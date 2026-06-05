Забудьте про Европу! В России начался мощнейший топливный кризис?
Легендарные тюменские наушники-рекордсмены CaseGuru CGPods – https://cgpods.ru/geo26. Промокод GEO26 на скидку до 1000 руб. ТГ-блог – https://t.me/cg_pods. Пока все российские СМИ обсуждают проблемы Европы, внутри России назревает беспрецедентный дефицит топлива. Борис Марцинкевич раскрывает реальные причины надвигающегося дефицита бензина в Крыму и анализирует последствия участившихся атак БПЛА Украины на российские НПЗ. Вы узнаете, почему монополия РЖД не справляется с логистикой нефтепродуктов и какие скрытые угрозы таит в себе энергетическая стратегия России. Почему цены на бензин и дизель стремительно летят вверх, а в некоторых регионах автомобилисты уже сталкиваются с пустыми заправками? Подробнее в новом видео
00:00 ЗАБУДЬТЕ про Европу! В России произошел Топливный КОЛЛАПС?!
00:39 Атаки Украины на НПЗ: почему горят российские нефтебазы
01:41 Дефицит бензина в Крыму: что обещал Аксенов?
02:23 Запасы нефтепродуктов: почему зимой не накопили топливо к сезону
02:52 Не заводы, а логистика: реальная причина перебоев с топливом
03:22 Нет схемы размещения АЗС: что скрывают российские нефтебазы
04:07 Частные АЗС и биржа: кто на самом деле владеет заправками в Крыму
05:12 Из чего складывается цена бензина: путь от скважины до бака
08:09 Монополия РЖД: как организационная неразбериха душит поставки
09:07 РЖД против Транснефти: чему учит реальная конкуренция
09:55 Энергостратегия РФ до 2050: почему документ устарел?
10:40 Полномочия Минэнерго: рынок решает или «рынок нас порешит»?
11:11 Запрет экспорта авиакеросина: ответные санкции России
12:09 Крах авиации Европы: катастрофические последствия от РФ
13:19 Европа притихла: хватит ли топлива на сезон отпусков
14:09 Подписка и поддержка канала
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #россия #украина #сша #путин #политика #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #news
Реклама. ИП Боков В.А., ИНН 860231222547, erid: 2W5zFG91gMX
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается не столько дефицит топлива в России как таковой, сколько сбои в логистике, хранении и организации поставок, особенно на примере Крыма. - Ограничения на свободную продажу бензина в Крыму трактуются как следствие неподготовленности инфраструктуры и слабого управления запасами, а не полного обрушения нефтяной системы. - Авторы подчеркивают, что страна живет в условиях, близких к военным, а значит, для топливной отрасли нужна иная дисциплина тыла: защита НПЗ, учет рисков, резервирование, оперативное управление. - Одна из центральных претензий — отсутствие полноценной системной картины по нефтебазам: где они находятся, в каком состоянии, каковы их реальные мощности и пропускная способность. - В Крыму проблема, по мнению спикеров, связана с тем, что не был заранее создан достаточный запас топлива, хотя сезонный рост спроса там предсказуем. - Отмечается, что в регионе нет крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний на АЗС, а рынок завязан на частных независимых сетях, которые закупают топливо через биржу и посредников. - Высокая цена топлива объясняется длинной цепочкой от добычи до заправочного пистолета, где каждое звено добавляет свою маржу. - Существенный фактор риска — монополизация транспортировки нефтепродуктов РЖД и слабое развитие альтернатив, прежде всего речной логистики. - Авторы считают, что конкуренция в транспортировке могла бы повысить устойчивость и снизить издержки. - Критике подвергаются государственные стратегические документы: они названы оторванными от реальности и быстро устаревающими, тогда как практические проблемы распределения и хранения остаются нерешенными. - Отдельно обсуждается прекращение экспорта авиакеросина: это подается как мера в пользу внутренних потребностей и одновременно как косвенный сигнал Европе. - Логика такова: дружественные страны и перевозчики, использующие российское воздушное пространство, вероятно, будут обеспечиваться топливом, а недружественные — столкнутся с дополнительными трудностями.
Подробный выводВ данной лекции проводится важное различие между реальным системным кризисом производства и кризисом управления. Это не одно и то же, хотя в публичном поле они часто сливаются в одну паническую картину. Когда человек видит пустую заправку, для него это уже "топливный кризис". И на уровне бытовой правды он не ошибается: если топлива нельзя купить здесь и сейчас, значит, кризис уже случился. Но на макроуровне вопрос глубже: топлива может быть достаточно в стране в целом, но недостаточно в конкретной точке в нужный момент. Тогда проблема не в недрах, а в устройстве системы. Именно эту мысль авторы видео пытаются донести. Они не утверждают, что российская нефтяная отрасль разрушена. Напротив, их позиция сводится к тому, что основная уязвимость — организационная: слабая координация, нехватка резервов, непрозрачность инфраструктуры хранения, логистические узкие места, запоздалая реакция на очевидные угрозы. Это очень характерная для больших систем проблема. В инженерии есть простой принцип: надежность определяется не только мощностью, но и числом слабых звеньев. Можно добывать много нефти, перерабатывать достаточно бензина, но если: - НПЗ плохо защищены, - доставка завязана почти на одного перевозчика, - нефтебазы не подготовлены, - сезонность спроса учитывается формально, - локальные власти не управляют запасами заранее, то система становится похожа на организм с сильным сердцем, но слабым кровообращением. Сердце качает кровь, а конечности мерзнут. Формально ресурс есть, practically — его нет там, где он нужен.
