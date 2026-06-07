АНТИСОВЕТЧИНА КАК БИЗНЕС: кому платят за войну с Лениным | Александр Колпакиди
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Историк Александр Колпакиди разбирает кто в реальности работал на иностранные разведки. Монархисты Краснов Марков Второй и Бермондт-Авалов кормились из рук кайзеровской Германии устраивали интервенцию а в Великую Отечественную пошли на службу к Гитлеру и Геббельсу. Нарком Литвинов после войны передал тайный доклад Трумэну — это доказанный факт. Диссидентский клан спонсировался фондом МакАртура а ЦРУ через вдову фашистского дипломата курировало Солженицына. И о выходе: Колпакиди видит его в советском опыте и успехе Китая как прямого наследника сталинской индустриальной школы.
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Таймкоды:
00:00 Ленин и атаки на советскую историю
00:36 миф «Ленин — шпион»
01:37 приватизация 90-х и возвращение награбленного
07:52 смерть Нины Литвиновой и эпоха диссидентов
13:10 Максим Литвинов и советская дипломатия
19:49 двойная лояльность и конфликт со Сталиным
25:49 Чалидзе, правозащитники и западные гранты
32:38 Нина и Павел Литвиновы
43:15 Радио «Свобода» и структуры влияния
47:18 почему диссидентов награждали на Западе
54:59 «большевики разные»: Ленин, Сталин и чужие внутри движения
57:56 что такое либерализм в России
01:00:40 монархический миф и атаки на Ленина
01:03:14 кто поддерживал Германию в Гражданскую войну
01:06:40 монархисты и Вторая мировая
01:10:03 либеральная и монархическая ложь
01:13:10 пионерия и советское детство
01:21:56 народная история против истории олигархии
#Колпакиди #История #СССР #Диссиденты #ЦРУ #Ленин #Монархизм #Приватизация #Аналитика #Россия
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции автор выступает против антисоветской и антиленинской публицистики, называя её не поиском истины, а политическим и финансовым инструментом. - Основная мысль: Ленина атакуют не потому, что “разоблачают”, а потому, что его идеи опасны для нынешних выгодоприобретателей. - Автор связывает критику Ленина с защитой итогов приватизации 1990-х и интересов олигархических групп. - Проводится мысль, что советский проект был более справедливой и эффективной моделью, чем постсоветский капитализм. - Лектор резко критикует либеральную антисоветскую среду, включая диссидентскую традицию, представляя её как чуждую народу и обслуживающую внешние интересы. - Значительная часть выступления посвящена семье Литвиновых как символу преемственности либерально-диссидентской линии. - Автор противопоставляет “народных большевиков” и “чужих” внутри революции, относя к последним Троцкого, Литвинова и ряд других фигур. - Высказывается тезис, что монархическая и либеральная линии в русской истории, несмотря на внешние различия, в итоге сходятся в антисоветизме и русофобии. - Автор утверждает, что в критические периоды истории именно большевики спасали страну, тогда как часть монархистов и эмигрантов сотрудничала с внешними силами. - История, по мысли лектора, — это не нейтральная академическая сфера, а пространство идеологической борьбы. - В качестве практического вывода предлагается: - поддержка советского исторического взгляда, - пересмотр приватизации, - возвращение к идеалам социальной справедливости, - политическая поддержка КПРФ как нынешнего носителя этой линии. - Отдельно звучит призыв финансово поддержать издание книг автора и его единомышленников.
Подробный выводВ этом видео перед нами не столько историческая лекция в академическом смысле, сколько идеологическое выступление, в котором история используется как оружие в борьбе за современность. И это важно честно признать: автор не скрывает, что говорит не из позиции “холодного нейтралитета”, а из позиции сторонника советского проекта. В каком-то смысле это даже более открытая позиция, чем у тех, кто прикрывает политический интерес маской беспристрастности.
1. Главный нерв выступления — история как поле борьбы за настоящееАвтор исходит из простой и в чем-то очень жизненной мысли: спор о Ленине — это спор не о прошлом, а о будущем. Пока Ленин остаётся лишь фигурой из учебника, он безопасен. Но если его идеи начинают читаться как вопрос о: - собственности, - справедливости, - власти, - роли государства, - правах большинства на результаты общего труда, тогда он снова становится опасным. Именно поэтому, по логике лектора, и возникает постоянное “разоблачение” Ленина. Не ради истины, а ради профилактики социальной памяти. Это вообще частый механизм в истории: борьба ведётся не только за ресурсы, но и за интерпретацию прошлого. Кто контролирует образ прошлого, тот во многом формирует допустимый горизонт будущего. В этом смысле лекция верно улавливает нерв эпохи: память давно стала частью политики.
2. Антисоветизм как бизнес-модельНазвание беседы построено на сильном тезисе: антисоветчина — это бизнес. Здесь автор хочет показать, что публичный антикоммунизм часто монетизируется: - грантами, - медийным вниманием, - карьерой, - политическим покровительством, - встраиванием в нужные идеологические сети. Это рассуждение не лишено оснований как общий принцип: действительно, во все эпохи существуют люди и институты, которые зарабатывают на производстве удобной интерпретации реальности. Но здесь важно сохранять трезвость: не всякая критика СССР куплена, как и не всякая защита СССР бескорыстна. Истина, как почти всегда, сложнее лагерной схемы. И всё же практический вопрос, который поднимает автор, полезен: кому выгоден тот или иной исторический нарратив? Это хороший метод мышления. Не исчерпывающий, но необходимый.
