МАСОНЫ: ракурс масонской конспирологии | Вардан Багдасарян
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Историк Вардан Багдасарян разбирает масонство без ухода в бытовую конспирологию. Андропов лично поручил продвигать книгу о роли масонских структур в феврале 1917 года — члены Великого Востока народов России потом оказались на ключевых постах Временного правительства. Ложа P2 не занималась мистикой — у неё был конкретный план демократического возрождения с именами на посты. Масонство запрещали все: Ватикан православная церковь исламские власти Коминтерн и фашистские режимы — Багдасарян объясняет что это говорит об угрозе которую они видели. И главный тезис: важно отделить исторически обоснованный анализ от дурной конспирологии.
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Таймкоды:
00:00 Вардан Багдасарян о теме масонства
00:53 Николай Яковлев, Андропов и книга “1 августа 1914”
02:17 масоны и Временное правительство
03:54 Первая мировая и “удар в спину”
05:07 зачем Андропов продвигал масонскую тему
05:50 запрет на конспирологию и маргинализация темы
06:56 публичная и непубличная политика
07:31 механизмы латентного управления
08:29 ложа P2 и идея “поставить своих”
09:32 управление через дискурс и стратегические ловушки
10:23 видимая и невидимая власть
12:33 тайное знание и ступени посвящения
14:50 политический контекст появления масонства
15:43 Лондонская ложа 1717 года
16:09 якобиты, ганноверцы и борьба за власть в Англии
17:33 масонство как площадка координации элит
18:38 масоны и Великая французская революция
19:00 “свобода, равенство, братство” как масонский девиз
20:02 православие, самодержавие, народность как ответ
21:11 революции и масонская компонента
22:17 война за независимость США и Латинская Америка
23:25 декабристы, карбонарии и революции XIX века
24:50 масонство как форма буржуазной организации
26:13 первые ложи в России
27:00 Семилетняя война и двойная лояльность
28:03 Екатерина II, Новиков и страх заговора
29:19 Павел I и версия “измены братству”
30:46 Александр I и запрет тайных обществ
31:52 декабристы и подтверждение запрета при Николае I
32:47 Пушкин, Лермонтов и версии о масонском следе
34:05 Великий Восток народов России
35:08 запреты масонства как косвенный индикатор угрозы
35:37 папские буллы и позиция Ватикана
36:34 православные запреты
37:28 исламские запреты
37:57 Коминтерн и несовместимость коммунизма с масонством
39:22 Троцкий о масонстве как инструменте буржуазии
40:18 запреты в фашистских режимах
41:27 ложа P2 и план “демократического возрождения”
42:46 конспирологические версии о масонстве
43:12 масонство как площадка согласования интересов
44:03 сатанинский культ, альтернативная религия и гностика
45:09 неотамплиеры и иудейская версия управления
45:35 либеральный проект и западная сеть влияния
46:46 масонство как “церковь банкиров” и фильтр элит
47:48 почему нельзя всё тайное называть масонством
49:14 баварские иллюминаты и Адам Вейсгаупт
51:13 культ Минервы и связь с американской символикой
53:10 материнская ложа и легенда о Хираме
54:23 английская регулярная система
54:53 французская континентальная система
55:57 шотландский устав и символическое восхождение
56:43 немецкая и шведская системы
57:23 Мемфис-Мицраим и эзотерическая линия
58:30 кто из известных людей состоял в ложах
01:00:54 расколы внутри масонства
01:03:49 консерваторы, либералы и левые как линии внутри лож
01:04:31 философия камня и великого архитектора
01:06:16 отличие масонской и христианской парадигмы
01:07:18 Лео Таксиль, Люцифер и Бафомет
01:09:56 Рокфеллер и идея единого мира
01:11:52 финансовые круги и американская элита
01:13:12 мировая система и мировые элиты
01:15:09 исследование о связи банков и корпораций
01:16:39 масонство как историческая сборка сил
01:17:35 финал: тема есть, но важно не уйти в дурную конспирологию
