны в войнах 1650–1660-х годов с Речью Посполитой и Швецией. - Численность донского казачества к началу восстания оценивается примерно в 10 тысяч человек, но реальная сила движения быстро росла за счет служилых людей, населения Поволжья и разного «вольного элемента». - Правительство применяло к подавлению восстания те же инструменты, что и во внешней войне, то есть относилось к происходящему как к серьезной военной кампании. - Первая мобилизационная мера — указ от 2 июня 1670 года о выдвижении солдатских выборных полков и стрельцов в опасные районы: Воронеж, Коротояк, Тамбов и др. - Кадровая политика была в целом серьезной: на подавление направляли опытных воевод, хотя были и неудачные назначения, в частности Петра Урусова, который ожиданий не оправдал. - Состав правительственных сил был крайне разношерстным: стрельцы, солдаты, рейтары, дворяне, дети боярские, городовые корпорации, новокрещеные татары, мурзы, казаки, артиллеристы. - Не хватало людей, оружия и снаряжения: у части рейтар не было лошадей, сабель, пистолетов, карабинов; стрельцам не хватало одежды, бердышей, пик, бандельеров, барабанов. - Мобилизация шла жестко: за неявку на службу применялись телесные наказания; могли брать в заложники крестьян неявившегося служилого человека. - Использовались “доточные люди” — то есть замещающие служилых землевладельцев люди из поместий и монастырских владений. - Государство старалось не перегружать тех, кто уже недавно служил в предыдущих кампаниях, то есть мобилизация была не полностью тотальной, а в известной мере расчетливой. - Важную роль играла межприказная координация, хотя она была сложной и путаной: снабжение шло через множество приказов, что создавало проблемы. - Была организована логистика по суше и по воде: струги, лодки, подводы, артиллерийская тяга, перевозка людей, запасов и казны. - Существовала система разведки и передачи сведений — так называемая «скорая гоньба». - Присутствовали зачатки военной медицины: в полках были иностранные и русские лекари, костоправы, переводчики, медикаменты; проводились осмотры раненых и определение годности к службе. - Семьи служилых людей поддерживались пайком, что показывает не только жесткость, но и некоторую социальную рациональность государства. - Восстание Разина стало проверкой зрелости Московского государства: аппарат уже был достаточно развит, но еще не был систематизирован по-новому.
Подробный выводВ данной лекции особенно ясно показано, что восстание Степана Разина было для Москвы не просто «бунтом на окраине», а испытанием всей государственной машины. И, пожалуй, самый важный вывод здесь в том, что правительство Алексея Михайловича ответило на этот вызов не импровизацией в чистом виде, а запуском уже существующего военно-административного механизма. Это важный момент. Часто прошлое видят через слишком простую оптику: будто бы есть стихийный народный взрыв и есть неповоротливое допетровское государство, почти архаичное и полуфеодальное. Но в этом видео возникает более сложная, а значит и более правдивая картина. Московское царство уже умело: - собирать крупные силы, - перераспределять людские и материальные ресурсы, - организовывать снабжение, - координировать разные ведомства, - поддерживать связь между регионами, - обеспечивать транспортировку войск, - даже в какой-то мере вести медицинское сопровождение армии. То есть перед нами уже не рыхлая средневековая конструкция, а государство переходного типа — еще не имперская машина XVIII века, но уже и не прежняя система, где все держится только на личной вассальной верности и местной инициативе. В этом смысле разинщина выступает как своего рода стресс-тест: она выявила не только слабости, но и зрелость системы.
Что особенно важно в содержании лекции
1. Москва не сразу поняла масштаб угрозы, но быстро перестроиласьСначала были полумеры. Это типично для власти: угроза еще не осмыслена, а потому реакция осторожная. Но затем центр довольно быстро понял, что речь идет не о частном набеге, а о движении, способном расшатать огромный регион. И мобилизация стала нарастать. Это напоминает и многие более поздние исторические сюжеты: государство нередко запаздывает в понимании смысла событий, но если аппарат у него достаточно силен, оно пытается компенсировать первоначальную слепоту скоростью реакции. Здесь произошло именно это.
2. Восстание подавляли как внешнюю войнуПожалуй, это один из самых сильных тезисов беседы. Против разинцев были применены те же методы, что и против внешнего противника. Значит, в сознании власти внутренний мятеж, достигший определенного масштаба, перестает быть просто преступлением и становится военной проблемой государственного уровня. Философски это интересно: граница между «внутренним» и «внешним» врагом для государства часто условна. Если явление угрожает целостности системы, бюрократическая машина начинает относиться к нему одинаково — как к объекту подавления и нейтрализации.
