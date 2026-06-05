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00:00 ЗАБУДЬТЕ про Европу! В России произошел Топливный КОЛЛАПС?!

00:39 Атаки Украины на НПЗ: почему горят российские нефтебазы

01:41 Дефицит бензина в Крыму: что обещал Аксенов?

02:23 Запасы нефтепродуктов: почему зимой не накопили топливо к сезону

02:52 Не заводы, а логистика: реальная причина перебоев с топливом

03:22 Нет схемы размещения АЗС: что скрывают российские нефтебазы

04:07 Частные АЗС и биржа: кто на самом деле владеет заправками в Крыму

05:12 Из чего складывается цена бензина: путь от скважины до бака

08:09 Монополия РЖД: как организационная неразбериха душит поставки

09:07 РЖД против Транснефти: чему учит реальная конкуренция

09:55 Энергостратегия РФ до 2050: почему документ устарел?

10:40 Полномочия Минэнерго: рынок решает или «рынок нас порешит»?

11:11 Запрет экспорта авиакеросина: ответные санкции России

12:09 Крах авиации Европы: катастрофические последствия от РФ

13:19 Европа притихла: хватит ли топлива на сезон отпусков

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