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции масонство рассматривается не как готовая сенсация, а как тема на стыке истории, политики и конспирологии, где есть и реальные основания для анализа, и явные наслоения мифов. - Отправной точкой служит советский сюжет: в 1970-е тема масонов в контексте Февральской революции была не случайной, а поднималась при участии Андропова и КГБ. - Основная мысль: закулисные механизмы управления существуют, даже если официальная наука и публичный дискурс часто объявляют разговор о них маргинальным. - Лектор различает: - видимую и прозрачную власть, - видимую, но непрозрачную власть, - невидимую власть. - Масонство трактуется как одна из исторических форм координации элит, особенно в периоды политических кризисов и революций. - Подчеркивается, что масонские структуры были заметно связаны с рядом буржуазных революций: во Франции, США, Латинской Америке, Италии, Португалии, России и др. - В России масонская тема проявлялась в нескольких узловых точках: - XVIII век, - эпоха Новикова, - убийство Павла I, - запреты Александра I, - декабристы, - масонский след в Феврале 1917 года. - Лектор показывает, что масонство вызывало недоверие и запреты у самых разных сил: - у папства, - у православных иерархов, - у исламских стран, - у коммунистов, - у фашистских режимов. - Это важно: если столь разные идеологии видели в масонстве угрозу, значит оно воспринималось как внесистемная сила, не совпадающая полностью ни с одной традиционной доктриной. - Масонство не представлено как единое и простое явление: есть разные ветви и уставы: - английская регулярная, - французская/континентальная, - шотландский устав, - немецкие системы, - шведская, - Мемфис-Мицраим. - Лектор подчеркивает: не всякое тайное общество — масонство, и смешивать масонов, иллюминатов, розенкрейцеров, мартинистов и другие структуры некорректно. - Важная линия анализа — масонская философия: - человек как «необработанный камень», - мир как проект строительства, - великий архитектор как ключевой символ, - иерархия посвящения, - дозированное знание. - Эта модель противопоставляется христианской: - вместо Бога-Троицы — великий архитектор, - вместо Христа — иные символические фигуры, - вместо Церкви — ложа посвящённых, - вместо спасения — «обработка» человека как материала. - Лектор указывает на возможную связь масонства с либерально-секулярным проектом модерна, направленным против традиционной монархии и христианского миропорядка. - При этом он не сводит всё к примитивной схеме «масоны правят миром», а считает, что масонство, вероятно, не вершина глобального управления, а лишь один из его исторических инструментов. - Современная мировая система, по мысли лектора, предполагает наличие наднациональных элит, связанных финансами, медиа, институциями и сетями влияния. - В финале тема выходит за рамки истории и переходит к вопросу о квази-религии глобализма, где возможны антихристианские, даже сатанинские мотивы. - Практический вывод лектора: противостоять этому можно только через суверенитет, внутреннюю волю и отказ от полной зависимости от глобальных систем.
Подробный выводВ этом видео предлагается не столько рассказ о масонах как о «тайных хозяевах мира», сколько попытка восстановить интеллектуальную трезвость вокруг темы, которую обычно либо мифологизируют, либо высмеивают. И это, пожалуй, самый сильный момент лекции.
1. Главный нерв беседы — не масоны сами по себе, а проблема скрытого управленияЕсли отбросить внешний сюжет, разговор здесь на самом деле о более глубокой вещи: как устроена власть в сложных обществах. Официальная картина политики почти всегда слишком проста. Она показывает институты, выборы, партии, правительства — то есть фасад. Но, как и в психологии человека, фасад не исчерпывает реальности. Сознание говорит одно, а глубинные мотивации, страхи, привязанности и неосознанные сценарии делают другое. Так и в истории: видимые структуры могут быть лишь поверхностью, под которой действуют механизмы координации, отбора, влияния и согласования интересов. Лектор говорит именно об этом: - не всё управление прямое; - не всё осуществляется приказом; - огромную роль играют подбор кадров, контроль ресурсов, контроль дискурса, создание интеллектуальных ловушек. Это уже не экзотика, а обычная политическая социология. В этом смысле разговор о масонстве — только частный случай более широкой темы: кто и как формирует реальность до того, как она станет публичной.
