Письмо Зеленского: новое полено в пожар войны. Зачем это Киеву? | Николай Азаров и Руслан Сафаров
Оскорбительный тон письма Зеленского и демонстративные атаки по Санкт-Петербургу в период ПМЭФ-26 приведут только к эскалации конфликта. О прикрытии дроновой войной провалов на фронте и обострения коррупционного скандала на Украине, о сути проблемы легального подписанта договоренностей с украинской стороны и задаче Трампа провести выборы на Украине, о стратегии Запада по вовлечению в конфликт Беларуси, о значении выборов в Армении, о "славянской матрешке" и о том, каков рецепт выхода из украинского конфликта, говорят государственный деятель, премьер-министр Украины (2010-14) Николай Азаров и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Карта Сбер для переводов: 2202208317965896
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе главным поводом для обсуждения стало письмо Зеленского в адрес российского руководства, которое участники оценивают не как шаг к миру, а как демонстративно оскорбительный политический жест. - По мнению Николая Азарова, это послание было адресовано сразу двум аудиториям: - внутренней — чтобы показать украинскому обществу, будто Киев «хочет мира»; - внешней/российской — чтобы фактически сорвать саму возможность содержательного диалога. - Усиление атак по территории России, включая удары по гражданским объектам и мирным жителям, трактуется как признак не стремления к миру, а сознательной эскалации. - Азаров подчеркивает: если сторона реально хочет переговоров, она снижает градус враждебности, а не сопровождает дипломатические сигналы террористическими или резонансными ударами. - Западные лидеры, по оценке собеседника, ведут двойственную линию: публично говорят о мире, но фактически продолжают поддерживать конфронтацию. - США также демонстрируют противоречивость: - с одной стороны, звучат заявления о поддержке Украины; - с другой — сохраняются попытки переговорного канала с Москвой. - Отдельно поднимается тема давления на Белоруссию: Азаров считает, что Запад последовательно пытается втянуть в конфликт все сопредельные с Россией государства. - Во внутриполитическом контексте Украины усиление атак по России связывается не только с военной логикой, но и с желанием Зеленского отвлечь внимание от коррупционных скандалов и расследований против его окружения. - Значительная часть разговора посвящена проблеме легитимности украинской власти: - Азаров утверждает, что полномочия Зеленского истекли; - Верховная рада и ее руководство, по его логике, также утратили легитимность, поскольку не выполнили конституционные процедуры; - в результате возникает вопрос: кто вообще может подписывать юридически значимые мирные соглашения от имени Украины? - Возможный выход Азаров видит в: - переговорах прежде всего с США как с ключевым внешним игроком; - формировании на Украине политической силы, ориентированной не на внешних покровителей, а на собственные национальные интересы; - переходной модели власти и подготовке легитимных выборов; - только после этого — в заключении долгосрочного мира.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто политический комментарий, а попытка выстроить целостную схему происходящего: от символических жестов и дипломатической риторики — к структуре власти, интересам элит и логике войны.
1. Письмо как политический театр, а не дипломатияЦентральная мысль беседы проста: письмо Зеленского рассматривается не как инструмент урегулирования, а как элемент политического спектакля. Здесь чувствуется важная психологическая закономерность: в эпоху медийной войны текст пишется не для адресата, а для аудитории. Не для того, чтобы договориться, а для того, чтобы зафиксировать образ себя как «сторонника мира», а оппонента — как препятствия. Это, по сути, очень современная форма политики: не коммуникация ради результата, а коммуникация ради интерпретации. В каком-то смысле это похоже на социальные сети: человек уже не столько разговаривает с собеседником, сколько формирует картинку для наблюдателей. Дипломатия превращается в перформанс. И в этом есть глубокая проблема: когда символ важнее содержания, мирные инициативы становятся имитацией мира.
2. Эскалация как признак отсутствия реального переговорного намеренияЛогика Азарова строится на довольно прагматичном тезисе: если ты хочешь переговоров, ты не сопровождаешь их действиями, которые гарантированно подрывают доверие. Это не философия, а почти бытовая истина. Если человек приходит мириться и одновременно оскорбляет, угрожает и бьет посуду, то он пришел не мириться, а выиграть сцену. С этой точки зрения атаки по гражданской инфраструктуре и резонансные удары трактуются как свидетельство того, что ставка делается не на урегулирование, а на: - психологическое давление, - информационный эффект, - внутреннюю мобилизацию, - демонстрацию «боеспособности» перед спонсорами и населением. Террор в политике часто действительно становится языком слабой или загнанной в угол стороны. Но слабость не всегда означает близость мира. Иногда слабость, наоборот, делает акторов более опасными, потому что они начинают играть на повышение ставок.
