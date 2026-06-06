Поцелуй Сталина, сдобная рука Ким Ир Сена, стихи Караджича и подземная цивилизация партизан Намибии
Писатель Александр Проханов: «Я хочу рассказать о всех правителях, лидерах, властителях, которые попадались на моем жизненном пути среди моих странствий. Это была удивительная галерея».
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео автор вспоминает свои встречи с политическими лидерами разных стран и эпох. - Главная линия рассказа — не столько политика, сколько судьба власти: почти каждый правитель показан на фоне величия, мифа и трагического финала. - Особое место занимает встреча со Сталиным в детстве, которую автор описывает как почти мистическое событие, определившее его мировоззрение. - Далее следуют воспоминания о контактах с: - Ким Ир Сеном, - Наджибуллой, - Слободаном Милошевичем, - Радованом Караджичем, - Игорем Смирновым, - ангольскими и намибийскими революционерами, - Даниэлем Ортегой, - Гейдаром Алиевым и Ильхамом Алиевым, - Робертом Кочаряном. - Автор постоянно связывает личные впечатления с большими историческими процессами: распадом СССР, войнами, антизападным сопротивлением, революциями, национальными проектами. - Во многих эпизодах звучит мотив: лидеры, пытавшиеся противостоять Западу или историческому хаосу, часто заканчивали трагически. - Рассказ наполнен не сухими фактами, а образами: поцелуй Сталина, рукопожатие Ким Ир Сена, розы Кабула, бомбёжки Белграда, революционные шествия Анголы, подземные лагеря партизан, родовое село в Азербайджане. - В беседе заметен авторский взгляд, где политика соединяется с мифом, эстетикой, памятью и идеологической верностью.
Подробный выводВ данной лекции перед нами не просто набор воспоминаний о встречах с государственными деятелями. Это, скорее, галерея власти как человеческой драмы. Автор говорит о лидерах не как историк-архивист, а как человек, для которого личное прикосновение к эпохе важнее беспристрастной схемы. Поэтому здесь рукопожатие, взгляд, интонация, жест, запах роз или звук бомб становятся почти такими же значимыми, как перевороты, войны и падения режимов.
1. Власть как миф и как обречённостьПочти все фигуры в рассказе окружены ореолом исключительности. Сталин — как почти сакральный образ детства. Ким Ир Сен — как символ уцелевшего советского архетипа. Наджибулла — как обречённый правитель, предчувствующий предательство. Милошевич — как человек, оказавшийся между сопротивлением и роковой доверчивостью. Караджич, Смирнов, Ортега, африканские революционные лидеры — все они представлены как люди, пытавшиеся удержать некий исторический смысл перед лицом разрушения. Но здесь важно другое: автор не просто восхищается властью. Он показывает, что власть почти всегда живёт рядом с катастрофой. Чем сильнее политическая фигура мифологизирована, тем страшнее её конец или цена её пути. Это старый исторический сюжет: правитель стремится воплотить замысел, а история отвечает ему не благодарностью, а распятием, унижением, изгнанием или смертью. Так было в древности, так было в XX веке, так, вероятно, будет и дальше.
2. История как столкновение мечты и реальностиОчень характерны эпизоды про КНДР, Анголу, Никарагуа, Намибию. В них автор показывает, как революции и государства строятся не только из расчёта и экономики, но и из воображения. Люди хотят не просто выживать — они хотят земного рая, великого проекта, исторической миссии. Это фундаментальная человеческая черта: человек живёт не хлебом, а образом будущего. Но дальше возникает болезненный разлом. Одно дело — парады, лозунги, символы, грандиозные обещания. Другое — реальная элита, привилегии, страх, насилие, усталость, коррупция, поражение. Особенно сильно это видно в истории с Анголой: днём — революционный театр будущего, ночью — бриллианты, виски, иная реальность власти. Это очень точное наблюдение. Любая идеология стремится представить себя как истину для всех, но внутри неё почти всегда образуется разрыв между обещанным миром и миром проживаемым. Если говорить шире, это напоминает и психологию человека. Мы тоже нередко живём не в контакте с реальностью, а в контакте со своим образом — себя, страны, любви, веры, истории. И страдаем чаще не только из-за реальности, но и из-за крушения идеализированного представления о ней.
