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Историк Евгений Спицын рассказывает о Дмитрии Шепилове — человеке которого помнят только по издевательской формуле а за ней стоит биография другого масштаба. Прокурор Якутии в 21 год доброволец московского ополчения генерал-майор с семью орденами главный редактор Правды и министр иностранных дел СССР. Шепилов развернул советскую политику от Израиля к арабскому миру встретился с Насером и согласовал поставки оружия Египту. Ультиматум Булганина во время Суэцкого кризиса сработал потому что США тоже хотели добить Британскую империю. Хрущёв принял его доктрину — а потом вычеркнул Шепилова из истории когда тот примкнул к антипартийной группе.

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Таймкоды:

00:00 Игорь Шишкин представляет Евгения Спицына

00:11 поздравление Спицына с государственной наградой

00:40 как пишется серьёзная историческая книга

06:03 тема выпуска: Дмитрий Шепилов

07:17 Шепилов как доброволец московского ополчения

09:34 прокурор Якутии в 21 год

11:33 Шепилов, НЭП и строительство социализма

13:32 Шепилов уходит на фронт добровольцем

14:22 военная карьера и путь до генерал-майора

15:20 семь боевых орденов Шепилова

16:58 Жданов, Агитпроп и высшие партийные школы

18:59 Шепилов во главе газеты “Правда”

20:35 почему Сталин сделал его главным редактором

22:04 первая стычка с Хрущёвым

24:41 поездка в Египет и встреча с Насером

26:19 советские поставки оружия Египту

28:47 доктрина Шепилова

32:37 поворот от Израиля к арабским странам

34:49 Коминтерн, Рузвельт и внешний отдел ЦК

36:37 Шепилов становится секретарём ЦК

39:23 почему Хрущёв заменил Молотова Шепиловым

40:18 Шепилов становится министром иностранных дел

41:25 Асуанская плотина и кредит Египту

42:37 национализация Суэцкого канала

43:42 план “Мушкетёр” и война против Египта

49:48 ультиматум Булганина

53:07 Суэцкий кризис как удар по Британской империи

56:37 почему Шепилов рекомендовал Кузнецова

58:01 конфликт с Хрущёвым из-за совнархозов

59:32 почему Шепилов поддержал “антипартийную группу”

01:00:39 ссылка и высылка во Фрунзе

01:02:02 что было бы, если бы к власти пришли Шепиловы и Шелепины

#ИгорьШишкин #ЕвгенийСпицын #ДмитрийШепилов #СССР #история #Сталин #Хрущёв #Жданов #Маленков #Правда #МИДСССР #Египет #Насер #СуэцкийКризис #БлижнийВосток #советскаяистория