Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

МАСОНЫ: ракурс масонской конспирологии | Вардан Багдасарян

10 0
Переслано от: Книжный День

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru: https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Историк Вардан Багдасарян разбирает масонство без ухода в бытовую конспирологию. Андропов лично поручил продвигать книгу о роли масонских структур в феврале 1917 года — члены Великого Востока народов России потом оказались на ключевых постах Временного правительства. Ложа P2 не занималась мистикой — у неё был конкретный план демократического возрождения с именами на посты. Масонство запрещали все: Ватикан православная церковь исламские власти Коминтерн и фашистские режимы — Багдасарян объясняет что это говорит об угрозе которую они видели. И главный тезис: важно отделить исторически обоснованный анализ от дурной конспирологии.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

Таймкоды:
00:00 Вардан Багдасарян о теме масонства
00:53 Николай Яковлев, Андропов и книга “1 августа 1914”
02:17 масоны и Временное правительство
03:54 Первая мировая и “удар в спину”
05:07 зачем Андропов продвигал масонскую тему
05:50 запрет на конспирологию и маргинализация темы
06:56 публичная и непубличная политика
07:31 механизмы латентного управления
08:29 ложа P2 и идея “поставить своих”
09:32 управление через дискурс и стратегические ловушки
10:23 видимая и невидимая власть
12:33 тайное знание и ступени посвящения
14:50 политический контекст появления масонства
15:43 Лондонская ложа 1717 года
16:09 якобиты, ганноверцы и борьба за власть в Англии
17:33 масонство как площадка координации элит
18:38 масоны и Великая французская революция
19:00 “свобода, равенство, братство” как масонский девиз
20:02 православие, самодержавие, народность как ответ
21:11 революции и масонская компонента
22:17 война за независимость США и Латинская Америка
23:25 декабристы, карбонарии и революции XIX века
24:50 масонство как форма буржуазной организации
26:13 первые ложи в России
27:00 Семилетняя война и двойная лояльность
28:03 Екатерина II, Новиков и страх заговора
29:19 Павел I и версия “измены братству”
30:46 Александр I и запрет тайных обществ
31:52 декабристы и подтверждение запрета при Николае I
32:47 Пушкин, Лермонтов и версии о масонском следе
34:05 Великий Восток народов России
35:08 запреты масонства как косвенный индикатор угрозы
35:37 папские буллы и позиция Ватикана
36:34 православные запреты
37:28 исламские запреты
37:57 Коминтерн и несовместимость коммунизма с масонством
39:22 Троцкий о масонстве как инструменте буржуазии
40:18 запреты в фашистских режимах
41:27 ложа P2 и план “демократического возрождения”
42:46 конспирологические версии о масонстве
43:12 масонство как площадка согласования интересов
44:03 сатанинский культ, альтернативная религия и гностика
45:09 неотамплиеры и иудейская версия управления
45:35 либеральный проект и западная сеть влияния
46:46 масонство как “церковь банкиров” и фильтр элит
47:48 почему нельзя всё тайное называть масонством
49:14 баварские иллюминаты и Адам Вейсгаупт
51:13 культ Минервы и связь с американской символикой
53:10 материнская ложа и легенда о Хираме
54:23 английская регулярная система
54:53 французская континентальная система
55:57 шотландский устав и символическое восхождение
56:43 немецкая и шведская системы
57:23 Мемфис-Мицраим и эзотерическая линия
58:30 кто из известных людей состоял в ложах
01:00:54 расколы внутри масонства
01:03:49 консерваторы, либералы и левые как линии внутри лож
01:04:31 философия камня и великого архитектора
01:06:16 отличие масонской и христианской парадигмы
01:07:18 Лео Таксиль, Люцифер и Бафомет
01:09:56 Рокфеллер и идея единого мира
01:11:52 финансовые круги и американская элита
01:13:12 мировая система и мировые элиты
01:15:09 исследование о связи банков и корпораций
01:16:39 масонство как историческая сборка сил
01:17:35 финал: тема есть, но важно не уйти в дурную конспирологию

