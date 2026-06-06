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ОЛИГАРХИ ПРОТИВ ПУТИНА. Кто правит Россией? | Инесса Дерменжи и Роман Газенко

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Переслано от: Книжный День

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Инесса Дерменжи и Роман Владимирович Газенко разбирают кто и как влияет на российскую власть. Лояльность в системе строится через компромат а не общие интересы — и это делает элиту структурно ненадёжной. Реприватизация остаётся красной кнопкой которую никто не решается нажать. Абрамович в переговорном контуре шёл с британской стороны. Россотрудничество осваивает бюджеты пока постсоветское пространство уходит: авансированная дружба заканчивается вместе с деньгами. И главный вывод: России нужно менять систему отбора элит а не ограничиваться отдельными посадками.

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Таймкоды:
00:00 кто сегодня управляет Россией
00:55 ельцинисты, пятая колонна и поздний СССР
01:55 Андропов, Устинов, Громыко и подготовка будущей системы
04:20 национализм в союзных республиках и русское неоязычество
06:51 олигархи как “туземные администраторы”
09:25 1993 год и добивание советской системы
10:30 кто такие ельцинисты
12:45 Путин и ультиматум олигархам
13:36 реприватизация как “красная кнопка”
14:38 Ходорковский и нарушение договорённости
17:44 почему олигархи не насытятся
19:58 Абрамович как ключевая фигура
21:17 почему Абрамович “шёл с той стороны”
22:29 приватизатор не может быть элитой
25:37 отрицательная селекция в управлении
26:19 лояльность через компромат
28:13 чистка судейского корпуса
30:55 кто мешает мирному соглашению
31:21 почему война выгодна олигархам
33:18 Британия, Россия и континентальная Европа
35:46 Борис Джонсон и срыв переговорного контура
36:51 почему у России нет друзей
39:37 коллапс российского влияния на постсоветском пространстве
40:15 Россотрудничество и провал мягкой силы
43:17 Илан Шор, Молдова и платформа А7
45:10 авантюристы как инструмент мягкой силы
48:18 почему результат никого не волнует
50:25 созданные инструменты пожирают хозяев
52:44 освобождение олигархата от ответственности
54:04 выдержит ли Россия внутреннее напряжение
59:31 Армения, Киргизия и провалы политики СНГ
01:00:04 авансированная дружба заканчивается вместе с деньгами
01:04:55 Приднестровье и позиция российского МИДа
01:06:57 “Яблоко”, Крым и вопрос слабости
01:08:54 потеря поля влияния и субъектности
01:11:48 потеряла ли Россия уважение в мире
01:14:37 почему нужно вернуть самоуважение

#ИнессаДерменжи #олигархи #ельцинисты #Путин #Дерипаска #Молдова #Приднестровье #СВО #Британия #МИД #Россотрудничество #постсоветскоепространство #Россия