Что в аргументации выглядит убедительно1. Крым как пример предсказуемого спроса Мысль о том, что Крым — сезонный регион и там можно было заранее накопить запасы, звучит рационально. Это как с водой перед засухой: если известно, что летом будет пик потребления, то отсутствие резервов выглядит не как трагическая неожиданность, а как управленческий просчет. 2. Различие между дефицитом и логистическим сбоем Это, пожалуй, ключевой тезис. Он трезвый. В любой сложной экономике сбой поставок не обязательно означает недостаток производства. Иногда проблема именно в том, что система распределения живет по инерции мирного времени, тогда как внешняя среда уже изменилась. 3. Критика избыточной веры в "рынок все решит" Здесь авторы затрагивают глубокую тему. Рынок хорошо работает в стабильной среде, когда риски распределены и прогнозируемы. Но в стрессовых условиях — санкции, военные угрозы, атаки на инфраструктуру — чисто рыночная логика может запаздывать. Бизнес не всегда строит резервы, если это уменьшает текущую прибыль. А государство не всегда вовремя вмешивается, потому что привыкло мыслить стратегиями на бумаге, а не оперативными схемами снабжения. В этом смысле рынок и государство здесь не враги, а два инструмента, которые должны быть сбалансированы. 4. Проблема транспортной монополии Мысль о том, что отсутствие конкуренции расслабляет систему, тоже выглядит правдоподобно. Это почти универсальный закон: когда у канала доставки нет альтернативы, устойчивость снижается. Не потому что люди плохие, а потому что монополия по природе делает систему менее гибкой.
Где стоит сохранять критическую дистанциюПри этом беседа не лишена эмоциональных и политически окрашенных пассажей. А значит, важно отделять аналитическое ядро от риторической оболочки. 1. Заголовок про "мощнейший кризис" скорее драматизирует Судя по содержанию, сами спикеры скорее говорят не о тотальном коллапсе, а о серьезных региональных и структурных проблемах. То есть название видео сильнее, чем фактический вывод беседы. 2. Не хватает конкретных данных В разговоре много логичных предположений, но мало точных цифр: - каков реальный объем запасов, - насколько сократились поставки, - какие именно мощности хранения доступны, - какова доля логистических потерь, - насколько системна проблема по регионам. Без этого часть выводов остается на уровне вероятной интерпретации. А интерпретация — это всегда смесь факта и рамки, через которую на факт смотрят. 3. Тема экспорта авиакеросина подана и как хозяйственная мера, и как геополитический намек Это возможно, но здесь уже начинается зона смыслов, а не только экономики. Государства часто принимают одно решение сразу в нескольких логиках: внутреннее снабжение, ценовой баланс, политический сигнал. Но когда любой хозяйственный шаг начинают трактовать как шахматный ход против Европы, есть риск переоценить степень сознательной многоходовости.
Более глубокий смысл беседыНа мой взгляд, в этом видео звучит не только разговор о бензине. Это разговор о несовпадении реальности и представлений о ней. Люди часто думают: если страна ресурсная, значит, с топливом все будет автоматически хорошо. Но наличие ресурса не равно наличию порядка. Нефть в недрах — это еще не бензин в баке. Между ними огромная цепочка: добыча, переработка, биржа, вагоны, маршруты, емкости, охрана, сезонность, управление рисками. Это важный философский момент. Мы идеализируем "обладание" и недооцениваем "организацию". Так бывает не только в энергетике. Человек может обладать талантом, но не уметь организовать жизнь. Государство может обладать ресурсами, но не выстроить систему. Влюбленный может обладать сильным чувством, но любить не реального человека, а свой идеализированный образ. Истина здесь всегда отрезвляет: реальность решается не намерением, а устройством процессов. Именно поэтому тезис авторов о необходимости дисциплины звучит не просто бюрократически, а экзистенциально. Дисциплина — это не скучное слово. Это способ признать, что мир не обязан подстраиваться под наши ожидания. Если риск очевиден, а защита не создана, то проблема не в судьбе, а в слепом пятне сознания.
ИтогГлавный вывод такой: - В беседе не доказан тотальный топливный кризис в России, но довольно убедительно описан кризис управляемости отдельных участков топливной системы. - Проблема представлена как сочетание: - слабого резервирования, - недостаточного контроля над нефтебазами, - уязвимой логистики, - транспортной монополии, - запоздалой адаптации к новым рискам. - Наиболее разумная интерпретация сказанного: речь идет не о конце нефтяной отрасли, а о том, что в условиях давления и нестабильности старая инерционная модель снабжения перестает быть надежной. - И если ничего не менять, локальные сбои могут становиться чаще, а из частных проблем постепенно складывается уже системный кризис. То есть паника, вероятно, преждевременна, но самоуспокоение — еще опаснее. Иногда катастрофа начинается не с пустых резервуаров, а с пустоты в управленческом воображении: когда все знают о риске, но никто не перестраивает систему заранее. И здесь возникает более широкий вопрос: что на самом деле делает систему устойчивой — объем ресурсов или способность трезво видеть реальность и действовать на шаг вперед?