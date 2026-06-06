PALANTIR, STARLINK И УДАРЫ ПО РОССИИ. Техноэлиты США против РФ | Игорь Шишкин и Андрей Ильницкий
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Экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий в эфире у Игоря Шишкина разбирает как устроена гибридная война США. Палантир создан на деньги венчурного фонда ЦРУ и совместно со Старлинком наводит ракеты вглубь России. В официальном манифесте Тиля и Карпа зафиксировано что далеко не все цивилизации имеют право на существование. Новая стратегия — не взломать командные пункты а залезть в голову и здоровье конкретных операторов ядерной триады. И практический план Ильницкого: пять мостов через Днепр пять портов железнодорожный узел в Чопе — и три базы НАТО в Прибалтике как законный ответ на атаки с их территорий.
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Таймкоды:
00:00 Игорь Шишкин представляет Андрея Ильницкого
00:18 кем сегодня являются США для России
01:01 CNN, Palantir, Starlink и удары вглубь России
02:24 США и гибридная война Запада против России
04:28 что такое Palantir
05:04 Питер Тиль и происхождение Palantir
07:54 Palantir как крупнейший собиратель данных
09:25 данные, Пентагон и искусственный интеллект
10:14 ИИ как разведывательная технология
12:29 Эрик Шмидт, Google и Кремниевая долина
14:03 ВПК США и деньги за Трампом
15:23 Питер Тиль и JD Vance
18:16 манифест Palantir и идеология техноэлит
19:22 отказ от ядерного сдерживания в пользу ИИ
21:24 попытка нейтрализовать ядерное сдерживание
25:15 Достоевский и “Легенда о Великом инквизиторе”
27:33 как меняется команда Трампа
31:45 почему не надо ждать
34:06 лестница эскалации
37:03 кто должен думать о красных линиях
39:36 критическая инфраструктура Украины
43:43 энергетика и топливо для ВСУ
44:16 железнодорожные узлы и военная логистика
48:10 возможные следующие ступени эскалации
51:10 как Запад сам поднимался по лестнице эскалации
53:01 Starlink, Маск и удары вглубь России
56:28 идеология техноэлит и лестница эскалации
57:19 как стать теми, кого невозможно одолеть
#ИгорьШишкин #АндрейИльницкий #Palantir #Starlink #Трамп #США #Пентагон #ЦРУ #искусственныйинтеллект #геополитика #Россия #гибриднаявойна #эскалация #техноэлиты
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В видео Игорь Шишкин и Андрей Ильницкий рассматривают США как ключевого субъекта гибридной войны против России. - Центральный тезис: современные американские техноструктуры, связанные с Palantir, Starlink, Пентагоном, ЦРУ и Кремниевой долиной, становятся частью военной инфраструктуры. - Palantir описывается как инструмент тотального сбора, анализа и интеграции данных для разведки, целеуказания и принятия решений. - Утверждается, что Palantir и Starlink якобы участвуют в обеспечении ударов вглубь территории России через цифровую связность, разведданные и навигацию. - Авторы подчеркивают, что новая война идет не только по объектам, но и по системам управления, восприятию, психике, здоровью и устойчивости операторов. - Особое внимание уделяется идеологии американских техноэлит, в частности фигурам Питера Тиля, Алекса Карпа, Эрика Шмидта, а также их влиянию на политику и ВПК США. - В беседе проводится мысль, что часть техноэлит мыслит в логике цивилизационного отбора, где не всем субъектам как бы «положено» историческое будущее. - Высказывается тревога, что искусственный интеллект постепенно начинает рассматриваться как средство ослабления или обхода классического ядерного сдерживания. - Ильницкий предлагает отвечать не символически, а через удары по критической инфраструктуре, логистике и объектам, обеспечивающим военные действия. - Среди упомянутых возможных целей — мосты через Днепр, порты, железнодорожный узел в Чопе, базы НАТО в Прибалтике, если оттуда, по его логике, обеспечиваются атаки. - Сквозная идея разговора: Россия не должна ждать, пока противник поднимется еще выше по лестнице эскалации, а обязана мыслить стратегически и упреждающе. - Финальный посыл — России нужно стать такой системой, которую невозможно сломать ни технологически, ни психологически, ни цивилизационно.
