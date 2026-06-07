Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Историк Александр Колпакиди разбирает кто в реальности работал на иностранные разведки. Монархисты Краснов Марков Второй и Бермондт-Авалов кормились из рук кайзеровской Германии устраивали интервенцию а в Великую Отечественную пошли на службу к Гитлеру и Геббельсу. Нарком Литвинов после войны передал тайный доклад Трумэну — это доказанный факт. Диссидентский клан спонсировался фондом МакАртура а ЦРУ через вдову фашистского дипломата курировало Солженицына. И о выходе: Колпакиди видит его в советском опыте и успехе Китая как прямого наследника сталинской индустриальной школы.

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Таймкоды:

00:00 Ленин и атаки на советскую историю

00:36 миф «Ленин — шпион»

01:37 приватизация 90-х и возвращение награбленного

07:52 смерть Нины Литвиновой и эпоха диссидентов

13:10 Максим Литвинов и советская дипломатия

19:49 двойная лояльность и конфликт со Сталиным

25:49 Чалидзе, правозащитники и западные гранты

32:38 Нина и Павел Литвиновы

43:15 Радио «Свобода» и структуры влияния

47:18 почему диссидентов награждали на Западе

54:59 «большевики разные»: Ленин, Сталин и чужие внутри движения

57:56 что такое либерализм в России

01:00:40 монархический миф и атаки на Ленина

01:03:14 кто поддерживал Германию в Гражданскую войну

01:06:40 монархисты и Вторая мировая

01:10:03 либеральная и монархическая ложь

01:13:10 пионерия и советское детство

01:21:56 народная история против истории олигархии

#Колпакиди #История #СССР #Диссиденты #ЦРУ #Ленин #Монархизм #Приватизация #Аналитика #Россия