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе утверждается, что истоки нынешней российской элитной системы лежат еще в позднем СССР, когда, по версии спикера, внутри советской верхушки сформировалась группа, подготовившая распад Союза. - Развал СССР трактуется не как стихийный процесс, а как управляемое разрушение с внешней поддержкой: финансовой, политической и идеологической. - Постсоветская олигархия описывается как слой, получивший контроль над ресурсами страны, но при этом зависимый от западных центров силы. - Ельцинский период подается как момент окончательного слома советской системы и создания нынешней государственной архитектуры, особенно после событий 1993 года. - Путин, по логике выступающего, в начале своего правления предложил олигархам негласную сделку: не вмешиваться в политику в обмен на сохранение собственности. - Дело Ходорковского приводится как пример нарушения этой сделки и демонстрация границы, которую олигархам нельзя было переходить. - Современные крупные бизнесмены, включая Абрамовича, рассматриваются не как самостоятельные игроки, а как посредники, встроенные в внешние сети влияния, прежде всего британские. - В беседе подчеркивается, что крупный капитал по своей природе не насыщается и не склонен к самоограничению; его сравнивают с зависимостью. - Военная и политическая турбулентность, включая СВО, трактуется как среда, в которой часть элит может быть заинтересована в продолжении конфликта ради выгоды. - Российская система управления описывается как построенная на отрицательной селекции, лояльности и компромате, а не на компетентности. - Отдельно затрагивается тема коррупции в судах и госаппарате; чистки в судейском корпусе интерпретируются как потенциальный признак попытки системных изменений. - Российская внешняя политика на постсоветском пространстве в видео оценивается резко критически: заявляется о потере влияния, провале “мягкой силы” и стратегической неэффективности. - Идея “братских народов” и дружбы за счет экономических льгот в беседе подвергается критике как иллюзорная и политически наивная. - Спикер считает, что Россия потеряла значительную часть внешнего уважения и влияния, а вернуть это можно только через внутреннее оздоровление и восстановление самоуважения. - Финальный акцент сделан на социальной несправедливости: на фоне роста состояний богатых бедность пенсионеров и населения воспринимается как нравственный провал системы.

Подробный вывод

В этом видео предложена жесткая, конфликтная и местами конспирологически окрашенная картина российской политической истории последних десятилетий. Центральная идея проста: реальная борьба в России идет не только между государством и внешними противниками, но и внутри самой системы — между государственным суверенитетом и олигархически-компрадорской моделью, возникшей на обломках СССР. Если отбросить эмоциональную риторику, то в беседе можно выделить несколько смысловых слоев.

1. Исторический слой: элиты не возникают из ниоткуда

Авторы рассуждения настаивают, что нынешняя постсоветская элита — не случайность 1990-х, а результат более длинного процесса. Это важная мысль, даже если не принимать все формулировки буквально. Любая система власти действительно имеет глубокую предысторию: кадровые сети, идеологические сдвиги, аппаратные компромиссы, внешние связи. В этом смысле беседа напоминает: катастрофы государств редко случаются за один день — они долго вызревают в институтах, привычках и интересах элит. Здесь просматривается почти историко-психологический закон: когда верхний слой перестает мыслить себя службой и начинает мыслить себя владельцем, государство превращается в объект приватизации. Сначала символической, потом административной, потом буквальной.

2. Олигархия как зависимый слой

Интересен тезис о том, что российские олигархи не вполне суверенны. В беседе они описаны как люди, получившие активы внутри страны, но встроенные в внешнюю архитектуру богатства, признания и безопасности. Это уже не просто экономика, а философия зависимости: человек может владеть заводом, но если его статус, капитал, семья, легитимность и горизонт жизни находятся вовне, то и его политическая лояльность оказывается раздвоенной. Это касается не только России. Во многих странах элиты живут именно так: деньги зарабатываются “здесь”, а смысл, престиж и гарантии располагаются “там”. В этом есть почти платоновская драма: тело элиты живет в одной стране, а ее идея о хорошем мире — в другой.

3. Путин и “сделка с олигархами”

Одна из ключевых линий беседы — предположение, что в начале 2000-х была установлена неформальная модель: бизнес сохраняет богатство, но отказывается от прямого политического господства. Это выглядит правдоподобно как политологическая схема, даже если детали недоказуемы. По сути речь идет о знакомом для многих стран компромиссе: - государство не пересматривает радикально итоги передела собственности; - крупный капитал не пытается стать самостоятельной верховной властью. Проблема, на которую указывает спикер, состоит в том, что такой компромисс дает лишь отсрочку. Если сама логика системы не меняется, то конфликт между публичной властью и частным сверхбогатством будет возвращаться снова и снова. И это уже не вопрос персоналий, а вопрос устройства государства.