Подробный выводЭтот материал строится на пересечении геополитики, военной стратегии, цифровых технологий и идеологии. В этом смысле он интересен не только как политическое высказывание, но и как симптом времени. Мы живем в эпоху, когда война все меньше похожа на фронтовую карту XX века и все больше — на распределенную сеть: спутники, алгоритмы, облачные платформы, аналитика больших данных, когнитивное давление, санкции, медиа, биотехнологии, психологические операции. То, что раньше было просто «средством связи» или «коммерческим IT-продуктом», сегодня может стать элементом боевого контура. Здесь важна сама логика рассуждения авторов: Palantir и Starlink рассматриваются не как нейтральные компании, а как узлы новой военно-политической экосистемы. Это важный тезис, и в общем виде он небезоснователен: в XXI веке граница между гражданским и военным действительно размывается. Интернет, GPS, спутниковая связь, компьютерное зрение, языковые модели, облачные вычисления — все это двойного назначения. Технология редко бывает «невинной» или «злой» сама по себе; ее встраивание в систему целей определяет ее политический смысл. Молотком можно строить дом, а можно ломать череп. С нейросетями и спутниковыми сетями еще сложнее: это уже не молоток, а нервная система современного государства. При этом стоит сохранять интеллектуальную аккуратность. Между тезисом «технологические компании объективно вовлечены в военную инфраструктуру» и тезисом «существует полностью централизованный заговор техноэлит» есть дистанция. Ее нельзя перепрыгивать без доказательств. Именно тут часто возникает соблазн идеализации — только не романтической, а демонической. Люди склонны упрощать сложность: если что-то страшно и непонятно, хочется представить это как волю нескольких злых фигур. Но реальность чаще устроена более вязко: там есть интересы корпораций, инерция институтов, логика военных бюджетов, карьеризм бюрократий, идеологические убеждения, технологический оптимизм и просто конкуренция систем. Это не делает угрозу меньше, но делает анализ точнее. Очень сильная часть этого сюжета — мысль о том, что современная война смещается из пространства объектов в пространство субъектов. Не только разрушить склад, мост или штаб, но и сломать способность человека принимать решения, ориентироваться, доверять своим данным, сохранять устойчивость. Это напоминает переход от войны машин к войне нервных систем. В некотором смысле Palantir как символ здесь показателен: это не просто «база данных», а попытка собрать мир в единую операционную картину, где человек уже не столько мыслит, сколько подтверждает выводы системы. Так алгоритм становится не просто инструментом, а новой эпистемологией войны — способом решать, что вообще считать реальностью. И здесь возникает почти философский вопрос. Кто владеет картиной мира, тот во многом владеет и действием. Если твоя разведка, логистика, связь, наведение, карта, прогноз, оценка риска и командная координация завязаны на цифровую платформу, то удар по платформе — это удар по самой способности мира быть понятным. В старой войне уничтожали мост; в новой — еще и интерфейс, через который мост виден как цель, ресурс или маршрут. Это похоже на психику человека: травма не всегда ломает тело, иногда она ломает карту реальности. Технологическая война делает примерно то же самое с государствами. Отсюда понятна тревога авторов насчет нейтрализации ядерного сдерживания. Даже если конкретные формулировки в видео спорны, стратегическая интуиция важна: если одна сторона надеется не на прямое ядерное столкновение, а на то, что через разведывательно-алгоритмическое превосходство, кибервоздействие, точечные удары, дезорганизацию и давление на систему управления можно ослабить способность противника к ответу, то архитектура сдерживания меняется. Не обязательно «отмена ядерного оружия» — скорее попытка сделать так, чтобы оно оказалось политически, организационно или психологически парализованным. Это очень серьезный вызов. Интересно и то, как в разговоре затрагивается идеология техноэлит. Здесь есть важное наблюдение: многие представители технологического мира действительно мыслят