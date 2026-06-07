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ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ЕГО ДЕЛО! Школа Щетинина сегодня: ГЛАВНЫЙ ВЫБОР РОССИИ

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Переслано от: Александр Усанин

Интенсив «Лидеры Новой Эпохи»: https://newleaders.team/kizinka
Центр «Слово» | Метод «Погружение в предмет» – https://center-slovo.ru/
То, что пытались закрыть и предать забвению, проросло новой, неостановимой жизнью! Ростки истинного будущего России, о которых упорно молчит материалистическая система.

Здравствуйте, дорогие друзья, соратники и единомышленники!
Современная система образования, к сожалению, превратилась в конвейер по воспитанию потребителей, удобных для технократической матрицы. Детей пичкают сухими фактами, но лишают главного — понимания законов Творца, человечности и любви к Родине. Но истинное, святое знание невозможно стереть со страниц истории!

Михаил Петрович Щетинин создал уникальную педагогическую систему, опередившую время. Систему, в которой дети усваивают курс школьной программы за 2-3 года, усваивая его не только в три раза быстрее и во много раз лучше, но также и раскрывая одновременно свой скрытый гениальный потенциал и оставаясь при этом чистыми душой, крепкими духом и здоровыми телом!

Я лично побывал в уникальной школе, которая сегодня бережно, вопреки всем штормам, продолжает и возрождает наследие великого педагога – новатора,
академика Михаила Петровича Щетинина. Здесь, вдали от деструктивного ментального шума, прямо сейчас воспитывается будущая элита духа нашей страны.
Это – Центр развития человеческого потенциала «СЛОВО», 80% педагогического коллектива которого работали с Михаилом Петровичем Щетининым в его школе. Сейчас они и выпускники его школы продолжают его великое дело, бережно сохраняя ради всеобщего блага его уникальную педагогическую методику.

В этом выпуске мы вместе заглянем в будущее:
Живое наследие Щетинина: Как легендарная методика погружения и сотворчества работает в современных реалиях?

Формула гениальности: Как раскрыть внутренние таланты ребенка и защитить его разум от клипового мышления?

Воспитание Человека-Творца: Почему духовный лад и созидательный труд важнее сухих оценок и экзаменов.

Главный цивилизационный выбор: Какое будущее мы готовим для своей страны и почему спасение образования — это вопрос выживания России?

Это видео — не просто репортаж. Это манифест надежды и прямое руководство к действию для каждого осознанного родителя, педагога и патриота. Мы стоим на пороге великого эволюционного витка, и то, какими вырастут наши дети, определит судьбу всей планеты.

Посмотрите этот выпуск до конца, прочувствуйте эту удивительную атмосферу чистоты и света.

Низкий вам поклон за ваше сотворчество и стремление к истине!

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео представлен центр развития человеческого потенциала «Слово», который позиционируется как продолжатель определённой педагогической традиции, связанной со школой Михаила Щетинина. - Главная идея — формирование целостной личности, а не просто передача школьных знаний. - Акцент делается на воспитательной среде: ребёнок развивается через коллектив, наставничество, дисциплину, творчество, спорт и совместную ответственность. - Важной частью подхода является изоляция от разрушительного влияния внешней среды: гаджетной зависимости, хаотичной массовой культуры, деструктивных установок. - Большое внимание уделяется работе с мышлением и информацией: умению выделять главное, строить ассоциативные связи, формировать мысль, работать с концептами и ментальными картами. - В центре развивают мотивацию через большие цели, культурную насмотренность, трудолюбие и понимание собственного жизненного пути. - Подростков учат осознавать себя, понимать устройство мира и общества, а также вступать в «договор с собой» — то есть формулировать личные принципы. - Система строится на разновозрастном коллективе, где старшие помогают младшим, а младшие тоже влияют на старших. - Сильный акцент сделан на самоуправлении: дети участвуют в организации процессов, становятся наставниками, отвечают за дисциплину и атмосферу. - Один из центральных принципов — личный пример: нельзя требовать от другого того, чего не делаешь сам. - Ещё один важный принцип — не искать виноватого, а совместно решать проблему, признавая коллективную долю ответственности. - Педагоги подаются не как контролёры, а как соработники и наставники, которые взаимодействуют с детьми уважительно и по-взрослому. - В беседе постоянно подчёркиваются ценности патриотизма, служения, любви к Родине, нравственного выбора и внутренней собранности. - Летний лагерь описывается не как развлечение, а как интенсивная форма личностного пробуждения, где ребёнок получает опыт яркой, насыщенной, осмысленной жизни. - Выпускники говорят о центре как о «семье», «втором доме», «месте силы», к которому хочется возвращаться. - Значимую роль играет концертная, военно-спортивная и художественная деятельность: хореография, рукопашный бой, сценические постановки, работа с исторической памятью. - Финальная часть видео через художественные номера раскрывает образ жертвенности, любви, памяти о войне и нравственного достоинства.