#ВарданБагдасарян #масоны #масонство #конспирология #история #Февраль1917 #Андропов #Яковлев #ВеликийВосток #ложаP2 #тайныеобщества #глобальныеэлиты #революции #политика #историяРоссии

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции масонство рассматривается не как готовая сенсация, а как тема на стыке истории, политики и конспирологии, где есть и реальные основания для анализа, и явные наслоения мифов. - Отправной точкой служит советский сюжет: в 1970-е тема масонов в контексте Февральской революции была не случайной, а поднималась при участии Андропова и КГБ. - Основная мысль: закулисные механизмы управления существуют, даже если официальная наука и публичный дискурс часто объявляют разговор о них маргинальным. - Лектор различает: - видимую и прозрачную власть, - видимую, но непрозрачную власть, - невидимую власть. - Масонство трактуется как одна из исторических форм координации элит, особенно в периоды политических кризисов и революций. - Подчеркивается, что масонские структуры были заметно связаны с рядом буржуазных революций: во Франции, США, Латинской Америке, Италии, Португалии, России и др. - В России масонская тема проявлялась в нескольких узловых точках: - XVIII век, - эпоха Новикова, - убийство Павла I, - запреты Александра I, - декабристы, - масонский след в Феврале 1917 года. - Лектор показывает, что масонство вызывало недоверие и запреты у самых разных сил: - у папства, - у православных иерархов, - у исламских стран, - у коммунистов, - у фашистских режимов. - Это важно: если столь разные идеологии видели в масонстве угрозу, значит оно воспринималось как внесистемная сила, не совпадающая полностью ни с одной традиционной доктриной. - Масонство не представлено как единое и простое явление: есть разные ветви и уставы: - английская регулярная, - французская/континентальная, - шотландский устав, - немецкие системы, - шведская, - Мемфис-Мицраим. - Лектор подчеркивает: не всякое тайное общество — масонство, и смешивать масонов, иллюминатов, розенкрейцеров, мартинистов и другие структуры некорректно. - Важная линия анализа — масонская философия: - человек как «необработанный камень», - мир как проект строительства, - великий архитектор как ключевой символ, - иерархия посвящения, - дозированное знание. - Эта модель противопоставляется христианской: - вместо Бога-Троицы — великий архитектор, - вместо Христа — иные символические фигуры, - вместо Церкви — ложа посвящённых, - вместо спасения — «обработка» человека как материала. - Лектор указывает на возможную связь масонства с либерально-секулярным проектом модерна, направленным против традиционной монархии и христианского миропорядка. - При этом он не сводит всё к примитивной схеме «масоны правят миром», а считает, что масонство, вероятно, не вершина глобального управления, а лишь один из его исторических инструментов. - Современная мировая система, по мысли лектора, предполагает наличие наднациональных элит, связанных финансами, медиа, институциями и сетями влияния. - В финале тема выходит за рамки истории и переходит к вопросу о квази-религии глобализма, где возможны антихристианские, даже сатанинские мотивы. - Практический вывод лектора: противостоять этому можно только через суверенитет, внутреннюю волю и отказ от полной зависимости от глобальных систем.

Подробный вывод

В этом видео предлагается не столько рассказ о масонах как о «тайных хозяевах мира», сколько попытка восстановить интеллектуальную трезвость вокруг темы, которую обычно либо мифологизируют, либо высмеивают. И это, пожалуй, самый сильный момент лекции.

1. Главный нерв беседы — не масоны сами по себе, а проблема скрытого управления

Если отбросить внешний сюжет, разговор здесь на самом деле о более глубокой вещи: как устроена власть в сложных обществах. Официальная картина политики почти всегда слишком проста. Она показывает институты, выборы, партии, правительства — то есть фасад. Но, как и в психологии человека, фасад не исчерпывает реальности. Сознание говорит одно, а глубинные мотивации, страхи, привязанности и неосознанные сценарии делают другое. Так и в истории: видимые структуры могут быть лишь поверхностью, под которой действуют механизмы координации, отбора, влияния и согласования интересов. Лектор говорит именно об этом: - не всё управление прямое; - не всё осуществляется приказом; - огромную роль играют подбор кадров, контроль ресурсов, контроль дискурса, создание интеллектуальных ловушек. Это уже не экзотика, а обычная политическая социология. В этом смысле разговор о масонстве — только частный случай более широкой темы: кто и как формирует реальность до того, как она станет публичной.

