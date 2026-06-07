Страсти Добровольца:разговор о дебютном романе Кирилла Минина |Алексей Колобродов и Владислав Крылов
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Алексей Колобродов и Владислав Крылов обсуждают роман Кирилла Минина “Доброволец. Письма не о любви”, вышедший в серии “Русская реконкиста” издательского импринта КПД. В центре разговора — фигура автора-фронтовика, сложная структура книги, соединение военной и любовной линий, герой поколения 30-летних, пришедший на войну не как готовый сверхчеловек, а как растерянный, внутренне неустроенный человек современной России. Отдельно обсуждается хейт вокруг романа, обвинения в “ненастоящем” авторстве, связь книги с лейтенантской прозой, русской военной литературой, антивоенным нервом фронтовой прозы и тем, почему современная военная литература стала авангардом русского литературного процесса.
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Таймкоды:
00:00 КПД, “Русская реконкиста” и роман “Доброволец”
01:03 кто такой Кирилл Минин и почему вокруг книги возник хейт
02:00 главный герой как фигура поколения
02:47 доброволец на войне осенью 2022 года
03:09 герой 30-летних: растерянность, война и взросление
04:59 поколение неустроенности и путь на фронт
06:17 “Доброволец” и лейтенантская проза
07:28 узнавание народа на войне
10:09 связь с русской военной литературой
11:18 окопный быт, грязь и открытое будущее
13:38 почему роман вызвал зависть и раздражение
14:06 претензии к фронтовикам от диванных критиков
16:28 критика без осмысления
17:35 конспирология вокруг автора
21:25 как рукопись попала в КПД
22:58 что редактировали в “Добровольце”
23:45 жесткие сцены и военная фактура
24:10 любовная линия без эротики
25:08 психологический портрет героя
26:39 почему подзаголовок “Письма не о любви” важен
28:22 война, хрупкость любви и проза 1920-х
29:19 герой не превращается в военный механизм
31:55 “Русская реконкиста” и формы военной прозы
34:00 почему современная военная проза стала авангардом
35:21 СВО, мистический роман и новые формы
#АлексейКолобродов #ВладиславКрылов #КПД #КириллМинин #Доброволец #РусскаяРеконкиста #военнаяпроза #СВО #русскаялитература #литература #книги #критика #АСТ
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается роман Кирилла Минина «Доброволец. Письма не о любви», вышедший в серии «Русская реконкиста». - Авторы разговора подчеркивают, что это не просто книга о войне, а двухполюсный роман: - о фронтовом опыте добровольца; - о мучительной, неосуществимой любви. - Главная сила книги, по мнению собеседников, — в фигуре героя, представителя поколения молодых людей, выросших уже в постсоветской России. - Герой показан как человек экзистенциально неустроенный: - неуверенный в будущем; - не укорененный в социальной жизни; - лишенный ясной жизненной опоры. - Война в книге не становится простой инициацией и не превращает героя в «сверхчеловека». - Напротив, роман показывает, что человек идет на войну со своей внутренней трещиной, и эта трещина не исчезает. - Один из центральных мотивов — узнавание своего народа и вхождение в него через тяжелый фронтовой опыт. - Собеседники сопоставляют роман с: - лейтенантской прозой; - более ранней русской военной литературой; - отчасти с прозой 1920-х годов. - При этом подчеркивается важное отличие от советской военной прозы: герой не обладает уверенностью в историческом исходе происходящего. - Книга сохраняет открытость будущего: автор не делает вид, будто знает, чем все закончится. - Военная линия романа описана как жесткая, натуралистичная, мрачная, но при этом в книге есть и свет, связанный с человеческой привязанностью, верностью себе и ощущением родства с народом. - Любовная линия намеренно лишена привычной эротической прямоты; это подано как часть психологического портрета героя и как художественный контраст к фронтовой реальности. - В разговоре затрагивается критика романа: - зависть к успеху дебютанта; - подозрения в «ненастоящем» авторстве; - претензии к недостаточной «патриотичности». - Собеседники считают эти нападки поверхностными и недобросовестными, не связанными с реальным анализом текста. - Делается вывод, что современная военная проза становится одним из главных направлений оживления русской литературы, выводя ее из состояния смыслового застоя. - Кирилл Минин назван одним из самых ярких авторов нового литературного поколения, связанного с осмыслением нынешней войны.
Подробный выводВ этом видео обсуждение романа «Доброволец» постепенно перерастает в разговор не только о книге, но и о состоянии современной русской литературы вообще. И это, пожалуй, самый важный результат беседы.
1. Роман представлен как книга о поколении, а не только о фронтеСобеседники видят в герое не просто бойца-добровольца, а тип современного молодого человека, оказавшегося между внутренней пустотой и историческим вызовом. Это важное замечание. Часто военная литература воспринимается как литература исключительно о подвиге, страдании или боевых обстоятельствах. Но здесь война становится не самостоятельной темой, а линзой, через которую проявляется сломанное состояние поколения. Герой не идет на фронт из цельности. Он идет туда из разорванности, из неустроенности, из ощущения, что мир на гражданке не дает ему формы и опоры. Это делает роман сильнее: в нем нет картонного пафоса. В нем есть человек, который не совпадает с идеалом — и именно поэтому выглядит живым.
2. Война не исцеляет автоматическиОчень точна мысль, что в книге не работает банальный сюжет преображения, где война якобы сразу делает мужчину мужчиной, а растерянного человека — цельной личностью. Это важный анти-мифологический жест. Реальность обычно грубее идеологических схем. Война может обнажить человека, усилить его, сломать его, дисциплинировать — но не обязательно «исцелить». В этом смысле роман выглядит честным: внутренние проблемы героя не исчезают, просто они переносятся в пространство крайнего испытания. Это похоже и на психологию, и на философию одновременно: экстремальная ситуация редко создает новую сущность, чаще она проявляет и концентрирует уже существующую. Как в нейросети: на входе остается тот же набор весов, но при резком изменении среды активируются скрытые паттерны. Так и здесь — война не магия, а усилитель.