2. Масонство показано как исторический инструмент сборки элитОдна из самых убедительных линий лекции — идея, что масонские ложи были удобной формой для сведения разных сил в одном пространстве. Если упростить: партии спорят публично, а договариваются часто непублично. Там, где идет борьба за смену режима, нужна площадка, где можно: - согласовывать тактику, - вырабатывать общий язык, - объединять людей разных взглядов против общего противника. Именно так лектор интерпретирует: - английский контекст XVIII века, - французскую революцию, - ряд европейских революций, - Февраль 1917 года в России. Такой подход выглядит более зрелым, чем примитивная схема «была одна тайная кнопка, и всё произошло». История сложнее. Обычно не бывает единственной причины. Но бывают структуры, позволяющие координировать разнородные силы. И масонство, по мысли автора, было именно такой структурой в эпоху перехода от традиционного общества к модерну. Это важное различие: не обязательно считать масонов всемогущими, чтобы признать их историческую значимость.
3. Особенно значима мысль о конфликте между традиционным порядком и новым секулярным миромЛекция фактически описывает масонство как часть цивилизационного перехода: - от сакральной монархии к светской политике, - от христианской вертикали к рационалистическому переустройству, - от общества спасения к обществу конструирования. Здесь очень чувствуется философская глубина темы. Христианство исходит из того, что человек не просто «материал для обработки», а личность, призванная к преображению в Боге. Масонская же символика, как ее трактует лектор, работает с иным образом: - человек — камень, - мир — стройка, - истина — не откровение, а посвящение, - путь — не спасение, а постепенное вхождение в скрытое знание. Это принципиально разные антропологии. И тут возникает почти экзистенциальный вопрос: мы живём в мире, где человека любят как тайну — или в мире, где его перерабатывают как материал? Эта тема сегодня особенно живая. Потому что современный технократический мир тоже всё чаще смотрит на человека как на объект настройки: - поведенческой, - биополитической, - цифровой, - когнитивной. В этом смысле рассуждение о масонстве неожиданно рифмуется с современностью. Исторические ложи могут уходить в тень, но сам принцип «посвящённые конструируют реальность для непосвящённых» никуда не исчез.
4. Ценен акцент на различении реального анализа и дешёвой конспирологииЛектор не раз предупреждает: тему легко утопить в абсурде. Это очень точное замечание. Когда в одно поле сваливают: - серьёзные архивные сюжеты, - реальные элитные сети, - псевдомистику, - фантастические домыслы, тема размывается и дискредитируется. Это известный механизм: чтобы не обсуждали нечто неудобное, достаточно окружить это карикатурами. В этом смысле беседа напоминает хороший научный принцип: не надо отрицать скрытые процессы только потому, что вокруг них много безумия. И правда, если есть: - тайная дипломатия, - лоббизм, - закрытые клубы, - корпоративные сети, - неформальные элитные связи, то почему сама идея непубличной координации должна считаться автоматически нелепой? Другое дело, что между осторожным выводом и паранойей — огромная дистанция. Лекция пытается удержаться на этой границе, хотя местами, конечно, переходит в более жёсткие оценочные зоны.