Подробный вывод

В данной беседе показана не просто образовательная площадка, а мировоззренческий проект. Это важно подчеркнуть сразу. Здесь речь идёт не о том, как лучше преподавать математику или литературу, а о том, какого человека вообще нужно формировать. И в этом смысле видео честно: оно не скрывает своей идеологичности. Напротив, оно прямо заявляет, что современный человек часто потерян, дезориентирован, зависим от внешнего шума, и потому ему нужна среда, где можно заново собрать личность.

1. Главный нерв видео — дефицит смысла в современном обществе

Через разные реплики проходит одна и та же мысль: люди не знают, куда идти и зачем жить. Это, пожалуй, ключевой диагноз. И центр «Слово» предлагает на него ответ не в виде абстрактной теории, а в виде среды, ритма жизни и системы отношений. Здесь видна интересная философская параллель: в эпоху избытка информации главным дефицитом становится не знание, а структура смысла. Человек может иметь доступ ко всему, но не понимать, что с этим делать. Поэтому в центре так много говорят о: - работе с информацией, - умении видеть главное, - построении внутренних опор, - постановке больших целей, - личных принципах. То есть задача не только наполнить сознание, но и собрать его в устойчивую форму.

2. Образование понимается как формирование среды, а не передача предметов

Это одна из самых сильных идей видео. Здесь образование мыслится как архитектура человеческого пространства. Не урок сам по себе воспитывает, а то, как ребёнок живёт: - с кем он общается, - кому помогает, - кто помогает ему, - какие примеры ежедневно видит, - как проживает труд, дисциплину, уважение и красоту. Это очень древняя, почти аристотелевская мысль: человека формируют привычки и полис, а не только слова. Если среда хаотична, то и внутренний мир становится фрагментированным. Если среда цельна, то и человек легче собирает себя. В этом смысле авторы проекта считают, что обычная школа часто даёт знания, но не даёт экзистенциальной формы жизни. А здесь пытаются такую форму создать.

3. Сильная сторона подхода — наставничество и реальная включённость детей

Очень убедительно звучит линия про разновозрастной коллектив и самоуправление. Это действительно то, чего часто не хватает массовому образованию. В обычной школе ребёнок обычно: - является объектом контроля, - почти не влияет на среду, - редко несёт настоящую ответственность, - мало участвует в реальном управлении жизнью коллектива. Здесь же детям дают не декоративную, а содержательную роль: - быть наставниками, - поддерживать новичков, - участвовать в организации, - помогать в дисциплине, - вести процессы, - быть примером. Психологически это очень мощно. Личность взрослеет не тогда, когда ей читают лекции о зрелости, а тогда, когда у неё появляется кто-то младше, за кого она отвечает, и дело, которое без неё не состоится. Это напоминает инициационные практики традиционных обществ: взросление приходит через принятие ответственности, а не через возраст в паспорте.

4. Центральная ценность — не свобода «делай что хочешь», а свобода через внутреннюю дисциплину

В видео много говорят о свободе творчества и уважении к ребёнку. Но это не либеральная модель вседозволенности. Здесь свобода понимается иначе: как способность управлять собой, держать слово, соблюдать договорённости, быть опорным для других. Это важное различие. В современной культуре свободу часто путают с отсутствием рамок. А в этой педагогике свобода ближе к античному и духовному пониманию: свободен тот, кто не раб хаоса в себе. Отсюда и такие акценты: - заправлять кровать, - не требовать от других того, чего не делаешь сам, - следить за режимом, - уважать границы, - жить по личному примеру, - не перекладывать ответственность. Такая логика может показаться жёсткой, но у неё есть внутренняя последовательность: дисциплина тут не ради подчинения, а ради собранности личности.