2. Масонство показано как исторический инструмент сборки элит

Одна из самых убедительных линий лекции — идея, что масонские ложи были удобной формой для сведения разных сил в одном пространстве. Если упростить: партии спорят публично, а договариваются часто непублично. Там, где идет борьба за смену режима, нужна площадка, где можно: - согласовывать тактику, - вырабатывать общий язык, - объединять людей разных взглядов против общего противника. Именно так лектор интерпретирует: - английский контекст XVIII века, - французскую революцию, - ряд европейских революций, - Февраль 1917 года в России. Такой подход выглядит более зрелым, чем примитивная схема «была одна тайная кнопка, и всё произошло». История сложнее. Обычно не бывает единственной причины. Но бывают структуры, позволяющие координировать разнородные силы. И масонство, по мысли автора, было именно такой структурой в эпоху перехода от традиционного общества к модерну. Это важное различие: не обязательно считать масонов всемогущими, чтобы признать их историческую значимость.

3. Особенно значима мысль о конфликте между традиционным порядком и новым секулярным миром

Лекция фактически описывает масонство как часть цивилизационного перехода: - от сакральной монархии к светской политике, - от христианской вертикали к рационалистическому переустройству, - от общества спасения к обществу конструирования. Здесь очень чувствуется философская глубина темы. Христианство исходит из того, что человек не просто «материал для обработки», а личность, призванная к преображению в Боге. Масонская же символика, как ее трактует лектор, работает с иным образом: - человек — камень, - мир — стройка, - истина — не откровение, а посвящение, - путь — не спасение, а постепенное вхождение в скрытое знание. Это принципиально разные антропологии. И тут возникает почти экзистенциальный вопрос: мы живём в мире, где человека любят как тайну — или в мире, где его перерабатывают как материал? Эта тема сегодня особенно живая. Потому что современный технократический мир тоже всё чаще смотрит на человека как на объект настройки: - поведенческой, - биополитической, - цифровой, - когнитивной. В этом смысле рассуждение о масонстве неожиданно рифмуется с современностью. Исторические ложи могут уходить в тень, но сам принцип «посвящённые конструируют реальность для непосвящённых» никуда не исчез.

4. Ценен акцент на различении реального анализа и дешёвой конспирологии

Лектор не раз предупреждает: тему легко утопить в абсурде. Это очень точное замечание. Когда в одно поле сваливают: - серьёзные архивные сюжеты, - реальные элитные сети, - псевдомистику, - фантастические домыслы, тема размывается и дискредитируется. Это известный механизм: чтобы не обсуждали нечто неудобное, достаточно окружить это карикатурами. В этом смысле беседа напоминает хороший научный принцип: не надо отрицать скрытые процессы только потому, что вокруг них много безумия. И правда, если есть: - тайная дипломатия, - лоббизм, - закрытые клубы, - корпоративные сети, - неформальные элитные связи, то почему сама идея непубличной координации должна считаться автоматически нелепой? Другое дело, что между осторожным выводом и паранойей — огромная дистанция. Лекция пытается удержаться на этой границе, хотя местами, конечно, переходит в более жёсткие оценочные зоны.

5. Сильная часть — показ многообразия масонства

Полезно, что в беседе подчеркивается: масонство неоднородно. Это не монолит. Есть разные уставы, линии, традиции, степени политизации и религиозности. Это важно, потому что человеческое мышление любит упрощать. Нам психологически легче поверить в один центр, один заговор, одну волю. Но реальные системы чаще напоминают не пирамиду, а сеть: - с конфликтами, - расколами, - конкурирующими группами, - различными интерпретациями общих символов. Так и нейросеть, если взять аналогию из другой области, не сводится к одной «команде» внутри себя. Она работает как множество взаимосвязанных слоёв, где итог возникает из сложного распределения ролей. Элитные системы часто устроены похоже: не один демиург, а набор узлов, центров, альянсов и соперничеств. Лектор это признаёт, и потому его картина выглядит убедительнее, чем примитивный миф о едином тайном штабе.