5. Сильная часть — показ многообразия масонстваПолезно, что в беседе подчеркивается: масонство неоднородно. Это не монолит. Есть разные уставы, линии, традиции, степени политизации и религиозности. Это важно, потому что человеческое мышление любит упрощать. Нам психологически легче поверить в один центр, один заговор, одну волю. Но реальные системы чаще напоминают не пирамиду, а сеть: - с конфликтами, - расколами, - конкурирующими группами, - различными интерпретациями общих символов. Так и нейросеть, если взять аналогию из другой области, не сводится к одной «команде» внутри себя. Она работает как множество взаимосвязанных слоёв, где итог возникает из сложного распределения ролей. Элитные системы часто устроены похоже: не один демиург, а набор узлов, центров, альянсов и соперничеств. Лектор это признаёт, и потому его картина выглядит убедительнее, чем примитивный миф о едином тайном штабе.
6. Наиболее спорный, но философски показательный блок — о сатанизме и квази-религии глобализмаФинальная часть беседы переходит из исторического анализа в область мировоззренческой интерпретации. Здесь лектор предполагает, что у глобалистских элит может быть не просто прагматическая, а квази-религиозная доктрина, враждебная христианству. Можно спорить о степени доказанности таких утверждений. И это честно нужно признать. Источниковая база здесь обычно намного слабее, чем в вопросах о политических сетях, революционных кружках или элитной координации. Но сам ход мысли заслуживает внимания. Почему? Потому что любая устойчивая элита рано или поздно вырабатывает не только интерес, но и метафизику своего интереса. Иначе говоря: - если группа претендует на управление миром, - на переработку человека, - на пересборку морали, - на отмену традиционных пределов, то ей нужна не просто политика, а новая картина добра и зла. В этом смысле идея «религии наоборот» не кажется бессмысленной. Когда зло перестаёт называть себя злом и начинает именовать себя освобождением, светом, прогрессом, эмансипацией — мы сталкиваемся не только с политикой, но и с духовной инверсией. История XX и XXI веков знает немало таких перевёртышей.
7. Практический итог лекции — суверенитет начинается не только с государства, но и с внутренней позицииВажнейшая мысль в финале: зависимость делает управляемым. Это верно и для стран, и для людей. Если человек: - психологически зависим от чужого одобрения, - интеллектуально зависим от чужой повестки, - материально зависим от чужой системы, то он теряет субъектность. Если государство: - зависит от чужих финансов, - технологий, - платформ, - каналов коммуникации, то его свобода тоже становится условной. Это очень практичный вывод. И он шире темы масонства. Лекция в конечном счёте говорит не о тайных обществах, а о старом принципе: кто не строит свою систему, тот живёт внутри чужой. Здесь можно увидеть почти йогическую дисциплину в политическом масштабе: осознанность каждого действия, отказ от автоматизма, внимание к тому, через что тобой управляют. Не из страха, а из трезвости.
8. Общая оценкаСодержательно беседа строится на трёх слоях: 1. Исторический слой — масонство как реальный фактор политической истории. 2. Политологический слой — масонство как пример непубличной координации элит. 3. Мировоззренческий слой — масонство как симптом более глубокой борьбы за образ человека и мира. Самая сильная сторона лекции — попытка вернуть теме серьезность, не растворяя её ни в насмешке, ни в дешёвом сенсационализме. Самая слабая — местами переход от исторических данных к очень широким метафизическим выводам происходит быстрее, чем хотелось бы. Но и это, возможно, часть жанра: история здесь служит не только реконструкции прошлого, но и предупреждению о настоящем.
Итог в одной формулеВ данной лекции масонство представлено не как сказка о всемогущем заговоре, а как историческая форма скрытой координации элит, сыгравшая заметную роль в разрушении традиционного порядка и становлении модерного, секулярного мира; при этом современное глобальное управление мыслится уже шире масонства — как сеть наднациональных сил со своей идеологией, своими механизмами отбора и, возможно, своей квази-религиозной верой. И здесь возникает уже не только исторический, но и личный вопрос: если истина о мире всегда частично скрыта, то по каким признакам мы отличаем трезвое распознавание реальности от соблазна видеть во всём только тень заговора?