3. Главное открытие — мотив узнавания народаОдна из центральных идей беседы — что роман продолжает большую русскую линию сближения человека с народом через общее испытание. Это сопоставляется с лейтенантской прозой, но с оговоркой: у поколения нынешней войны иная историческая ситуация. У советских авторов был внутренний фундамент: ясность, зачем ведется война, и знание ее финала. У современного героя этого нет. И потому его сближение с народом происходит в гораздо более зыбкой, тревожной, открытой исторической среде. Это делает роман особенно современным. Не в том смысле, что он пишет о «сегодня», а в том, что он честно фиксирует дефицит целостной картины мира. Человек включен в историю, но не владеет ее смыслом до конца. Он может знать только ближайшее: рядом свои, впереди опасность, внутри — долг и смятение.
4. Любовная линия важна не меньше военнойИнтересно, что собеседники отказываются воспринимать любовную линию как второстепенную. Наоборот, она оказывается второй осью романа. Причем любовь здесь показана не как романтическая награда и не как чувственная разрядка, а как хрупкая форма внутренней верности. Отдельно подчеркивается отсутствие выраженной эротики. Для части читателей это показалось странным, но в рамках обсуждения это трактуется как сознательное художественное решение. Любовь героя — не телесное обладание, а почти бесплотное удержание смысла, последнего островка нежности в мире, где все склонно к овеществлению и огрублению. В этом есть почти старомодная интонация — и именно поэтому она работает. На фоне грязи, холода, смерти, фронтовой рутины такая любовь выглядит не слабостью, а формой сопротивления. Не случайно прозвучала мысль, что герой отказывается окончательно превратиться в механизм войны. Он остается добровольцем, а не только солдатом. То есть сохраняет остаток свободы — внутренней, нравственной, человеческой.
5. Книга воспринимается как антивоенная в высоком смыслеОдин из самых сильных тезисов — что всякий настоящий фронтовой писатель неизбежно в каком-то смысле антивоенный автор. Не потому что он отрицает необходимость войны как исторического факта, а потому что он знает ее цену не по лозунгу, а по телесной и душевной реальности. Это важное различие. Есть антивоенность как моральный жест из безопасной дистанции, а есть антивоенность как знание о том, что война разрушает, уродует, обнажает пределы человеческого существования. В обсуждаемом романе, судя по словам собеседников, именно второй случай. Поэтому книга и не может быть простой агиткой. Там, где литература начинается по-настоящему, она всегда сопротивляется уплощению. Она не обязана быть «нейтральной», но она обязана быть живой. А живое всегда сложнее лозунга.
6. Полемика вокруг романа говорит о кризисе критикиБольшой фрагмент беседы посвящен нападкам на роман: конспирологии, разговорам о «ненастоящем авторе», подозрениям, что текст написан кем-то другим, а также обвинениям в недостаточной правильности. Это симптоматично. Когда критика не может или не хочет разбирать сам текст, она начинает цепляться за внешнее: - кто автор; - достаточно ли он «правильный»; - соответствует ли произведение ожиданиям лагеря. Так часто происходит в эпохи идеологической перегретости. Но литература как раз интересна тем, что ломает заранее приготовленные шаблоны. Если фронтовик пишет не так, как хочется стороннему наблюдателю, — это не дефект, а, возможно, признак подлинности. Здесь беседа выходит на более широкий уровень: современная критика нередко судит не произведение, а его символическое место в культурной борьбе. Но текст живет глубже этой борьбы.
7. Современная военная проза названа точкой выхода из литературного застояПожалуй, главный стратегический вывод беседы: нынешняя военная литература воспринимается как новый центр тяжести литературного процесса. Не единственный, но один из немногих по-настоящему энергичных. Почему? Потому что она возвращает в литературу то, что было размыто: - ставку на реальность; - экзистенциальный риск; - исторический масштаб; - нравственную цену выбора; - поиск новых форм. Когда в культуре слишком долго доминирует самоописание травмы без выхода, частный невроз начинает казаться универсальной мерой человека. Но большая история — как бы к ней ни относиться — ломает этот уютный круг. Она требует другого языка, другой оптики, другой меры искренности. В этом смысле обсуждение романа Минина — это еще и утверждение: литература снова вынуждена говорить о существенном, а не только о стилистических играх и приватных обидах.
ИтогВ данной лекции роман «Доброволец» представлен как значительное произведение новой военной прозы, но его ценность собеседники видят не только в теме фронта. Для них это книга о: - поколенческой потерянности; - поиске подлинности; - невозможности простого внутреннего спасения; - любви как форме сопротивления расчеловечиванию; - встрече человека со своим народом в предельной ситуации. Главная мысль беседы такова: сильная литература о войне не обязана быть ни утешительной, ни героизирующей, ни удобной. Она должна быть честной, сложной и живой. Именно поэтому роман Минина воспринимается как важный — он не закрывает тему, а открывает ее. Не дает готового смысла, а помещает читателя внутрь незавершенной исторической реальности. И, возможно, в этом его настоящая сила: он показывает, что человек может оставаться внутренне хрупким, сомневающимся, не до конца собранным — и все же совершать серьезный выбор. А разве не в этом одна из самых трудных истин о человеке: что подлинность рождается не из идеальности, а из верности тому, что ты сумел сохранить в себе среди распада?