3. Армия была собрана, но далека от идеалаЛекция очень честно показывает, что мобилизация — это не красивая схема на бумаге, а всегда борьба с нехваткой: - людей, - коней, - одежды, - оружия, - транспорта, - специалистов. Это разрушает идеализированные представления о старых армиях. На бумаге полк существует; в реальности у людей могут отсутствовать сапоги, сабли, карабины, бердыши, одежда. И это, пожалуй, важный человеческий слой повествования: государственная мощь всегда состоит из очень прозаических вещей. Не только из указов, но и из того, есть ли у солдата обувь и чем он будет заряжать оружие. Здесь чувствуется простая, почти телесная истина истории: политика и война упираются в материю. Любая высокая идея — бунта или порядка — в итоге зависит от хлеба, лошади, железа, лодки, сапога.
4. Жесткость власти была системной, а не случайнойНаказания за неявку, давление на служилых, даже использование крестьян как средства принуждения — все это показывает, что государство действовало сурово и без особой сентиментальности. Но важно не скатиться тут в наивную моральную оценку. Для XVII века это не аномалия, а способ удержания системы. При этом нельзя и романтизировать такую жесткость. Власть почти всегда склонна считать себя носителем порядка, а потому насилие с ее стороны кажется ей оправданным по определению. В этом есть вечная ловушка государства: защищая реальность от хаоса, оно легко начинает защищать и собственные иллюзии о себе. Однако в 1670 году угроза была вполне реальной, а не воображаемой, и поэтому жесткость имела не только идеологический, но и практический смысл.
5. Приказная система уже сильна, но еще хаотичнаОчень выразителен сюжет с участием множества приказов. Это почти лабораторный пример того, как растет государственная сложность. С одной стороны, есть ресурсы, каналы, ведомства, опыт. С другой — много нестыковок, неясностей, пересечений полномочий. Именно здесь особенно заметно, почему позднее возникнет потребность в более строгой систематизации управления. Иными словами, разинщина не только создала кризис, но и дала государству урок. Порой бунт невольно становится учителем власти. В этом исторический парадокс: силы, стремящиеся разрушить порядок, иногда помогают ему стать эффективнее.
6. Допетровская Россия уже была в процессе глубокого преобразованияЛекция важна еще и тем, что она ломает миф: будто все современное началось лишь с Петра I. Нет, многие процессы шли раньше: - развитие полков нового строя, - изменение служилой системы, - рост бюрократической координации, - использование иностранных специалистов, - элементы военно-медицинской практики, - перераспределение функций между приказами. Петр не создал все из пустоты. Скорее, он резко и насильственно ускорил то, что уже созревало. Это вообще часто бывает в истории: яркая фигура становится символом перемен, хотя почва для них была подготовлена задолго до нее.
Смысловой итогЕсли смотреть глубже, в этом видео речь не только о подавлении восстания, но и о природе государства как такового. Власть в момент кризиса обнажается: с нее спадает идеологический покров, и становится видно, из чего она состоит на самом деле. А состоит она из: - учета людей, - дисциплины, - наказания, - логистики, - налогов и жалования, - связи, - снабжения, - управления страхом и лояльностью. И здесь возникает почти философская двойственность. С одной стороны, государство предстает как необходимая форма порядка: без него огромная страна просто распалась бы на локальные воли, интересы и насилия. С другой — этот порядок достигается средствами, которые сами по себе жестки, а иногда и беспощадны. Так почти всегда и бывает в истории: мы любим идеализировать либо бунт, либо власть. Но реальность сложнее. Бунт нередко питается справедливой болью, но приносит хаос. Государство нередко удерживает хаос, но делает это через принуждение. Истина, как обычно, ускользает от простых моральных схем. Практический вывод из лекции таков: к лету 1670 года Московское государство уже обладало достаточным административным и военным ресурсом, чтобы ответить на очень серьезный внутренний вызов. Да, с большими сбоями, нехваткой, путаницей и жестокостью. Но именно это и делает картину убедительной: перед нами не легенда о всесильной власти и не миф о бессильной старине, а живая, тяжеловесная, несовершенная, но работающая государственная машина. И, может быть, главный вопрос после этой беседы не только в том, насколько сильным было государство, но и в другом: в какой момент порядок, защищающий страну, начинает защищать уже не жизнь, а лишь самого себя — и как это различить тем, кто живет внутри истории, а не смотрит на нее из будущего?