Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru: https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Алексей Колобродов и Владислав Крылов обсуждают роман Кирилла Минина “Доброволец. Письма не о любви”, вышедший в серии “Русская реконкиста” издательского импринта КПД. В центре разговора — фигура автора-фронтовика, сложная структура книги, соединение военной и любовной линий, герой поколения 30-летних, пришедший на войну не как готовый сверхчеловек, а как растерянный, внутренне неустроенный человек современной России. Отдельно обсуждается хейт вокруг романа, обвинения в “ненастоящем” авторстве, связь книги с лейтенантской прозой, русской военной литературой, антивоенным нервом фронтовой прозы и тем, почему современная военная литература стала авангардом русского литературного процесса.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

Таймкоды:

00:00 КПД, “Русская реконкиста” и роман “Доброволец”

01:03 кто такой Кирилл Минин и почему вокруг книги возник хейт

02:00 главный герой как фигура поколения

02:47 доброволец на войне осенью 2022 года

03:09 герой 30-летних: растерянность, война и взросление

04:59 поколение неустроенности и путь на фронт

06:17 “Доброволец” и лейтенантская проза

07:28 узнавание народа на войне

10:09 связь с русской военной литературой

11:18 окопный быт, грязь и открытое будущее

13:38 почему роман вызвал зависть и раздражение

14:06 претензии к фронтовикам от диванных критиков

16:28 критика без осмысления

17:35 конспирология вокруг автора

21:25 как рукопись попала в КПД

22:58 что редактировали в “Добровольце”

23:45 жесткие сцены и военная фактура

24:10 любовная линия без эротики

25:08 психологический портрет героя

26:39 почему подзаголовок “Письма не о любви” важен

28:22 война, хрупкость любви и проза 1920-х

29:19 герой не превращается в военный механизм

31:55 “Русская реконкиста” и формы военной прозы

34:00 почему современная военная проза стала авангардом

35:21 СВО, мистический роман и новые формы

#АлексейКолобродов #ВладиславКрылов #КПД #КириллМинин #Доброволец #РусскаяРеконкиста #военнаяпроза #СВО #русскаялитература #литература #книги #критика #АСТ