4. Критика иллюзий: элита, дружба, мягкая сила

Очень сильная, хотя и жесткая, часть беседы — критика идеализированных понятий. Здесь звучит мысль, что: - олигархи не являются элитой только потому, что богаты; - “братские народы” не гарантируют политической лояльности; - внешнюю дружбу нельзя бесконечно покупать скидками, льготами и уступками; - “мягкая сила” без стратегической воли превращается в имитацию. Это важное замечание. Люди и государства часто живут не реальностью, а образом реальности. В отношениях — любим не человека, а свою проекцию. В политике — верим не в союзника, а в удобную легенду о нем. В истории — поклоняемся не фактам, а привычным мифам. Беседа как раз атакует такие мифы, иногда грубо, но по существу задавая правильный вопрос: на чем на самом деле держится лояльность — на ценностях, на страхе, на выгоде, на привычке, на зависимости?

5. Внешняя политика как продолжение внутренней слабости

Одна из самых внятных мыслей видео: внешние поражения или ослабление влияния редко бывают чисто внешними. Они почти всегда являются продолжением внутреннего устройства. Если внутри системы отрицательная селекция, коррупция, имитация эффективности и приоритет освоения средств над результатом — это неизбежно проявится и на международной арене. Это похоже на физиологию организма: слабый иммунитет проявляется не в одном органе, а везде. Так и государство — если внутри нет уважения к труду, справедливости, компетентности и собственному населению, то вовне трудно требовать уважения к себе.

6. Социальная несправедливость как нравственный центр критики

В финале беседа делает поворот от геополитики к этике. И, возможно, это самая важная часть. Потому что главный аргумент против нынешней модели здесь не только в том, что она неэффективна или зависима, а в том, что она нравственно унизительна: когда на фоне войны, санкций, кризисов и громких слов о суверенитете растут состояния сверхбогатых, а пенсионеры живут на грани бедности, возникает разрыв между декларацией и бытием. Именно в такие моменты философия становится практичной. Истина тут не отвлеченная: не “кто прав в метафизике истории”, а “как устроена жизнь конкретного человека”. Если государство не может обеспечить ощущение справедливости хотя бы на базовом уровне, любые разговоры о величии начинают звучать как декорация.

7. Насколько эта картина убедительна

Важно сказать честно: в беседе много сильных интуиций, но также много спорных, оценочных и недоказанных утверждений. Часть тезисов подается как факт, хотя требует серьезной проверки. Поэтому воспринимать сказанное стоит не как окончательный диагноз, а как радикальную интерпретацию, в которой есть рациональное зерно, но есть и явное эмоциональное утяжеление. Тем не менее ценность этого разговора в другом: он заставляет увидеть, что вопрос “кто правит Россией?” нельзя свести к одной фамилии или должности. Власть — это не только формальный институт. Это всегда сеть: - капитала, - бюрократии, - силового ресурса, - внешних связей, - идеологии, - привычек управления, - и, что важнее всего, общественного терпения.

Итог

Главный вывод беседы можно сформулировать так: Россия, по мысли спикера, живет в незавершенном переходе от олигархически-зависимой модели к подлинно суверенной, и исход этого перехода еще не решен. Слабость системы он видит не только в давлении Запада и не только в жадности олигархов, а в глубинной неустроенности самой государственной логики: в отрицательной селекции, в культе лояльности вместо компетентности, в имитации союзов, в подмене стратегии освоением ресурсов, в разрыве между интересами страны и интересами узких групп. Философски это разговор об очень старой проблеме: кому принадлежит государство — тем, кто им временно распоряжается, или тем, кто в нем живет и платит своей жизнью за его ошибки? Пока на этот вопрос нет ясного ответа, любые “элиты” будут стремиться приватизировать реальность, а общество — жить в смеси надежды, усталости и недоверия. И, возможно, самый честный вопрос после этой лекции звучит так: может ли государство стать по-настоящему сильным вовне, если внутри него до конца не решен вопрос — служит власть стране или все еще использует ее как ресурс?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/ce9b221dcd1599c85d4528a5aaab8c19/
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