6. Наиболее спорный, но философски показательный блок — о сатанизме и квази-религии глобализма

Финальная часть беседы переходит из исторического анализа в область мировоззренческой интерпретации. Здесь лектор предполагает, что у глобалистских элит может быть не просто прагматическая, а квази-религиозная доктрина, враждебная христианству. Можно спорить о степени доказанности таких утверждений. И это честно нужно признать. Источниковая база здесь обычно намного слабее, чем в вопросах о политических сетях, революционных кружках или элитной координации. Но сам ход мысли заслуживает внимания. Почему? Потому что любая устойчивая элита рано или поздно вырабатывает не только интерес, но и метафизику своего интереса. Иначе говоря: - если группа претендует на управление миром, - на переработку человека, - на пересборку морали, - на отмену традиционных пределов, то ей нужна не просто политика, а новая картина добра и зла. В этом смысле идея «религии наоборот» не кажется бессмысленной. Когда зло перестаёт называть себя злом и начинает именовать себя освобождением, светом, прогрессом, эмансипацией — мы сталкиваемся не только с политикой, но и с духовной инверсией. История XX и XXI веков знает немало таких перевёртышей.

7. Практический итог лекции — суверенитет начинается не только с государства, но и с внутренней позиции

Важнейшая мысль в финале: зависимость делает управляемым. Это верно и для стран, и для людей. Если человек: - психологически зависим от чужого одобрения, - интеллектуально зависим от чужой повестки, - материально зависим от чужой системы, то он теряет субъектность. Если государство: - зависит от чужих финансов, - технологий, - платформ, - каналов коммуникации, то его свобода тоже становится условной. Это очень практичный вывод. И он шире темы масонства. Лекция в конечном счёте говорит не о тайных обществах, а о старом принципе: кто не строит свою систему, тот живёт внутри чужой. Здесь можно увидеть почти йогическую дисциплину в политическом масштабе: осознанность каждого действия, отказ от автоматизма, внимание к тому, через что тобой управляют. Не из страха, а из трезвости.

8. Общая оценка

Содержательно беседа строится на трёх слоях: 1. Исторический слой — масонство как реальный фактор политической истории. 2. Политологический слой — масонство как пример непубличной координации элит. 3. Мировоззренческий слой — масонство как симптом более глубокой борьбы за образ человека и мира. Самая сильная сторона лекции — попытка вернуть теме серьезность, не растворяя её ни в насмешке, ни в дешёвом сенсационализме. Самая слабая — местами переход от исторических данных к очень широким метафизическим выводам происходит быстрее, чем хотелось бы. Но и это, возможно, часть жанра: история здесь служит не только реконструкции прошлого, но и предупреждению о настоящем.

Итог в одной формуле

В данной лекции масонство представлено не как сказка о всемогущем заговоре, а как историческая форма скрытой координации элит, сыгравшая заметную роль в разрушении традиционного порядка и становлении модерного, секулярного мира; при этом современное глобальное управление мыслится уже шире масонства — как сеть наднациональных сил со своей идеологией, своими механизмами отбора и, возможно, своей квази-религиозной верой. И здесь возникает уже не только исторический, но и личный вопрос: если истина о мире всегда частично скрыта, то по каким признакам мы отличаем трезвое распознавание реальности от соблазна видеть во всём только тень заговора?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/b6559df37ede7efad23dc82e23c9fbe4/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
АРХИВЫ АНДРОПОВА: Что спецслужбы знали о масонском следе | Вардан Багдасарян
Иллюминаты — правящие миром? Или лекарство от конспирологии!
ИЛЛЮЗИЯ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: Как масоны присвоили бренд тамплиеров | Фёдор Лисицын
Масонские посольства иллюминатов
Иллюминаты — правящие миром? Или лекарство от конспирологии!-2
Масоны правят бал в Украине
Миф о ЗОЛОТОМ ВЕКЕ в русской масонской литературе XVIII столетия
Масонская Украина

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru