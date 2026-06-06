Телеграм канал Инессы Дерменжи: https://t.me/vekabsurda

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Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Инесса Дерменжи и Роман Владимирович Газенко разбирают кто и как влияет на российскую власть. Лояльность в системе строится через компромат а не общие интересы — и это делает элиту структурно ненадёжной. Реприватизация остаётся красной кнопкой которую никто не решается нажать. Абрамович в переговорном контуре шёл с британской стороны. Россотрудничество осваивает бюджеты пока постсоветское пространство уходит: авансированная дружба заканчивается вместе с деньгами. И главный вывод: России нужно менять систему отбора элит а не ограничиваться отдельными посадками.

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Таймкоды:

00:00 кто сегодня управляет Россией

00:55 ельцинисты, пятая колонна и поздний СССР

01:55 Андропов, Устинов, Громыко и подготовка будущей системы

04:20 национализм в союзных республиках и русское неоязычество

06:51 олигархи как “туземные администраторы”

09:25 1993 год и добивание советской системы

10:30 кто такие ельцинисты

12:45 Путин и ультиматум олигархам

13:36 реприватизация как “красная кнопка”

14:38 Ходорковский и нарушение договорённости

17:44 почему олигархи не насытятся

19:58 Абрамович как ключевая фигура

21:17 почему Абрамович “шёл с той стороны”

22:29 приватизатор не может быть элитой

25:37 отрицательная селекция в управлении

26:19 лояльность через компромат

28:13 чистка судейского корпуса

30:55 кто мешает мирному соглашению

31:21 почему война выгодна олигархам

33:18 Британия, Россия и континентальная Европа

35:46 Борис Джонсон и срыв переговорного контура

36:51 почему у России нет друзей

39:37 коллапс российского влияния на постсоветском пространстве

40:15 Россотрудничество и провал мягкой силы

43:17 Илан Шор, Молдова и платформа А7

45:10 авантюристы как инструмент мягкой силы

48:18 почему результат никого не волнует

50:25 созданные инструменты пожирают хозяев

52:44 освобождение олигархата от ответственности

54:04 выдержит ли Россия внутреннее напряжение

59:31 Армения, Киргизия и провалы политики СНГ

01:00:04 авансированная дружба заканчивается вместе с деньгами

01:04:55 Приднестровье и позиция российского МИДа

01:06:57 “Яблоко”, Крым и вопрос слабости

01:08:54 потеря поля влияния и субъектности

01:11:48 потеряла ли Россия уважение в мире

01:14:37 почему нужно вернуть самоуважение

#ИнессаДерменжи #олигархи #ельцинисты #Путин #Дерипаска #Молдова #Приднестровье #СВО #Британия #МИД #Россотрудничество #постсоветскоепространство #Россия