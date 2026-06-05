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ШЕПИЛОВ ПРОТИВ ХРУЩЁВА. Почему умных убирали из власти | Игорь Шишкин и Евгений Спицын

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Историк Евгений Спицын рассказывает о Дмитрии Шепилове — человеке которого помнят только по издевательской формуле а за ней стоит биография другого масштаба. Прокурор Якутии в 21 год доброволец московского ополчения генерал-майор с семью орденами главный редактор Правды и министр иностранных дел СССР. Шепилов развернул советскую политику от Израиля к арабскому миру встретился с Насером и согласовал поставки оружия Египту. Ультиматум Булганина во время Суэцкого кризиса сработал потому что США тоже хотели добить Британскую империю. Хрущёв принял его доктрину — а потом вычеркнул Шепилова из истории когда тот примкнул к антипартийной группе.

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Таймкоды:
00:00 Игорь Шишкин представляет Евгения Спицына
00:11 поздравление Спицына с государственной наградой
00:40 как пишется серьёзная историческая книга
06:03 тема выпуска: Дмитрий Шепилов
07:17 Шепилов как доброволец московского ополчения
09:34 прокурор Якутии в 21 год
11:33 Шепилов, НЭП и строительство социализма
13:32 Шепилов уходит на фронт добровольцем
14:22 военная карьера и путь до генерал-майора
15:20 семь боевых орденов Шепилова
16:58 Жданов, Агитпроп и высшие партийные школы
18:59 Шепилов во главе газеты “Правда”
20:35 почему Сталин сделал его главным редактором
22:04 первая стычка с Хрущёвым
24:41 поездка в Египет и встреча с Насером
26:19 советские поставки оружия Египту
28:47 доктрина Шепилова
32:37 поворот от Израиля к арабским странам
34:49 Коминтерн, Рузвельт и внешний отдел ЦК
36:37 Шепилов становится секретарём ЦК
39:23 почему Хрущёв заменил Молотова Шепиловым
40:18 Шепилов становится министром иностранных дел
41:25 Асуанская плотина и кредит Египту
42:37 национализация Суэцкого канала
43:42 план “Мушкетёр” и война против Египта
49:48 ультиматум Булганина
53:07 Суэцкий кризис как удар по Британской империи
56:37 почему Шепилов рекомендовал Кузнецова
58:01 конфликт с Хрущёвым из-за совнархозов
59:32 почему Шепилов поддержал “антипартийную группу”
01:00:39 ссылка и высылка во Фрунзе
01:02:02 что было бы, если бы к власти пришли Шепиловы и Шелепины

#ИгорьШишкин #ЕвгенийСпицын #ДмитрийШепилов #СССР #история #Сталин #Хрущёв #Жданов #Маленков #Правда #МИДСССР #Египет #Насер #СуэцкийКризис #БлижнийВосток #советскаяистория

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Дмитрий Трофимович Шепилов представлен как одна из ярких, но почти забытых фигур позднесталинского и раннехрущёвского периода. - Он был человеком редкого интеллектуального масштаба: юрист по образованию, экономист, профессор, учёный, партийный теоретик и государственный деятель. - В годы войны, несмотря на бронь, добровольцем ушёл в народное ополчение, прошёл фронт, дослужился до генерал-майора и был награждён рядом боевых орденов. - После войны быстро вошёл в высшие эшелоны власти: работал в аппарате ЦК, в агитпропе, был главным редактором “Правды”, затем секретарём ЦК и министром иностранных дел СССР. - В данной лекции подчёркивается, что Сталин видел в Шепилове представителя новой интеллектуальной партийной элиты, способной продолжить управление страной на высоком теоретическом уровне. - Существенная часть беседы посвящена роли Шепилова в повороте советской внешней политики на Ближнем Востоке. - Именно он, по версии выступающего, помог сформулировать курс на поддержку арабских национально-освободительных режимов, прежде всего Египта Насера. - Этот подход получил условное название «доктрины Шепилова»: поддержка антиколониальных режимов важнее формального отношения этих режимов к местным компартиям. - Шепилов способствовал военному и политическому сближению СССР с Египтом, в том числе поставкам оружия и поддержке строительства Асуанской плотины. - Во время Суэцкого кризиса новая линия СССР проявилась особенно ярко: Москва заняла жёсткую позицию в защиту Египта. - В отношениях с Хрущёвым сначала существовала близость, но затем Шепилов увидел интеллектуальную и управленческую ограниченность Хрущёва. - Он выступал против волюнтаристских реформ, прежде всего против разрушения отраслевой системы управления и самнархозовской реформы. - В 1957 году Шепилов примкнул к так называемой «антипартийной группе», пытавшейся сместить Хрущёва. - После поражения этой группы его карьера была фактически уничтожена: снятие с постов, ссылка из Москвы, работа на второстепенных должностях, позднее — тихая частичная реабилитация. - Главный мотив беседы: из советской власти постепенно вытеснялись сильные, самостоятельные и образованные люди, а их место занимали более удобные, но менее глубокие фигуры.

