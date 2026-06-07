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Полное фиаско Минпромторга: литий в России никому не нужен?

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Переслано от: Геоэнергетика инфо

Разбираем будущее рынка электромобилей в России и перспективы мегапроекта «Полярный литий» от Росатома и Норникеля. Несмотря на строительство новых гигафабрик и амбициозные планы Минпромторга, реальный спрос на электрокары и развитие зарядной инфраструктуры вызывают серьезные вопросы. Александр Фролов и Борис Марцинкевич проанализировали статистику продаж брендов Evolute, Москвич и китайских авто, чтобы понять, кому на самом деле понадобятся миллионы произведенных аккумуляторов. Подробнее в новом видео

00:00 Проект Полярный литий: Росатом и Норникель
02:36 Прогноз Минпромторга: почему падает спрос на литий
04:30 Зарядные станции для электромобилей в России
06:35 Концепция развития электротранспорта: ожидание и реальность
11:00 Гигафабрики Росатома: где будут производить аккумуляторы
12:00 Статистика продаж: Evolute, Москвич 3е и китайские электромобили
19:30 БелАЭС и избыток электроэнергии для транспорта
21:00 Водородные двигатели: альтернатива литию или миф Чубайса
21:35 Электросамокаты и микромобильность: кто купит батареи
22:45 Переход к обсуждению Запорожской АЭС

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции обсуждается резкое снижение прогнозов спроса на литий в России. - Проект «Полярный литий» от «Росатома» и «Норникеля» оказался в ситуации, где для рентабельности уже нужны: - меры господдержки, - ставка на экспорт, - пересмотр ожиданий по внутреннему рынку. - Минпромторг последовательно снижал прогноз внутреннего спроса на литий к 2030 году: - с 100 тыс. тонн, - до 75 тыс. тонн, - затем до 55 тыс. тонн, - и в итоге до 10 тыс. тонн. - При этом текущее потребление лития в России оценивается примерно в 1 тыс. тонн. - Авторы видео считают, что первоначальные прогнозы были изначально чрезмерно оптимистичными и строились на завышенных ожиданиях по развитию электромобилей. - Значительная часть этих ожиданий опиралась на государственную концепцию развития электротранспорта, где были заложены амбициозные, но слабо обоснованные цели: - 10% выпуска транспорта — электромобили, - десятки тысяч зарядных станций, - даже тысяча водородных заправок. - В видео подчеркивается разрыв между инфраструктурным строительством и реальным потребительским спросом: - зарядные станции строятся, - производство аккумуляторов разворачивается, - добыча лития планируется, - а массового рынка электромобилей внутри страны нет. - Приводятся слабые показатели продаж электромобилей в России, что интерпретируется как отсутствие устойчивого массового интереса со стороны обычного потребителя. - Отдельно затрагивается проблема уже созданных или создаваемых мощностей «Росатома» по выпуску аккумуляторных ячеек: возникает вопрос, кому и куда продавать продукцию, если внутренний рынок не подтверждает прежние ожидания. - Авторы скептически относятся к механике принятия таких прогнозов: по их мнению, в экспертной среде часто обсуждается не вероятность провала, а только степень «успешности» заранее выбранного направления. - В качестве более реалистичного подхода предлагается: - раньше пересматривать прогнозы, - подстраивать промышленную стратегию под фактический спрос, - искать прикладные ниши для аккумуляторной отрасли, а не рассчитывать на автоматически возникающий рынок электромобилей.

