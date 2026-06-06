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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий в эфире у Игоря Шишкина разбирает как устроена гибридная война США. Палантир создан на деньги венчурного фонда ЦРУ и совместно со Старлинком наводит ракеты вглубь России. В официальном манифесте Тиля и Карпа зафиксировано что далеко не все цивилизации имеют право на существование. Новая стратегия — не взломать командные пункты а залезть в голову и здоровье конкретных операторов ядерной триады. И практический план Ильницкого: пять мостов через Днепр пять портов железнодорожный узел в Чопе — и три базы НАТО в Прибалтике как законный ответ на атаки с их территорий.

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Таймкоды:

00:00 Игорь Шишкин представляет Андрея Ильницкого

00:18 кем сегодня являются США для России

01:01 CNN, Palantir, Starlink и удары вглубь России

02:24 США и гибридная война Запада против России

04:28 что такое Palantir

05:04 Питер Тиль и происхождение Palantir

07:54 Palantir как крупнейший собиратель данных

09:25 данные, Пентагон и искусственный интеллект

10:14 ИИ как разведывательная технология

12:29 Эрик Шмидт, Google и Кремниевая долина

14:03 ВПК США и деньги за Трампом

15:23 Питер Тиль и JD Vance

18:16 манифест Palantir и идеология техноэлит

19:22 отказ от ядерного сдерживания в пользу ИИ

21:24 попытка нейтрализовать ядерное сдерживание

25:15 Достоевский и “Легенда о Великом инквизиторе”

27:33 как меняется команда Трампа

31:45 почему не надо ждать

34:06 лестница эскалации

37:03 кто должен думать о красных линиях

39:36 критическая инфраструктура Украины

43:43 энергетика и топливо для ВСУ

44:16 железнодорожные узлы и военная логистика

48:10 возможные следующие ступени эскалации

51:10 как Запад сам поднимался по лестнице эскалации

53:01 Starlink, Маск и удары вглубь России

56:28 идеология техноэлит и лестница эскалации

57:19 как стать теми, кого невозможно одолеть

#ИгорьШишкин #АндрейИльницкий #Palantir #Starlink #Трамп #США #Пентагон #ЦРУ #искусственныйинтеллект #геополитика #Россия #гибриднаявойна #эскалация #техноэлиты