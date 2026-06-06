Оскорбительный тон письма Зеленского и демонстративные атаки по Санкт-Петербургу в период ПМЭФ-26 приведут только к эскалации конфликта. О прикрытии дроновой войной провалов на фронте и обострения коррупционного скандала на Украине, о сути проблемы легального подписанта договоренностей с украинской стороны и задаче Трампа провести выборы на Украине, о стратегии Запада по вовлечению в конфликт Беларуси, о значении выборов в Армении, о "славянской матрешке" и о том, каков рецепт выхода из украинского конфликта, говорят государственный деятель, премьер-министр Украины (2010-14) Николай Азаров и политолог Руслан Сафаров

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