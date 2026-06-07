«Тоска» — мрачная неофолк-баллада с элементами chamber art rock, акустической гитарой, виолончелью и глубокой меланхоличной атмосферой.

Это песня о внутреннем изматывающем диалоге, о времени, которое невозможно повернуть назад, о молчании, которое становится громче крика. Образ плахи, палача, Джина в лампе и бесконечного «цирка» превращает личную тоску в почти театральное екзестенциальное путешествие.

Авторский текст.

Аранжировка: Suno AI.

Слушать аудио: https://suno.com/s/QSkVIdKsYBaNtkTg

Смотреть на Ютубе: https://youtu.be/WySRfAAogGw

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/f197bde973658c78d402a0b6cf97f6ba/

Текст песни:

Тоска

Ну вот опять, ну вот опять,

Как червь, тоска меня съедает

И не направить время вспять,

И ничего уж не исправить.

Опять на плахе голова,

Вновь что-то ждёт палач суровый,

Как-будто не пришла пора,

Как-будто я и не готовый.

Ну что ж, давай, повременим,

Надоедим сильней друг-другу.

Пусть поскучает в лампе Джин –

Медвежью окажи услугу…

Вновь Солнце клонится к Земле,

Вновь Месяц в небе народился.

Ответь сейчас хотя бы мне:

Реальность это или снится?

Ну что же, ты опять молчишь,

Стальные челюсти сжимаешь,

Как-будто закричать желаешь

И знаешь, что не закричишь…

Пора кончать нам этот цирк,

Довольно все повеселились.

И соловей за домом сник,

А что не сбылось, то не сбылось.

Ну вот опять, ну вот опять,

Как червь, тоска меня съедает

И не направить время вспять,

И ничего уж не исправить.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.