Разбираем будущее рынка электромобилей в России и перспективы мегапроекта «Полярный литий» от Росатома и Норникеля. Несмотря на строительство новых гигафабрик и амбициозные планы Минпромторга, реальный спрос на электрокары и развитие зарядной инфраструктуры вызывают серьезные вопросы. Александр Фролов и Борис Марцинкевич проанализировали статистику продаж брендов Evolute, Москвич и китайских авто, чтобы понять, кому на самом деле понадобятся миллионы произведенных аккумуляторов. Подробнее в новом видео

00:00 Проект Полярный литий: Росатом и Норникель

02:36 Прогноз Минпромторга: почему падает спрос на литий

04:30 Зарядные станции для электромобилей в России

06:35 Концепция развития электротранспорта: ожидание и реальность

11:00 Гигафабрики Росатома: где будут производить аккумуляторы

12:00 Статистика продаж: Evolute, Москвич 3е и китайские электромобили

19:30 БелАЭС и избыток электроэнергии для транспорта

21:00 Водородные двигатели: альтернатива литию или миф Чубайса

21:35 Электросамокаты и микромобильность: кто купит батареи

22:45 Переход к обсуждению Запорожской АЭС

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