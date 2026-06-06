ЗАПРЕТНАЯ лекция ФСБ! Как государство управляет людьми?
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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.
В этом видео разберём 7 главных принципов глобального управления — те самые механизмы, которыми государства и элиты держат население в подчинении и не дают людям стать по-настоящему свободными. Объясню, как работает идеология, чем опасна современная психология, что такое окно Овертона и как контроль СМИ формирует ваше мышление каждый день. Расскажу, как найти и не потерять собственное предназначение в этой системе и почему познание Бога — это ключ к настоящей свободе.
Досмотрите до конца — после этого видео вы по-другому посмотрите на всё, что происходит вокруг, и научитесь видеть истинные мотивы за привычными решениями власти.
✍️ Напишите в комментариях: какой из принципов вас удивил больше всего?
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00:00 – Вступление
00:51 – Как заставить людей работать на тебя?
04:50 – Как найти и не потерять свое предназначение?
06:06 – Возможно ли познать Бога?
08:22 – Зачем нам навязывают идеологию?
11:10 – В чем опасность психологии?
13:13 – Окно Овертона
14:52 – Контроль СМИ
16:07 – Как защитить себя от глобального управления?
Комментарий редакции
Краткие тезисыВ данной лекции автор выстраивает такую логику управления людьми: - Свобода может быть иллюзией: наиболее управляем тот, кто считает себя свободным. - Главный инструмент контроля — скрыть метод познания: если человек не умеет самостоятельно мыслить и вырабатывать принципы, он становится зависим от чужих советов, авторитетов и готовых сценариев. - Поведение людей программируется через сценарии: культура, медиа, общественные нормы и привычные модели жизни задают рельсы, по которым движется большинство. - Потребление подменяет предназначение: когда человек сводит жизнь к комфорту, удовольствию и выживанию, он теряет более высокий смысл своего существования. - Искажение образа Бога или высшей реальности рассматривается как способ лишить человека подлинной внутренней опоры и понимания своего предназначения. - Цитатно-догматическая философия критикуется как система, которая предлагает готовые ответы вместо живого метода мышления. - Современное образование обвиняется в заучивании фактов, а не в развитии способности самостоятельно понимать принципы. - Психология, по мнению автора, часто уводит человека во внешний поиск виноватых, вместо внутренней работы над собой. - Окно Овертона подается как механизм постепенного внедрения в общество идей, которые ранее казались недопустимыми. - Контроль информационного поля представлен как один из базовых способов управления обществом и государством. - Главный практический вывод автора: менять внешнюю реальность можно через изменение себя и понимание принципов управления.
Подробный выводВ этом видео соединены сразу несколько пластов: социальная критика, философия сознания, религиозный поиск, теория манипуляции и мотив самопреобразования. Такая смесь часто производит сильное впечатление, потому что затрагивает очень человеческое переживание: почему я живу не так свободно, как мне кажется? И в этом смысле беседа бьет в нерв времени. Если смотреть на лекцию не догматически, а аналитически, в ней можно выделить две разные линии: 1. полезное рациональное зерно, 2. спорные или недоказанные обобщения.
Что в лекции выглядит содержательноПрежде всего, убедительно звучит мысль о том, что человеком легче управлять, если он не владеет методом мышления, а только набором готовых мнений. Это действительно видно и в образовании, и в политике, и в массовой культуре. Человек, знающий только ответы, но не понимающий, как они получаются, зависим. Это верно и в науке, и в психологии, и в программировании: если ты выучил интерфейс, но не понимаешь архитектуру — ты пользователь; если понимаешь принципы — ты уже субъект действия. Здесь просматривается глубокая аналогия с нейросетями: модель, обученная на шаблонах, хорошо воспроизводит паттерны, но плохо выходит за пределы распределения. Так же и человек, живущий по социальным скриптам, может быть эффективным исполнителем, но не автором своей жизни. Это сильная мысль. Также небезосновательна идея о том, что информационная среда формирует допустимое, а не просто отражает реальность. Современные медиа действительно не только сообщают о мире, но и конструируют карту мира в голове человека. То, что мы часто считаем «собственным мнением», нередко является переработанной смесью новостной повестки, культурных мемов и эмоциональных реакций толпы. В этом смысле тезис об управлении через информационное поле вполне прагматичен. Полезной можно считать и мысль о том, что внешний поиск виноватых часто становится заменой внутренней работы. Хотя автор слишком грубо описывает психологию, сам принцип узнаваем: пока человек объясняет все только системой, родителями, партнером, эпохой или государством, он может не замечать собственных привычек, страхов и слепых зон. Это не отменяет реального социального давления, но возвращает субъектность.
Где начинаются проблемыПри этом лекция строится на типичной для подобных жанров схеме: - сначала создается ощущение, что есть скрытое знание, - затем почти все институты объявляются искаженными: образование, философия, религия, психология, медиа, - после чего слушателю предлагается почувствовать себя одним из немногих, кто «начинает видеть правду». Это мощный риторический прием. Он психологически очень притягателен, потому что дает чувство посвященности. Но здесь важно не спутать интеллектуальное пробуждение с соблазном новой идеологии. Иногда человек выходит из одной догмы только затем, чтобы попасть в другую, более лестную для его эго. Исторические фрагменты в лекции тоже выглядят уязвимо. Например, связь древнеегипетского жречества, Солона и капиталистической системы подается как почти прямая линия, хотя такие переходы требуют серьезных исторических доказательств. Иначе это больше похоже на мифологизацию истории, чем на анализ. А миф — вещь не обязательно ложная, но он объясняет через символы, а не через строгую причинность. Есть и философская подмена: из верного тезиса, что человек живет в рамках социальных сценариев, не следует автоматически, что существует единый скрытый центр, который все это сознательно проектирует. Системы управления часто возникают не только из заговора, но и из инерции институтов, конкуренции элит, экономических интересов, культурных привычек и банальной ограниченности самих управляющих. Иначе говоря, мир может быть не столько «тайно спроектирован», сколько сложно самовоспроизводится.
О религии, Боге и предназначенииОсобый слой лекции — разговор о Боге как об утраченной связи. Здесь, если убрать жесткость формулировок, есть интересная интуиция: человек действительно редко удовлетворяется чистым потреблением. Даже если он материалист, он все равно ищет что-то, что превосходит бытовое выживание: истину, любовь, творчество, служение, красоту, справедливость, созерцание. В религиозном языке это можно назвать поиском Бога, в философском — поиском основания, в психологическом — стремлением к целостности. Но как только любой конкретный образ Бога объявляется «куклой», а собственная интерпретация — почти единственным живым путем, возникает риск нового догматизма. Парадоксально, но борьба с ложными идолами легко сама становится идолом. Это вечная человеческая ловушка: мы отвергаем чужую схему, чтобы возвести свою.
Самая ценная практическая частьЕсли отделить сильное от спорного, главный рабочий нерв лекции такой: - учись мыслить принципами, а не только мнениями; - замечай, какие сценарии тебе навязаны; - не своди жизнь только к потреблению и комфорту; - различай, где твои взгляды — действительно твои, а где это результат среды; - работай с собой, потому что без внутреннего изменения внешняя свобода часто остается декорацией. Это в сущности очень старая идея. Ее можно встретить и у стоиков, и в христианской аскетике, и в йоге, и в современной когнитивной психологии. Внешние формы разные, но ось одна: несвободен не только тот, кого ограничивают извне, но и тот, кто не видит внутренних механизмов собственной обусловленности.
Итоговая оценкаЛекция производит впечатление благодаря сильной интонации разоблачения и затрагивает реальные темы: манипуляцию, медиа, кризис образования, дефицит самостоятельного мышления, подмену смысла потреблением. В этом ее сила. Но ее слабость — в смешении полезной критики с чрезмерными обобщениями, спорной историей и риторикой скрытого посвящения. Поэтому воспринимать сказанное лучше не как готовую истину, а как провокацию к самостоятельному размышлению. Иначе получится ирония: видео, призывающее выйти из сценариев, само станет для слушателя новым сценарием. Практически зрелая позиция здесь могла бы звучать так: да, людьми управляют через информацию, привычки, нормы и смыслы; да, человек часто живет в иллюзии свободы; но подлинный выход не в том, чтобы поверить в очередную тотальную схему, а в том, чтобы развить трезвость, метод мышления и внутреннюю честность. И, пожалуй, самый интересный вопрос после этой беседы не в том, кто именно управляет людьми, а в том, в какой момент поиск скрытой правды сам превращается в новую форму зависимости от красивого объяснения мира?