3. Личная память как форма истиныВажно понимать: в этом видео автор не претендует на нейтральную академическую объективность. Он говорит изнутри своей судьбы. А значит, его истина — пережитая, а не лабораторная. Это не отменяет её ценности, но требует осознанности от слушателя. Есть фактологическая история, которую проверяют документы. А есть экзистенциальная история — то, как человек прожил встречу со временем. Например, рассказ о «поцелуе Сталина» нельзя читать как обычное сообщение о событии. Это символ внутренней инициации. С психологической точки зрения это похоже на момент, когда ребёнок встречает фигуру абсолютного Отца, и затем вся жизнь становится разворачиванием этой встречи. В религиозных традициях есть похожие сюжеты — прикосновение к святыне, после которого человек уже не мыслит себя прежним. В современной терминологии можно сказать: личность получила глубинный архетипический образ, вокруг которого выстроилась идентичность. И здесь не так важно, как это оценивать политически. Важнее увидеть механизм: человек формируется не только идеями, но и сильными образами, которые становятся ядром верности. Это действует и в политике, и в любви, и в религии, и даже в цифровом мире, где люди привязываются не к реальности, а к символическому аватару истины.
4. Повторяющийся мотив предательстваЧерез многие эпизоды проходит одна мысль: катастрофы происходят не только из-за силы врага, но и из-за слабости союзников, внутреннего разложения, доверия к внешним обещаниям. Наджибулла предупреждает об обмане американцев. Милошевич, по версии автора, доверяется и платит за это гибелью. Распад СССР подаётся как предательство элит. Этот мотив для автора ключевой: империи и государства рушатся не только от ударов извне, а прежде всего от утраты внутреннего стержня. Это довольно трезвый взгляд, даже если он эмоционально окрашен. Любая сложная система — государство, семья, сообщество, цивилизация — погибает не в тот момент, когда на неё нападают, а в тот момент, когда она уже не может держать собственную форму. Как нейросеть деградирует не из-за одного сигнала, а из-за накопленной ошибки в весах, так и общества рушатся, когда ослабевают их внутренние связи, язык, вера в себя, дисциплина и образ будущего.
5. Авторская оптика: эстетизация силы и трагедииНельзя не заметить, что автор смотрит на многих лидеров с явной симпатией, иногда почти с восхищением. Но это не просто политическая позиция — это ещё и эстетическое чувство. Его притягивают фигуры воли, масштаба, судьбы, жеста. Он видит в них не только начальников, но персонажей большой драмы. В этом есть и сила, и уязвимость такого взгляда. Сила — в умении видеть историю живой, а не мёртвой. Уязвимость — в риске идеализации. Когда человек долго смотрит на историю через фигуры вождей, он может начать любить не реальность, а её героический театр. Но сам рассказ местами как раз и разоблачает это: за величием стоит кровь, за мистикой — тюрьмы, за революцией — усталые люди, за парадом — искалеченные тела. То есть беседа, возможно, даже глубже, чем может показаться сначала. Она не только славит «сильных лидеров», но и невольно демонстрирует цену этой силы.
6. Сквозная тема — поиск уцелевшего смыслаВо всём рассказе чувствуется тоска по миру, где история ещё имела направление, а не расползалась в цинизм. Отсюда симпатия к странам, которые кажутся автору «сохранившими форму»: Северная Корея, Приднестровье, Сербия в момент сопротивления, революционные движения, Азербайджан как государственный проект. Это попытка найти среди распада что-то целое. И в этом есть очень человеческий нерв. Люди вообще плохо выносят хаос. Им нужен не только комфорт, но и смысловая геометрия мира. Иногда они находят её в религии, иногда в науке, иногда в нации, иногда в революции, иногда в личной дисциплине. Но опасность начинается тогда, когда смысл подменяет реальность и превращается в идола. Мудрость, возможно, в том, чтобы уметь видеть и необходимость больших смыслов, и их ограниченность. Любить не мираж, а живую, несовершенную действительность — страну, человека, историю — с её болью, трещинами и неоднозначностью.
ИтогВ этом видео передана очень личная, образная и идеологически окрашенная картина XX и начала XXI века через встречи с правителями, революционерами и символическими фигурами эпохи. Главная ценность рассказа — в его живой плотности: история здесь ощущается не как учебник, а как череда прикосновений к судьбе, власти, вере и крушению. Главный вывод можно сформулировать так: власть почти всегда обещает порядок, величие и смысл, но история проверяет её не символами, а способностью выдержать реальность — предательство, войну, разложение, слабость и цену человеческой жизни. А человек, соприкасаясь с властью, редко видит её целиком: он видит либо миф, либо ужас, либо красоту момента. Полная истина, возможно, всегда ускользает. И потому самый интересный вопрос после такой беседы не в том, кто из этих лидеров был прав, а в другом: когда мы восхищаемся великими фигурами истории, мы видим саму реальность — или лишь тот образ силы и смысла, которого нам не хватает в собственной жизни?