Подробный вывод

В этом видео история Шепилова используется не просто как биография одного советского деятеля, а как симптом более крупного процесса — изменения самой природы власти в СССР после Сталина. Если смотреть глубже, то беседа посвящена не только человеку, но и вопросу: почему система нередко отторгает умных, сложных и самостоятельных?

1. Шепилов как тип советского интеллектуала-государственника

Перед нами фигура почти архетипическая для большой державы: человек, который соединял в себе: - образование, - научную подготовку, - военный опыт, - административные способности, - идеологическую включённость, - и при этом личную дисциплину. Такие люди особенно ценны в переломные эпохи. Они умеют не только исполнять, но и связывать воедино идеи, стратегию и практику. Это редкий тип — не кабинетный теоретик и не просто аппаратчик, а человек, который способен мыслить на нескольких уровнях одновременно. С философской точки зрения это важный момент: власть часто декларирует, что ей нужны лучшие, но на деле ей нужны не самые сильные, а самые совместимые с логикой текущего доминирования. Ум сам по себе ещё не является пропуском наверх. Иногда он, наоборот, становится угрозой.

2. Почему такие люди становятся неудобными

Из рассказа ясно, что проблема Шепилова была не в отсутствии лояльности, а в наличии собственного масштаба. Он не был пустым карьеристом. Он имел: - свою аргументацию, - свою экономическую позицию, - своё понимание внешней политики, - способность спорить с первым лицом. А это уже опасно для власти, если власть начинает строиться не на качестве мышления, а на персональной доминации лидера. Здесь проявляется вечный исторический парадокс: сильный руководитель часто поднимает ярких людей, пока нуждается в них для усиления системы, но менее уверенный руководитель предпочитает окружать себя теми, кто не превосходит его внутренне. В психологии это тоже хорошо известно: человек терпит рядом компетентность до тех пор, пока не чувствует от неё угрозу собственному статусу. В политике это проявляется особенно жёстко, потому что ставка выше — не самолюбие, а контроль.

3. Конфликт интеллекта и волюнтаризма

В беседе Хрущёв противопоставлен Шепилову почти как два разных принципа управления: - Шепилов — анализ, системность, образование, аргументация; - Хрущёв — напор, импровизация, политический инстинкт, но и управленческий волюнтаризм. Это, конечно, определённая интерпретация, а не абсолютная истина. Но она важна как исторический взгляд: в ней отражено ощущение, что после сталинской эпохи в руководстве началось снижение интеллектуальной планки стратегического управления. Не стоит идеализировать ни Сталина, ни советскую систему в целом — любая власть производит и сильные, и разрушительные решения. Но в данной лекции особенно подчёркнута мысль, что позднесталинская модель всё же ценила теоретическую подготовку и кадровую выучку, тогда как при Хрущёве выросла роль импульса, кампанийности и личной воли. В каком-то смысле это напоминает и современные организации: когда система зрелая — она строит институты; когда система нервная — она заменяет институты лозунгом, рывком и перестройкой ради перестройки.