3. Внутренняя украинская логика: война как способ перекрыть коррупционный кризисОдна из наиболее существенных мыслей беседы — связь внешней эскалации с внутренним политическим выживанием. Азаров предполагает, что удары по территории России и громкие военные акции работают как способ переключить внимание общества с коррупционных скандалов вокруг украинской верхушки. Это не новая логика. История знает множество примеров, когда власть, сталкиваясь с внутренним кризисом легитимности, ищет спасение во внешнем конфликте. Власть говорит обществу: «Не смотрите на мои провалы, смотрите на угрозу». И общество, особенно в условиях войны, нередко действительно смотрит туда. Здесь работает древний механизм: страх и возбуждение вытесняют рациональный анализ. Пока человек переживает за фронт, он меньше задает вопросы о казне, схемах, круговой поруке и теневых выгодоприобретателях. Так война становится не только трагедией, но и инструментом управления вниманием.
4. Легитимность как фундамент мираСамая содержательная часть беседы — рассуждения о том, кто вообще имеет право подписывать мир. Это уже не риторика, а уровень правовой архитектуры. Азаров фактически утверждает: даже если представить, что политическая воля к миру вдруг появилась, возникает юридическая пустота. Если власть спорна по легитимности, то и любой подписанный ею документ может быть оспорен в будущем. А значит, мир превращается в отсроченную паузу, а не в завершение конфликта. Это очень важный тезис. Мир — это не просто прекращение огня. Мир — это признанная рамка обязательств. Если рамка слаба, то любое соглашение остается подвешенным. Здесь можно провести аналогию с фундаментом дома. Можно очень быстро построить стены, поставить крышу, провести коммуникации. Но если фундамент трещит, дом станет опасным. Так и с политическим урегулированием: без признанной легитимности подписи договор становится бумажной конструкцией над пропастью.
5. Украина как поле пересечения внешних интересовБеседа последовательно подводит к мысли, что украинский кризис не может быть понят только как внутренний или только как двусторонний конфликт. Он изображается как узел, в котором переплетены: - интересы США, - курс европейских элит, - безопасность России, - внутренняя борьба украинских групп влияния, - давление на Белоруссию и другие постсоветские государства. И здесь проявляется геополитическая матрешка, о которой говорит ведущий: безопасность одного пространства оказывается вложена в безопасность другого. Это спорная, но логически выстроенная рамка. Она исходит из того, что государства редко воспринимают угрозу локально; они смотрят на цепочку последствий. Украина в этой оптике — не автономная сцена, а часть более крупной архитектуры безопасности. Философски это напоминает старую истину: ни один конфликт не бывает изолированным. Он всегда вписан в сеть отношений, страхов, амбиций и проекций. Люди любят думать линейно — «вот причина, вот следствие». Но реальность чаще похожа на нервную систему: прикосновение в одной точке вызывает спазм в другой.
6. Что предлагается как выходПри всей жесткости оценок, беседа не сводится к фатализму. Из нее можно выделить несколько предполагаемых направлений выхода: - признание, что быстрый мир маловероятен; - работа с США как с ключевым центром влияния; - формирование на Украине политической силы, ориентированной на национальное выживание, а не на внешнюю лояльность; - переходный политико-правовой механизм; - подготовка легитимных выборов; - только затем — долгосрочное мирное урегулирование. Это, конечно, не рецепт в смысле «сделать завтра и получить результат». Скорее это схема, где мир понимается не как эмоциональный призыв, а как процесс восстановления субъектности. И это, пожалуй, самый зрелый пласт разговора. Потому что война всегда разрушает не только города и жизни, но и саму способность общества быть политическим субъектом. Когда страной управляет логика чрезвычайности, право деградирует, институты пустеют, а публичная речь становится смесью мобилизации и пропаганды. Тогда мир — это не просто остановить стрельбу, а заново собрать возможность нормальной политической жизни.
Итоговая оценкаВ данной лекции звучит жесткая, местами полемическая, но внутренно последовательная позиция: нынешние сигналы Киева не воспринимаются как реальные мирные предложения, а конфликт рассматривается как состояние, подпитываемое и внутренней логикой украинской власти, и внешними интересами Запада. Главный нерв беседы — не только осуждение эскалации, но и мысль о том, что без легитимной политической конструкции устойчивый мир невозможен. Это важное замечание, потому что в публичных дискуссиях люди часто хотят простого: «пусть подпишут и закончат». Но история показывает: если подписывают без прочной основы, то заканчивают лишь первый акт, а не всю драму. Здесь есть и более глубокий человеческий слой. Война держится не только на оружии, но и на иллюзиях: - иллюзии быстрой победы, - иллюзии управляемой эскалации, - иллюзии, что внешние покровители решат внутренние проблемы, - иллюзии, что медийный успех равен стратегическому успеху. Но реальность всегда мстительна к идеализациям. Она возвращает нас к простым вещам: к жертвам, разрушениям, правовым тупикам, усталости общества и цене ошибок элит. Если смотреть трезво, беседа подталкивает к неприятному, но зрелому выводу: мир не рождается из красивых слов и показных жестов; он рождается из изменения баланса интересов, институтов и политической воли. Все остальное — только дым над пожаром. И тогда остается открытый вопрос: что ближе к истине в подобных конфликтах — громкие декларации о мире или тихие признаки того, что стороны на самом деле еще не готовы отказаться от войны как инструмента?