Подробный вывод

В этом видео звучит не просто критика одного прогноза или одного проекта. По сути, беседа посвящена более глубокой проблеме — разрыву между стратегическим планированием, индустриальной политикой и реальным поведением рынка. Ситуация с литием здесь выступает как симптом. Литий сам по себе не «не нужен» — он нужен в современной промышленности, в накопителях энергии, в электронике, в батарейных системах, в электромобилях, в энергетике будущего. Но вопрос, который поднимают авторы, гораздо конкретнее: нужен ли он в тех объемах, которые закладывались в российские планы, и именно на том горизонте, на котором это было обещано? Судя по приведенным цифрам — нет. Здесь хорошо видно, как работает опасная логика идеализации. Сначала возникает образ будущего: электромобили быстро захватывают рынок, зарядная инфраструктура разрастается, внутреннее производство батарей окупается, добыча лития становится стратегическим преимуществом. На уровне концепта это выглядит красиво и даже современно. Но красота образа не равна правде реальности. Это почти как в психологии: человек нередко влюбляется не в другого человека, а в собственную проекцию о нем. Так и здесь — государственная и корпоративная система, похоже, во многом влюбилась не в рынок, а в образ рынка, который хотелось видеть. Авторы видео иронизируют, но за этой иронией чувствуется рациональная тревога: если прогноз спроса можно сократить с 100 тысяч тонн до 10 тысяч, значит исходная модель была не просто неточной, а структурно слабой. Ошибка не в нюансах, а в самой оптике. Это уже не поправка на погрешность — это признание, что карта была нарисована раньше территории. Особенно важен тезис о том, что значительная часть ожиданий строилась на развитии электромобильного сегмента. Но российский рынок, как показывают приведенные данные, не демонстрирует массовой тяги к чистым электромобилям. И это тоже надо принимать без идеологической обиды. Рынок — вещь прозаическая. Его не убеждают лозунги, его не трогает эстетика будущего, он голосует кошельком, удобством, инфраструктурой, климатом, привычкой, уровнем дохода и оценкой рисков. Если потребителю неудобно, дорого, непонятно или просто не нужно — он не купит, даже если вокруг будет стоять лес из зарядных станций. Это важный философский момент: реальность не обязана соответствовать нашему плану. В материальном мире воля и документ не всесильны. Можно объявить переход, можно нарисовать KPI, можно создать фабрики и карьеры, но нельзя декретом создать зрелый спрос. Здесь экономика оказывается честнее риторики. Отдельный нерв видео — это судьба уже сделанных инвестиций. Если построены гигафабрики, если разворачивается добыча, если вложены деньги в инфраструктуру, то ошибка прогноза перестает быть абстрактной. Она материализуется в виде: - неиспользуемых мощностей, - неокупаемых проектов, - необходимости субсидировать то, что должно было опираться на рынок, - стратегической неопределенности для работников, компаний и смежных отраслей. И здесь авторы фактически говорят о старой проблеме планирования: инфраструктура без спроса превращается из актива в бремя. Это не значит, что инфраструктура не нужна. Но она должна либо следовать за подтвержденным спросом, либо создаваться как часть очень ясной и поэтапной стратегии, где риски заранее признаны, а не замаскированы под «мировой тренд». Интересен и международный контекст, который упоминается в лекции. Авторы напоминают, что когда говорят «весь мир переходит на электромобили», часто забывают, что львиная доля этого «мира» — это Китай. А Китай — не просто большой рынок, а целая промышленная цивилизация с полным контуром производства: от сырья и химии до ячеек, батарей и готовых автомобилей. Переносить китайскую динамику на Россию механически — примерно так же наивно, как ожидать одинакового урожая на разной почве просто потому, что семена похожи. То же касается и экспорта: надежда на внешний рынок выглядит соблазнительно, но экспорт — это не магическое решение. Если ты хочешь продавать продукцию в мире, где уже есть сильные игроки, низкие издержки, масштабы и технологическое преимущество, одной только внутренней убежденности мало. Здесь нужна жесткая конкурентоспособность, а не вера в то, что «как-нибудь возьмут». Если смотреть глубже, видео поднимает вопрос о культуре принятия решений. Когда в экспертных обсуждениях заранее предполагается, что направление «точно будет расти», а спор идет только о темпах этого роста, система теряет способность к самокритике. Это похоже на замкнутую интеллектуальную среду, где сомнение считается вредным, а осторожность — ретроградством. Но именно сомнение часто и есть форма уважения к реальности. При этом важно не впасть в обратную крайность. Из того, что прогнозы по электромобилям и литию оказались завышенными, не следует, что сама батарейная или литиевая тема бессмысленна. Скорее вывод другой: нужна не отмена направления, а его трезвое перепроектирование. Возможно: - опора не на фантазийный массовый спрос, а на конкретные промышленные сегменты; - развитие накопителей энергии для сетей и локальной генерации; - работа с гибридными решениями; - поиск экспортных ниш, если есть реальная себестоимостная и технологическая база; - корректировка производственных мощностей под реалистичный, а не декларативный сценарий. Практическая мудрость здесь проста: лучше неприятная правда на ранней стадии, чем красивая иллюзия после миллиардных вложений. В этом смысле видео — не только об ошибках Минпромторга или о литии. Оно о том, как опасно путать стратегию с самовнушением. И, возможно, самый глубокий вопрос здесь даже не экономический: как отличить подлинное видение будущего от коллективной веры в удобную картину, которая слишком красива, чтобы быть проверенной?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/136bc2fd585c35ce4782e1e5e3877d38/
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