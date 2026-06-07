Интенсив «Лидеры Новой Эпохи»: https://newleaders.team/kizinka

Центр «Слово» | Метод «Погружение в предмет» – https://center-slovo.ru/

То, что пытались закрыть и предать забвению, проросло новой, неостановимой жизнью! Ростки истинного будущего России, о которых упорно молчит материалистическая система.

Здравствуйте, дорогие друзья, соратники и единомышленники!

Современная система образования, к сожалению, превратилась в конвейер по воспитанию потребителей, удобных для технократической матрицы. Детей пичкают сухими фактами, но лишают главного — понимания законов Творца, человечности и любви к Родине. Но истинное, святое знание невозможно стереть со страниц истории!

Михаил Петрович Щетинин создал уникальную педагогическую систему, опередившую время. Систему, в которой дети усваивают курс школьной программы за 2-3 года, усваивая его не только в три раза быстрее и во много раз лучше, но также и раскрывая одновременно свой скрытый гениальный потенциал и оставаясь при этом чистыми душой, крепкими духом и здоровыми телом!

Я лично побывал в уникальной школе, которая сегодня бережно, вопреки всем штормам, продолжает и возрождает наследие великого педагога – новатора,

академика Михаила Петровича Щетинина. Здесь, вдали от деструктивного ментального шума, прямо сейчас воспитывается будущая элита духа нашей страны.

Это – Центр развития человеческого потенциала «СЛОВО», 80% педагогического коллектива которого работали с Михаилом Петровичем Щетининым в его школе. Сейчас они и выпускники его школы продолжают его великое дело, бережно сохраняя ради всеобщего блага его уникальную педагогическую методику.

В этом выпуске мы вместе заглянем в будущее:

Живое наследие Щетинина: Как легендарная методика погружения и сотворчества работает в современных реалиях?

Формула гениальности: Как раскрыть внутренние таланты ребенка и защитить его разум от клипового мышления?

Воспитание Человека-Творца: Почему духовный лад и созидательный труд важнее сухих оценок и экзаменов.

Главный цивилизационный выбор: Какое будущее мы готовим для своей страны и почему спасение образования — это вопрос выживания России?

Это видео — не просто репортаж. Это манифест надежды и прямое руководство к действию для каждого осознанного родителя, педагога и патриота. Мы стоим на пороге великого эволюционного витка, и то, какими вырастут наши дети, определит судьбу всей планеты.

Посмотрите этот выпуск до конца, прочувствуйте эту удивительную атмосферу чистоты и света.

Низкий вам поклон за ваше сотворчество и стремление к истине!

Приглашаем на образовательный интенсив «Лидеры Новой Эпохи» https://newleaders.team/kizinka

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Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»: https://xn--b1aedaacgehd6alijb5a.xn--p1ai/

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