3. Связь антисоветизма с защитой приватизацииЭто, пожалуй, одна из самых содержательных линий лекции. Автор утверждает, что война с Лениным нужна затем, чтобы не допустить возвращения к вопросу о: - легитимности приватизации, - общественной собственности, - социальном государстве, - перераспределении богатства. То есть Ленин здесь — не музейный персонаж, а символ возможности ревизии нынешнего устройства. В этом есть жёсткая социальная логика. Люди редко защищают исторические оценки сами по себе — чаще они защищают порядок собственности и власти, который за этими оценками стоит. Если признать, что огромные активы были присвоены несправедливо, возникает следующий вопрос: а что делать дальше? Вот именно этого вопроса элиты обычно боятся больше всего.
4. Либералы и монархисты как странные союзникиИнтересный мотив лекции — попытка показать, что либеральный и монархический антисоветизм, несмотря на различия, сходятся в одном: в отрицании советского опыта как легитимного исторического пути России. Это сильный полемический ход. На уровне идей либерализм и монархизм действительно противоположны. Но на уровне исторической памяти они могут совпадать в общей формуле: революция была катастрофой, Ленин — разрушителем, советский путь — ошибкой. Автор видит в этом не случайность, а общность социального интереса. Возможно, это упрощение, но не пустое. Часто идеологии, враждующие между собой, объединяются против третьей силы, которая угрожает самим основаниям их мира.
5. Образ “чужих” и проблема идеализацииНаиболее уязвимая часть выступления — это персонализированная, местами ожесточённая атака на конкретные семьи, круги и фигуры. Здесь лекция уходит из аналитики в зону моральной демонизации. Это понятно эмоционально, но рискованно интеллектуально. Когда история превращается в борьбу “своих” и “чужих”, появляется соблазн объяснить сложные процессы через происхождение, кланы, скрытую лояльность, биографические цепочки. Иногда такие связи действительно важны, но иногда они становятся псевдообъяснением, которое заменяет структурный анализ. Здесь стоит сделать шаг в сторону философской трезвости. Люди часто любят не реальность, а удобный образ врага. Это зеркально похоже на то, как другие любят удобный образ “кровавого СССР”. Идеализация и демонизация — родные сёстры. Они питаются не знанием, а психологической потребностью в простоте. Поэтому полезно удерживать двойную оптику: - с одной стороны, видеть реальную идеологическую враждебность определённых кругов к советскому наследию; - с другой — не подменять анализ биографическим фатализмом.
6. История как наука и история как служениеОчень примечательна мысль автора, что при капитализме история не может быть вполне “чистой наукой”, потому что она включена в классовую борьбу. Это марксистская постановка вопроса, и она, как минимум, честнее наивной веры в полностью нейтрального историка. Ведь любой историк: - выбирает тему, - выбирает акценты, - выбирает язык, - выбирает рамку объяснения. Нейтральность часто оказывается не отсутствием позиции, а просто невидимой нормой победившей позиции. В этом смысле автор прав: история почти всегда пишется в поле сил. Но отсюда не следует, что факты не важны. Наоборот: чем более история является оружием, тем выше цена точности, источниковедческой дисциплины и интеллектуальной честности. Иначе вместо освобождения мы получаем лишь другую форму мифа.
7. Эмоциональная функция советской памятиФинал лекции с воспоминаниями о пионерии показывает важную вещь: советский проект для автора — это не только экономика и политика, но ещё и экзистенциальная память о порядке, смысле и коллективности. Это очень человеческий момент. Люди защищают эпохи не только по статистике ВВП. Они защищают: - чувство достоинства, - ощущение общего дела, - ясность ценностей, - опыт принадлежности к большому миру. Постсоветская реальность многим дала свободу выбора, но у многих же отняла чувство общей судьбы. Поэтому спор о СССР — это часто спор не о прошлом строе, а о том, может ли человек жить не только ради частного успеха, но и ради общего смысла.
8. Практический смысл выступленияЕсли убрать резкость, полемическую избыточность и спорные места, то практическое ядро лекции таково: - не доверять готовым историческим клише; - смотреть, кому выгодна та или иная версия прошлого; - понимать, что антисоветизм может быть технологией легитимации нынешнего неравенства; - возвращать в общественное сознание тему справедливости, собственности и интересов большинства; - не путать любовь к стране с лояльностью к любой существующей власти; - помнить, что борьба за историю — это часть борьбы за образ будущего.
ИтогБеседа посвящена не просто защите Ленина, а защите советской интерпретации русской истории как единственно спасительной для страны. Автор видит в антисоветизме не интеллектуальную позицию, а механизм обслуживания элитных интересов. Его вывод однозначен: либеральный и монархический проекты ведут в тупик, а выход он связывает с возвращением к советским основаниям — социальной справедливости, общественному интересу и политической организации левого типа. При этом само выступление показывает и другую важную вещь: в исторических спорах мы почти всегда имеем дело не с “чистой правдой”, а с борьбой живых человеческих миров — обид, надежд, памяти, классовых интересов, культурных мифов. История становится зеркалом, в котором общество смотрит не столько на предков, сколько на себя. И, возможно, самый важный вопрос после этой лекции звучит так: ищем ли мы в прошлом истину — или лишь ту версию прошлого, которая позволяет нам вынести настоящее?