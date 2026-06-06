6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, литературные разборы «Евгения Онегина» возвращаются! Егор Яковлев и Дмитрий Пучков продолжают исследовать главный роман русской литературы. На очереди — глава «Странствие», которую Пушкин исключил из окончательной версии. Что в ней было такого «неблагонадёжного»? И как Онегин стал патриотом и отправился колесить по России?

В этом выпуске:

— Почему Пушкин отказался от восьмой главы: цензура Николая I и исчезнувшие фрагменты о военных поселениях Аракчеева

— Маршрут Онегина: от Петербурга через Новгород, Тверь, Москву и Нижний Новгород до Астрахани, Кавказа, Крыма и Одессы

— Влияние Карамзина: как «История государства Российского» пробудила в Онегине национальное чувство

— Новгород и вольнолюбивые мотивы: вечевая республика и Вадим Храбрый

— «Грозные Иоанны»: кого на самом деле называли Грозным в пушкинскую эпоху

— Тверь и Екатерина Павловна: как амбиции сестры Александра I превратили город в «третью столицу»

— Макарьевская ярмарка: почему после пожара 1816 года её перенесли в Нижний Новгород

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#ЕвгенийОнегин #Пушкин #РазборОнегина