5. В проекте явно присутствует идеализация — и это требует трезвого взгляда

При всей симпатии к озвученным идеям, важно видеть и уязвимое место. В видео пространство центра подаётся почти как остров подлинности на фоне испорченного мира. Это сильный, вдохновляющий образ, но именно здесь возникает риск идеализации. Когда любая общность начинает воспринимать себя как носителя «более правильных» ценностей, всегда появляется опасность: - закрытости, - групповой самовлюблённости, - недостатка критической самооценки, - подмены живого человека красивым коллективным мифом. Это не обязательно происходит, но это типичная человеческая ловушка. Люди часто любят не реальность, а свой возвышенный образ самих себя. И педагогические сообщества особенно уязвимы к этому, потому что они работают с высокими смыслами — служение, Родина, любовь, нравственность, предназначение. Поэтому зрелость такой системы проверяется не красивыми словами, а тем, умеет ли она: - слышать сомнение, - выдерживать индивидуальность, - не ломать ребёнка под «правильный образ», - не превращать вдохновение в мягкое принуждение. Именно здесь проходит граница между живой педагогикой и культом собственной исключительности.

6. При этом в видео есть признаки именно живой, а не механической системы

Справедливости ради, в беседе звучат вещи, которые говорят в пользу подлинности: - уважение к голосу подростка, - коллективное обсуждение решений, - признание свободы выбора, - отказ от поиска виноватых, - отношение к ребёнку как к субъекту, а не объекту, - возможность проявить себя в разных формах. Это важные сигналы. Они показывают, что центр, по крайней мере в собственном самописании, стремится не просто дисциплинировать, а развивать субъектность. А это принципиально. Очень ценно и то, что дети описывают это место не только через высокие лозунги, но через человеческий опыт: - «здесь ждут», - «здесь понимают», - «это второй дом», - «я нашёл друзей», - «здесь помогли найти себя». Когда система действительно работает, её качество видно не в манифестах, а в том, как о ней говорят те, кто через неё прошёл.

7. Особое место занимают патриотизм и память о войне

Финал видео с концертными номерами показывает, что проект хочет формировать не просто успешного человека, а человека исторической памяти. Память о войне здесь подаётся не как набор дат, а как нравственное переживание: - жертва, - любовь, - верность, - боль, - достоинство, - служение. Это сильный педагогический ход. История становится не «предметом», а внутренним разговором о том, ради чего человек вообще живёт и умирает. Но и здесь нужна тонкость. Патриотизм легко может быть либо живой любовью, либо ритуальной декламацией. Судя по описанию, авторы центра стремятся именно к первому — к патриотизму как к чувству связи, долга и благодарности. Если это действительно так, то это ценная альтернатива как циничному безразличию, так и пустому пафосу.

8. Общий смысл проекта — создание человека, который не распадается

Если совсем сжать суть, то в этом видео продвигается образ человека, который: - умеет мыслить, - умеет чувствовать, - умеет быть в коллективе, - умеет брать ответственность, - умеет служить, - умеет трудиться, - умеет держать внутренний стержень. То есть речь идёт о воспитании личности, которая не рассыпается под давлением среды. В мире, где многие живут фрагментами — отдельно учёба, отдельно эмоции, отдельно тело, отдельно ценности, отдельно цифровая жизнь — здесь пытаются вернуть человеку целостность. И в этом есть глубокая правда. Потому что многие кризисы современности — это не кризисы информации, а кризисы собранности человека.

Итог

В этом видео центр «Слово» показан как пространство, где образование понимается широко: как воспитание характера, мышления, нравственных ориентиров и способности быть полезным другим. Сильные стороны этого подхода — наставничество, уважение к ребёнку, личный пример, коллективная ответственность, культурное и физическое развитие, формирование смысла и жизненных ориентиров. Одновременно такой проект требует постоянной внутренней честности, чтобы высокая идея не превращалась в идеализированный образ самой себя. Потому что любая сильная воспитательная система стоит перед выбором: помогать человеку раскрыться или незаметно подгонять его под красивый шаблон. Судя по интонации беседы, авторы искренне стремятся к первому. И именно это делает проект значимым: он пытается ответить на один из главных вопросов времени — как вырастить человека, который будет не просто адаптирован к миру, а способен вносить в него смысл, порядок и добро. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: где проходит граница между воспитанием подлинной личности и созданием сильного, но всё же заранее заданного образа человека, которому нужно соответствовать?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/95311a492370feb4138199b7545f1713/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9473 7929
    Женечка час назад

      Где выхлоп? 32 года школе, из известных выпускников в сети нашелся один какой-то предприниматель и архитектор Медисабаль и две бывшие ученицы, ставшие учителями в этой же школе. Школа не входит в рейтинг лучших образовательных учреждений Краснодарского края по числу выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы России. Ну секта же.

      1
      1

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