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Историк Вардан Багдасарян разбирает масонство без ухода в бытовую конспирологию. Андропов лично поручил продвигать книгу о роли масонских структур в феврале 1917 года — члены Великого Востока народов России потом оказались на ключевых постах Временного правительства. Ложа P2 не занималась мистикой — у неё был конкретный план демократического возрождения с именами на посты. Масонство запрещали все: Ватикан православная церковь исламские власти Коминтерн и фашистские режимы — Багдасарян объясняет что это говорит об угрозе которую они видели. И главный тезис: важно отделить исторически обоснованный анализ от дурной конспирологии.

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Таймкоды:

00:00 Вардан Багдасарян о теме масонства

00:53 Николай Яковлев, Андропов и книга “1 августа 1914”

02:17 масоны и Временное правительство

03:54 Первая мировая и “удар в спину”

05:07 зачем Андропов продвигал масонскую тему

05:50 запрет на конспирологию и маргинализация темы

06:56 публичная и непубличная политика

07:31 механизмы латентного управления

08:29 ложа P2 и идея “поставить своих”

09:32 управление через дискурс и стратегические ловушки

10:23 видимая и невидимая власть

12:33 тайное знание и ступени посвящения

14:50 политический контекст появления масонства

15:43 Лондонская ложа 1717 года

16:09 якобиты, ганноверцы и борьба за власть в Англии

17:33 масонство как площадка координации элит

18:38 масоны и Великая французская революция

19:00 “свобода, равенство, братство” как масонский девиз

20:02 православие, самодержавие, народность как ответ

21:11 революции и масонская компонента

22:17 война за независимость США и Латинская Америка

23:25 декабристы, карбонарии и революции XIX века

24:50 масонство как форма буржуазной организации

26:13 первые ложи в России

27:00 Семилетняя война и двойная лояльность

28:03 Екатерина II, Новиков и страх заговора

29:19 Павел I и версия “измены братству”

30:46 Александр I и запрет тайных обществ

31:52 декабристы и подтверждение запрета при Николае I

32:47 Пушкин, Лермонтов и версии о масонском следе

34:05 Великий Восток народов России

35:08 запреты масонства как косвенный индикатор угрозы

35:37 папские буллы и позиция Ватикана

36:34 православные запреты

37:28 исламские запреты

37:57 Коминтерн и несовместимость коммунизма с масонством

39:22 Троцкий о масонстве как инструменте буржуазии

40:18 запреты в фашистских режимах

41:27 ложа P2 и план “демократического возрождения”

42:46 конспирологические версии о масонстве

43:12 масонство как площадка согласования интересов

44:03 сатанинский культ, альтернативная религия и гностика

45:09 неотамплиеры и иудейская версия управления

45:35 либеральный проект и западная сеть влияния

46:46 масонство как “церковь банкиров” и фильтр элит

47:48 почему нельзя всё тайное называть масонством

49:14 баварские иллюминаты и Адам Вейсгаупт

51:13 культ Минервы и связь с американской символикой

53:10 материнская ложа и легенда о Хираме

54:23 английская регулярная система

54:53 французская континентальная система

55:57 шотландский устав и символическое восхождение

56:43 немецкая и шведская системы

57:23 Мемфис-Мицраим и эзотерическая линия

58:30 кто из известных людей состоял в ложах

01:00:54 расколы внутри масонства

01:03:49 консерваторы, либералы и левые как линии внутри лож

01:04:31 философия камня и великого архитектора

01:06:16 отличие масонской и христианской парадигмы

01:07:18 Лео Таксиль, Люцифер и Бафомет

01:09:56 Рокфеллер и идея единого мира

01:11:52 финансовые круги и американская элита

01:13:12 мировая система и мировые элиты

01:15:09 исследование о связи банков и корпораций

01:16:39 масонство как историческая сборка сил

01:17:35 финал: тема есть, но важно не уйти в дурную конспирологию

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