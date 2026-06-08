Меланхоличная авторская песня в духе dark Russian folk rock — с акустической гитарой, глубоким баритоном и атмосферой русской тоски.

«Чёрный ворон» — это образ судьбы, одиночества и внутреннего разговора с самим собой. Медленный темп, минорное настроение и кинематографическая подача создают ощущение бесконечной тоски под серым небом.

В песне переплетаются мрачная философия, бытовые детали и тихая ирония — от седых далей и чёрного ворона до котов, голубей и горечи, разлетающейся «во все пределы».

Стиль: dark russian folk rock / acoustic folk noir / melancholic bard rock

Вокал: глубокий мужской баритон

Атмосфера: тоскливая, созерцательная, кинематографичная

Текст — авторский

Аранжировка — Suno AI

Слушать аудио: https://suno.com/s/DGgdVa6Srwh238U0

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=1Dn5Y9spm8o

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/d6cabadae5fa2002d6d79de18da1973f/

Текст песни:

Чёрный ворон

Ну вот опять, ну вот опять

Петлёю вьётся чёрный ворон,

И, проникая клювом гладь,

Пророчит мне глубокий омут.

Друг-друга знаем мы давно,

Но не назвать уж нас друзьями.

Но я готов встать на крыло

И мерить с ним седые дали.

…Плывут навстречу облака,

Планета кажется с овчинку…

Но это позже, а пока

Смахну с плеча рукой пылинку.

Плесну в стакан и закурю,

И голубям подсыплю крошек.

Я очень сильно их люблю.

Но всё ж сильней — котов и кошек!

Они по духу мне родней.

Они, как я, — летать не могут

И перья глупых голубей

Летят без счёта на дорогу…

Летят они по всей земле,

Во все концы, во все пределы…

И оттого-то горько мне,

И ничего тут не поделать.

Ну вот опять, ну вот опять

Петлёю вьётся чёрный ворон,

И, проникая клювом гладь,

Пророчит мне глубокий омут.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.