4. Ближний Восток как главное практическое наследие Шепилова

Особенно интересна линия о Ближнем Востоке. Здесь Шепилов показан не как абстрактный идеолог, а как архитектор реального геополитического поворота. Суть этого поворота: - отказаться от иллюзий относительно Израиля как потенциального устойчивого союзника СССР; - сделать ставку на арабские страны, прежде всего Египет; - связать поддержку СССР с антиколониальной борьбой; - мыслить не только через догму мирового коммунизма, но и через реальные интересы государств. Это важный сдвиг. Он показывает, как идеология начинает уступать место геополитическому реализму. И это, кстати, довольно зрелый подход: не спрашивать сначала, насколько партнёр идеален, а понимать, где формируется исторический узел силы. В этом есть и философский урок. Люди часто цепляются за чистые схемы: “свой/чужой”, “правильный/неправильный”, “идеологически близкий/далёкий”. Но история сложнее. Иногда более жизнеспособна не чистая формула, а умение видеть реальное движение сил.

5. Миф, ярлык и судьба

Шепилов остался в массовой памяти не как министр, мыслитель или фронтовик, а как часть насмешливой формулы: «и примкнувший к ним Шепилов». Это почти трагикомедия истории. Человека может поглотить ярлык. В общественном сознании нередко сохраняется не сущность, а удобная карикатура. Так работает политика, пропаганда и вообще человеческая память: она любит мем, а не сложность. И здесь возникает более общий вопрос: сколько людей в истории были вытеснены не потому, что были ничтожны, а потому, что проиграли борьбу за интерпретацию собственной биографии? Это важный урок и для настоящего. Побеждает не только тот, кто действует, но и тот, кто потом определяет, как именно будут помнить происходившее.

6. Почему “умных убирали из власти”

Если собрать главный нерв беседы в одну формулу, то ответ звучит так: умных убирали не потому, что ум вреден, а потому что умный, самостоятельный и внутренне собранный человек плохо вписывается в систему личной власти, основанной на лояльности выше компетентности. Причины здесь можно выделить несколько: 1. Самостоятельное мышление опасно для лидера, который требует не обсуждения, а подтверждения. 2. Компетентный человек видит последствия реформ и потому чаще возражает. 3. Интеллект создаёт альтернативный центр влияния — даже без заговора, просто самим фактом своего веса. 4. Сложный человек неудобен для аппаратной среды, где часто выигрывает не лучший аргумент, а лучшая коалиция. 5. Яркие фигуры ломают вертикаль психологически: рядом с ними особенно заметна посредственность. Это не только советский сюжет. Это почти универсальный закон бюрократических систем. В любой эпохе и в любой стране существует риск, что власть начнёт отбирать не наиболее способных, а наиболее безопасных для вершины пирамиды.

7. Но стоит ли идеализировать самих “умных”?

Здесь тоже важно не уйти в романтизацию. Высокий интеллект сам по себе ещё не гарантирует исторической правоты. Умные люди тоже ошибаются, заблуждаются, могут быть жестки, высокомерны или встроены в спорные системы. История не делится на ангелов и бездарностей. Но между ошибающимся умным и самоуверенным неучем есть существенная разница: первый хотя бы способен корректировать реальность через понимание её сложности. Второй обычно компенсирует нехватку глубины напором, лозунгом и разрушением старого механизма без создания нового. Именно поэтому в данной лекции образ Шепилова выглядит значимым не как идеальный герой, а как представитель более качественного типа государственного мышления.

Итог

В данной лекции Шепилов показан как: - выдающийся интеллектуал, - фронтовик и управленец, - важный архитектор советского курса на Ближнем Востоке, - противник управленческого волюнтаризма Хрущёва, - и в конечном счёте — жертва системы, которая всё меньше терпела самостоятельных людей. Главный вывод беседы довольно жёсткий: деградация власти начинается не тогда, когда наверху появляются плохие люди, а тогда, когда система начинает вытеснять лучших как слишком неудобных. Сначала это выглядит как кадровая интрига, потом — как смена стиля управления, а затем оборачивается историческими последствиями для всей страны. В этом есть почти универсальная закономерность: государство может долго держаться на инерции институтов, ресурсов и прошлых побед, но если оно привыкает менять компетентность на послушание, то рано или поздно начинает жить в мире иллюзий о собственной силе. А история, как бы ни была она субъективно переживаема, всё же беспощадно проверяет идеи на прочность реальностью. И, возможно, самый интересный вопрос здесь не только о Шепилове и Хрущёве, а о нас самих: по каким признакам общество вообще распознаёт подлинную ценность человека — по шумной политической победе или по глубине следа, который остаётся в истории, даже если его долго пытались стереть?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/18342916bb9e163d1f60e974eebfb633/
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