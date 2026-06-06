Ироничная народная история о человеке, который всю жизнь ходил кривыми дорогами, но однажды всё-таки решил строить свой мостик к Небу — без пафоса, без святости, по-деревенски, с гармошкой за спиной и ложками в руках.

Здесь есть и дворовой фольклор, и самоирония, и немного хмельной философии. Песня о тех, кто не стал праведником, но всё-таки пытается стать человеком.



Авторский текст

Аранжировка: Suno

Слушать аудио: https://suno.com/s/GqaeGShE6qKTjPSr

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=VQar-jl20Gg

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/c74874e1e8e5ac9edaf33f349e720649/

Текст песни:

Чижик-пыжик

В миноре я теперь дышу,

Хоть и живу ещё в мажоре.

В кармане ножик не ношу

И выкину его уж вскоре.

Как вышло так – не знаю сам,

Пути ведь неисповедимы,

Кладу поклоны Небесам

И не ворую ночью сливы.

Их есть ещё кому украсть –

Не извелись лихие братцы,

Которые тут держат масть

И понапрасну не постятся!

Да ведь и я, и то сказать,

Какой с меня уж к чёрту постник.

Но, век свободы не видать,

Я строю свой на Небо мостик!

И пусть до Неба далеко,

Пускай не все забиты сваи,

Но на душе уже легко.

Ещё бы из калёной стали

Ей клетка эта ни была

И ни стоял у врат привратник,

Ни говорил: “Придёт пора,

Ну, а пока набрось-ка ватник…

Угрейся им пока, сынок,

Он для тебя пока-что ближе

А путь – не близок не далёк.

Будь похитрее, чижик-пыжик”.

И так лукаво поглядит,

Как будто много понимает

А в сердце, как и ты, бандит

И испытать тебя желает.

В миноре я теперь дышу,

Хоть и живу ещё в мажоре.

В кармане ножик не ношу

И выкину его уж вскоре.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.