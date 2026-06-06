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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео разберём 7 главных принципов глобального управления — те самые механизмы, которыми государства и элиты держат население в подчинении и не дают людям стать по-настоящему свободными. Объясню, как работает идеология, чем опасна современная психология, что такое окно Овертона и как контроль СМИ формирует ваше мышление каждый день. Расскажу, как найти и не потерять собственное предназначение в этой системе и почему познание Бога — это ключ к настоящей свободе.

Досмотрите до конца — после этого видео вы по-другому посмотрите на всё, что происходит вокруг, и научитесь видеть истинные мотивы за привычными решениями власти.

✍️ Напишите в комментариях: какой из принципов вас удивил больше всего?

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Сайт https://vintel.su/

Группы в ВК:

Сергей Будков – https://vk.com/sergei.budkov

Тандем поколений – https://vk.com/tandem_pokolenij

Разведка – https://vk.com/razvedka.online

Образ жизни – https://vk.com/zdoroviy_obraz_zhizni

Ноосфера – https://vk.com/upravleniesociety

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00:00 – Вступление

00:51 – Как заставить людей работать на тебя?

04:50 – Как найти и не потерять свое предназначение?

06:06 – Возможно ли познать Бога?

08:22 – Зачем нам навязывают идеологию?

11:10 – В чем опасность психологии?

13:13 – Окно Овертона

14:52 – Контроль СМИ

16:07 – Как защитить себя от глобального управления?