Чёрный Ворон — Мрачный русский фолк-рок | Авторская песня
Меланхоличная авторская песня в духе dark Russian folk rock — с акустической гитарой, глубоким баритоном и атмосферой русской тоски.
«Чёрный ворон» — это образ судьбы, одиночества и внутреннего разговора с самим собой. Медленный темп, минорное настроение и кинематографическая подача создают ощущение бесконечной тоски под серым небом.
В песне переплетаются мрачная философия, бытовые детали и тихая ирония — от седых далей и чёрного ворона до котов, голубей и горечи, разлетающейся «во все пределы».
Стиль: dark russian folk rock / acoustic folk noir / melancholic bard rock
Вокал: глубокий мужской баритон
Атмосфера: тоскливая, созерцательная, кинематографичная
Текст — авторский
Аранжировка — Suno AI
Слушать аудио: https://suno.com/s/DGgdVa6Srwh238U0
Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=1Dn5Y9spm8o
Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/d6cabadae5fa2002d6d79de18da1973f/
Текст песни:
Чёрный ворон
Ну вот опять, ну вот опять
Петлёю вьётся чёрный ворон,
И, проникая клювом гладь,
Пророчит мне глубокий омут.
Друг-друга знаем мы давно,
Но не назвать уж нас друзьями.
Но я готов встать на крыло
И мерить с ним седые дали.
…Плывут навстречу облака,
Планета кажется с овчинку…
Но это позже, а пока
Смахну с плеча рукой пылинку.
Плесну в стакан и закурю,
И голубям подсыплю крошек.
Я очень сильно их люблю.
Но всё ж сильней — котов и кошек!
Они по духу мне родней.
Они, как я, — летать не могут
И перья глупых голубей
Летят без счёта на дорогу…
Летят они по всей земле,
Во все концы, во все пределы…
И оттого-то горько мне,
И ничего тут не поделать.
Ну вот опять, ну вот опять
Петлёю вьётся чёрный ворон,
И, проникая клювом гладь,
Пророчит мне глубокий омут.
Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Жанр и настроение: мрачная авторская песня в духе dark Russian folk rock / acoustic folk noir. - Ключевой образ: чёрный ворон как символ судьбы, одиночества, внутреннего диалога и предчувствия бездны. - Музыкальная подача: медленный темп, минор, акустическая гитара, глубокий мужской баритон, кинематографичная атмосфера. - Особенность текста: сочетание философской мрачности с простыми бытовыми деталями — стакан, сигарета, голуби, коты. - Эмоциональный эффект: ощущение русской тоски, серого неба, внутренней усталости и одновременно тихой, живой человечности. - Ирония и приземлённость: несмотря на почти мифологический образ ворона, герой остаётся в повседневности, где есть любовь к животным, мелкие жесты и простая жизнь. - Главная тема: не столько внешняя трагедия, сколько сосуществование человека со своей тенью.
Подробный выводЭта песня интересна тем, что работает сразу в двух плоскостях: символической и земной. С одной стороны, перед нами почти архетипический образ — чёрный ворон, который в русской культурной традиции связан и с бедой, и с судьбой, и с предвестием, и с вечным одиночеством. С другой — герой не растворяется в высоком символизме. Он не превращается в отвлечённого “страдальца”, а остаётся человеком из быта: смахивает пылинку, наливает в стакан, закуривает, кормит голубей, размышляет о котах. И именно это делает текст убедительным. Здесь есть важная художественная точность: тоска становится настоящей не тогда, когда о ней говорят возвышенно, а тогда, когда она входит в обычную жизнь. Не в грозе, не в мистическом откровении, а в простом жесте руки, в паузе между делом, в привычке смотреть на птиц. В этом смысле песня очень русская по интонации: она не кричит о страдании, а живёт в нём спокойно, почти буднично. И от этого звучит сильнее. Образ ворона здесь можно понять как внутренний голос, который давно знаком лирическому герою. Они “друг-друга знаем мы давно”, но уже “не друзья”. Это тонкое признание: человек не побеждает свою тьму окончательно, но и не сливается с ней. Он учится рядом с ней существовать. Это напоминает и психологический подход к тени, и религиозно-философское понимание искушения, и даже нейросетевую аналогию: система обучается на повторяющихся паттернах, и чем чаще нечто возвращается, тем глубже оно вшивается в структуру. Ворон — это такой повторяющийся внутренний паттерн судьбы, меланхолии, предчувствия. Он снова и снова “вьётся петлёю”, как мысль, из которой трудно выйти. При этом песня не скатывается в пафос. Строки про голубей и котов вводят неожиданную мягкость и даже иронию. Это очень человечный момент. Герой любит голубей, но котов — сильнее. В этой детали есть и бытовая улыбка, и почти философская самоидентификация: “они, как я, летать не могут”. Здесь возникает важный мотив невозможности полёта. Ворон и облака принадлежат высоте, а герой — земле. И всё же он не отрицает небо; он просто знает свою природу. Это уже не романтическая иллюзия о свободе, а более зрелое принятие ограничений. Особенно выразителен контраст между масштабом и мелочью. “Планета кажется с овчинку” — почти космическая перспектива, но сразу за ней — “смахну с плеча рукой пылинку”. Так работает сознание человека в тоске: оно может мгновенно расширяться до образа мироздания и тут же сужаться до пыли на рукаве. В этом есть не только поэзия, но и правда психики. Мы редко живём в чистой философии; чаще мы скачем между метафизикой и бытом. И, возможно, именно в этом скачке и проявляется подлинность. Финальный эмоциональный узел песни — горечь, разлетающаяся “во все концы, во все пределы”. Это уже не личная печаль одного человека, а почти вселенская дисперсия боли. Но важно, что источник этой боли подан не как великая трагедия, а через образ перьев на дороге. То есть смысл снова материализуется в конкретике. Это сильный художественный ход: вместо декларации — предмет, вместо абстракции — след. Если смотреть глубже, песня говорит о том, что человек часто живёт не с реальностью как таковой, а с её символическим отражением. Ворон здесь, возможно, не сама судьба, а тот образ судьбы, который герой носит в себе. Но это не делает переживание ложным. Напротив: субъективная истина тоже реальна, если она организует внутренний мир человека. Вопрос лишь в том, способен ли он различить, где сама жизнь, а где её мрачная интерпретация. Песня, кажется, не даёт ответа — и в этом её честность.
ИтогПеред нами сильная атмосферная авторская вещь, в которой удачно соединены: - фолк-роковая мрачность, - русская меланхолия, - символическая глубина, - бытовая конкретика, - тихая самоирония, - внутренняя честность без позы. Это не песня о “чёрном вороне” как фольклорном украшении. Это песня о привычном соседстве человека с собственной тенью. О том, как судьба иногда ощущается не как удар, а как постоянное кружение над головой. О том, что даже в тоске остаются крошки для голубей, любовь к котам и маленькие земные жесты, удерживающие человека от полного падения в омут. И, может быть, главный вопрос здесь не в том, почему ворон возвращается снова, а в том, что в нас самих каждый раз узнаёт его как старого знакомого?