не просто инженерно, а почти мессиански. Они говорят языком эффективности, прогресса, оптимизации, безопасности, но внутри этого языка может жить почти религиозная вера в право «улучшать человечество» сверху. Материалист может быть не менее идеалистичен, чем мистик: просто вместо ангелов у него данные, вместо откровения — модель, вместо церкви — платформа. И наоборот, идеалист тоже может оказаться фанатиком, если начинает любить не реальность, а свою возвышенную схему мира. В этом смысле техноэлита — не аномалия, а старая человеческая история в новом интерфейсе. Что касается предложений о жестком ответе по инфраструктуре и даже по объектам НАТО, здесь нужна особая трезвость. Стратегическая логика эскалации не терпит эмоциональной простоты. С одной стороны, авторы исходят из понятной идеи: если атаки обеспечиваются логистикой, связью, базами, поставками, значит именно эта инфраструктура и должна становиться объектом воздействия. Это реалистический военный подход. С другой стороны, подобная логика быстро упирается в риск перехода к прямому столкновению держав более высокого уровня. Война — это не только вопрос справедливого возмездия, но и вопрос управления пределами разрушения. Можно быть правым в оценке угрозы и ошибиться в выборе формы ответа. Истина в политике почти всегда трагична: недостаточный ответ провоцирует, чрезмерный — обрушивает всю систему. Поэтому главный практический вывод из обсуждения, как мне кажется, не только в том, куда бить, а в том, чем становиться. Если против тебя используют сети, данные, когнитивное давление и инфраструктурную связанность, то устойчивость должна строиться на нескольких уровнях: 1. Технологический суверенитет — связь, аналитика, ИИ, спутниковые системы, электронная компонентная база. 2. Организационная живучесть — дублирование контуров управления, распределенность, автономность решений. 3. Психологическая устойчивость — подготовка людей к миру неопределенности, информационного шума и давления. 4. Цивилизационная субъектность — ясное понимание, кто ты и ради чего вообще сохраняешься. 5. Интеллектуальная трезвость — не превращать противника в карикатуру и не успокаивать себя старыми схемами. В этом и состоит, пожалуй, самый зрелый смысл фразы о том, что надо стать теми, кого невозможно одолеть. Не в духе бравады, а в духе внутренней собранности. Невозможно одолеть не того, у кого больше железа, а того, кто умеет видеть реальность без самообмана. Потому что большинство поражений начинается не на поле боя, а в голове — в неверной картине мира, в опоздании с выводами, в привязанности к устаревшим представлениям о нормальности. И здесь есть почти экзистенциальный слой. Любая большая система — человек, государство, цивилизация — гибнет не только от внешнего удара, но и от внутренней иллюзии. Мы часто любим не реальность, а ее удобный образ: «технологии нейтральны», «рынок все урегулирует», «ядерное сдерживание автоматически вечно работает», «красные линии понимаются сами собой». Но мир никому ничего не должен понимать сам. Если ты не формулируешь свои пределы, их формулирует за тебя противник.
Итог в сжатом видеМатериал утверждает, что война Запада против России приобрела технологически-сетевой и когнитивный характер, где такие структуры, как Palantir и Starlink, играют роль элементов военной архитектуры. Авторы считают, что США и связанные с ними техноэлиты стремятся получить преимущество не только в оружии, но и в управлении восприятием, данными и устойчивостью систем сдерживания. Отсюда вывод о необходимости жесткого, стратегического и упреждающего ответа. Но более глубокий вывод в том, что эпоха изменила саму природу силы: теперь побеждает не только тот, у кого больше ресурсов, а тот, кто лучше соединяет технологию, смысл, организацию и психологическую устойчивость. И потому главный вопрос уже не только в том, какие платформы опасны, а в том, способна ли страна выстроить собственную картину мира, не заимствованную у противника. Если современная война — это борьба за право определять реальность, то что сегодня важнее для выживания: оружие, данные или способность отличать действительность от собственных иллюзий?